🚨 TRUMP ESKALIERT MASSIV – „Power Plant Day & Bridge Day“ in Iran angekündigt 🔥

Der US-Präsident hat heute (Ostersonntag) auf Truth Social folgenden Post abgesetzt:

„Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell – JUST WATCH! Praise be to Allah. President DONALD J. TRUMP“

„Am Dienstag wird im Iran gleichzeitig Tag des Kraftwerks und Tag der Brücke sein. So etwas gibt es kein zweites Mal!!! Macht endlich die verdammte Meerenge auf, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben – wartet nur ab! Bete sei Allah. Präsident DONALD J. TRUMP“

Hintergrund:

Seit Ende Februar läuft der offene Krieg USA/Israel gegen Iran.

Iran hat als Gegenmaßnahme den Strait of Hormuz (durch den ~20% des weltweiten Öls fließen) weitgehend blockiert, Schiffe angegriffen und Minen gelegt → weltweite Ölpreis-Explosion, Tanker stecken fest, Notreserven werden angezapft.

Trump hat Iran bereits ein Ultimatum gestellt: Entweder das Strait sofort öffnen oder massive Angriffe auf Infrastruktur.

In den letzten Tagen hat die US-Luftwaffe bereits große Brücken in Iran (u.a. die neue B1-Brücke bei Teheran) zerstört – Trump hat die Videos selbst gepostet mit den Worten „much more to follow“.

Jetzt droht er explizit mit Dienstag als „Power Plant Day“: systematische Bombardierung von Kraftwerken (Stromversorgung für Millionen Menschen) und weiteren Brücken. (🚨🚨🚨 Der Iran hat gerade ein umfassendes Friedensabkommen veröffentlicht, und niemand spricht über den offensichtlichen Verrat)

Der Ton ist selbst für Trump extrem rau – vulgär, apokalyptisch und mit dem ironischen „Praise be to Allah“ am Ende.

Ist das noch normal?

Nein. Drohungen gegen zivile Infrastruktur wie Stromnetze gelten völkerrechtlich als hochproblematisch (potenziell Kriegsverbrechen).

Gleichzeitig ist es klassische „Maximum Pressure“-Taktik: maximale Eskalation, um Iran zum Einlenken zu zwingen, bevor die globale Energiekrise außer Kontrolle gerät.

Die Welt schaut gerade gebannt hin – Ölpreise, Märkte und Bündnisse werden in den nächsten Tagen massiv beeinflusst.

Wer denkt, das ist nur heiße Luft?

Wer glaubt, es knallt richtig ab Dienstag? 👇

🚨🚨 TRUMP HAT NOCH 3 OPTIONEN GEGEN DEN IRAN. ALLE 3 SIND KATASTROPHEN. 🚨🚨

Über diesen Moment will niemand sprechen.

Nachdem zwei Fristen verstrichen und ein Angriff auf die Insel Charg bestätigt wurde, hat Trump nur noch drei Möglichkeiten. Jede einzelne ist ein Albtraum:

⚠️ OPTION 1: ERNEUT VERGESSEN

1 2

→ Ein drittes Verstreichen würde die gesamte US-Abschreckung weltweit zerstören.

→ China erhält grünes Licht für Taiwan. Russland fühlt sich gegenüber Europa bestärkt.

→ Iran verhöhnt öffentlich einen amtierenden Präsidenten ohne Konsequenzen

→ Nordkorea beobachtet und lernt: Amerikanische Drohungen sind nur Theater

→ Trumps Image als „starker Mann“ = VERLOREN

⚠️ OPTION 2: BEGRENZTE ANGRIFFE

→ Bereits am 14./15. März versucht – Angriff auf die Insel Kharg

→ Iran reagierte mit Angriffen auf Bahrains Entsalzungsanlagen

→ Begrenzte Angriffe ESKALIERN – sie schrecken nicht ab

→ Über 40.000 US-Soldaten im Nahen Osten werden zu Zielen

→ Huthis intensivieren Angriffe im Roten Meer – Schiffsversicherungen brechen zusammen

⚠️ OPTION 3: VOLLSTÄNDIGER ANGRIFF

→ Stromnetz zerstört – 90 Millionen Menschen im Dunkeln

→ Keine Krankenhäuser. Keine Wasserpumpen. Keine Kühlung von Lebensmitteln.

→ Straße von Hormus gesperrt – 21 Millionen Barrel/Tag weg

→ Ölpreis steigt auf 150–200 $. Benzin kostet in Amerika 6–8 $/Gallone.

→ Iran feuert ballistische Raketen auf Saudi Aramco ab – Präzedenzfall Abqaiq 2019

→ Globale Rezession ausgelöst

Lassen Sie das auf sich wirken. Es gibt keine Option 4. Es gibt keinen sauberen Ausweg. Es gibt kein „Wir greifen an und gehen nach Hause“.

Die Medien präsentieren Ihnen eine weitere Frist. Sie verschweigen Ihnen, dass jeder Weg in die Katastrophe führt.

Dies ist die gefährlichste Entscheidung, vor der ein Präsident seit der Kubakrise stand.

Das iranische Präsidialamt gab bekannt, dass die strategisch wichtige Straße von Hormus so lange geschlossen bleibt, bis die Transitgebühren die dem Land entstandenen Kriegsschäden ausgleichen können.

Die Erklärung folgte auf ein Wochenende diplomatischer Bemühungen, darunter Treffen zwischen stellvertretenden Außenministern und Experten aus Iran und Oman.

Die Vertreter beider Länder erörterten Möglichkeiten zur Wiederherstellung des sicheren Schiffsverkehrs durch diese wichtige Wasserstraße inmitten des US-israelischen Krieges gegen Iran.

Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant vom 05.04.2026