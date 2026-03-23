Zwischen Trump Tower und Kreml: Wie Oligarchen, Immobilien und Chabad sich berühren

Vom Backsteinhaus am Rand der Tankstelle zur großen Frage nach Macht und Nähe.

Das unscheinbare Haus und die große Nervosität.

Es gibt in dieser Welt bekanntlich zwei Sorten Gebäude: jene, vor denen Fotografen stehen, und jene, an denen die Wahrheit unauffällig vorbeischlurft, geschniegelt wie ein Versicherungsvertreter, freundlich wie ein Notar, harmlos wie ein Gemeindezentrum mit Parkplatz, und gerade deshalb gefährlicher für das politische Gemüt als jede Festung mit Stacheldraht, denn das Chabad-Zentrum von Port Washington, ein eher gedrungenes Backsteingebäude an der Manhasset Bay auf Long Island, liegt nicht etwa dramatisch auf einem Hügel, sondern profan gegenüber einer Tankstelle und einem Einkaufszentrum, also dort, wo die westliche Zivilisation ihre eigentliche Liturgie feiert: Benzin, Konsum und die stille Hoffnung, dass hinter den Schaufenstern irgendjemand noch die Übersicht behalten möge.

Genau dieses unscheinbare Haus taucht in einem älteren, viel diskutierten Politico-Text als ein Knotenpunkt auf, über den biografische und geschäftliche Linien aus der Welt Donald Trumps, aus postsowjetischen Kapitalmilieus und aus dem Umfeld kremlnaher jüdischer Akteure verlaufen. Der Politico-Text beschreibt Chabad dabei als einen gemeinsamen sozialen Nenner bestimmter Personen, nicht als Beweis einer zentral gesteuerten politischen Operation. [1] [2]

Und schon an dieser Stelle beginnt die moderne Hysterie des Internets zu sabbern wie ein schlecht erzogener Wachhund, weil in dem Moment, in dem irgendwo die Worte Trump, Putin, Oligarchen, Rabbiner, Immobilien und Russland gemeinsam in einem Absatz auftauchen, das halbe Publikum geistig den Aluhut poliert und die andere Hälfte, geschniegelt vom moralischen Hochmut, jede Netzwerkanalyse vorsorglich für eine Form der Ketzerei erklärt; dabei wäre zunächst bloß nüchtern festzuhalten, dass Chabad-Lubawitsch eine weltweit aktive chassidische Bewegung mit tausenden Zentren ist, deren erklärte Aufgabe im Ausbau jüdischen Gemeinschaftslebens besteht, also in der Schaffung von sozialen, religiösen und kulturellen Räumen, nicht in der Führung geheimer Weltregierungen, auch wenn manche Zeitgenossen das Wort Gemeinschaft inzwischen so argwöhnisch betrachten wie früher das Wort Steuerprüfung.

Die offizielle Chabad-Darstellung selbst beschreibt die Bewegung als globales Netzwerk von Zentren und Emissären, was den organisatorischen Charakter dieser Struktur eher bestätigt als mystifiziert. [3] [4]

Warum berühren sich ausgerechnet hier Trump, Putin und Chabad?

Die eigentliche Irritation liegt also nicht darin, dass es solche Netzwerke gibt, denn Netzwerke gibt es überall, in Kirchen, Logen, Universitäten, Golfclubs, Parteien, Redaktionen, Vorständen und auf den Geburtstagsfeiern jener Leute, die öffentlich gegen Eliten wettern und privat Visitenkarten sortieren, sondern darin, dass sich im Umfeld Chabads bestimmte Figuren begegnen, die ihrerseits an neuralgischen Punkten zweier großer Erzählungen der letzten zwanzig Jahre auftauchen: an Putins Umbau Russlands zu einem loyalitätsbasierten Machtstaat und an Trumps Aufstieg als Immobilienmarke, die nach neuen Geldquellen und Partnern suchte, als traditionelle Kreditwege für ihn nicht mehr gerade als duftender Rosengarten galten. Der Politico-Text verweist auf russische Oligarchen wie Roman Abramowitsch und Lev Leviev als Förderer von Chabad-Strukturen sowie auf Berel Lazar, der in Russland zu einem prominenten Rabbiner mit Nähe zum Kreml wurde.

