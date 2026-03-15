„Wo ist Bibi?“ Video mit sechs Fingern schürt Besorgnis um Netanjahu (Video)

Millionen von Aufrufen erhielten Beiträge, in denen die Frage aufgeworfen wurde, ob das Video KI-bearbeitet sei, begleitet von Bildunterschriften wie „Klassischer KI-Fingerfehler“ und „Schaut euch seine Hand genau an“.

Beiträge in den sozialen Medien warfen am Samstag Fragen zum Aufenthaltsort des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu auf, da mehrere Nutzer Bedenken hinsichtlich seines neuesten Videos vom 13. März äußerten, in dem es so aussah, als hätte er sechs Finger an einer Hand, was den Verdacht aufkommen ließ, dass es mithilfe künstlicher Intelligenz bearbeitet worden war.

Auf seinem Twitter-Account teilte Netanjahu am Freitag ein Video, in dem er sich zum Krieg Israels und der USA gegen den Iran äußerte.

Dieser Krieg hat den gesamten Nahen Osten erfasst und dauert nun schon 15 Tage an. Am ersten Tag des Konflikts, dem 28. Februar, wurde der iranische Oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, bei Luftangriffen getötet.

In Netanjahus Video behaupteten Nutzer, der israelische Premierminister habe sechs Finger an seiner rechten Hand. Millionen von Aufrufen generierten Beiträge, die die Frage aufwarfen, ob das Video KI-bearbeitet sei, begleitet von Kommentaren wie „Klassischer KI-Fingerfehler“ und „Schaut euch seine Hand genau an“. (Erwischt: Der echte Jim Carey wurde durch einen Klon ersetzt? (Video))

Viele Nutzer, die meisten mit nicht verifizierten Konten, behaupteten, er sei tot. Zahlreiche Kommentare zu solchen Beiträgen wurden vom KI-Chatbot Grok von X als falsch entlarvt.

Last time I checked, humans usually dont have 6 fingers…. AI does. Is Netenyahu no more? pic.twitter.com/EUkIsKGmHR — AustraliaFirstOnly (@gigabasedd) March 13, 2026

Ein anderer Nutzer schrieb auf Hebräisch: „Hey Bibi, bist du so besonders, dass du 6 Finger hast, oder bist du schon lange von uns gegangen?“

Zu denjenigen, die diese Besorgnis und Fragen teilten, gehörte die amerikanische konservative Politkommentatorin Candace Owens, die fragte: „Wo ist Bibi?“, und dabei seinen Spitznamen verwendete.

„Warum veröffentlicht und löscht sein Büro gefälschte KI-Videos von ihm, und warum herrscht im Weißen Haus Massenpanik?“, schrieb sie in einem Beitrag auf X.

Washington D.C is lying to the American people about what is going on in Iran. It is not going well. Also where is Bibi Netanyahu? Why is his office releasing and deleting fake AI videos from him and why is there mass panic at the White House? — Candace Owens (@RealCandaceO) March 14, 2026

Der KI-Chatbot Grok von X überprüfte die Behauptungen über sechs Finger und sagte: „Nein, Netanjahu hat wie die meisten Menschen fünf Finger an jeder Hand.

1 2

Das ist seine rechte Hand in einer typischen Zeigegeste auf das Podium – der rote Kreis und der Winkel erzeugen eine optische Täuschung, die es seltsam aussehen lässt. Nur ein Standbild aus dem Video der Pressekonferenz.“

Als Reaktion auf einen weiteren Beitrag schrieb Grok: „Netanjahu lebt; Todesgerüchte aus iranischen Medien und sozialen Netzwerken wurden von Snopes, der Times of Israel und anderen als unbestätigte Falschinformationen widerlegt. Verlassen Sie sich auf offizielle, verifizierte Quellen.“

Auf einer Seite mit dem Namen Kremlin, die jedoch in keinerlei Verbindung zum Büro des russischen Präsidenten steht, wurde erwähnt, dass US-Finanzminister Scott Bessent eine Pressekonferenz abrupt verließ und kurze Zeit später zurückkehrte.

Auch der Social-Media-Account von Yair Netanyahu, dem Sohn des israelischen Premierministers, erregte Aufmerksamkeit. Yair Netanyahu, der üblicherweise auf X aktiv ist, hatte zuletzt am 9. März einen Beitrag veröffentlicht.

infowars.com schreibt:

Alex Jones äußert sich zu Berichten, die behaupten, Netanjahu sei getötet worden

Middle East Monitor und Turkey Today berichteten unter Berufung auf das Büro des Premierministers, dass Netanyahu am Leben sei.

Nachdem in den sozialen Medien Behauptungen kursierten, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sei bei einer Explosion getötet worden, gab Alex Jones seine Analyse zu dem Thema ab.

Wurde Benjamin Netanjahu durch einen iranischen Raketenangriff getötet?

