🚨 DER KOLLAPS KOMMT – und er ist näher, als die meisten denken! (Video)

aikos2309

Marc Friedrich hat gerade diesen brisanten Podcast-Ausschnitt geteilt (PBD Podcast):

Die Weltwirtschaft kann einen Verlust von 7–11 % der Ölversorgung nicht überleben.

Flüge werden bereits gestrichen (z. B. komplette Streichung bei einer britischen Airline wegen fehlenden Kerosins), der Tourismus bricht ein, und es gibt keine Gegenmaßnahmen. Von Bitcoin Informant

Der Sprecher sagt klipp und klar: Das ist kein Zufall. Es passt perfekt in die Agenda der zentralen Planer (vor allem EU), die diese Krise nutzen wollen, um digitale Kontrollen, Energie-Lockdowns und massive Freiheitseinschränkungen durchzudrücken – schlimmer als während der Corona-Psyop.

„Wir sind schon 6 Wochen in dieser Situation… wenn es bis Mitte April so weitergeht, ist der Kollaps unvermeidbar.“

Fazit:

Das Kartenhaus steht kurz vor dem Einsturz. Wer noch auf „irgendwann wird schon wieder alles gut“ wartet, wird bitter enttäuscht werden.

Bereitet euch vor – physisch, finanziell und mental.

Gold, Silber, Bitcoin, Vorräte und ein kühler Kopf waren noch nie so wichtig wie jetzt.

Was denkt ihr? Seht ihr das genauso oder ist das nur Panikmache?

Warren Buffett hortet Cash: 💰

Das Schweigen des Orakels ist ein Alarmsignal 🚨

„Der jüngste Rückgang ist gar nichts.“

Das soll Warren Buffett laut aktuellen Schlagzeilen gesagt haben. 📰 Und während die Mainstream-Medien noch darüber rätseln, ob das nur die übliche Altersmilde ist, sprechen die nackten Zahlen von Berkshire Hathaway eine ganz andere, viel deutlichere Sprache. 📉

Was ist passiert? 🤔

Buffett hat in den letzten Quartalen massiv Aktien abgestoßen – darunter Schwergewichte wie Apple 🍎 und Bank of America.

Gleichzeitig hat er die Cash-Reserven von Berkshire auf ein absolut irres Rekordniveau von über 370 Milliarden Dollar hochgefahren. 🏦 Zum Vergleich: Vor 20 Jahren lag dieser Berg noch bei etwa 40 Milliarden Dollar. Selbst inflationsbereinigt ist das eine Munitionskammer, die ihresgleichen sucht. 💣

Warum ist das so wichtig? 🧐

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Man muss sich die Relation vor Augen führen: Der Cash-Anteil im Verhältnis zum gesamten Portfolio ist so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Buffett ist kein „Crash-Prophet“, der mit Angst Klicks generieren will. 📉 Er ist ein kühler Rechner. 🧮 Wenn der größte Investor aller Zeiten fast 400 Milliarden Dollar auf der Seitenlinie parkt und lieber mickrige Zinsen auf

Staatsanleihen kassiert, als in den Aktienmarkt zu investieren, dann sagt er uns eins:

„Es gibt aktuell schlichtweg nichts, was den Preis wert ist.“ 💸

Was bedeutet das für dich?

Buffett wartet nicht auf einen kleinen Rücksetzer von 10 %. Er wartet auf das Blutbad. 🩸 Er bereitet sich darauf vor, das gesamte System aufzukaufen, wenn die künstlich aufgepumpten Bewertungen in sich zusammenbrechen. Dass er sogar eigene Aktienrückkäufe gestoppt hat, zeigt: Sogar sein eigenes Unternehmen hält er momentan für zu teuer. 🏢

Das ist kein Optimismus. ☁️ Das ist die Vorbereitung auf eine Marktbereinigung, die das Potenzial hat, alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Während die Privatanleger noch „den Dip kaufen“, baut der Profi den Bunker. 🏗️

Wenn das „Orakel von Omaha“ in den Angriffsmodus durch Nichtstun schaltet, sollten wir nicht so arrogant sein und glauben, wir wüssten es besser. 🤷‍♂️ Der Markt ist am Tropf der Notenbanken fett geworden, aber die Realität lässt sich nicht ewig wegdrucken. Buffett hat sich für die finanzielle Kernschmelze in Stellung gebracht. ☢️

Was ist dein Plan? 🗺️ Vertraust du darauf, dass „diesmal alles anders ist“, oder sicherst du dich wie die Großen in harten Werten und Liquidität ab? 💎🏦

LOCKDOWN 2.0 – NUR DIESMAL MIT ENERGIE ALS AUSREDE? ⚡️

Erinnert ihr euch noch an „nur zwei Wochen, um die Kurve zu flatten“?