Gleichzeitig schildert der Artikel geschäftliche und soziale Berührungspunkte von Trump, Felix Sater, Bayrock und weiteren Akteuren, die ihrerseits Beziehungen zu Chabad pflegten. [5] [6]

Nun könnte der einfache Geist, und er ist bekanntlich in allen Lagern gut vertreten, daraus sofort eine altbekannte Weltdeutung zimmern: Da sitzen also irgendwo „die Juden“, stecken mit Oligarchen unter einer Decke, flüstern Trump und Putin etwas ins Ohr und regeln die Weltgeschichte zwischen Kidduschwein und Immobilienprospekt.

Nur ist genau diese Sorte Erklärung nicht nur unerquicklich dumm, sondern historisch vergiftet und analytisch wertlos. Denn was der Politico-Text zeigt, ist nicht die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung, sondern die Banalität sozialer Überschneidungen innerhalb einer transnationalen Elite, also etwas, das man mit etwas gutem Willen auch bei katholischen Stiftungen, evangelikalen Großkirchen, saudischen Prinzen, britischen Internaten oder den altbekannten Netzwerken zwischen Politik, Banken und Medien beobachten könnte.

Dass der Forward den Politico-Artikel damals gerade deswegen kritisierte, weil er zwar einen gemeinsamen Faden zeige, aber gerade keine Chabad-gesteuerte Trump-Putin-Achse belege, ist aufschlussreich, denn die Kritik bestätigt unfreiwillig das Entscheidende: Es gibt Berührungspunkte, aber keine Beweise für eine religiöse Steuerzentrale. [7] [8]

Die Macht liebt keine Geheimnisse, sondern Vertrauensräume

Die Gegenwart leidet bekanntlich an zwei gegensätzlichen Krankheiten zugleich: an der Paranoia der einfachen Erklärung und an der Dummheit der demonstrativen Blindheit. Die einen sehen überall geheime Kabalen, die anderen sehen nirgends mehr Macht, solange sie nicht mit Dolch und Kapuze auftritt.

In Wahrheit funktionieren moderne Eliten weit prosaischer. Sie treffen sich nicht zwingend im Kerzenschein, sondern oft im Hellen, auf Empfängen, bei Eröffnungen, in Museen, bei Spendenabenden, in den Vorständen von Stiftungen, bei Hochzeiten mit etwas zu vielen Gästen und in Immobilienprojekten mit etwas zu vielen Briefkastenfirmen. Das eigentliche Schmiermittel dieser Welt ist nicht das Mysterium, sondern das Vertrauen.

Wer Geld aus politisch unsicheren Räumen in stabile Märkte transferieren will, braucht Menschen, denen er zutraut, dass sie die Tür kennen, den Makler kennen, den Anwalt kennen, den Bürgermeister kennen oder wenigstens jemanden kennen, der jemanden kennt. Genau dafür sind religiöse, familiäre und diasporische Netzwerke oft wertvoll: nicht weil sie den Staat ersetzen, sondern weil sie Unsicherheit reduzieren. Chabad ist als weltweites Netzwerk jüdischer Zentren genau eine solche Infrastruktur sozialer Bindung. [9] [10]

Auf der russischen Seite kam hinzu, dass Putin sehr früh begann, unabhängige Machtzentren zu neutralisieren und loyalitätsfähige Parallelstrukturen zu fördern. In diesem Kontext gewann die Föderation Jüdischer Gemeinden Russlands unter Chabad-Einfluss an Gewicht, während konkurrierende jüdische Repräsentationsstrukturen zurückgedrängt wurden; westliche Berichte und Darstellungen zum Jüdischen Museum und Toleranzzentrum in Moskau schildern diese Entwicklung als Teil eines Kreml-kontrollierten Arrangements, in dem jüdisches Leben einerseits sichtbarer und staatlich akzeptierter wurde, andererseits aber in eine politisch berechenbare Form eingebettet war.

