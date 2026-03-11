Wie die Rothschilds Trumps Aufstieg mitgestalteten – Von Casinos ins Weiße Haus durch elitäre Geldnetzwerke

Zwei Jahrzehnte lang agierte US-Präsident Donald Trump im Schattenbankensektor – ausgeschlossen von der Wall Street und finanziert durch alternatives Kapital.

Während dieser Zeit expandierte das Netzwerk der Rothschilds nach Osten. Es wurden Verbindungen zu russischen Oligarchen und des Rohstoffhandels geknüpft. Genau jenes Netzwerk, das später Einfluss auf Trumps Wahl nahm. Sind Präsidenten wie Donald Trump tatsächlich die Spitze der Machtpyramide? Von Frank Schwede

2016 gewann Donald Trump die erste Präsidentschaftswahl. Das Establishment zeigte sich schockiert. Die Finanzwelt nicht. Seine erste wichtige Kabinettsbesetzung war Wilbur Ross – ein treuer Diner der Mann von Rothschilds, der Trump 25 Jahre zuvor gerettet hat.

Trump übertrug Ross die Rolle als Handelsminister aus Dankbarkeit. Ross´ künftige Mission lautete: Die Kontrolle über den Welthandel halten. In der Elitepolitik gibt es keine Zufälle, nur gegenseitige Gefälligkeiten. Ross arbeitete 24 Jahre lang als Banker für die Rothschilds und spezialisierte sich auf den Ankauf und die Neustrukturierung bankrotter Unternehmen.

Er war Berichten zufolge während seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender der Bank von Zypern unter anderem auch an Geschäften mit einem russischen Unternehmen beteiligt, das zum Teil Wladimir Putins Schwiegersohn und Kreml-nahen Geschäftsleuten gehört.

Ross´ Rolle wirft auch im Nachhinein noch Fragen bezüglich seiner Tätigkeit bei der zypriotischen Bank und seinen Verbindungen zu politisch einflussreichen russischen Oligarchen auf.

Die Bank von Zypern ist bekannt als sicherer Hafen für Kapitalanlagen russischer Oligarchen. Aufgrund der Verbindungen Ross´ nach Russland kritisierten mehrere US Senatoren Trumps Kabinett. (Der Milliardär Les Wexner behauptet, Epstein habe die Finanzen der Familie Rothschild verwaltet)

Im Oktober 2020 enthüllte Foreign Policy, dass Ross auch an einem Joint Venture mit der China Huaneg Group beteiligt war, während er zugleich als Wirtschaftsminister Verhandlungen mit China führte.

Beobachter waren sich schon bald sicher, dass der Aufstieg von Donald Trump kein Zufall war. Um die Hintergründe besser verstehen zu können, ist es nötig, dass Rad der Zeit zurückzudrehen.

In den 1990er Jahren geriet das Geschäftsimperium von Donald Trump aufgrund massiver Überschuldung in schweres Fahrwasser. Das führte zu einer Reihe von Insolvenzverfahren, primär im Casino- und Hotelbereich in Atlantic City und New York.

Obwohl Trump keine persönliche Insolvenz anmelden musste, brachten ihn die Pleiten fast an den Rand des Ruins. Das Tajy Mahal- Casino in Atlantic City, das als eines der größten und teuersten galt, war mit drei Milliarden Dollar verschuldet. Die Banken jagten Trump – er stand kurz vor dem Bankrott.

Der Insolvenzverwalter war kein geringerer als Wilbur Ross. Die Anleihen-Gläubiger wollten Trump ins kalte Wasser stürzen. Ross hielt seine schützende Hand über ihn. Er sah Trump mehr als Geschäfts-Marke, als eine Art Kapital. Ross sagte: „Wenn der Mann fällt, sind die Hotels wertlos.“

Donald Trumps Aufstieg war kein Zufall

Ross überzeugte die Gläubiger, einen Schuldenerlass zu akzeptieren und die Anleihen zu behalten – doch die eigentlichen Retter im Hintergrund waren die Rothschilds. Sie waren es, die das Trump-Imperium und Donald Trump vor dem Konkurs retten. Damit stand Trump bei den Rothschilds in der Schuld. Und somit hat die Finanzelite mit Trump ihr eigenes Management installiert.

