🚨 DER KOLLAPS KOMMT – und er ist näher, als die meisten denken! (Video)

Marc Friedrich hat gerade diesen brisanten Podcast-Ausschnitt geteilt (PBD Podcast):

Die Weltwirtschaft kann einen Verlust von 7–11 % der Ölversorgung nicht überleben.

Flüge werden bereits gestrichen (z. B. komplette Streichung bei einer britischen Airline wegen fehlenden Kerosins), der Tourismus bricht ein, und es gibt keine Gegenmaßnahmen. Von Bitcoin Informant

Der Sprecher sagt klipp und klar: Das ist kein Zufall. Es passt perfekt in die Agenda der zentralen Planer (vor allem EU), die diese Krise nutzen wollen, um digitale Kontrollen, Energie-Lockdowns und massive Freiheitseinschränkungen durchzudrücken – schlimmer als während der Corona-Psyop.

„Wir sind schon 6 Wochen in dieser Situation… wenn es bis Mitte April so weitergeht, ist der Kollaps unvermeidbar.“

The collapse will come pic.twitter.com/0Wy8F0EfdT — marc friedrich (@marcfriedrich) April 2, 2026

Fazit:

Das Kartenhaus steht kurz vor dem Einsturz. Wer noch auf „irgendwann wird schon wieder alles gut“ wartet, wird bitter enttäuscht werden.

Bereitet euch vor – physisch, finanziell und mental.

Gold, Silber, Bitcoin, Vorräte und ein kühler Kopf waren noch nie so wichtig wie jetzt.

Was denkt ihr? Seht ihr das genauso oder ist das nur Panikmache?

Warren Buffett hortet Cash: 💰

Das Schweigen des Orakels ist ein Alarmsignal 🚨

„Der jüngste Rückgang ist gar nichts.“

Das soll Warren Buffett laut aktuellen Schlagzeilen gesagt haben. 📰 Und während die Mainstream-Medien noch darüber rätseln, ob das nur die übliche Altersmilde ist, sprechen die nackten Zahlen von Berkshire Hathaway eine ganz andere, viel deutlichere Sprache. 📉

Was ist passiert? 🤔

Buffett hat in den letzten Quartalen massiv Aktien abgestoßen – darunter Schwergewichte wie Apple 🍎 und Bank of America.

Gleichzeitig hat er die Cash-Reserven von Berkshire auf ein absolut irres Rekordniveau von über 370 Milliarden Dollar hochgefahren. 🏦 Zum Vergleich: Vor 20 Jahren lag dieser Berg noch bei etwa 40 Milliarden Dollar. Selbst inflationsbereinigt ist das eine Munitionskammer, die ihresgleichen sucht. 💣

Warum ist das so wichtig? 🧐

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Man muss sich die Relation vor Augen führen: Der Cash-Anteil im Verhältnis zum gesamten Portfolio ist so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Buffett ist kein „Crash-Prophet“, der mit Angst Klicks generieren will. 📉 Er ist ein kühler Rechner. 🧮 Wenn der größte Investor aller Zeiten fast 400 Milliarden Dollar auf der Seitenlinie parkt und lieber mickrige Zinsen auf

Staatsanleihen kassiert, als in den Aktienmarkt zu investieren, dann sagt er uns eins:

„Es gibt aktuell schlichtweg nichts, was den Preis wert ist.“ 💸

Was bedeutet das für dich?

Buffett wartet nicht auf einen kleinen Rücksetzer von 10 %. Er wartet auf das Blutbad. 🩸 Er bereitet sich darauf vor, das gesamte System aufzukaufen, wenn die künstlich aufgepumpten Bewertungen in sich zusammenbrechen. Dass er sogar eigene Aktienrückkäufe gestoppt hat, zeigt: Sogar sein eigenes Unternehmen hält er momentan für zu teuer. 🏢

Das ist kein Optimismus. ☁️ Das ist die Vorbereitung auf eine Marktbereinigung, die das Potenzial hat, alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Während die Privatanleger noch „den Dip kaufen“, baut der Profi den Bunker. 🏗️

Wenn das „Orakel von Omaha“ in den Angriffsmodus durch Nichtstun schaltet, sollten wir nicht so arrogant sein und glauben, wir wüssten es besser. 🤷‍♂️ Der Markt ist am Tropf der Notenbanken fett geworden, aber die Realität lässt sich nicht ewig wegdrucken. Buffett hat sich für die finanzielle Kernschmelze in Stellung gebracht. ☢️

Was ist dein Plan? 🗺️ Vertraust du darauf, dass „diesmal alles anders ist“, oder sicherst du dich wie die Großen in harten Werten und Liquidität ab? 💎🏦

LOCKDOWN 2.0 – NUR DIESMAL MIT ENERGIE ALS AUSREDE? ⚡️

Erinnert ihr euch noch an „nur zwei Wochen, um die Kurve zu flatten“?

Jetzt kommt das nächste Narrativ – diesmal von der International Energy Agency.

Und es klingt verdächtig vertraut…

👉 Homeoffice-Pflicht

👉 Tempolimits runter

👉 Autofreie Tage / Fahrverbote je nach Kennzeichen

👉 Weniger Flüge

👉 Einschränkungen im Alltag

Alles offiziell als „Notfallplan“, um Energie zu sparen.

Der Grund?

Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat laut Experten die größte Öl-Versorgungsstörung der Geschichte ausgelöst.

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Was hier wirklich passiert

Das ist kein spontaner Vorschlag.

Das ist ein fertiges Playbook.

Ein Blueprint, der schon existiert hat – und jetzt einfach wieder aus der Schublade gezogen wird.

👉 Verhalten steuern

👉 Mobilität reduzieren

👉 Wirtschaft runterfahren

👉 „Solidarität“ einfordern

Kommt dir bekannt vor?

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Der entscheidende Punkt:

Offiziell geht es um „Energie sparen“.

Aber die Maßnahmen sind identisch mit dem, was man auch nutzt, um:

• Bevölkerung zu kontrollieren

• Bewegungsfreiheit einzuschränken

• Konsum zu regulieren

Und das alles ohne echten politischen Widerstand – weil es als „Notfall“ verkauft wird.

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Noch brisanter:

Selbst Länder in Asien denken bereits über „Smart Lockdowns“ nach, um Energie zu sparen.

Nicht wegen Krankheit.

Sondern wegen Ressourcen.

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Die eigentliche Frage ist nicht, ob das kommt…

Sondern:

👉 Wie schnell wird aus „Empfehlung“ Pflicht?

👉 Wie lange bleibt es temporär?

👉 Und was kommt als nächstes „Notfall-Narrativ“?

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Meine Einschätzung:

Wir bewegen uns langsam in eine Welt, in der dein Verhalten nicht mehr frei ist, sondern „optimiert“ wird –

für das System.

Erst Gesundheit. Jetzt Energie.

Was kommt danach?

Das hier ist kein Einzelfall.

Das ist ein Muster.

Und wer es einmal erkennt, sieht es überall.

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Ist das noch Krisenmanagement… oder schon Vorbereitung auf dauerhafte Kontrolle?

Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant am 03.04.2026