Das 2012 eröffnete Museum wurde mit erheblicher Unterstützung jüdischer Oligarchen und mit politischer Rückendeckung des Kremls aufgebaut; Putin spendete öffentlich einen Monatslohn für das Projekt, was weniger nach geheimem Ritual als nach sehr sichtbarer Symbolpolitik klingt. [11] [12]

Auf der amerikanischen Seite wiederum suchte Trump seit Jahren Wege, seine Marke und seine Projekte mit Kapital aus internationalen Milieus zu verbinden, die ihr Geld nicht notwendigerweise in Omaha oder Wanne-Eickel parken wollten. Medienberichte von damals und spätere Rückblicke zeichnen ein Bild, in dem Bayrock, Felix Sater und andere postsowjetisch geprägte Geschäftsfiguren an Trump-Projekten beteiligt waren; besonders Trump SoHo wurde zu einem Brennglas, in dem sich Fragen nach Kapitalherkunft, Due Diligence und Nähe zwischen Trump und Sater bündelten.

Dass Trump öffentlich gern so tat, als kenne er Sater kaum, während zahlreiche Berichte und Zeugenaussagen auf eine deutlich engere Arbeitsbeziehung hindeuteten, gehört zu jenen Grotesken des öffentlichen Lebens, bei denen man sich fragt, ob Dreistigkeit inzwischen als Unterform der Eleganz gilt. [13] [14]

Die eigentliche Diagnose unserer Gegenwart lautet also: Nicht die geheime Ethnie regiert, sondern die offene Verflechtung. Nicht der verborgene Tempel ist das Problem, sondern die sichtbare Infrastruktur von Kapital, Loyalität, Zugang und symbolischer Legitimation.

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Dass Menschen daraus lieber ein ethnisches Schreckgespenst machen, liegt nicht an der Realität, sondern an ihrer intellektuellen Faulheit. Es ist bequemer, einem Kollektiv dämonische Absicht zu unterstellen, als die banale Tatsache zu ertragen, dass Macht heute meist auf dem Tisch liegt wie eine Speisekarte, nur dass die meisten Gäste entweder nicht lesen wollen oder nur das Dessert verstehen. [15] [16] [17]

Oligarchen, Immobilien und der eigentümliche Tanz der Netzwerke

Russland, Macht und die Wiedergeburt der Loyalität

Wenn man verstehen möchte, weshalb Figuren wie Roman Abramowitsch, Lev Leviev oder Berel Lazar plötzlich in der Nähe eines russischen Präsidenten auftauchen, muss man einen Schritt zurücktreten und sich daran erinnern, wie Russland überhaupt in jene seltsame politische Konstellation geriet, die wir heute beobachten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war keine sanfte Geburt einer neuen Demokratie, sondern eher eine Mischung aus wirtschaftlichem Vulkanausbruch und politischer Improvisation, bei der sich Vermögen in Geschwindigkeiten verlagerten, die selbst erfahrene Bankräuber nervös gemacht hätten.

In dieser Zeit entstanden die berühmten Oligarchen – Unternehmer, Händler, Rohstoffmagnaten und Finanzjongleure, die aus der Privatisierung staatlicher Industrien enorme Vermögen aufbauten. Roman Abramowitsch gehörte zu jenen Figuren, die in den neunziger Jahren zu milliardenschweren Eigentümern wurden, während gleichzeitig staatliche Strukturen noch dabei waren, sich überhaupt zu sortieren. [18]

Als Wladimir Putin Ende der neunziger Jahre politisch aufstieg, stand er also vor einem Land, dessen Machtstruktur nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich fragmentiert war. Oligarchen kontrollierten Medien, Banken und Rohstoffunternehmen, während der Staat versuchte, seine Autorität wiederherzustellen. Putin reagierte darauf mit einer Strategie, die man freundlich als „Reorganisation“ und weniger freundlich als „Disziplinierung der Elite“ bezeichnen könnte.

Einige Oligarchen wurden in den Staatsapparat integriert, andere verloren ihre Position oder verließen das Land. Wladimir Gusinski etwa, ein Medienmogul und Förderer jüdischer Organisationen, geriet früh unter Druck der neuen Machtstruktur und ging schließlich ins Exil. [19]

In diesem Umfeld entstand auch die Föderation Jüdischer Gemeinden Russlands, die von Oligarchen wie Abramowitsch und Leviev unterstützt wurde und den Chabad-Rabbiner Berel Lazar in eine prominente Rolle brachte.

Dass Lazar später häufig als „Putins Rabbi“ bezeichnet wurde, sagt dabei weniger über eine religiöse Verschwörung aus als über die bekannte russische Tradition, loyale Institutionen aufzubauen, während konkurrierende Netzwerke geschwächt werden. Staaten handeln nun einmal nicht wie Philosophen, sondern wie Gärtner: Sie schneiden Zweige, die ihnen zu wild wachsen.

