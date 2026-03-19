„Widersprüchliche Verse“ über die Wiederkunft Christi

Warum wir sowohl Unsicherheit als auch Klarheit brauchen: Die Vereinbarkeit von „Der Dieb in der Nacht“ mit „Kriegen und Kriegsgerüchten“. Von Dr. Mathew Maavak

In den letzten Jahren hat die Welt ein beunruhigendes Phänomen beobachtet: Politische Führer missbrauchen widersprüchliche biblische Prophezeiungen zur Rechtfertigung ihrer Aktionen.

Nirgends wurde dies deutlicher als im März 2026, als sowohl die amerikanische als auch die israelische Führung eschatologische Sprache bemühten, um militärische Aggressionen gegen den Iran zu rechtfertigen. Doch trotz ihrer gemeinsamen Verwendung von Endzeitrhetorik stehen ihre prophetischen Konzepte oft im direkten Widerspruch zueinander.

Auf der einen Seite hören wir Verse über das „Sammeln der Nationen zum Kampf“, um ein messianisches Zeitalter zu beschleunigen. Auf der anderen Seite hören wir Verheißungen von „Frieden und Sicherheit“ kurz vor dem plötzlichen Untergang. Beide Seiten berufen sich auf die Notwendigkeit des Konflikts zur Erfüllung göttlicher Prophezeiungen, doch der von den Talmudisten erwartete Messias ist aus christlicher Sicht unmissverständlich der Antichrist.

Evangelikale Verfechter dieser Ansicht unterliegen dem Irrglauben, Christi Wiederkunft könne durch Bombardierungen von Frauen und Kindern beschleunigt werden. In beiden Fällen ist das Ergebnis dasselbe: Heilige Texte werden zum Deckmantel für staatlich sanktionierte Gewalt.

Dieser selektive, eigennützige Gebrauch der Heiligen Schrift trivialisiert nicht nur die Texte selbst, sondern offenbart auch die gefährliche Beeinflussbarkeit prophetischer Interpretationen, wenn diese in die Hände von Menschen gelangen, die nach politischer Deckung für Aggressionen suchen.

Gerade diese widersprüchliche Anwendung macht das Verständnis des biblischen Spannungsverhältnisses zwischen „Dieb in der Nacht“ und „Geburtswehen“ nicht bloß zu einer akademischen Übung, sondern zu einer Angelegenheit von spiritueller und moralischer Dringlichkeit.

Wenn Prophetie zum Instrument der Kriegsrechtfertigung wird, anstatt Herzen vorzubereiten, haben wir ihren Zweck grundlegend missverstanden. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Angriff auf Westeuropa)

Zwei prophetische Paradigmen

Die Analogie des „Diebes“ ist die zentrale Metapher für das Überraschungsmoment. In 1. Thessalonicher 5,2 schreibt Paulus unmissverständlich: „Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht.“ Petrus bekräftigt diese Aussage in 2. Petrus 3,10 und betont, dass dieses Kommen plötzlich und für die Unvorbereiteten katastrophal sein wird. Diese Briefe wurden zur Erbauung der Gemeinde verfasst, und der einzelne Gläubige war der Adressat dieser Warnungen.

Diese Bildsprache suggeriert eine Welt, die ihren gewohnten Tätigkeiten nachgeht – essen, trinken, kaufen, verkaufen und heiraten (Matthäus 24) –, völlig ahnungslos von der bevorstehenden Unterbrechung. Sie verdeutlicht die desorientierende Wirkung dieses Ereignisses auf diejenigen, die geistlich „schlafen“ (Römer 13,11–14).

Diese Schläfrigkeit deutet oft auf Menschen hin, die weltlich geworden und von der Wahrheit abgewichen sind, aber sie lässt auch auf ein Phänomen schließen, das wir „geistliche Narkolepsie“ nennen könnten.

Im Zeitalter der ständigen Informationsflut können Gläubige abstumpfen. Wir werden von so viel „Lärm“ – Schlagzeilen über Krisen, Skandale und Konflikte – überflutet, dass wir das eigentliche „Signal“ nicht mehr wahrnehmen.

Die Botschaft vom „Dieb in der Nacht“ betont den Zeitpunkt. Er ist ungewiss. Sie warnt vor der Selbstgefälligkeit, die aus der Annahme entsteht, es sei immer noch genügend Zeit.

Die Zeichen der Zeit

Doch wenn wir uns der Ölbergrede in Matthäus 24 zuwenden, scheint Jesus auf den ersten Blick eine ganz andere Erzählung zu präsentieren. Er warnt vor konkreten Vorboten: „Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören … Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere; und es wird Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben“ (Matthäus 24,6–7).

Er beschreibt diese Ereignisse nicht als zufällige Tragödien, sondern als „Geburtswehen“ (Matthäus 24,8). Eine Geburtswehe ist per Definition ein Zeichen. Es ist ein beobachtbares Ereignis, das ein bevorstehendes Ende ankündigt. Während die Analogie des „Diebes“ die Heimlichkeit betont, hebt die Analogie der „Geburtswehen“ den Prozess hervor. Sie deutet auf eine Welt hin, die einem bestimmten, erkennbaren Höhepunkt entgegenstrebt.

