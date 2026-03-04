Die Frage, die Epstein Gates stellte – und was sie über die Pandemiebekämpfung aussagt.

Es ist mehr als sechs Jahre her, dass COVID-19 die Menschheit heimsuchte. Es breitete sich nicht wie eine mittelalterliche Seuche aus, die Millionen Menschen in wahllosen Wellen dahinraffte. Stattdessen kam es als ein sorgfältig koordinierter Sturm aus Hysterie, Verordnungen und Lockdowns, der Wirtschaft, Gesellschaft und Psyche weit mehr als Körper zerstörte. Von Dr. Mathew Maavak

Offiziellen Angaben zufolge liegt die Zahl der bestätigten COVID-19-Todesfälle weltweit bei über sieben Millionen . Berücksichtigt man jedoch die Übersterblichkeit – also Todesfälle, die sowohl direkt als auch indirekt durch die Pandemie verursacht wurden –, deuten Analysen der Weltgesundheitsorganisation und anderer wissenschaftlicher Einrichtungen darauf hin, dass die tatsächliche Zahl zwischen 19 und 36 Millionen liegen könnte.

Woher kommt diese enorme Diskrepanz im Zeitalter präziser Big-Data-Analysen? Möglicherweise hängt es davon ab, ob man an COVID-19, an den Folgen von COVID-19 oder lediglich mit COVID-19 gestorben ist. Ein tödlicher Autounfall oder ein Herzinfarkt kurz nach einem positiven SARS-CoV-2-Test haben die Statistik in die Höhe getrieben.

Wie tödlich war COVID-19 im Vergleich zur saisonalen Grippe im selben Zeitraum? Laut dem Modell von Our World in Data 2025 fordert die Grippe weltweit schätzungsweise 700.000 Todesopfer pro Jahr , was in sechs Jahren insgesamt 4,2 Millionen Todesfällen entspricht. Trotzdem führten diese anhaltenden Todesfälle weder zu weltweiten Lockdowns noch zu Massenhysterie.

Die Öffentlichkeit reagierte verständlicherweise empört auf die geschürte Hysterie. In diese Bresche sprangen Persönlichkeiten wie der Impfstoffskeptiker Steve Kirsch, der auf Grundlage verschiedener Analysen von Übersterblichkeitsdaten behauptete, die COVID-19-Impfstoffe hätten weltweit zig Millionen Menschen getötet – bis zu 3,5-mal so viele wie COVID-19 selbst. Etablierte Gesundheitsbehörden weisen diese Zahl als methodisch unhaltbar zurück.

Doch die Verbreitung solcher Behauptungen zeugt von einer tiefen Vertrauenskrise. Auch die Epstein-Vorwürfe hatten jahrzehntelang von etablierten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Institutionen zurückgewiesen oder verharmlost.

Ein solches Misstrauen entstand nicht aus dem Nichts. Es wurzelte in der Kluft zwischen offiziellen Zusicherungen und gelebter Erfahrung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. (COVID-19-Impfung Heilmittel oder Biowaffe? Klägeranwalt im Strafprozess gegen Gates, Bourla und Rutte wegen Terrorvorwurfs inhaftiert)

Ich selbst habe mich aufgrund einer früheren Impfschädigung nicht impfen lassen. Ich habe miterlebt, wie ansonsten gesunde Kollegen entweder nach der Impfung vorzeitig starben oder nun mit plötzlich auftretenden, schweren Erkrankungen zu kämpfen haben, die sie zuvor nie kannten. Einzelne Anekdoten sind keine Daten, aber wenn sie sich in allen sozialen Kreisen häufen, werden sie zu einem Warnsignal.

Die Spekulationen schossen ins Kraut, durchzogen von unterschwelligen Andeutungen auf Bevölkerungsrückgang. Doch inmitten dieses Lärms zeichnete sich eine strukturell differenziertere Erklärung ab – eine, die die Funktion der Pandemie nicht in Verschwörungstheorien, sondern in den systemischen Krisen des Kapitalismus verortete.

Auftritt der kritischen Theoretiker

Der italienische Politökonom Fabio Vighi liefert einen der intellektuell anspruchsvollsten Ansätze zum Verständnis der Pandemie. Er weist Behauptungen über ein erfundenes Virus oder eine im Verborgenen agierende Verschwörung zurück. Stattdessen deutet er COVID-19 als systemisches Krisenmanagementinstrument einer finanzialisierten kapitalistischen Ordnung, die bereits am Rande des Zusammenbruchs stand.

Die Pandemie lieferte die moralische Rechtfertigung für eine beispiellose Geldmengenausweitung, die Aussetzung der regulären Politik und die zunehmende Macht technokratischer Herrschaft.

Der Mechanismus war erschreckend einfach. Der Zusammenbruch des US-Repo-Marktes Ende 2019 signalisierte eine existenzielle Instabilität im globalen Finanzwesen, da Banken abrupt die Kreditvergabe untereinander einstellten und so versteckte Solvenzkrisen im gesamten System offenlegten.

Ein präventiver Plan musste umgesetzt werden. Die Pandemie und die darauffolgenden Lockdowns lähmten zwar die Realwirtschaft, ermöglichten es den Zentralbanken aber gleichzeitig, massive Liquiditätsspritzen durchzuführen, ohne eine Hyperinflation auszulösen.

Diese verdeckte Rettungsaktion bewahrte den Bankensektor, indem sie die produktive Mittelschicht opferte und die Vorherrschaft des Großkapitals auf Kosten aller anderen sicherte.

Wie viele marxistisch geprägte Kritiken ist auch Vighis Diagnose verführerisch und überzeugend. COVID-19 hat tatsächlich den spektakulärsten Vermögenszuwachs der Menschheitsgeschichte ausgelöst.