Gleichzeitig veränderte sich das Bild jüdischen Lebens in Russland erheblich. Offiziell bekämpfte der Staat antisemitische Strömungen stärker als zuvor, religiöse Einrichtungen wurden sichtbarer, und Projekte wie das Jüdische Museum und Toleranzzentrum in Moskau entstanden mit Unterstützung wohlhabender Förderer.

Dieses Museum, das 2012 eröffnet wurde, gilt als eines der größten jüdischen Kulturzentren Europas und wurde unter anderem von Abramowitsch finanziert. [20] Dass Putin selbst öffentlich einen Monatslohn für das Projekt spendete, war dabei weniger eine religiöse Geste als ein politisches Signal: Russland wollte sich als moderner Staat präsentieren, der religiöse Vielfalt akzeptiert.

Die amerikanische Seite der Geschichte: Immobilien, Geld und der Duft internationaler Investoren

Während Russland seine Machtstruktur neu ordnete, entwickelte sich in den Vereinigten Staaten eine ganz andere Geschichte – eine Geschichte aus Glasfassaden, goldenen Schriftzügen und Immobilienprojekten, die manchmal mehr Glanz als Substanz besaßen.

Donald Trump war zu diesem Zeitpunkt längst eine Marke geworden, die gleichermaßen Bewunderung und Skepsis hervorrief. Seine Karriere als Immobilienentwickler war geprägt von spektakulären Projekten, Insolvenzen und einem erstaunlichen Talent zur Selbstvermarktung.

Gerade dieses Talent machte Trump für internationale Investoren interessant. Wer sein Geld in einem Trump-Projekt anlegte, kaufte nicht nur Quadratmeter Beton, sondern auch ein Stück mediale Aufmerksamkeit. Das war besonders attraktiv für Investoren aus Regionen, in denen Kapital zwar vorhanden, aber politisch unsicher war.

In den frühen 2000er Jahren suchten viele wohlhabende Geschäftsleute aus der ehemaligen Sowjetunion nach Möglichkeiten, ihr Vermögen im Westen zu parken, vorzugsweise in Immobilienmärkten wie New York oder London.

Hier tauchen Namen wie Felix Sater und Tevfik Arif auf. Beide waren zentrale Figuren der Firma Bayrock, die an mehreren Immobilienprojekten beteiligt war und mit Trump zusammenarbeitete. Sater hatte eine bewegte Vergangenheit, darunter eine Verurteilung wegen Aktienbetrugs, arbeitete jedoch später auch mit amerikanischen Behörden zusammen und behauptete, in sicherheitsrelevanten Fragen für die Regierung tätig gewesen zu sein. [21]

Die Zusammenarbeit zwischen Trump und Bayrock führte zu Projekten wie dem Trump SoHo, einem Hotel- und Wohnkomplex in Manhattan, dessen Vermarktung später Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen wurde. Käufer von Wohnungen warfen den Entwicklern vor, über Verkaufszahlen getäuscht worden zu sein, was schließlich zu Vergleichen und Ermittlungen führte. [22]

Doch jenseits der juristischen Details zeigt diese Episode vor allem eines: Wie eng Immobilien, internationales Kapital und persönliche Netzwerke miteinander verflochten sein können. Geschäftsbeziehungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie entstehen auf Empfängen, bei Hochzeiten, bei religiösen Veranstaltungen oder in den Vorstandsetagen gemeinnütziger Organisationen. Genau dort, wo Menschen einander kennenlernen.

Netzwerke, Rituale und die merkwürdige Logik sozialer Nähe

Hier wird Chabad wieder interessant. Denn religiöse Gemeinschaften sind seit Jahrhunderten Orte sozialer Bindung. Menschen treffen sich dort nicht nur zum Gebet, sondern auch zum Austausch, zur Unterstützung und manchmal zur Anbahnung von Geschäften. Das ist kein exklusives Merkmal des Judentums; katholische Orden, evangelikale Gemeinden oder buddhistische Tempel erfüllen ähnliche Funktionen.

