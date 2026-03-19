Wissenschaftler entdecken antikes Wissen darüber, wie man die DNA verändern kann

Eine der Hauptthesen der Prä-Astronautik-Theorie besagt, dass außerirdische Wesen möglicherweise die DNA von Menschen und anderen Lebensformen manipuliert haben.

Zahlreiche antike Darstellungen scheinen das Doppelhelix-Motiv der DNA zu zeigen, was Theoretiker zu Spekulationen veranlasst: Was wäre, wenn außerirdische Wesen den Menschen einen evolutionären Anstoß gegeben hätten? Vielleicht haben sie sogar Hybriden mit ihrer eigenen DNA erschaffen?

Eine andere Theorie besagt, dass alte Kulturen von einem dritten Auge in der Hirnanhangdrüse wussten. Die Symbole der zapfenförmigen Drüse scheinen mit seltsamen Wesen in Verbindung zu stehen, die den Lebensbaum verändern. Für manche symbolisiert der Baum die DNA und die menschliche Wirbelsäule.

Es tauchen weitere unbeantwortbare Fragen auf. Wie hängen das Dritte Auge und die DNA zusammen? Verfügten diese alten Wesen über fortgeschrittenes Wissen darüber, wie man die DNA-Struktur durch ein höheres Bewusstsein verändern kann?

Zugegeben, es klingt wirklich absurd. Doch einige Wissenschaftler scheinen heute zu ähnlichen Schlussfolgerungen zu gelangen.

Bevor wir uns diesen relativ neuen Erkenntnissen zuwenden, sollten wir bedenken, dass über den Großteil der DNA nur sehr wenig mit Sicherheit bekannt ist.

Erst 2018 wurde eine völlig neue, bizarre und verschlungene Form der DNA entdeckt, ein viersträngiger Knoten aus genetischem Code, der als i-Motiv bezeichnet wird. (Wie der finale Wechsel in der Zeitlinie die Menschheit energetisch in Richtung eines neuen Erdzeitalters lenken wird)

Dunkle DNA?

Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichten Wissenschaftler ihre Erkenntnisse über die sogenannte „Dunkle Materie“ in der DNA – mysteriöse Sequenzen, die bei allen Wirbeltieren, von Menschen über Mäuse bis hin zu Hühnern, nahezu identisch sind.

Man geht davon aus, dass diese Dunkle DNA lebensnotwendig ist, doch wir wissen noch nicht, wie. Tatsächlich wissen wir nicht, welche Funktion 98 % unserer DNA haben, aber wir stellen fest, dass sie doch kein „Junk-DNA“ ist.

Wie Sie sehen, wissen Wissenschaftler noch immer nicht viel über unser genetisches Genom, geschweige denn darüber, was Bewusstsein erzeugt.

Gleichzeitig deuten einige Studien darauf hin , dass intrazelluläre, umweltbedingte und energetische Einflüsse die DNA verändern können. Die Epigenetik untersucht , wie Faktoren neben unserem genetischen Code allein unser Wesen und unsere Persönlichkeit beeinflussen.

Manche Forscher vermuten, dass wir unsere DNA durch Absicht, Gedanken und Gefühle verändern können. Positive Gedanken zu pflegen und Stress effektiv zu bewältigen, kann das emotionale Wohlbefinden fördern und möglicherweise auch unsere DNA schützen.

Eine Studie an 11.500 Frauen in Großbritannien mit hohem Depressionsrisiko ergab hingegen, dass sich die mitochondriale DNA und die Länge der Telomere verändert hatten.

Laut Science Alert:

Die bemerkenswerteste Entdeckung war, dass Frauen mit stressbedingter Depression – einer Depression, die mit belastenden Kindheitserfahrungen wie sexuellem Missbrauch in Verbindung steht – mehr mitochondriale DNA (mtDNA) aufwiesen als ihre Altersgenossinnen. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle, die die Energie für den Rest der Zelle liefern. Der Anstieg der mitochondrialen DNA ließ die Forscher vermuten, dass sich der Energiebedarf ihrer Zellen als Reaktion auf Stress verändert hatte.

Diese Veränderungen der DNA-Struktur scheinen den Alterungsprozess zu beschleunigen.

„Nachdem die Forscher ihre Ergebnisse erneut ausgewertet hatten, stellten sie fest, dass die Frauen mit stressbedingter Depression kürzere Telomere aufwiesen als die gesunden Frauen. Telomere sind die Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen, die sich mit zunehmendem Alter auf natürliche Weise verkürzen, und das Team begann sich zu fragen, ob dieser Prozess durch Stress beschleunigt worden war.“

Weitere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Meditation und Yoga zur Erhaltung der Telomere beitragen können.

1 2

Einige Forscher gehen sogar noch einen Schritt weiter und glauben , dass unsere DNA letztendlich mit unserem höheren spirituellen Selbst verbunden ist. An diesem Punkt beginnen wir, uns mit dem Denken der Alten anzufreunden, so die Prä-Astronautik-Theorie.

Wenn Ihnen das schon ziemlich abwegig vorkommt, sollten Sie vielleicht nicht weiterlesen, denn es wird gleich noch viel seltsamer.

