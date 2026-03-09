Wenn Sie denken, dass der Krieg im Nahen Osten jetzt schon chaotisch ist, warten Sie nur, bis er die nächste Stufe erreicht

Wir haben bereits ein erschreckendes Ausmaß an Tod und Zerstörung im Nahen Osten erlebt, und der Ölpreis schießt in die Höhe wie nie zuvor .

Doch was, wenn dies erst der Anfang des Gemetzels ist? Die USA und Israel versuchen, die Iraner durch Bombardierungen zur Kapitulation zu zwingen, und Präsident Trump erklärt, er werde von Iran nichts Geringeres als die „bedingungslose Kapitulation“ akzeptieren. Von Michael Snyder

Doch trotz einer äußerst erfolgreichen Bombardierungskampagne erwidern die Iraner weiterhin das Feuer und greifen Ziele in der gesamten Region an.

Die Iraner geben an, bisher hauptsächlich alte Raketen und Drohnen eingesetzt zu haben, und behaupten, über ausreichend Munition zu verfügen, um den Kampf über einen längeren Zeitraum fortzusetzen.

Das bedeutet, dass keine der beiden Seiten beabsichtigt, in absehbarer Zeit nachzugeben.

Mitten in einem erbitterten Kampf kann es sehr verlockend sein, alle Register zu ziehen, um den Sieg zu erringen.

Unheilvollerweise hat ein anonymer iranischer Beamter soeben gegenüber Press TV erklärt , dass das iranische Militär nach dem Wochenende einige große Überraschungen plant…

In einem Gespräch mit einem Korrespondenten von Press TV bezog sich die Quelle auf die Rhetorik des US-Präsidenten in den vergangenen zwei Tagen und betonte, dass Teheran plane, ihn zu „überraschen“, indem es nicht nur seine Verteidigungsmaßnahmen verstärke, sondern nach dem Wochenende auch mehrere große Überraschungen durchführe.

Die iranischen Offensivoperationen, so die Quelle, hätten sich mit der Zerstörung feindlicher Radaranlagen ausgeweitet, und es hieß weiter, dass den Vereinigten Staaten „härtere Tage bevorstünden“.

Was meinte er damit?

Ich würde es sehr gerne erfahren. (Iran-Krieg: Präsident Trump verwandelt sich vor unseren Augen in George W. Bush! (Video))

Ein Sprecher des iranischen Militärs warnt, dass der Iran, falls die USA und Israel ihre Angriffe nicht einstellen, „eine Antwort entfesseln wird, wie Sie sie in der Geschichte noch nie erlebt haben“ …

„Der Iran ist bestens auf einen groß angelegten Krieg gegen die Vereinigten Staaten und Israel vorbereitet. Seit 2012 haben wir hochentwickelte, bisher ungenutzte Arsenale an Raketen und Drohnen aufgebaut, die weit über das hinausgehen, was der Feind bisher gesehen hat. Jede weitere Aggression wird eine Reaktion auslösen, wie Sie sie in der Geschichte noch nie erlebt haben!“

Die Iraner lassen immer wieder solche Andeutungen fallen.

Viele Menschen nehmen diese Bedrohungen nicht ernst, aber ich glaube, dass sie es sollten.

Es wird berichtet , dass westliche Agenten sich derzeit im Iran aufhalten und versuchen, „Chemiewaffen aufzuspüren, die bei Drohnenangriffen auf Nachbarländer wie Israel und Dubai eingesetzt werden könnten“…

Britische Spione sind Teil einer verdeckten Operation im Iran, um Chemiewaffen aufzuspüren, die bei Drohnenangriffen auf Nachbarländer wie Israel und Dubai eingesetzt werden könnten, wie die Mail on Sunday enthüllen kann.

Die Geheimdienstmitarbeiter arbeiten mit französischen und amerikanischen Kollegen im Land zusammen, um Orte ausfindig zu machen, die von Israel als potenzielle Verstecke für Nervenkampfstoffe identifiziert wurden.

Trotz der intensiven Bombardierung militärischer Einrichtungen durch die USA und Israel seit Beginn des Konflikts, sagen Sicherheitskreise, dass die amerikanische CIA und der israelische Mossad Beweise dafür haben, dass Vorräte an Chemiewaffen an verschiedenen Orten versteckt wurden.

Sie würden nicht nach Chemiewaffen suchen, wenn sie nicht glaubten, dass der Iran tatsächlich welche besäße.

Eine britische Quelle , die von der Daily Mail interviewt wurde, warnte davor, dass die Iraner, wenn sie völlig in die Enge getrieben würden, „durchaus zu Chemikalien greifen könnten – höchstwahrscheinlich gegen Israel“…

Eine britische Sicherheitsquelle sagte: „Wir sollten die Iraner nicht unterschätzen. Sie sind intelligente Leute und können sich schnell anpassen.“

„Die Geschichte hat uns gezeigt, dass ihre Kultur sie eher in den Tod als zur Kapitulation führt. Wenn sie in die Enge getrieben werden, könnten sie durchaus zu Chemiewaffen greifen – höchstwahrscheinlich gegen Israel, aber wer weiß, wo sonst noch?“

„Sie könnten Tausende in Dubai töten und verletzen, wenn sie wollten.“

Es gibt Hinweise darauf, dass das iranische Regime Anfang dieses Jahres chemische Waffen gegen Demonstranten eingesetzt hat.