Die Hochzeit der Tochter des Immobilienmagnaten Tamir Sapir im Jahr 2007 in Trumps Anwesen Mar-a-Lago illustriert diese soziale Dynamik besonders gut. Bei dieser Feier trafen Geschäftsleute, religiöse Persönlichkeiten und Mitglieder der internationalen Immobilienwelt aufeinander. Solche Ereignisse sind weniger geheimnisvoll als vielmehr typisch für die Art und Weise, wie sich Eliten bewegen: in kleinen Kreisen, bei großen Feiern, zwischen Geschäftsgespräch und Champagnerglas.

Ein weiteres Beispiel ist die Beschneidungszeremonie (Bris) für den Sohn des Paares, die am Grab des Chabad-Rabbiners Menachem Mendel Schneerson stattfand. Solche religiösen Rituale sind für Außenstehende oft schwer zu verstehen, aber innerhalb der Gemeinschaft haben sie eine große symbolische Bedeutung. Dass Geschäftsleute, Politiker oder Investoren daran teilnehmen, bedeutet nicht automatisch, dass dort politische Absprachen getroffen werden. Es bedeutet lediglich, dass sie Teil eines sozialen Umfelds sind.

Die Chabad-Bewegung selbst hat weltweit Tausende Zentren aufgebaut, sogenannte Chabad-Häuser, die Juden unabhängig von ihrer religiösen Strenge offenstehen. Diese Häuser dienen als Treffpunkte, Bildungszentren und kulturelle Einrichtungen. Gerade für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion bieten sie einen Raum, in dem traditionelle Elemente mit moderner Lebensweise kombiniert werden können. [23]

Das erklärt, warum Personen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen dort auftauchen können: Unternehmer, Studenten, Politiker, Touristen. Chabad-Häuser funktionieren ähnlich wie internationale Clubs oder Alumni-Netzwerke – Orte, an denen Menschen mit gemeinsamen kulturellen Wurzeln zusammenkommen.

Und genau diese banale Tatsache wird im Internet gern zur sensationellen Geschichte umgedeutet. Sobald ein Oligarch, ein Rabbiner und ein Immobilienentwickler im selben Raum stehen, beginnt das Publikum zu flüstern, als hätte jemand gerade das Geheimarchiv der Weltregierung geöffnet.

Dabei ist die Realität viel weniger dramatisch und gleichzeitig viel interessanter: Menschen bilden Netzwerke, weil sie einander vertrauen. Vertrauen wiederum entsteht durch gemeinsame Erfahrungen, kulturelle Nähe oder einfach durch häufige Begegnungen. Wer diese Mechanismen versteht, braucht keine Verschwörungstheorien mehr.

Die große Versuchung der einfachen Erklärung und der Blick auf die wirkliche Macht

Warum Menschen lieber an geheime Verschwörungen glauben

Es gibt eine eigentümliche Konstante im menschlichen Denken, die sich durch Jahrhunderte zieht wie ein roter Faden durch die Geschichte politischer Mythen: die tiefe Sehnsucht nach der einfachen Erklärung. Komplexität ist anstrengend, sie verlangt Geduld, Bildung und ein Mindestmaß an intellektueller Demut.

Eine Verschwörung hingegen ist bequem. Sie hat klare Täter, klare Opfer und einen dramaturgischen Aufbau, der selbst mittelmäßige Netflix-Serien alt aussehen lässt.

Gerade deshalb taucht immer wieder dieselbe Figur in den dunklen Fantasien politischer Debatten auf: die angebliche geheime Macht eines ethnischen oder religiösen Kollektivs. Im 19. Jahrhundert waren es angeblich Freimaurer oder Jesuiten, im 20. Jahrhundert dann „die Juden“, und im digitalen Zeitalter mischt sich diese alte Legende mit neuen Zutaten aus Geheimdiensten, Finanzmärkten und Social Media. Das Ergebnis ist eine bizarre Suppe aus Halbwissen, Ressentiment und politischer Verzweiflung.

Doch wer sich ernsthaft mit Machtstrukturen beschäftigt, merkt schnell, dass die Wirklichkeit viel weniger mystisch ist. Macht entsteht selten im Verborgenen. Sie entsteht dort, wo Ressourcen kontrolliert werden: in Banken, Ministerien, Konzernen, Medienhäusern und internationalen Organisationen.

