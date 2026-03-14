Widerstand gegen eine Pandemie der Massenmittelmäßigkeit

Ich denke, viele würden zustimmen, dass „Information“, ob auf WhatsApp, X, Facebook oder anderen sozialen Medien, zu einer toxischen Ablenkung von dem geworden ist, was früher „Wissenserwerb“ hieß.

Wir ertrinken in einem Meer aus Übertreibungen und Schnellschüssen. Für viele ist es ein Adrenalinrausch – seine

Anhänger haben eine untrennbare Beziehung zu ihren Smartphones oder ähnlichen Geräten entwickelt und sind

zunehmend fasziniert von Innovationen wie ChatGPT.

Ständig auf dem Laufenden zu bleiben angesichts des unaufhörlichen Informationsstroms ist für viele fast schon reflexartig. Man

muss sich nur einmal in der Öffentlichkeit aufhalten und die Menschen beobachten – die stakkatoartige Frequenz, mit der das Handy aus der Tasche gezogen wird, um nach neuen Nachrichten zu suchen.

Die große Mehrheit der Wörter und Bilder, die über diese Medien verbreitet werden, ist so oberflächlich wie die Tausenden

von unaufgeforderten, flüchtigen und wertlosen Gedanken, die uns stündlich durch den Kopf gehen und

unsere ruhige und klare Wahrnehmung trüben.

Sorgfältig durchdachte Antworten und tiefgründige Gedanken sind in dieser Form des Austauschs äußerst selten.

„Messaging“ ist nicht der richtige Ort für die Kommunikation von etwas Bedeutendem. Daher kann man

vermuten, dass ein Großteil der Menschen auf diesem Planeten zu Nachrichten- und Informationsjunkies geworden ist,

unfähig, Inhalte aufzunehmen, die sie im Innersten berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen könnten.

Hinzu kommt, dass die meisten zusätzlich Stunden vor Fernseh- und Computerbildschirmen verbringen,

deren Gesamtwirkung buchstäblich schwindelerregend ist und das Gleichgewicht von Körper, Geist

und Seele stört.

Ich las kürzlich einen Artikel in einer Tageszeitung, in dem die Journalistin darüber diskutierte, wie man

einer Handysucht entgehen kann. Ihr Fazit: Disziplin ist zwar erforderlich, aber die ständige Verfügbarkeit

eines Smartphones ist unerlässlich, um am heutigen Leben teilzuhaben. (Die beunruhigenden Auswirkungen von Bildschirmzeit auf das Gehirn von Kindern)

„Ohne Smartphone ist es heutzutage unmöglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, lautete ihr Fazit.

Denken wir einmal darüber nach. Wollen Sie sich wirklich am gesellschaftlichen Leben beteiligen, wenn der Großteil dieser

Interaktion schädlich ist? Wenn die Qualität der Gespräche so niedrig ist, wäre es dann nicht besser, in einem Zen-

Kloster zu sitzen, zu schweigen und direkt mit Gott zu kommunizieren? Oder vielleicht in einem Wald, den

Gesprächen der Bäume zu lauschen?

Und was ist mit der elektromagnetischen Mikrowellenstrahlung, die stetig die Gehirnzellen und das Nervensystem schädigt?

Berücksichtigt man diesen krebserregenden Faktor zusätzlich zu den Anforderungen des modernen Lebens, könnte man durchaus anfangen zu denken…

Spüren Sie nicht auch einen leisen Zweifel, ob das alles den Aufwand wert ist?

Ich meine, führt die „gesellschaftliche Interaktion“ über unsere Smartphones nicht zu einer unheilbar

zersplitterten und schädlichen Lebensweise, die die grundlegenden Werte des Lebens verleugnet?

Hochtechnologische Komfortgeräte rauben uns den Verstand. Sie entreißen ihn seiner wahren Funktion als Quelle

innerer Tiefe und Fülle. Der Quelle, aus der wir schöpfen, um unseren Durst nach wahrem Wissen zu stillen.