Jetzt kommt das nächste Narrativ – diesmal von der International Energy Agency.

Und es klingt verdächtig vertraut…
👉 Homeoffice-Pflicht
👉 Tempolimits runter
👉 Autofreie Tage / Fahrverbote je nach Kennzeichen
👉 Weniger Flüge
👉 Einschränkungen im Alltag

Alles offiziell als „Notfallplan“, um Energie zu sparen.

Der Grund?

Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat laut Experten die größte Öl-Versorgungsstörung der Geschichte ausgelöst.

Was hier wirklich passiert

Das ist kein spontaner Vorschlag.

Das ist ein fertiges Playbook.

Ein Blueprint, der schon existiert hat – und jetzt einfach wieder aus der Schublade gezogen wird.

👉 Verhalten steuern
👉 Mobilität reduzieren
👉 Wirtschaft runterfahren
👉 „Solidarität“ einfordern

Kommt dir bekannt vor?

Der entscheidende Punkt:

Offiziell geht es um „Energie sparen“.

Aber die Maßnahmen sind identisch mit dem, was man auch nutzt, um:
• Bevölkerung zu kontrollieren
• Bewegungsfreiheit einzuschränken
• Konsum zu regulieren

Und das alles ohne echten politischen Widerstand – weil es als „Notfall“ verkauft wird.

Noch brisanter:

Selbst Länder in Asien denken bereits über „Smart Lockdowns“ nach, um Energie zu sparen.

Nicht wegen Krankheit.

Sondern wegen Ressourcen.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob das kommt…

Sondern:

👉 Wie schnell wird aus „Empfehlung“ Pflicht?
👉 Wie lange bleibt es temporär?
👉 Und was kommt als nächstes „Notfall-Narrativ“?

Meine Einschätzung:

Wir bewegen uns langsam in eine Welt, in der dein Verhalten nicht mehr frei ist, sondern „optimiert“ wird –
für das System.

Erst Gesundheit. Jetzt Energie.

Was kommt danach?

Das hier ist kein Einzelfall.

Das ist ein Muster.

Und wer es einmal erkennt, sieht es überall.

Ist das noch Krisenmanagement… oder schon Vorbereitung auf dauerhafte Kontrolle?

Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant am 03.04.2026

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3 comments on “🚨 DER KOLLAPS KOMMT – und er ist näher, als die meisten denken! (Video)

  1. Buffett ist kein „Crash-Prophet“, der mit Angst Klicks generieren will. Er ist ein kühler Rechner. Wenn der größte Investor aller Zeiten fast 400 Milliarden Dollar auf der Seitenlinie parkt und lieber mickrige Zinsen auf…

    >> Marc scheint entgangen zu sein, dass Buffett bereits am 31. Dezember 2025 als CEO von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gegangen ist. Offiziell übernahm Greg Abel am 1. Januar 2026 die Leitung des Unternehmens ! Buffett bleibt aber weiterhin Vorsitzender des Verwaltungsrats, was ja auch üblich ist.

    Damals verkauft der CEO von Dell in der Coronaphase riesige Mengen an Aktien für 50-55 Dollar. Auch damals dachten alle der Markt bricht brutal ein ! Danach stieg die Dell – Aktie um das 3 – Fache und der Markt schoss wie erwartet nach oben weg und erreichte neue Höchststände, es sah das wohl nicht kommen ! 😉 Es besteht aktuell zwar ein gewisses Risiko eines begrenzten Kursrutsches, aber wenn das ganze Geld der Welt in die USA fliesst, dann geht das nur indem die Aktienmärkte auch stark steigen, denn da rein fliesst die ganze Kohle dann ja ! Daher gebe ich nichts auf das was bei Buffett oder anderswo so gemacht wird. Marc ist auch ein grosser Freund vom BTC, auch da bin ich voll dagegen, wenn die ihre eigenen Stablecoins als neues Geld heraus geben, müssen sie den BTC und seine Brüder auslöschen !

    Ferner sollte man nicht übersehen, es gibt Öl im Überfluss, viele Tanker liegen vor den Küsten, sie dürfen nur noch nicht entladen werden. Ferner dürfen einige Schiffe nach wie vor die Strasse passieren ! Und die Sache mit dem Gas, auch hier lässt sich richtig fett Geld verdienen. Die EU importiert sehr eifrig russisches LNG, hat seit Jahresbeginn um die 6,8 Milliarden Kubik gekauft, ein Plus von ca. 38% zum Vorjahr und der höchste Wert in der Geschichte ! So viel also dazu ! 😉

    Holland hat ein grosses Gasfeld, dennoch liegt der Speicher in Holland bei nur noch rund 4%, so wenig hat kein anderes Land ! Holland ist aber die Nummer 2 in Sachen Ernährer der Welt ! Hier und auch sonst wo, überall baut man an einer künstlichen gigantischen Hungersnot, während man tausende LKW voll mit Nahrung in die Bunker gebracht hat !