Diese Institutionen arbeiten nicht geheim, sondern erstaunlich offen. Ihre Entscheidungen werden veröffentlicht, ihre Strategiepapiere liegen im Internet, ihre Vertreter treten auf Konferenzen auf und erklären bereitwillig, welche Welt sie sich wünschen.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Dahl beschrieb Macht einmal als die Fähigkeit, andere dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden. Dieser nüchterne Satz erklärt mehr über Politik als tausend verschwörerische Internetvideos. Denn er zeigt, dass Macht nicht unbedingt geheim sein muss. Sie kann offen auftreten, solange sie ausreichend legitimiert oder zumindest akzeptiert wird.

Die Ironie unserer Zeit besteht darin, dass viele Menschen diese offene Machtstruktur übersehen, während sie gleichzeitig fieberhaft nach versteckten Drahtziehern suchen. Sie diskutieren über angebliche geheime Zirkel, während Konzerne Milliardenbudgets für Lobbyarbeit ausgeben, Regierungen internationale Verträge aushandeln und Finanzmärkte ganze Volkswirtschaften erschüttern können.

Gerade deshalb ist es gefährlich, reale Netzwerke sofort als ethnische Verschwörung zu interpretieren. Wer das tut, verkennt nicht nur die tatsächlichen Machtverhältnisse, sondern reproduziert auch ein Denkmuster, das historisch immer wieder zu Diskriminierung und Gewalt geführt hat.

Der Politico-Artikel, der als Ausgangspunkt dieses Essays diente, zeigt letztlich nur, dass bestimmte Personen aus unterschiedlichen Bereichen – Politik, Wirtschaft, Religion – miteinander in Kontakt standen. Das ist weder überraschend noch einzigartig. Eliten bewegen sich seit jeher in überschaubaren Kreisen. Wer Zugang zu diesen Kreisen hat, begegnet immer wieder denselben Namen.

Doch daraus eine globale religiöse Steuerzentrale zu konstruieren, wäre ungefähr so plausibel, wie aus der Tatsache, dass Banker und Politiker auf denselben Empfängen erscheinen, eine geheime „Bankenreligion“ abzuleiten.

Die eigentliche Macht liegt offen vor unseren Augen

Wenn wir also den Blick von der Legende der geheimen Hinterzimmer abwenden, stellt sich eine viel unbequemere Frage: Wer besitzt tatsächlich Macht in der heutigen Welt?

Die Antwort ist erstaunlich unspektakulär. Macht liegt dort, wo Geld, Technologie und politische Entscheidungskompetenz zusammenkommen. Große Finanzinstitutionen verwalten Billionenvermögen. Multinationale Konzerne verfügen über Budgets, die größer sind als die Haushalte vieler Staaten. Internationale Organisationen definieren Regeln, die ganze Volkswirtschaften beeinflussen.

Diese Macht ist nicht geheim. Sie ist öffentlich dokumentiert. Unternehmen veröffentlichen Geschäftsberichte, Regierungen veröffentlichen Gesetzesentwürfe, internationale Institutionen veröffentlichen Strategiepapiere. Jeder kann sie lesen. Nur tun es erstaunlich wenige.

Stattdessen konzentriert sich die öffentliche Debatte oft auf spektakuläre Geschichten über geheime Treffen, geheime Netzwerke und geheime Pläne. Diese Geschichten sind emotional befriedigend, weil sie eine klare Dramaturgie bieten. Doch sie lenken von der eigentlichen Herausforderung ab: der Analyse realer Machtstrukturen.

In dieser Hinsicht ist die Geschichte über Chabad, Trump und Putin fast schon ein Lehrstück über die Funktionsweise moderner Netzwerke. Sie zeigt, wie wirtschaftliche Interessen, religiöse Gemeinschaften und politische Systeme miteinander in Berührung kommen können, ohne dass daraus automatisch eine koordinierte Verschwörung entsteht.

Die Welt ist nicht so einfach organisiert, dass ein einzelnes Netzwerk sie steuern könnte. Sie ist ein chaotisches Geflecht aus konkurrierenden Interessen, rivalisierenden Staaten und miteinander verflochtenen Märkten. Manchmal arbeiten diese Kräfte zusammen, manchmal bekämpfen sie einander.

Gerade deshalb wirkt die Vorstellung einer allmächtigen geheimen Elite so verführerisch: Sie reduziert diese komplexe Realität auf eine einzige Ursache.

