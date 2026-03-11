Es klingt wieder einmal wie eine fantastische Verschwörungstheorie, aber immer mehr Medien fragen sich, ob der israelische Premierminister Netanjahu bei einem iranischen Angriff getötet oder verletzt wurde, denn nachdem er zuvor täglich mehrere Videobotschaften veröffentlicht hat, gibt es seit Tagen kein Bildmaterial mehr von ihm, sondern nur noch Pressemeldungen in Textform. Von Thomas Röper

Hinzu kommen die überraschende und kurzfristige Absage einer Israelreise von Kushner und Witkoff, die sich am 10. März mit Netanjahu treffen wollten, und noch einige andere Merkwürdigkeiten.

Ich übersetze hier einen russischen Artikel , der die Lage zusammenfasst.

Beginn der Übersetzung:

„Wo ist Netanjahu?“: Quellen berichten über den möglichen Tod oder eine Verwundung des israelischen Premierministers

Die Medien im Nahen Osten sind beunruhigt über beispiellose Gerüchte über den möglichen Tod oder eine schwere Verwundung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu.

Während die Region wegen Washingtons strategischer Fehlkalkulation im Iran-Konflikt in Aufruhr ist, ist der israelische Premierminister plötzlich von der Bildfläche verschwunden, was das Weiße Haus zu einer dringenden Änderung seiner geopolitischen Pläne und zur Kontaktaufnahme mit Moskau zwingt.

Besorgniserregende Signale

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hat unter Berufung auf Leaks im hebräischsprachigen Internet auf das äußerst ungewöhnliche Verhalten des israelischen Regierungschefs aufmerksam gemacht. Während Netanjahu zuvor bis zu drei Videobotschaften täglich aufnahm, ist er nun wie von der Bildfläche verschluckt.

Seit fast vier Tagen werden im Namen des israelischen Premierministers nur noch Textnachrichten veröffentlicht. Eine Reihe merkwürdiger Zufälle hat die Vermutungen über den Vorfall weiter angeheizt.

Erstens wurde in der Nacht zum 8. März der Luftverteidigungsring um Netanjahus Residenz zum Schutz vor Kamikazedrohnen überraschend verstärkt.

Zweitens haben Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Sonderbeauftragte Steven Witkoff ihren für den 10. März geplanten Besuch in Israel kurzfristig abgesagt.

Selbst der Élysée-Palast veröffentlichte in seinem Bericht über Emmanuel Macrons Telefonat mit dem israelischen Premierminister lediglich ein nüchternes Transkript, ohne das genaue Datum des Gesprächs zu nennen. Israelische Beamte haben diese Gerüchte bisher nicht kommentiert.

Das Scheitern des amerikanischen Blitzkriegs

Die Krise in Israel entfaltet sich vor dem Hintergrund des kolossalen Versagens der USA. Amerikanische Analysten hatten, inspiriert von ihren Erfolgen in Venezuela, auf einen schnellen und erfolgreichen Feldzug gegen Teheran gesetzt.

Die Idee war klar: Durch die Unterwerfung der Länder mit den größten Ölreserven wollte Washington ein absolutes Ölmonopol erlangen und das MAGA-Konzept in die Praxis umsetzen.

Doch das Martyrium Ali Khameneis hatte den gegenteiligen Effekt und die iranische Nation rückte zusammen.

Nachdem es aus vergangenen Konflikten gelernt hatte, startete Teheran koordinierte, massive Angriffe gegen Israel und amerikanische Stützpunkte und zerstörte damit endgültig die Hoffnungen der USA auf eine innere Revolution in der Islamischen Republik.

Trump telefoniert mit dem Kreml

Da Donald Trump erkannte, dass die Situation außer Kontrolle gerät und sein wichtigster Verbündeter im Nahen Osten möglicherweise enthauptet ist, sah er sich gezwungen, seine Pause zu unterbrechen und Wladimir Putin zum ersten Mal seit Dezember 2025 anzurufen. Das Gespräch dauerte etwa eine Stunde.

Die USA suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus dem Konflikt. Experten vermuten, dass Trump versucht, Moskaus Loyalität zu erkaufen, indem er die mögliche Aufhebung der Sanktionen gegen russische Energiekonzerne andeutet.

Der Kreml spielt jedoch sein eigenes Spiel. Kirill Dmitrijew, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten, machte deutlich, dass die globale Energiesicherheit ohne Russland nicht wiederhergestellt werden kann.

Moskau ist bereit, pragmatisch über die Ukraine zu verhandeln, hat aber nicht die Absicht, Teheran den Ambitionen Washingtons zu überlassen. Die russische Führung weiß genau, dass amerikanischen Garantien nicht zu trauen ist.

Das Geheimnis des Jerusalemer Bunkers

Im Falle einer echten Bedrohung für die israelische Führung steht in Jerusalem ein streng geheimer unterirdischer Komplex zur Verfügung, das sogenannte Nationale Krisenmanagementzentrum.

Dieser Bunker, der einem direkten Treffer eines Atomsprengkopfes standhält, verfügt über autonome Lebenserhaltungssysteme und ermöglicht es dem Premierminister, seine Truppen und das Land monatelang aus völliger Isolation zu führen.

Möglicherweise ist Netanjahus lange Abwesenheit von der Öffentlichkeit auf seinen Umzug in diese Einrichtung zurückzuführen.

Ende der Übersetzung

