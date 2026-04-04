🚨🚨🚨 Der Iran hat gerade ein umfassendes Friedensabkommen veröffentlicht, und niemand spricht über den offensichtlichen Verrat

Ich erkläre Ihnen, was gerade passiert ist. Und warum es beunruhigender ist, als es aussieht. Von Ankit Singh

Irans ehemaliger Außenminister Zarif – der Mann, der das Atomabkommen von 2015 von Grund auf ausgearbeitet hat – hat soeben einen detaillierten Friedensvorschlag in der Zeitschrift „Foreign Affairs“ veröffentlicht.

Nicht im staatlichen Fernsehen. Nicht für den iranischen Gebrauch. Sondern in „Foreign Affairs“. Der Zeitschrift, die die außenpolitischen Eliten der USA regelmäßig lesen.

Er spricht nicht mit Iranern. Er spricht mit Insidern in Washington.

Hier das vollständige Angebot:

IRAN BIETET (12 Schritte):

💀 Dauerhafter Stopp der Entwicklung von Atomwaffen

💀 Wiedereröffnung der Straße von Hormus für die Handelsschifffahrt

💀 Formeller Nichtangriffspakt mit den USA

💀 Regionale Sicherheitskooperation

💀 Begrenzung des Raketenprogramms

💀 Transparenzmaßnahmen für Atomanlagen

DIE USA MÜSSEN TUN (13 Schritte):

💀 Aufhebung aller Sanktionen

💀 Finanzierung des Wiederaufbaus der zerstörten Infrastruktur

💀 Entschädigung der bei US-Angriffen getöteten iranischen Zivilisten

💀 Abzug der Militärpräsenz aus der Region

💀 Beendigung der Unterstützung für Regimewechseloperationen

💀 Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen

Das klingt nach einem echten Ausweg. Doch hier ist der entscheidende Punkt, der in den Schlagzeilen fehlt:

💀 Der Iran hat bereits am 26. Februar 2026 in Genf beispiellosen Zugeständnissen zugestimmt. (🚨🚨 Nach Isfahan bleiben dem Iran nur noch vier Optionen: Alle vier sind katastrophal!)

💀 Die USA und Israel bombardierten sie 48 Stunden später. 28. Februar. Operation Epische Wut.

💀 Dies ist bereits das zweite Mal, dass so etwas passiert. Im Juni 2025 starteten die USA die Operation Mitternachtshammer – einen Angriff auf Irans Atomanlagen, während noch aktiv Gespräche liefen.

Nicht vor den Gesprächen. Nicht danach. WÄHREND der Gespräche.

⚠️ Zarif ist also nicht naiv. Er weiß, was passiert ist. Und zwar zweimal.

Er veröffentlicht dies in Foreign Affairs, weil er will, dass das amerikanische Establishment – ​​die Denkfabriken, die Diplomaten, die Experten – es schwarz auf weiß sieht.

„Wir haben alles angeboten. Zweimal. Und ihr habt uns trotzdem bombardiert.“

Er sammelt Beweise.

Und jetzt kommt der beunruhigende Teil.

Der Ölpreis liegt bei 111 Dollar. Brent-Rohöl erreichte einen Spotpreis von 141 Dollar. JPMorgan hat bereits 150 Dollar prognostiziert, falls Hormuz geschlossen bleibt.

Iran und Oman arbeiten bereits an einem gemeinsamen Protokoll zur Überwachung des Transits durch Hormuz. Dies geschieht, ob die USA es wollen oder nicht.

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Trumps Frist war der 6. April. Hormuz öffnen oder mit der „Vernichtung“ rechnen.

Irans Antwort war dieser Friedensvorschlag.

⚠️ Denken Sie darüber nach, was das bedeutet.

Sollten die USA erneut bombardieren, nachdem der Iran einen detaillierten Friedensvorschlag in der weltweit angesehensten außenpolitischen Fachzeitschrift veröffentlicht hat, ist die diplomatische Rechtfertigung für den Angriff endgültig dahin. Die Welt wird Beweise haben.