Phantom-DNA?

Im Jahr 1995 führte der russische Quantenbiologe Wladimir Poponin eine bahnbrechende Studie mit dem Titel „Der DNA-Phantom-Effekt“ durch.

Laut Medium:

„In einer 1995 in den USA veröffentlichten Arbeit beschrieben sie eine Reihe von Experimenten, die nahelegten, dass die menschliche DNA die physische Welt direkt beeinflusst, und zwar durch ein, wie sie glaubten, neues Energiefeld, das die beiden verbindet.“

Die Studie ergab, dass sich Lichtphotonen in Gegenwart von lebendem DNA-Material anders anordnen.

„Die DNA hatte eindeutig einen direkten Einfluss auf die Photonen, als würde sie diese durch eine unsichtbare Kraft in regelmäßige Muster formen. Das ist wichtig, da es in den Gesetzen der konventionellen Physik absolut nichts gibt, was diesen Effekt erklären könnte. Doch in dieser kontrollierten Umgebung wurde beobachtet und dokumentiert, dass die DNA – die Substanz, aus der wir bestehen – einen direkten Einfluss auf die Quantenphysik hat, aus der unsere Welt besteht!“

In einem weiteren Experiment aus dem Jahr 1993 untersuchte die US-Armee, wie DNA-Proben auf die Emotionen menschlicher Spender reagieren.

Die DNA wurde beobachtet, während die Spender in einem anderen Raum Videos ansahen. Die Gefühle der Person beeinflussten die DNA, unabhängig von der Entfernung zwischen Person und DNA-Probe. Es scheint sich um einen Fall von Quantenverschränkung zu handeln.

„Wenn der Spender emotionale Höhen und Tiefen erlebte, zeigten seine Zellen und seine DNA im selben Augenblick eine starke elektrische Reaktion. Obwohl Hunderte von Metern Entfernung den Spender und die Proben trennten, verhielt sich die DNA, als wäre sie noch physisch mit seinem Körper verbunden. Die Frage ist: Warum?“

Selbst wenn sich die Testperson 560 Kilometer entfernt befand, reagierte ihre DNA-Probe gleichzeitig. Ein unbekanntes Energiefeld verband die beiden.

„Wenn der Spender ein emotionales Erlebnis hatte, reagierte die DNA so, als wäre sie noch in irgendeiner Weise mit dem Körper des Spenders verbunden. Wie Dr. Jeffrey Thompson, ein Kollege von Cleve Backster, aus dieser Perspektive so treffend formuliert: ‚Es gibt keinen Punkt, an dem der Körper eines Menschen tatsächlich endet und keinen Punkt, an dem er beginnt.‘“

Ein drittes Experiment von HeartMath aus dem Jahr 1995 legt ebenfalls nahe, dass Menschen die Struktur ihrer DNA durch ihre Emotionen verändern können. Die Forscher Glen Rein und Rollin McCraty stellten fest, dass sich die DNA je nach den Gedanken der Probanden veränderte.

„Einer der Forscher formulierte es so: „Diese Experimente zeigten, dass unterschiedliche Absichten unterschiedliche Auswirkungen auf das DNA-Molekül hatten und es entweder auf- oder abwickelten.“ Die Implikationen gehen eindeutig über alles hinaus, was die traditionelle wissenschaftliche Theorie bisher zuließ .“

Diese Experimente aus früheren Jahren legen Folgendes nahe:

Wir können unsere DNA-Struktur durch Gedanken verändern.

Wir sind auf geheimnisvolle Weise mit unserer DNA verbunden.

Unsere DNA verändert die Schwingungen der Lichtteilchen (Photonen) in unserer Umgebung.

Diese Ideen klingen zweifellos für viele Menschen seltsam, doch die Realität ist oft merkwürdiger als die Fiktion. Ebenso haben etablierte Wissenschaftler und Skeptiker die Fragen der Prä-Astronautik-Theoretiker lange Zeit für absurd gehalten.

Laut Scientific American:

„Die Theorie der antiken Außerirdischen basiert auf einem logischen Fehlschluss, dem sogenannten Argumentum ad ignorantiam oder ‚Argument aus Unwissenheit‘.

Die unlogische Argumentation lautet wie folgt: Wenn es keine zufriedenstellende irdische Erklärung für beispielsweise die Nazca-Linien in Peru, die Statuen der Osterinsel oder die ägyptischen Pyramiden gibt, dann muss die Theorie, dass sie von Außerirdischen aus dem Weltraum erbaut wurden, wahr sein.“

Tatsächlich haben wir keine zufriedenstellende Erklärung dafür, wie sich der Mensch zu seiner heutigen Form entwickelt hat. Wir alle suchen weiterhin nach Antworten, doch die Wahrheit könnte unerwarteter sein, als wir uns vorstellen können.

Wir werden sie nie erfahren, wenn wir nicht aufgeschlossen bleiben, und vielleicht ist genau das der Schlüssel, um die tief im uralten Code namens DNA verborgenen Antworten zu entschlüsseln.

Es scheint, dass unsere Gedanken einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Körper und die Welt um uns herum haben.

Quellen: PublicDomain/ancient-code.com am 13.03.2026