Entscheidend für die Wehen sind zwei spezifische Merkmale: Häufigkeit und Intensität. Sie folgen keinem gleichmäßigen Rhythmus, sondern stellen eine sich steigernde Krise dar.

Die Wehen folgen in kürzeren Abständen und werden schmerzhafter. So wie die Wehen die bevorstehende Geburt ankündigen, sind biblische Zeichen nicht als Kalender zu verstehen, sondern als Maß für die Intensität der Wehen. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ist weniger wichtig als ihre zunehmende Schwere.

Wie können wir also diese beiden Stränge zusammenhalten, ohne das Gefüge der Heiligen Schrift zu zerreißen? Theologen und Bibelwissenschaftler verweisen im Allgemeinen auf einige wichtige Unterscheidungen.

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Die Auflösung des Paradoxons

Eine gängige und überzeugende Erklärung ist, dass diese Beschreibungen zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die „Zeichen“ in Matthäus 24 dienen Gläubigen und ungläubigen Juden als Weckruf, die bevorstehende Zeit zu erkennen. Sie waren aber auch eine Warnung für die Zeitgenossen Christi, also jene Generation, die im Jahr 70 n. Chr. die Zerstörung des Herodes-Tempels miterleben sollte.

Viele frühe kirchliche Lehren betonten, dass Gott den ungläubigen Juden genau eine Generation zur Umkehr gegeben hatte, bevor die Römer ihr religiöses Zentrum für immer zerstören würden, gemäß Christi Prophezeiung: „Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben“ (Matthäus 24,2). Die Klagemauer ist, wie manche Kritiker zu Recht anmerken, wahrscheinlich ein Überrest der römischen Zitadelle Fort Antonia. Diese Mauer zu küssen, gilt als Götzendienst.

Christi Prophezeiung erfüllt somit eine doppelte Bedeutung. Die Verse über die „Geburtswehen“ weisen auf Ereignisse hin, die die Gläubigen ermutigen, während der Generation seiner irdischen Zeitgenossen auszuharren, und verweisen gleichzeitig auf eine ferne Zukunft, die als die letzten Tage bezeichnet wird.

Das Gleichnis vom „Dieb in der Nacht“ wurde jedoch traditionell verwendet, um die Erfahrungen der ungläubigen Welt zu beschreiben. Für diejenigen, die die geistlichen Zeichen ignorieren und sich in moralischer Selbstzufriedenheit wiegen, wird das Kommen des Herrn eine völlige und erschreckende Überraschung sein.

Wie Paulus in 1. Thessalonicher 5,3 schreibt: „Während die Menschen sagen: ‚Frieden und Sicherheit!‘, wird sie das Verderben plötzlich überfallen.“

Dennoch beobachten Gläubige wie Ungläubige mit Sorge die beunruhigenden Entwicklungen weltweit. Und das schon seit Jahrzehnten, wobei sie auch mit biblischen Versen und Themen in Berührung kommen. Eine persönliche Beobachtung: Zu Beginn der COVID-19-Pandemie lernte ein buddhistischer Freund von mir, insbesondere durch Gespräche mit anderen Buddhisten, Themen wie das „Malzeichen des Tieres“, die „Endzeit“ und den „Antichristen“ kennen.

Auch Nichtgläubige sind mit dem Konzept der Endzeit vertraut. Nachdem bestimmte politische Regime einen evangelikalen Dschihad gegen Nationen wie den Iran ausgerufen hatten, der von Anspielungen auf dispensationalistische Endzeitbilder durchzogen war, wurde die Welt von biblischen Themen überschwemmt.

Viele haben Podcasts gehört und Kommentare verfasst, um diese gotteslästerliche Verfälschung christlicher prophetischer Motive zu verurteilen. Sollte die Absicht gewesen sein, eine Massenverfolgung von Christen weltweit auszulösen, um die „Prophezeiung zu erfüllen“, so ist sie glücklicherweise gescheitert, da immer mehr Menschen selbst in der Heiligen Schrift forschen.

Wie Christus selbst sagte: Das Ende wird nicht kommen, bis das Evangelium in der ganzen Welt verkündet ist – ein Hinweis auf eine weitreichende geografische Verbreitung.

Meiner Meinung nach richtete sich die Analogie vom „Dieb in der Nacht“ daher nicht ausschließlich gegen verschiedene Gruppen. Sie beschreibt eine gewisse Normalität, die Gläubige in trügerische Sicherheit wiegen kann. Chaos und relativer Frieden können in der Endzeit widerspruchsfrei nebeneinander bestehen.

Vielleicht liegt der Unterschied nicht darin, wer die Botschaft empfängt, sondern darin, wie er die Prophezeiung interpretiert. Für Außenstehende ist ein Krieg lediglich eine Tragödie. Für Eingeweihte ist er ein Wegweiser. Das Ereignis selbst ist dasselbe, doch die Interpretation entscheidet darüber, ob man überrascht oder vorbereitet ist.

