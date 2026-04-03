60 Jahre altes CIA-Dokument enthüllt geheime Agenda: Das Militär versprüht giftige Substanzen zur Wetterkontrolle

In einer bemerkenswerten Enthüllung berichtet die britische Daily Mail über ein 60 Jahre altes CIA-Dokument, das beweist, dass die US-Regierung untersucht hat, wie man das Wetter als Waffe einsetzen kann und es im Vietnamkrieg auch getan hat. Wurde die Pläne später als Geoengineering-Projekte weitergetrieben? Von Frank Schwede

Ein Entklassifiziertes 18-seitiges CIA-Dokument aus dem Jahr 1965 beschreibt Pläne zur Wettermodifikation. Im Detail befassen sie sich mit Wolkenimpfung, dem Ausbringen von Chemikalien in die Atmosphäre, um Niederschlage und Sturmsysteme zu verändern und um Anträge auf eine Aufstockung finanzieller Mittel.

Der Bericht wurde bereits 2003 stillschweigend in den öffentlichen Akten der CIA aufgenommen; ebenso ein Brief von US-Präsident Lyndon B. Johnson, in dem er die Forschungsarbeit lobt.

Johnsons Unterstützung für das CIA-Projekt erfolgte nur drei Jahre, nachdem er eine unheilvolle Rede über die Zukunft der Vereinigten Staaten und die Bemühungen zur Schaffung von Wettersatelliten gehalten hatte, die seinen Worten zufolge die Macht hätten, Stürme zu verstärken.

In seiner Rede anlässlich der Abschlussfeier der Southwest Texas State University im Mai 1962 sagte der damalige Vizepräsident Johnson wörtlich: „Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt.“

18 Monate nach dieser Rede wurde Johnson zum 36. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt und leitete während seiner Amtszeit zwei berüchtigte Wettermanipulations-Projekte: „Projekt Stormfury“ und „Projekt Popeye“.

„Projekt Stormfury“ war der Versuch, tropische Wirbelstürme mit Silberjodid zu impfen, um sie abzuschwächen. Das Projekt wurde von der US-Regierung von 1962 bis 1971 durchgeführt. Die Hypothese war, dass Silberjodid das unterkühlte Wasser im Sturm zum Gefrieren bringen würde, wodurch die innere Struktur des Hurrikans gestört würde.

In Johnsons Brief wird ausdrücklich auf die Arbeit des Projekts bei der Manipulation eines in der Nähe von Florida aufgetretenen Hurrikans hingewiesen, bei dem es sich vermutlich um Hurrikan Betsy handelt, der als schwerer Sturm der Kategorie 4 in Louisiana auf Land traf. (Der US-Kongress wird ein landesweites Verbot von Chemtrails erlassen)

Später stellte sich heraus, dass die meisten Hurrikane nicht genügend unterkühltes Wasser enthalten, um eine wirksame Wolkenimpfung zu ermöglichen. Dieser Befund stellte schließlich die Erfolge des Projekts in Frage. Der letzte Versuch fand 1971 statt.

Die US-Regierung hat die Öffentlichkeit belogen

1967 wurden die Arbeiten auf „Projekt Popeye“ ausgeweitet. Das streng geheime Programm zielte darauf ab, durch den Einsatz von Bleijodid und Silberjodid die Monsunzeit über bestimmte Abschnitte des Ho-Chi-Minh-Pfades zu verlängern, um die nordvietnamesischen Militärlieferungen durch Aufweichen der Zufahrtswege und Auslösen von Erdrutschen zu unterbrechen. Die US-Luftwaffe flog über 2.600 Einsätze. Die Niederschlagsmenge stieg jedes Mal um 30 bis 45 Prozent.

Bleijodid ist für Menschen giftig, da es Blei enthält, das zu einer Bleivergiftung mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Bauchschmerzen, neurologischen Schäden, Nierenproblemen und Entwicklungsstörungen bei Kindern führen kann. Laut Gesundheitsbehörden gibt es keine unbedenkliche Expositionsgrenze.

Das auf der Naval Air Weapons Station China Lake entwickelt Projekt wurde angeblich von Außenminister Henry Kissinger und der CIA ohne Genehmigung des damaligen Verteidigungsministers Melvin Laird finanziert, der gegenüber dem Kongress kategorisch bestritten hatte, dass ein Programm zur Wettermanipulation zum Einsatz als taktische Waffe überhaupt existiere.

Die US-Regierung hatte stets betont, dass Wettermanipulation nur dazu eingesetzt würde, gefährliche Stürme abzuschwächen und in von Dürre betroffenen Gebieten Regen herbeizuführen.

Doch das Dokument liefert den ultimativen Beweis, dass die USA das Projekt mit allen Mitteln vorantrieb, um schneller und erfolgreicher als die Sowjetunion zu sein, und die globale Atmosphäre als ihr privates Spielfeld zu behandeln.

Kritiker, die den 18-seitigen Bericht verbreiteten, beschuldigen die CIA, die Projekte weiter zu führen, um die Welt zu kontrollieren, indem sie das Wetter als Waffe einsetze, Sonnenlicht blockiere und Lebensmittelvorräte vergifte, um Menschen absichtlich krank zu machen.

Die Rede ist von sogenannten „Chemtrails“, das sind weiße Streifen, die an klaren Tagen hinter hochfliegenden Flugzeugen zu sehen sind, sich ausbreiten und langsam verteilen.

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Laut US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Umweltforscher Dane Wigington enthalten die Streifen Giftstoffe und Metalle, darunter Aluminium, Barium, Strontium und sogar Quecksilber.