Meine Botschaft, die Leser meiner Artikel kennen, dreht sich darum, dem tödlichen Kompromiss der Mittelmäßigkeit zu widerstehen. Die sterile Sicherheit eines virtuellen Lebens voller „Bequemlichkeit“ zu akzeptieren, ist keine Option.

Komfort ist wichtiger als die ständige Herausforderung des bodenständigen Realismus.

Können Sie das nachvollziehen? Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will?

Ich spreche aus Erfahrung: Ich besitze weder Handy noch Fernseher. Ich habe beides vor 25 Jahren abgeschafft, als ich erkannte, dass es meine Konzentration, meine innere Ruhe und mein allgemeines Wohlbefinden zunehmend beeinträchtigte.

Bin ich deshalb nicht mehr in der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen?

Ja, wenn das bedeutet, mein Leben nach einem smarten, bequemen Weg zu organisieren – nach der Methode der „Sofortlösungen“ per Knopfdruck: auf dem Weg zum menschlichen Automaten.

Aber ich kann mich engagieren – wenn damit die Fähigkeit gemeint ist, auf subtile Gefühle, Intuitionen und Beobachtungen zuzugreifen, die einen klaren Geist erfordern; weitgehend frei von Angst zu sein; einen regelmäßigen Herzschlag zu haben und

mich regelmäßig mit dem tieferen Fluss von Geist und Natur zu verbinden.

Beim Schreiben kann ich eine reichhaltigere Schwingungsebene erreichen und mit größerer Klarheit denken, wenn ich frei bin von

den Störungen durch elektromagnetische Felder.

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Festnetztelefon und Ethernet-Kabelverbindung zum Computer; Die Vorliebe für Bargeldtransaktionen, die Dienstleistungen der Post, die Fähigkeit, Karten zu lesen, das Einmaleins ohne Taschenrechner auswendig zu lernen usw. – all das erweist sich als wertvolles Werkzeug für einen Alltag ohne WLAN.

Nichts davon ist ein entbehrlicher Anachronismus, wie WLAN-Abhängige glauben machen wollen – bis das hochmoderne Mikrowellensystem ausfällt.

Die Anfälligkeit für die Manipulation durch künstliche Intelligenz beginnt mit der Akzeptanz des Digitalen. Digitalisierung

ist eine Methode des „effizienten“ reduktionistischen Denkens, bei der materielle Details über das Ganze gestellt werden. Das

technokratische Werkzeug des 21. Jahrhunderts.

Das 21. Jahrhundert hat eine globalisierte Überwachungs- und Informationsspeichergesellschaft hervorgebracht, die uns in die Unterwelt der Abstraktion – des Virtuellen – führt und Geschwindigkeit und technisches Können über fundierte, praktische Erfahrung und geistige und spirituelle Befreiung stellt.

So weit, dass Menschen, um ein wachsendes Gefühl der Leere zu kompensieren, anfangen, mit Bots zu sprechen, in der Hoffnung, von ihnen eine Antwort zu erhalten. Ich betone diese Bedenken so eindringlich, weil kein vernünftiger Mensch sich von einem technologischen Wettlauf in die Selbstzerstörung seiner Seele mitreißen lassen sollte . Mit „Seele“ meine ich lediglich das Gefühl, direkt mit einer höheren Existenzebene verbunden zu sein, nicht mit einer Maschine.

Ein Funke des Göttlichen zu sein, der stets nach Einheit mit dieser Quelle strebt. Sich mit der physischen und geistigen Massenproduktion des Status quo und der Herdenmentalität des jeweiligen Trends zufriedenzugeben, ist seelischer Selbstmord. Wenn die Menschen nur einen Moment innehalten und über diese zugegebenermaßen schockierende Aussage nachdenken würden, könnte dies einen grundlegenden Wandel im Zustand der Menschheit bewirken. Es könnte ein umfassendes Umdenken anstoßen, warum wir den sorgfältig inszenierten oberflächlichen Reizen von ChatGPT hinterherjagen , anstatt einzigartige, individuelle Erkundungen des wahren Sinns und Zwecks unseres Lebens zu gestalten – ungestört von einer permanent mit dem Kontrollsystem des Tiefen Staates verbundenen Smart-Nabelschnur .