Ein Oxfam-Bericht aus dem Jahr 2022 enthüllte, dass die zehn reichsten Männer der Welt ihr Vermögen in den ersten zwei Jahren der Pandemie mehr als verdoppelten – von rund 700 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Billionen US-Dollar.

Im gleichen Zeitraum stagnierten oder sanken die Einkommen von 99 % der Menschheit. Das entsprach einem durchschnittlichen Zuwachs von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag für die zehn Glücklichen, also etwa 15.000 US-Dollar pro Sekunde, während der Rest der Bevölkerung mit überfälligen Rechnungen und drohenden Zwangsversteigerungen zu kämpfen hatte.

Auftritt der Messiasse der Menschheit

Angesichts der jüngsten Veröffentlichung von Daten des US-Justizministeriums dürfte der Zusammenhang zwischen der Pandemie und der finanziellen Bereicherung der Eliten niemanden überraschen.

In einer 2011 in den Jeffrey-Epstein-Akten aufgetauchten E-Mail soll der verstorbene, ungeliebte Sexhändler und Finanzmagnat Bill Gates, einen Mitstreiter und selbsternannten globalen Gesundheitsretter, diese erschreckende Frage gestellt haben:

Wie werden wir die Armen als Ganzes los?

Es ist wichtig zu beachten, dass die Frage nicht als „Wie beseitigen wir die Armut?“ formuliert wurde – eine soziale und philosophische Frage, die die Geschichte seit jeher beschäftigt. Die Frage implizierte vielmehr die Beseitigung als die Verbesserung der Lebensbedingungen.

Wer glaubt, dieser Schriftwechsel sei aus dem Zusammenhang gerissen, sollte eine weitere E-Mail aus dem Jahr 2015 betrachten, deren Absender unkenntlich gemacht wurde und die an Epstein adressiert war:

Wie gewünscht, füge ich einen Entwurf der Tagesordnung für ein Vorbereitungstreffen zur Pandemie bei. Lassen Sie uns die nächsten Schritte besprechen, insbesondere die formelle Einbindung der WHO und des IKRK.

Warum befasste sich Jeffrey Epstein, ein Studienabbrecher und der berüchtigtste Kinderhändler der Welt, mit Pandemievorsorgemaßnahmen der Weltgesundheitsorganisation und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz? Und warum wurde der Absendername geschwärzt, wenn es sich lediglich um oligarchische Wohltätigkeit handelte?

Wie sich während der Pandemie überdeutlich zeigte, wurden die Hysterie und die Erzählung von der Impfpflicht aggressiv von Oligarchen mit nachweislichen Verbindungen zum Epstein-Kreis vorangetrieben.

Dies als echtes humanitäres Motiv darzustellen, würde die Glaubwürdigkeit der Öffentlichkeit bis zum Äußersten strapazieren. Nach fast zwei Jahrzehnten, in denen eine vollständige Aufklärung von Epsteins Aktivitäten gefordert wurde, ist Skepsis nicht nur angebracht, sondern notwendig.

Darüber hinaus fand im Oktober 2019 in New York City die von Milliardären finanzierte Veranstaltung „Event 201“ statt, die neben der Pandemievorsorge auch präventive Maßnahmen gegen Impfskeptiker und Desinformation über Impfstoffe thematisierte.

Die Simulation brachte das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Bill & Melinda Gates Foundation zusammen, um Reaktionen auf eine fiktive Coronavirus-Pandemie zu modellieren – ein Szenario, das sich nur wenige Monate später als unheimlich vorausschauend erwies.

Die siebte Empfehlung dieser Übung forderte Regierungen und den Privatsektor ausdrücklich auf, „der Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation im Vorfeld der nächsten Pandemie eine höhere Priorität einzuräumen“.

Handelt es sich hier erneut um unheimliche Voraussicht oder um eine bewusst herbeigeführte Krise? Und falls Letzteres zutrifft, mit welchem ​​Ziel? Kritischen Theoretikern zufolge bestand das Ziel darin, einer globalen Repo-Krise im Bankensektor vorzubeugen und die Vermögensfragmentierung zu beschleunigen. Die Repo-Krise trat jedoch erst Ende Dezember 2019 ein – obwohl die Vorbereitungen auf die Pandemie bereits fast ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatten.

Skepsis, die nicht mehr zu retten ist?

Viele, die einst Randtheorien ablehnten, hegen nun tiefes Misstrauen gegenüber der COVID-Erzählung und dem Ausmaß der Verstrickung der Regierung mit dem Epstein-Kreis.

Die beiden Skandale scheinen immer stärker miteinander verflochten zu sein. Die Frage ist nicht mehr, ob solche Verdächtigungen berechtigt sind, sondern wie sehr die Gesellschaft bereits in ihren Bann gezogen wurde.

Müssen wir also mit einer Veröffentlichung ähnlicher COVID-19-Daten wie im Fall der Epstein-Akten rechnen? Die Epstein-Akten deuten auf einen Zusammenhang zwischen elitärem Menschenhass und Pandemieplanung hin, doch erst die Zeit wird zeigen, in welchem ​​Ausmaß.

Sicher ist: Derselbe Apparat, der Epsteins Aktivitäten jahrzehntelang schützte, steuerte auch die Pandemiebekämpfung mit verblüffender Präzision. Die Frage ist nicht, ob Geheimnisse gehütet wurden, sondern ob sie jemals ans Licht kommen werden.

Bis dahin bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet: Wie werden wir die Armut als Ganzes beseitigen? Die Eliten haben ihr Werk noch nicht vollendet. Und wir anderen warten immer noch auf das Protokoll.