Sollten die Iraner Chemiewaffen gegen Israel einsetzen, sähen sich die USA und Israel gezwungen, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um das Regime ein für alle Mal zu beenden.

Das würde entweder eine Bodeninvasion oder den Einsatz von Atomwaffen bedeuten.

Selbst jetzt noch erwägt Präsident Trump den Einsatz von Spezialeinheiten im Iran, um das Uran zu beschlagnahmen, das die Iraner dort angereichert haben…

Präsident Donald Trump erwägt den Einsatz von Spezialeinheiten vor Ort, um das iranische Uran in nahezu waffenfähiger Qualität zu beschlagnahmen, da Beamte zunehmend besorgt sind, dass der Vorrat möglicherweise verlegt worden sein könnte, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Diplomaten mitteilten.

Die USA und Israel griffen im Juni letzten Jahres während des zwölftägigen Krieges wichtige Atomanlagen an. Die Unsicherheit über Irans hochangereichertes Uran hat sich verschärft, da die UN-Atominspektoren dessen Standort zuletzt vor fast neun Monaten verifiziert haben, so die Beamten. Sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um vertrauliche Beratungen zu erörtern.

Ich glaube, es wäre nicht einfach, dieses angereicherte Uran zu finden, da es wahrscheinlich extrem gut versteckt ist.

Hoffen wir einfach, dass das iranische Atomprogramm noch nicht das Stadium erreicht hat, das viele befürchten.

Letztendlich würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn die Iraner sich irgendwann dazu entschließen würden, Massenvernichtungswaffen einzusetzen.

Noch beschränken sie sich auf konventionelle Waffen, doch sie haben die Lage durch die Entscheidung, Streubomben einzusetzen, dramatisch verschärft …

Bei einem iranischen Raketenangriff am Sonntagnachmittag, bei dem offenbar ein Streubombensprengkopf zum Einsatz kam, wurden sechs Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Es handelte sich um den sechsten Raketenangriff des Tages, der Israel zum Ziel hatte.

Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, dass ein Mann in den Vierzigern in Tel Aviv schwer verletzt wurde.

In Petah Tikva wurden fünf weitere Personen verletzt, darunter ein 25-jähriger Mann, der sich in mäßigem Zustand befand, und drei weitere Personen, die sich in gutem Zustand befanden.

Der Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Streumunition sind international verboten.

Mit dem Einsatz solcher Waffen überschreiten die Iraner also eine sehr gefährliche rote Linie.

Die Iraner verschärfen die Lage zusätzlich , indem sie Entsalzungsanlagen in der Region angreifen …

Die Ziele des Iran-Krieges weiteten sich am Sonntag gefährlich auf die zivile Infrastruktur aus, als Bahrain dem Iran vorwarf, eine der Entsalzungsanlagen angegriffen zu haben, die für die Trinkwasserversorgung der Golfstaaten von entscheidender Bedeutung sind.

Während nach einem nächtlichen israelischen Angriff Öldepots in Teheran noch glimmten und Umweltwarnungen für die Bevölkerung ausgesprochen wurden, kündigte der iranische Präsident am neunten Kriegstag an, die Angriffe auf US-Ziele in der gesamten Region auszuweiten.

US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben geschworen, die koordinierte Kampagne fortzusetzen, die sich in der gesamten Region ausgebreitet hat und deren Ende scheinbar nicht absehbar ist.

Im Nahen Osten ist jedem klar, dass man das nicht tun sollte.

Wenn der Iran damit beginnt, Entsalzungsanlagen abzubauen, wird das eine verheerende Wasserkrise auslösen, da die Länder der gesamten Region stark von der Meerwasserentsalzung abhängig sind …

Die Golfstaaten sind stark auf entsalztes Wasser angewiesen: In Katar stammen fast 100 % des Wassers aus Entsalzung, in Kuwait und Bahrain etwa 90 %, in Oman 86 % und in Saudi-Arabien 70 %.

Die Iraner haben bereits gezeigt, dass sie keine Angst davor haben, die Regeln zu brechen.

Wie weit werden sie noch gehen, bevor das alles vorbei ist?

Natürlich sind auch die USA und Israel bereit, die Angelegenheit zu eskalieren.

Schon während ich diesen Artikel schreibe, stehen israelische Panzer bereit, in den Libanon einzumarschieren …

An der libanesischen Grenze sammeln sich israelische Panzer, während Israel seine militärische Stärke gegenüber seinen Feinden in der Region weiter demonstriert und Benjamin Netanjahu versprach, im jüngsten Krieg im Nahen Osten für „viele Überraschungen“ zu sorgen.