Donald Trumps Aufstieg war also kein Zufall, sondern ein weiterer cleverer Schachzug im Hintergrund – trotz all der gespielten Empörung der Massenmedien und der Demokraten. Heute sollte sich niemand mehr wundern, dass Donald Trump seine Wahlversprechen von gestern nicht einlöst.

Der Grund ist: Er steht genauso unter Kontrolle, wie alle anderen US-Präsidenten vor ihm. Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Macht. Spätestens an dieser Stelle kommt Jeffrey Epstein ins Spiel. Epstein war nicht irgendeiner Perverser, er wusste genau, was er tat – und vor allem für wen er es tat und warum. Epstein war nämlich nichts anderes als ein Agent Provocateur, der gezielt andere zu illegalen Handlungen anstiftete, um gegen sie belastendes Material zu sammeln.

Außerdem war Epstein als finanzieller Vertreter der Familie Rothschild tätig, damit hatte er die Möglichkeit, ein Netzwerk aus Politikern und Milliardären aufzubauen, zu dem natürlich auch Donald Trump zählte, auch wenn die Aussagen zu Trumps Aktivitäten in dem Netzwerk oft zwiespältig sind. Tatsache ist, dass auch der Name Trump in den Akten mehrfach auftaucht.

Die Finanzelite, egal ob die Rothschilds oder Rockefellers, sieht sich faktisch als die Eigentümer dieser Welt. Sie tun alles, um ihre Macht zu erhalten.

1 2

Sie schaffen Zentralbanken, finanzieren Konfliktparteien, führen die Menschheit in die Schuldenknechtschaft und installieren und stürzen Regierungen nach Belieben, was bedeutet, dass Wahlen nichts anderes als eine Illusion sind. Ihre Strategie: Kredite schaffen und Zölle erheben, wie am Beispiel des Chinaabkommens.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit verhängte Trump neue 10-prozentige Zusatzzölle auf alle Waren aus China, während gleichzeitig im November 2025 ein Rahmenabkommen zur Deeskalation und zum Abbau von Handelsbarrieren, etwa zum Abbau von seltenen Erden, vereinbart wurde.

Parallel dazu wird das USMCA-Abkommen (USA-Mexiko-Kanada) in diesem Jahr auf den Prüfstand gestellt, um Ursprungsregeln für den Handel, insbesondere im Kfz-Sektor, zu verschärfen und Lieferketten unabhängig von China zu gestalten. Donald Trump führt das Land nach außen wie ein Politiker, im Innern wie ein Geschäftsmann – und er hält die Fäden der Leute in seinen Händen, die ihm das Spielen beigebracht haben.

Aus der Illusion befreien

Jeder sollte sich spätestens jetzt aus der Illusion befreien, dass es noch irgendeine Staatsmacht auf dieser Welt gibt, die die Interessen ihrer Wähler vertritt. Das ist nichts anderes als eine Illusion. Im Hintergrund existiert eine Macht-Elite, die über Regierungen steht, über dem Gesetz und ihre Leute schützt mit einer Macht, die nur jene besitzen, die Kapital und Narrativ kontrollieren.

Schnell drängt sich die Frage in den Raum: Wer herrscht wirklich, wem gehört das Geld, wer setzt nach außen die Grenzen des Möglichen? Es ist also nicht nur so ein Gefühl, dass die Welt von oben aus dem Hintergrund regiert wird. Nein, es ist die traurige Realität. In diesem Zusammenhang machen die Epstein-Akten auf geradezu schockierende Weise deutlich, dass es sich bei diesem Gefühl, das einem nach jeder Wahl beschleicht, nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, wie es gerne behauptet wird.