Die Metapher der Geburtswehen liefert bereits einen wichtigen Hinweis. Eine Frau im dritten Trimester verspürt unübersehbare Anzeichen dafür, dass ein Baby unterwegs ist.

Sie fühlt die Bewegungen, den Druck, die Übungswehen. Sie weiß, dass die Zeit gekommen ist. Doch der genaue Zeitpunkt, an dem die Wehen tatsächlich einsetzen und das Kind geboren wird, bleibt überraschend. Ähnlich verhält es sich mit den Zeichen (Kriegen, Erdbeben): Sie deuten darauf hin, dass die Zeit naht, aber der genaue Zeitpunkt bleibt unbekannt, bis er gekommen ist.

Eine Frage der Perspektive

Letztlich verwarfen die biblischen Autoren die Vorstellung einer strikt chronologischen Zeitleiste, wie selbst Christus erklärt hatte:

„Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater.“ (Matthäus 24,36)

Sie konzentrierten sich stärker darauf, eine duale spirituelle Realität zu vermitteln. Dies steht in starkem Kontrast zu den modernen Dispensationalisten, auch bekannt als christliche Zionisten, die scheinbar großes Vergnügen daran finden, Kriege und Völkermorde so zu inszenieren, dass sie in einen vorgegebenen Zeitrahmen passen. Wie es in Judas 1,12 über sie heißt:

„Diese Leute sind ein Makel bei euren Liebesmahlen; sie essen mit euch ohne die geringste Skrupel – Hirten, die nur sich selbst nähren. Sie sind Wolken ohne Regen, vom Wind verweht; Herbstbäume, ohne Früchte und entwurzelt – doppelt tot.“

Haltet euch von ihnen fern! Flieht vor denen, die heimlich die geheimnisvolle babylonische Religion praktizieren, die sich als Christentum tarnt, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und von ihren Plagen getroffen werdet (Offb 18,4). Nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten und den unzähligen, andauernden Kindesmissbrauchsskandalen unter evangelikalen Predigern sollten wir absolut nichts mit ihnen zu tun haben.

Sie sind Meisterbetrüger, die die Heilige Schrift auf plumpe Weise missbrauchen, um viele in die Irre zu führen. Sie können und wollen die beiden grundlegenden Themen der Endzeit nicht erkennen.

Ihr Irrtum besteht darin, unsere Hoffnung von einer Person (Jesus) auf einen Ort (Jerusalem) zu verlagern und den modernen Staat Israel anstelle von Christus als prophetischen Mittelpunkt zu etablieren. Das ist nichts anderes als Götzendienst.

Leben in der Spannung

Die beiden scheinbaren Widersprüche der Endzeit werden daher deutlich, wenn man sie durch die theologische Linse des „Schon/Noch nicht“-Paradigmas betrachtet.

Das Reich Gottes bricht bereits durch die Zeichen (Geburtswehen) an, ist aber noch nicht vollständig da (der Dieb). Wir leben in der Übergangsphase, der Schwellenzeit. Diese Dualität, wenn man sie so nennen darf, wird im Folgenden zusammengefasst:

Die Gewissheit: Die Geschichte steuert auf ein göttlich bestimmtes Ende zu. Die Zeichen garantieren, dass Gott die Kontrolle hat.

Die Dringlichkeit: Da der genaue Zeitpunkt unbekannt ist, muss jeder Mensch jederzeit spirituell vorbereitet sein. Das Leben ist zerbrechlich; das Ende kann für jeden Einzelnen unerwartet kommen, so wie das Ende des Zeitalters für die Welt kommen wird.

Die Spannung zwischen diesen beiden „Widersprüchen“ bewahrt die Kirche vor zwei gefährlichen Extremen.

Es hindert uns daran, ein genaues Datum festzulegen. Hätten wir nur die Zeichen, wären wir vielleicht versucht, Diagramme zu erstellen und den exakten Tag vorherzusagen – eine Praxis, vor der Jesus ausdrücklich warnte (Matthäus 24,36). Dispensationalisten haben jedoch seit Jahrzehnten präzise Endzeitchronologien erstellt und aktualisiert, in denen sie den modernen Staat Israel anstelle von Christus als prophetischen Mittelpunkt stellen. Das ist nichts anderes als Götzendienst.

Beide Widersprüche bewahren uns vor Selbstzufriedenheit. Vielmehr sind wir aufgerufen, die Zeichen der Zeit zu beobachten, das Weltgeschehen mit nüchternem Urteilsvermögen zu verfolgen und gleichzeitig jeden Tag mit der Dringlichkeit derer zu leben, die wissen, dass der nächste Augenblick ihr letzter sein könnte – oder die Wiederkunft des Herrn.

Die Frage, die sich aus dem Paradoxon ergibt, lautet nicht „Welches ist es?“, sondern vielmehr, wie 2 Petrus 3,11-12 fragt: „Was für Menschen solltet ihr sein?“

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 19.03.2026