Zwischen Misstrauen und Vernunft

Es wäre naiv zu glauben, dass Macht immer transparent und moralisch einwandfrei ausgeübt wird. Korruption, Lobbyismus und politische Intrigen gehören seit Jahrhunderten zum politischen Alltag. Wer das bestreitet, hat vermutlich zu viele Regierungsbroschüren gelesen.

Doch ebenso naiv wäre es, jede Verbindung zwischen einflussreichen Menschen als Beweis für eine ethnische oder religiöse Weltverschwörung zu interpretieren. Geschichte zeigt, wohin solche Denkweisen führen können.

Der wahre Kampf um Macht findet nicht in geheimen Synagogen, Kirchen oder Moscheen statt, sondern in den Strukturen von Wirtschaft und Politik. Dort werden Entscheidungen getroffen, die unser Leben beeinflussen: über Energie, Finanzen, Technologie und Sicherheit.

Diese Entscheidungen sind selten verborgen. Sie werden öffentlich diskutiert, in Parlamenten beschlossen und von Medien begleitet. Wer sie verstehen will, muss bereit sein, sich mit komplexen Zusammenhängen auseinanderzusetzen.

Und vielleicht liegt genau hier das eigentliche Problem unserer Zeit: Viele Menschen möchten lieber an geheimnisvolle Puppenspieler glauben, als sich mit den nüchternen Mechanismen moderner Macht auseinanderzusetzen.

Ich persönlich glaube nicht an eine „jüdische Weltverschwörung“. Dafür spricht zu viel dagegen – historisch, logisch und menschlich. Die wahren Mächtigen sitzen nicht in verborgenen Hinterzimmern. Sie treten auf Konferenzen auf, unterschreiben Verträge, veröffentlichen Strategien und präsentieren ihre Visionen der Zukunft oft erstaunlich offen.

Alles liegt sichtbar auf dem Tisch. Man muss nur hinschauen!

Und genau deshalb sollte unsere Aufgabe nicht darin bestehen, neue Mythen zu erfinden, sondern die Realität zu verstehen – mit klarem Blick, kritischem Geist und der Hoffnung, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und Überzeugung dennoch friedlich miteinander leben können.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut, was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

[1] https://www.lubavitch.com/

[2] https://forward.com/opinion/368802/politico-says-chabad-is-trump-s-jewish-movement-not-so-fast/

[3] https://www.lubavitch.com/

[4] https://www.lubavitch.com/about/lubavitch-today

[5] https://forward.com/opinion/368802/politico-says-chabad-is-trump-s-jewish-movement-not-so-fast

[6] https://forward.com/culture/art/328682/how-russia-created-a-jewish-museum-and-tolerance-center-even-vladimir-putin

[7] https://forward.com/opinion/368802/politico-says-chabad-is-trump-s-jewish-movement-not-so-fast

[8] https://www.getreligion.org/getreligion/2017/4/17/politicos-attempt-to-link-trump-and-putin-via-chabad-movement-falls-as-flat-as-matzah

[9] https://www.lubavitch.com

[10] https://www.lubavitch.com/about/lubavitch-today

[11] https://forward.com/culture/art/328682/how-russia-created-a-jewish-museum-and-tolerance-center-even-vladimir-putin/

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Museum_and_Tolerance_Center

[13] https://time.com/4433880/donald-trump-ties-to-russia

[14] https://www.vanityfair.com/news/2017/08/why-robert-mueller-has-trump-soho-in-his-sights

[15] https://forward.com/opinion/368802/politico-says-chabad-is-trump-s-jewish-movement-not-so-fast

[16] https://www.getreligion.org/getreligion/2017/4/17/politicos-attempt-to-link-trump-and-putin-via-chabad-movement-falls-as-flat-as-matzah

[17] https://time.com/4433880/donald-trump-ties-to-russia

[18] https://www.britannica.com/biography/Roman-Abramovich

[19] https://www.rferl.org/a/russia-gusinsky-exile-media/24918106.html

[20] https://forward.com/culture/art/328682/how-russia-created-a-jewish-museum-and-tolerance-center-even-vladimir-putin/

[21] https://time.com/4433880/donald-trump-ties-to-russia/

[22] https://www.nytimes.com/2013/09/19/nyregion/trump-soho-buyers-settle-lawsuit.html

[23] https://www.lubavitch.com/centers/

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 23.03.2026