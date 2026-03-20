Wissenschaftler kippen 65.000 Liter Chemikalien ins Meer im Rahmen eines Geoengineering-Experiments

Kritiker bezeichnen riskanten Versuch zur Erhöhung der Ozeanalkalinität als potenzielle ökologische Katastrophe.

In einem Schritt, der Besorgnis auslöst, haben Forscher 65.000 Liter Natriumhydroxid in den Golf von Maine geschüttet und behauptet, dies sei ein Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels durch Geoengineering

Da die Auswirkungen auf das Meeresleben unbekannt sind, befürchten viele, dass dieses Experiment nach Bastelei riecht, die nach hinten losgehen könnte.

Der Versuch, der den Namen LOC-NESS-Projekt erhielt, fand im vergangenen August vor der Küste von Massachusetts statt, wobei Wissenschaftler der Woods Hole Oceanographic Institution die Federführung übernahmen.

Sie argumentieren, dass eine Erhöhung der Alkalinität der Ozeane mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und in harmloses Natron umwandeln könnte.

Doch während globalistische Agenden diese unbewiesenen Lösungen vorantreiben, sehen freiheitsliebende Skeptiker darin eine weitere Ebene der Kontrolle über die Natur ohne Zustimmung der Öffentlichkeit.

Über vier Tage verteilte das Team die alkalische Chemikalie, die zur besseren Nachverfolgung mit einem roten Farbstoff markiert war, in Gewässern 80 Kilometer vor Boston. (Der US-Kongress wird ein landesweites Verbot von Chemtrails erlassen)

„Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass OAE-Einsätze im kleinen Maßstab mit hoher Präzision entwickelt, verfolgt und überwacht werden können“, sagte Projektleiter Adam Subhas vom Woods Hole Oceanographic Institute.

„Wir brauchen unabhängige und transparente Forschung, um herauszufinden, welche Lösungen funktionieren könnten.“

Das Verfahren, bekannt als Ocean Alkalinity Enhancement (OAE), zielt darauf ab, die natürliche CO2-Absorption des Ozeans nachzuahmen und zu beschleunigen.

Wie das Dokument detailliert beschreibt, binden die Ozeane bereits rund 38 Billionen Tonnen CO₂ als gelöstes Natriumbicarbonat. Durch die Anpassung des pH-Werts mit Natriumhydroxid erhöhten die Wissenschaftler ihn von 7,95 auf 8,3 – und erreichten damit das vorindustrielle Niveau – und maßen, dass unmittelbar danach 10 Tonnen Kohlenstoff ins Wasser gelangten.

Im besten Fall, so schätzen sie, könnte die Deponie etwa 50 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr aufnehmen, was den jährlichen Emissionen von fünf durchschnittlichen Bürgern entspricht.

Das ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zur Industrieproduktion und geht nicht auf die Heuchelei der Regierungen ein, die Emissionsreduzierungen predigen, während sie gleichzeitig diese chemischen Eingriffe finanzieren.

Kritiker sind vom Hype nicht überzeugt. Gareth Cunningham, Direktor für Naturschutz und Politik bei der Marine Conservation Society, erklärte gegenüber der Daily Mail: „Diese Ansätze sind ressourcenintensiv, und ihre ökologischen Auswirkungen sind noch immer unzureichend erforscht.“

Er fügte hinzu: „Die Erhöhung der Ozeanalkalinität ist eine kurzfristige Lösung, die die Ursachen des Klimawandels und der Ozeanversauerung nicht angeht.“

Laut Doktorandin Rachel Davitt von der Rutgers University, die die ökologische Bewertung mitverantwortete, ergab das Experiment keine negativen Auswirkungen auf Plankton, Fische und Hummerlarven:

„Basierend auf den bisher gesammelten und analysierten Daten zu biologischen und ökologischen Auswirkungen hatte der Feldversuch LOC-NESS, gemessen an den von uns verwendeten Kriterien, keine signifikanten Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaft.“

Die Auswirkungen auf ausgewachsene Fische wurden jedoch gar nicht erst untersucht, wodurch eine eklatante Lücke in einer Region entsteht, die für den Fang von Hummer, Kabeljau und Schellfisch von entscheidender Bedeutung ist.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Versuche zur Anpassung des Alkalinitätsgrades unternommen wurden – skandinavische Flüsse wurden in den 1980er Jahren gekalkt, um sauren Regen zu bekämpfen und so die Lachspopulationen zu erholen. Eine Ausweitung der OAE-Methode würde jedoch bedeuten, jährlich Milliarden Tonnen Chemikalien einzusetzen und Spurenmetalle freizusetzen, die Ökosysteme vergiften könnten.

Aktuelle Studien warnen vor Risiken für das Wachstum, den Stoffwechsel und die Artenvielfalt, während übermäßige Alkalinität Seegraswiesen schädigen könnte, die für marine Lebensräume von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Meeresmüllkippe entsteht inmitten eines wachsenden Widerstands gegen Geoengineering-Projekte, die an den Versuch erinnern, Gott mit dem Planeten zu spielen.

Wie bereits berichtet, zielt ein im letzten Monat eingebrachter Gesetzentwurf in den USA darauf ab, Geoengineering-Aktivitäten landesweit vollständig zu verbieten.

Der von dem republikanischen Abgeordneten Greg Steube (Florida) eingebrachte Gesetzentwurf HR 7452 würde die atmosphärische Freisetzung von chemischen oder biologischen Wirkstoffen zur Wetterbeeinflussung, einschließlich Geoengineering, Wolkenimpfung und Steuerung der Sonneneinstrahlung, unter Strafe stellen.