    Ja, ein brutaler Kollaps ist sehr wahrscheinlich, allerdings wird er nicht so ablaufen wie viele sich das so denken. Wir hier in Europa werden eine sehr schwere Depression bekommen und auch wenn ich das schon für 2025 erwartet hatte, so heisst aufgeschoben nicht aufgehoben, es wird Staatspleiten geben ! Der Mittelstand hier in D wird aufhören zu existieren, jede Menge Firmen werden noch zusammen brechen. Wenn die Kapitalverkehrskontrollen kommen, werden die Hauspreise brutal einbrechen usw. Die Steuerlasten werden stark steigen und die letzten Reste aus dem Volk heraus kitzeln, danach kommt wirklich der Stillstand und Crash ! Sie müssen auch niemandem etwas gewaltsam weg nehmen, die können so lange warten bis die Leute die Steuern einfach nicht mehr bezahlen können ! Dazu Massenarbeitslosigkeit und grosser Hunger, das wird viele in die Lager treiben, auch in den USA !

    Bei vielem können wir nichts tun, aber was das Hungern anbelangt, dagegen kann man etwas tun ! Wer also dennoch in diese missliche Lage kommt hat selber Schuld, besonders wenn er meine vielen Warnungen ignoriert hat.

    Im Hintergrund werden zudem grosse Mengen Antibiotika beschafft, will man damit das menschliche Biom angreifen ? Man sollte also bereit sein, das schon sehr bald die nächste Paniksau durch das Dorf getrieben wird.

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  3. Uwe, sie tun ALLES um irgend welche Vorhersagen genau so zu erfüllen !!!
    Mit HAARP und Elfwellen usw. geht vieles. 😉

    Alles was sie tun MUSS nach Endzeit aussehen, damit der Messias wieder kommen kann ( muss) um ihnen das ewige Leben zu bringen ! Wenn der Rest weg ist, kann man nur ihnen das ewige Leben bringen, comprende ? 😉

    Die Sache hat 2 grosse Haken, erstens wird das auserwählte Volk NICHT bevorzugt, weil Gott alle Menschen erschaffen hat und alle Sünden im Seelengewicht und der Akasha Chronik gespeichert werden und zweitens, was wenn der Messias so NICHT zurück kommt, wie sie das erwarten ?

    Angenommen ich habe Recht, Jesus ist die Sonne und unsere Sonne tritt in den Photonennebel der Hauptsonne für 2000 Jahre ein, das goldene Zeitalter beginnt durch die Sonne, die Photonenenergie versorgt uns mit allem, es gibt keine Nächte, keine Dunkelheit mehr. Für die Dunkelwesen wäre das deren Ende und sie müssten den Planeten verlassen !

    Da so unheimlich viel verfälscht wurde, interessiert mich einiges gar nicht mehr, ich konzentriere mich lieber auf den Kern, zurück zur Natur und damit zur Basis ! Jeder kann sich einen grossen oder kleinen Garten Eden schaffen, um zumindest ein Stück absolute Freiheit zu bekommen. Viele sagen Bargeld ist der letzte Rest Freiheit, das aber stimmt so auch nicht ! Betlehem heisst übersetzt, Haus des Brotes ! Wer das verstanden hat ist auf einem sehr guten Weg.

    Man muss zu den Urvölkern schauen, die Maja waren hoch oben auf den Bergen, dort bauten sie sich alles an. Andere überlebten in der Wüste wie zB. in Australien oder im Dschungel. Es geht also darum autark zu werden, so wie es die Amischen zum Beispiel seit Ewigkeiten tun. Und man muss Gemeinschaften mit Gleichgesinnten gründen, das ist ebenso sehr wichtig. Ich kenne hier alle die einen etwas grösseren Garten haben, im Ernstfall kann man sich gegenseitig aushelfen. Wenn der Kollaps da ist werden die meisten Leute mal erst verdauen müssen was passiert ist, das heisst ca. 7 Tage lang sind verlorene Zeit, erst dann kommt die Wut und die Panik ernsthaft durch. Reste sind aufgebraucht, von hier an wird es nochmals 7 Tage lang sehr gefährlich. Danach ist das Schlimmste schon fast vorbei. Aber ich glaube nicht das es überhaupt so krass werden wird, weil unsere Elite dennoch versuchen wird mit allen Mitteln die Macht zu behalten ! Ergo haben sie passend ebenso vorgesorgt ! Es gibt zB. nahe der Mühlen grosse strategische Reserven, genug für hunderttausende Menschen !

    Wichtig ist, man sollte keine Angst vor der Zukunft haben, weil Angst den Geist vernebelt. Angst beraubt uns aller Optionen ! Viele denken daher man kann ja dennoch nichts tun und genau das ist falsch.

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