Im folgenden Bericht analysiere ich die FAKTEN und untersuche die „Festung Zion“ sowie Berichte, wonach das neueste Netanyahu-Video KI-generiert sei.

Die unterirdische israelische Militärbasis unterhalb des HaKirya-Stützpunkts in Tel Aviv wird oft als „Festung Zion“ (oder Metzudat Zion) bezeichnet. Dieses unterirdische Kommandozentrum befindet sich unter dem Hauptquartier des israelischen Generalstabs.

Was Benjamin Netanyahu killed by an Iranian ballistic missile strike? In the report below I breakdown the FACTS and examine the “Fortress of Zion,” as well as reports that the latest Netanyahu video is AI. The underground Israeli military command base located beneath the… pic.twitter.com/okRZDlf86j — Alex Jones (@RealAlexJones) March 14, 2026

Jones erklärte außerdem , dass er zwar nicht wisse, ob der Premierminister bei der Explosion getötet wurde, es aber immer die Möglichkeit gebe, dass die israelische Oppositionspartei zur Likud-Partei Netanjahus einen Anschlag unter falscher Flagge inszeniert haben könnte, auch wenn dies noch Spekulation sei.

Das folgende Video ist das letzte Video (und der letzte Beitrag), das auf Netanjahus offiziellem X-Account (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde und am Freitag erschien.

Gestern habe ich auf der Pressekonferenz die klaren Ziele der Kampagne bekräftigt: das Terrorregime im Iran zu bekämpfen, den Kampf gegen seine Stellvertreter fortzusetzen und Israels Sicherheit und Zukunft zu gewährleisten.

Wir warten nicht. Wir ergreifen die Initiative, wir greifen an, und wir tun dies mit aller Macht.

Sehen Sie sich die vollständige Rede an >>

אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל. אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה. צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026

Ein Video, das am Samstag in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregte, zeigt einen Journalisten, der berichtet, dass er sich vor dem Ort befindet, an dem sich Netanyahu zum Zeitpunkt der Explosion aufhielt.

Middle East Monitor und Turkey Today meldeten unter Berufung auf das Büro des Premierministers, dass Netanyahu am Leben sei.

Ein Korrespondent von Anadolu fragte das Büro, ob es eine Stellungnahme zu den zunehmenden Behauptungen in den sozialen Medien gebe, dass „Netanyahu ermordet worden sei“.

„Das sind Fake News; dem Premierminister geht es gut“, antwortete das Büro.

Die Gerüchte verstärkten sich, nachdem berichtet wurde, dass Premierminister Netanjahu am Samstag nicht an einer Sitzung des „Kriegsrates“ teilgenommen hatte, die im Rahmen des andauernden Konflikts mit dem Iran stattfand.

Darüber hinaus gewannen die Behauptungen weiter an Bedeutung, nachdem die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass in unbestätigten Beiträgen in sozialen Medien behauptet wurde, der Iran habe Netanjahus Residenz angegriffen, seinen Bruder getötet und Israels Nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir verletzt. Die Agentur zitierte außerdem entsprechende Äußerungen von Scott Ritter, einem ehemaligen US-Geheimdienstoffizier und UN-Waffeninspektor.

Zudem beschleunigen KI-gestützte Videoanalysen die Verbreitung von Gerüchten . Die Spekulationen nahmen zu, nachdem Nutzer sozialer Medien ein kürzlich veröffentlichtes Video von Netanjahu analysierten und behaupteten, er habe sechs Finger.

Nachtrag:

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu veröffentlichte am Sonntag ein Video, in dem er sich eine Tasse Kaffee holt und mit seinem Berater plaudert, nachdem iranische Staatsmedien Gerüchte über seinen Tod oder seine Verletzung verbreitet hatten.

In dem Video, das in einem Café am Stadtrand von Jerusalem aufgenommen und auf Netanjahus Telegram-Account veröffentlicht wurde, fragt ihn sein Berater nach den Gerüchten.

Netanjahu antwortet mit einem Wortspiel mit dem Wort „tot“ – das im hebräischen Slang verwendet werden kann, um auszudrücken, dass man „verrückt nach“ jemandem oder etwas ist – während er nach einer Tasse Kaffee greift.

„Ich bin verrückt nach Kaffee. Wissen Sie was? Ich bin verrückt nach meinen Leuten“, sagt Netanyahu zu dem Berater.

Reuters bestätigte den Drehort des Videos anhand von Archivbildern des Cafés, deren Inneneinrichtung mit den im Video gezeigten übereinstimmte. Das Datum wurde durch mehrere Videos und Fotos von Netanjahus Besuch verifiziert, die das Café am Sonntag veröffentlicht hatte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Republic (@republicworld)

Quellen: PublicDomain/ndtv.com/ am 15.03.2026