Schon lange bevor diese Dokumente das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, war jedem aufmerksamen Beobachter klar, dass es im Hintergrund Leute gibt, die die Politik diktieren, die Kriege anzetteln und die aus dem Leid der Menschen Profite und Gewinne erzielen.

Ein normaler Politiker, der aus der Mitte des Volkes kommt und von diesem zum Präsidenten seines Landes gewählt wird, zerstört sein Volk nicht, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt auf der ganzen Welt immer mehr Menschen, die sich keine tägliche Mahlzeit leisten können, die sich aus der Mülltonne ernähren müssen, und von Pfandflaschensammeln leben.

Die Öffentlichkeit wurde von den Medien darauf konditioniert zu glauben, dass die Menschen einfach nur zu faul zum Arbeiten sind oder dass in diesen Ländern Korruption und Misswirtschaft herrscht.

Die Wahrheit ist eine andere: Am Beispiel der USA können wir sehen, dass beispielsweise Zwangsmaßnahmen und Wirtschaftssanktionen häufig als Waffe gegen Länder verhängt werden, um die Gesellschaft zu brechen, bis sie sich unterwirft.

Nach außen wird der Eindruck vermittelt, dass wichtige politische Entscheidungen im Kongress getroffen werden. Die Öffentlichkeit nimmt also an, dass an diesem Ort tatsächlich Politik gemacht wird. Doch die Epstein-Files legen nahe, dass Regierungen möglicherweise nicht die Spitze der Pyramide sind, dass es jenseits der politischen Institutionen Kräfte gibt, die wichtige Entscheidungen finanzieren, was den Schluss zulässt, dass Regierungen eher Ausführende als Planer sind.

Haben wir noch eine Wahl?

Wenn die Macht tatsächlich nicht in den Händen derer liegt, die vom Volk rechtmäßig gewählt werden, sondern durch ein undurchsichtiges Netzwerk aus Oligarchen und Milliardären, welche Bedeutungen haben Wahlen und Parlamente überhaupt noch? Sind Wahlen tatsächlich nur ein großes Täuschungsmanöver und die Verschwörungstheoretiker hätten wieder mal recht, dass Wahlen nichts anderes als ein großer Betrug sind, weil am Ende immer derselben Mist rauskommt?

Wer das Geld besitzt, besitzt die Macht. So war das schon immer, und so wird es auch in Zukunft bleiben. Die aktuelle politische Weltlage in Verbindung mit den Epstein-Files bietet nun die einmalige Möglichkeit, die gesamte Machthierarchie zu hinterfragen.

Schnell wird man dabei zu dem Ergebnis kommen, dass Parlamente und Präsidenten nicht das sind, was sie nach außen vorgeben, dass Politiker in Wahrheit Handelsvertreter sind, die den Auftrag haben, dem Volk Politik zu verkaufen. Ist Donald Trump also in Wahrheit seiner Rolle als Manager treu geblieben?

Wenn das tatsächlich der Fall ist, sollten wir uns automatisch die Frage stellen: Wenn die Welt wirklich über dunkle Netzwerke regiert wird, leben wir dann noch in einer Demokratie? Haben wir überhaupt noch eine Wahl? Eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Der Grund ist, dass die Entscheidung nur über das Bewusstsein getroffen werden kann.

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten zeigt auf geradezu deutliche Weise, dass Präsidenten wie Donald Trump keine Führer eines Landes sind, sondern mittlere Manager, Angestellte, die Projekte und Vorhaben von Leuten umsetzen, deren Namen kaum jemand kennt, die nie in den Nachrichtensendung erwähnt werden.

Wer sich dieser Tatsache bewusst wird, hat künftig eine Wahl, entweder weiter zu wählen, oder nein zu sagen, nein zu einem System, dass niemals zum Allgemeinwohl installiert wurde, sondern nur zum Wohl jener, die sich für unantastbar halten, die über Figuren wie Jeffrey Epstein jeden Politiker und Staatsmann wie eine Marionette in ihren Händen halten.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.03.2026