Im April 2025 verkündete Kennedy, dass er alles in seiner Macht stehende tun werde, um diese Aktionen künftig zu verhindern und herauszufinden, wer dahinter steckt, um diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen.

Proben liefern eindeutigen Beweis

Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler hält Chemtrails noch immer für eine Verschwörungstheorie und argumentiert, dass die meisten Kondensstreifen das Ergebnis von Wasserdampf aus Flugzeugabgasen sind, der beim Auftreffen auf kalte Luft in großen Höhen zu Eiskristallen gefriert.

„GeoEngineeringWatch“-Gründer und Umweltforscher Dane Wigington hält dagegen und erklärte in einem Gespräch mit Podcast-Moderator Tucker Carlson, dass alle militärischen Tankflugzeuge und Verkehrsflugzeuge mit einem sogenannten Turbofan-Triebwerk mit hohem Nebenstromverhältnis ausgestattet sind.

„Neunzig Prozent der Luft, die durch dieses Triebwerk strömt, wird nicht verbrannt. Konstruktionsbedingt ist dieses Triebwerk daher nahezu unfähig, Kondenswasser zu erzeugen, außer unter seltenen extremen Umständen.“

Es handelt sich also um versprühte Partikel, erklärt Wigington und fügt hinzu, das seine Organisation über Nahaufnahmen dieser Flugzeuge in großer Höhe verfüge, auf denen die Düsen sichtbar seien, die diese Partikel freisetzen.

Untersuchungen der gesammelten Proben bei „Rinser Polytenic in New York, einem der weltweit renommiertesten Testlabore, hätten ergeben, dass es sich um sogenannte Nano-Partikel handelt, die unter anderem Barium, Strontium und auch Aluminium in großen Mengen enthalten.

Bioverfügbares, freies Aluminium ist für alles Leben giftig, warnt der Geoengineering-Experte. Dieses Element wird in zahlreichen Patenten für Geoengineering genannt, fügt Wigington hinzu.

Die freigegebenen Akten und die Aussage von Ex-Präsident Johnson selbst liefern den Beweis, dass die USA Wetterkontrolltechnologien entwickelt haben, die möglicherweise heute als Geoengineering-Projekten eingesetzt werden. Davon ist auch Dane Wigington überzeugt:

„Dieser Elefant am Himmel, von dem man uns erzählt, er sei eine Verschwörungstheorie, ist genau das, was die gesamte Klimaforschungsgemeinschaft als notwendig erachtet, um die Erwärmung des Planeten zu verlangsamen.

Der Begriff Chemtrails wurde bewusst so gewählt, dass er zur Ausgrenzung führt. Sobald man diesen Begriff erwähnt, wird kein gewählter Amtsträger mehr mit ihnen sprechen. Medien werden sie sofort an den Rand drängen.“

Das Interview mit Dane Wigington fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem mehrere prominente Persönlichkeiten Bedenken hinsichtlich des Phänomens geäußert hatten und die Gouverneure der US Bundesstaaten Florida und Louisiana erklärten, Geoengineering verbieten zu wollen.

Weitere Beweise durch CIA und Militär

Ex-CIA-Direktor John Brennon gab bei einem Treffen des Council on Foreign Relations im Jahr 2016 am Rande schließlich sogar zu, dass Regierungen verdeckte Geoengineering-Experimente durchführen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Dane Wigington erklärt, dass Labortests an Regenproben, Fotos von Spezialflugzeugen, die diese Chemikalien transportierten, Regierungsdokumente und Aussagen von Whistleblowern allesamt klare Beweise dafür liefern, dass ein geheimes Programm versucht habe, das Wetter als Waffe einzusetzen:

„Wir wissen, dass diese Programme, die ohnehin schon schlimme Situation verschlimmern, nicht verbessern und dass sie als Kriegsinstrument eingesetzt werden. Und wir wissen, dass Länder wie der Iran ständig dämonisiert werden. (…)

Wir haben den iranischen Staatschef im UN-Vorstand, der auf Video erklärt, die NATO habe die Niederschläge eingestellt. Und iranische Spitzenwissenschaftler haben kürzlich erklärt, die NATO tue das seit 40 Jahren. Sie destabilisiert die Nahrungsmittelversorgung, indem sie den Regen destabilisiert.“

Das ist keine Verschwörungstheorie mehr, wie ein weiteres Dokument des US-Militärs vom 1. August 1996 zeigt, das mittlerweile ebenfalls frei zugänglich ist. Wörtlich übersetzt ist in dem Papier auf den Punkt gebracht zu lesen:

„Aktuelle Technologien, die in den nächsten 30 Jahren ausgereift sein werden, werden jedem, der über die notwendigen Ressourcen verfügt, die Möglichkeit bieten, Wettermuster und ihre entsprechenden Auswirkungen zumindest auf lokaler Ebene zu verändern.

Aktuelle demografische, wirtschaftliche und ökologische Trends werden zu globalen Belastungen führen, die vielen Ländern oder Gruppen den nötigen Anreiz bieten, diese Fähigkeit zur Wettermodifikation in die Tat umzusetzen.“

Tatsache ist: Mit dem verdeckten Einsatz von Wettermodifikationstechnologien verstoßen die USA gegen ein internationales Übereinkommen von 1977, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ratifiziert wurde und das sowohl den militärischen als auch den nichtmilitärischen Einsatz zu Forschungszwecken von Umweltmodifikationstechnik mit anhaltenden oder schwerwiegenden Auswirkungen untersagt.

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die ehemalige Sowjetunion haben diesen Übereinkommen unterzeichnet.

Link des Dokuments vom 1. August 1996:

https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA333462

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.03.2026