Das ist der Plan. Zarif bittet nicht um Frieden. Er stellt der Geschichte eine Falle.

zerohedge.com schreibt:

Iran weigert sich, US-Unterhändler in Pakistan zu treffen; Gespräche in einer Sackgasse; Trump sagt, man brauche noch etwas Zeit, um Hormuz zu öffnen

Trump: Die USA brauchen „etwas mehr Zeit“, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen , und erwägt gleichzeitig die Beschlagnahmung von Öl im Rahmen einer möglichen Insel- oder Bodenoffensive. Das Wall Street Journal berichtet von indirekten Gesprächen in einer Sackgasse .

Iran und die Hisbollah feuern während des jüdischen Pessachfestes über 140 Raketen ab , wobei anhaltender Beschuss Israel trifft.

Ein französisches Schiff durchquert als erstes westlich verbundenes/europäisches Schiff seit Kriegsbeginn die Route Hormuz und signalisiert damit ein zaghaftes Tauwetter nach wochenlangem nahezu vollständigem Stillstand des Schiffsverkehrs.

Der Iran zielt auf die Infrastruktur am Golf, darunter eine kuwaitische Entsalzungsanlage , während die Verteidigung der VAE großflächige Raketen- und Drohnenangriffe abfängt und Energieanlagen mit Störungen zu kämpfen haben.

Die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Bodeneinsatzes steigt rasant…

Indirekte Gespräche scheitern: „Sackgasse“

Angesichts des Tempos der gegenseitigen Luftangriffe und der Eskalation gegen Infrastruktur – im Iran, im gesamten Golfraum sowie in Israel – ist dies nicht überraschend :

Die aktuelle Runde der Bemühungen regionaler Länder unter Führung Pakistans, einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran zu erreichen, ist gescheitert , erklärten Vermittler am Freitag.

Iran hat den Vermittlern offiziell mitgeteilt, dass es nicht bereit sei, sich in den kommenden Tagen mit US-Beamten in Islamabad zu treffen , und dass die Forderungen der USA inakzeptabel seien, sagten die Vermittler.

Teheran stellt sich auf einen langen Krieg ein und hofft, Amerika, der Weltwirtschaft und Washingtons Verbündeten weiterhin schwere Verluste zuzufügen. Das Weiße Haus hat in den letzten Tagen und Wochen wiederholt einen Optimismus hinsichtlich der Gespräche vorgegaukelt, der in der Realität nicht vorhanden war.

„Mehr Zeit“, um die Meerenge zurückzuerobern und ein Vermögen zu verdienen: Trump

Während sich bereits einige US-Spezialeinheiten in der Region befinden und Tausende weitere Marinesoldaten und Matrosen auf dem Weg sind, und nachdem Trump zuvor mindestens zwei bis drei weitere Wochen mit Großangriffen auf den Iran ins Gespräch gebracht hatte, schrieb der Präsident am Freitagmorgen auf Truth Social: „Mit etwas mehr Zeit können wir die Straße von Hormus problemlos öffnen, das Öl sichern und ein Vermögen verdienen …“

Dies könnte die Frage einer direkten Bodenintervention aufwerfen, die wahrscheinlich mit strategischen Inseln nahe der Meerenge beginnen würde. Der Zeitplan ist jedenfalls weiterhin offen und wird immer wieder mit dem Versprechen von „nur noch etwas Zeit“ verlängert. So einfach?

Diese konkretere Drohung wurde einen Tag zuvor ausgesprochen, am selben Tag, an dem die iranische B1-Brücke durch einen tödlichen Doppelschlag zerstört wurde…

Während des Pessachfestes in Israel regneten über 140 Raketen herab.