Heute wurde eine große Anzahl israelischer Panzer an der Nordgrenze des Landes zum Libanon gesichtet.

Man sah Soldaten, die auf einem Hügel, auf dem die Formation ihren Sitz hatte, Vorbereitungen trafen.

Die Hisbollah hätte sich aus dem Kampf heraushalten sollen.

Nun werden sie einen sehr hohen Preis zahlen.

Unterdessen warnt das US-Zentralkommando (CENTCOM) , dass die Iraner, wenn sie bestimmte Gebäudetypen weiterhin für militärische Zwecke nutzen, „ihren Schutzstatus nach internationalem Recht verlieren und zu legitimen Zielen werden könnten“…

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte, iranische Streitkräfte nutzten dicht besiedelte Städte wie Dezful, Isfahan und Shiraz für den Einsatz von Drohnen und ballistischen Raketen, die nur in eine Richtung fliegen. Die US-Streitkräfte riefen die iranische Zivilbevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, und warnten davor, dass Orte, die militärisch genutzt werden, ihren Schutzstatus nach internationalem Recht verlieren und zu legitimen Zielen werden könnten.

„Das iranische Terrorregime missachtet eklatant das Leben von Zivilisten, indem es Partnerstaaten am Golf angreift und gleichzeitig die Sicherheit der eigenen Bevölkerung gefährdet“, sagte Admiral Brad Cooper, Kommandeur des CENTCOM, in einer Erklärung.

CENTCOM erklärte, die US-Streitkräfte träfen „alle möglichen Vorkehrungen“, um zivile Schäden zu minimieren, könnten aber die Sicherheit in der Nähe von Einrichtungen, die vom iranischen Regime für militärische Zwecke genutzt werden, nicht garantieren.

Die Iraner haben Raketenwerfer in Moscheen, Schulen und Krankenhäusern versteckt.

Ich glaube, die USA und Israel werden das nicht mehr lange hinnehmen.

Es gab Bedenken, dass die USA für einen längeren Konflikt möglicherweise nicht über genügend Munition verfügen, aber Präsident Trump hat mehrere große Rüstungsunternehmen dazu gebracht, einer Vervierfachung der Produktion zuzustimmen…

Trump sagte, die CEOs von BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Raytheon seien alle anwesend gewesen und hätten sich darauf geeinigt, die Waffenproduktion zu vervierfachen.

„Sie haben zugestimmt, die Produktion der Waffensysteme der ‚Exquisite-Klasse‘ zu vervierfachen, da wir so schnell wie möglich die höchstmögliche Stückzahl erreichen wollen. Die Erweiterung begann drei Monate vor dem Treffen, und die Produktionsanlagen und die Fertigung vieler dieser Waffensysteme sind bereits im Gange“, sagte der Präsident.

„Wir haben vereinbart, die Produktion kritischer Munition zu vervierfachen“, schrieb LMT kurz nach dem Treffen auf X.

Auf der anderen Seite scheint es, dass die Chinesen sicherstellen wollen, dass Irans ballistisches Raketenprogramm weiterhin gut versorgt wird …

Zwei Schiffe, die einem iranischen Unternehmen gehören, das von den Vereinigten Staaten beschuldigt wird, Material für Teherans ballistisches Raketenprogramm zu liefern, verließen diese Woche einen chinesischen Chemikalienlagerhafen mit Fracht beladen und nahmen Kurs auf den Iran, wie eine Analyse der Washington Post von Schiffsverfolgungsdaten, Satellitenbildern und Aufzeichnungen des Finanzministeriums ergab.

Die Schiffe gehören zur Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), einem staatlichen Unternehmen, das Sanktionen der USA, Großbritanniens und der Europäischen Union unterliegt und vom US-Außenministerium als die „bevorzugte Reederei für iranische Verbreiter und Beschaffungsagenten“ bezeichnet wurde.

Die Schiffe „Shabdis“ und „Barzin“ – die bis zu 6.500 bzw. 14.500 20-Fuß-Container transportieren können – hatten im Hafen von Gaolan in Zhuhai, einer Stadt an der südostchinesischen Küste, angelegt. Experten erklärten gegenüber der „Washington Post“, dass Gaolan ein Umschlaghafen für Chemikalien sei, darunter Natriumperchlorat, ein wichtiger Vorläufer für Feststoffraketentreibstoff, den der Iran dringend für sein Raketenprogramm benötigt.

Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob das US-Militär beschließt, diese Schiffe anzugreifen oder nicht.

Sowohl Russland als auch China haben unmissverständlich klargemacht, wen sie in diesem Konflikt unterstützen.

Die Art und Weise, wie sich globale Allianzen entwickeln, sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Leider ist sich ein Großteil der Bevölkerung der westlichen Welt des Dramas, das sich derzeit auf der anderen Seite des Planeten abspielt, kaum bewusst, und das ist äußerst bedauerlich.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 09.03.2026