Aber wenn Sie zu den ersten Cyborg-Transhumanen gehören wollen, die unter der vollständigen Kontrolle des Tiefenstaats und seiner Silicon-Valley-Marionetten auf dieser heiligen Erde wandeln – dann machen Sie weiter. Lassen Sie sich von ihren

Waffen der Massenhypnose abhängig machen. Von ihren intelligenten, digitalen, entmenschlichenden „Agenda 2030“ und den „Vierten Industriellen Revolutionen“, den Ikonen aus Huxleys „Schöner neuer Welt“.

Vielleicht genießen Sie ja Klaus Schwabs zynisches Lächeln und Larry Fink, den aktuellen WEF-Chef von BlackRock, der Sie daran erinnert, dem Befehl zu folgen, „Netto-Null bis 2045“ zu erreichen.

Folgen Sie der Masse, Smartphone in der Hand, begleitet vom endlosen Geplapper – der Macht des Geschwätzes. Sie brauchen nicht hinzusehen, folgen einfach dem abwärtsführenden Strudel des hirntoten Status quo.

Ich sehe diejenigen, die mit einem bitteren Lächeln sagen: „Tut mir leid, Kumpel, wir sind Teil des Systems, und nur wenn sich das System ändert, werden wir folgen.“

Meine Antwort lautet: „Beendet diesen selbstverschuldeten Krieg gegen euer Geburtsrecht, euren Willen, euer Schicksal, eure Unabhängigkeit.

Ihr seht die Kriege auf diesem Planeten und verurteilt die Gewalttäter, aber ihr erkennt nicht, dass ihr selbst das Töten in Gang setzt, indem ihr diese innere Spaltung erzeugt. Die tragische Verleugnung eurer eigenen Kräfte.

Die Heuchelei, mutig zu sein – den Bann zu brechen –, es aber nie zu tun. Einfach in die bequeme und akzeptierte Norm zurückzufallen. Die Sklaverei, die von Regierungen und parasitären Konzernen so bereitwillig propagiert wird.“

Dieser Zustand fatalistischer Akzeptanz des (politisch korrekten) Status quo ist die Wurzel aller Kriege.

Dieses ständige Wegsehen und Abschieben der Verantwortung auf andere – auf eine andere „Autorität“ – ist eine große

Krankheit der Menschheit.

Es löst eine Pandemie rückwärtsgewandter Kettenreaktionen aus. Ein Rückzug aus der Verantwortung, für Gerechtigkeit zu kämpfen und die von früheren Generationen erkämpften und für das Wohl der Gemeinschaft so wichtigen Grundwerte zu verteidigen.

Doch selbst in solchen Gefängnissen gibt es immer einen Riss. Immer öffnet sich eine Öffnung, durch die ein

Lichtstrahl fällt, der uns zurück auf den Pfad unserer wahren Bestimmung führt.

Es ist nie zu spät, den Helden/die Heldin in dir zu erwecken, von dem/der du zu träumen gewagt hast. Lösche die Kerze nicht, wenn sie einmal brennt. Lebe nicht mit der Schuld, deinem Schöpfer den Rücken gekehrt zu haben.

Wir sind die Schöpfer der Zukunft. Wir ernten, was wir säen. Das ist eine unumstößliche Wahrheit.

Lege also ab heute deine vermeintlich unverzichtbare Verbindung zum digital verkommenen Status quo beiseite –

und richte deine Aufmerksamkeit stattdessen darauf, neue, kraftvolle Samen in den fruchtbaren Boden von Mutter Erde zu säen.

und sie dann bis zur Reife zu begleiten.

Glauben Sie mir, das ist das sicherste Gegenmittel gegen die verführerische Täuschung der künstlichen Intelligenz und des künstlichen Lebens, das uns als unsere Zukunft verkauft werden soll.

Quellen: PublicDomain/davidicke.com am 10.03.2026