Es ist Pessachzeit in Israel, und die Raketenangriffe des Irans und der Hisbollah dauern an. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf das israelische Militär, dass sie mehr als 140 Raketen und Flugkörper auf Israel abgefeuert hätten – ein Hinweis auf die anhaltende Feuerkraft mehr als fünf Wochen nach Kriegsbeginn und nachdem verschiedene Schätzungen behauptet hatten, dass Irans Waffenarsenal abnehme.

Teheran feuerte etwa 20 Raketen ab, die israelisches Territorium durchdrangen, während die Hisbollah innerhalb von 24 Stunden von Mittwochfrüh bis Donnerstag über 120 Raketen auf Nordisrael abfeuerte, sagte der israelische Militärsprecher Nadav Shoshani.

Das Militär bezeichnete den Beschuss als Eskalation an beiden Fronten, zumal die Huthis in dieser Woche begonnen hatten, Israel direkt anzugreifen, nachdem sie die Koordination dieser Angriffe mit Teheran bestätigt hatten.

Im selben Zeitraum wurden auch israelische Truppen im Libanon mit Raketen beschossen. Israel, das im vergangenen Monat eine Bodenoffensive im Südlibanon startete, um die Hisbollah zurückzudrängen, sieht sich trotz der Ausweitung der Offensive weiterhin Beschuss aus dem Nachbarland ausgesetzt. Viele Menschen in Nordisrael mussten erneut evakuiert werden, ähnlich wie während des zweijährigen Gaza-Krieges.

Erstes französisches Kriegsschiff passiert die Straße von Hormuz

Ein französisches Schiff hat als erstes westeuropäisches Schiff seit Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar die Straße von Hormus durchfahren, wie Schiffsverfolgungsdaten und europäische Medien berichten.

Die unter maltesischer Flagge fahrende CMA CGM Kribi , Teil der drittgrößten Containerreederei der Welt, legte am Donnerstag von der Küste Dubais aus in Richtung Osten ab und markiert damit möglicherweise eine vorsichtige Rückkehr des europäischen Schiffsverkehrs durch diese strategisch wichtige Meerenge.

Die Tracking-Daten zeigten, dass das Schiff seine französische Herkunft offen zur Schau stellte, als es entlang der iranischen Küste fuhr und den dafür vorgesehenen Korridor zwischen Qeshm und Larak passierte. Damit wurde eine wochenlange Stille beendet; das Schiff hatte seit Anfang März im Golf vor Anker gelegen, zusammen mit vielen anderen ausländischen Schiffen, nachdem der Konflikt den Handelsverkehr praktisch zum Erliegen gebracht hatte.

Dies geschah nach Berichten vom Donnerstag, wonach Iran und Oman an einem Protokoll arbeiten, das die Durchfahrt von Schiffen ermöglichen soll. Der Tankerverkehr auf der wichtigen Öltransportroute „sollte zwischen den beiden Ländern überwacht und koordiniert werden“, hatte das iranische Außenministerium erklärt.

Iran greift kuwaitische Entsalzungsanlage an

Die kuwaitischen Behörden behaupteten, iranische Streitkräfte hätten ein Kraftwerk und eine Meerwasserentsalzungsanlage angegriffen, was die Alarmglocken noch weiter schrillen lässt, dass zivile Infrastruktur zunehmend ins Visier gerät.

Bloomberg zitierte das kuwaitische Ministerium für Elektrizität, Wasser und erneuerbare Energien mit der Aussage, ein iranischer Angriff habe Komponenten der Meerwasserentsalzungsanlage beschädigt. Dies deutet darauf hin, dass Teheran die Verwundbarkeit kritischer Wasserinfrastruktur in einer Region offengelegt hat, die stark von diesen Anlagen abhängig ist. Diese Anlagen entfernen Salz und Verunreinigungen aus Meer- oder Brackwasser für Trinkwasser und andere landwirtschaftliche oder industrielle Zwecke.

Unbestätigten Berichten zufolge ist eine US-amerikanische F-15 über dem Iran abgestürzt ; möglicherweise wird eine großangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 04.04.2026