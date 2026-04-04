Abtrünnige Elemente des Tiefen Staates wollen eine vorgetäuschte Alien-Invasion inszenieren (Video)

Sie kennen ihn wahrscheinlich: Dr. Steven Greer. Er gilt als weltweit führender Whistleblower im Bereich UFOs. Sein Lebenswerk besteht darin, – nennen wir es so – Informationen über UFOs aus streng geheimen Regierungsbehörden zu beschaffen.

Er erhielt diese Informationen unter anderem aus geheimen Budgets und ist bekannt für seine Offenheit und seine Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Und genau dieser Steven Greer ließ diese Woche eine Bombe in der UFO-Community platzen!

Ihm zufolge inszenieren abtrünnige Elemente des „Tiefen Staates“ eine groß angelegte, vorgetäuschte Alien-Invasion über den gesamten Planeten… In diesem Zusammenhang sollte man „vorgetäuscht“ nicht als Laientheateraufführung in der Provinz verstehen!

Wir sprechen hier auch nicht von billigem Hollywood-CGI-Schrott, sondern von hochentwickelten, hochmodernen Hologrammprojektionen, täuschend echt wirkenden Antigravitationsfahrzeugen, manipulierter „Alien“-Biologie und gezielten Energiewaffen, die selbst die höchsten Militärs und Staatsoberhäupter täuschen können.

Greer warnt: „Die Fähigkeit, einen Angriff auf unseren Planeten zu inszenieren, ist real .“ All dies, um die ultimative False-Flag-Operation durchzuführen und weltweite Panik zu verbreiten.

Denn diese „existenzielle Bedrohung“ wäre so erschreckend, dass die Weltbürger wie verängstigte Schafe um „Rettung“ und Hilfe von ihren Regierungen betteln würden. Ausgerechnet von der Gruppe, die sich dieser globalen Täuschung schuldig macht. (UFO-Forscher packt aus: „Eine Offenlegung würde das Ende der Welt bedeuten, wie wir sie kennen!“ (Video))

Mit dem Ziel, eine Weltregierung mit totaler, zentralisierter Kontrolle zu errichten. Die lästige nationale Souveränität von Ländern und Bürgern soll abgeschafft werden.

Unbegrenzte und kontinuierliche Überwachung, unbegrenzte Macht und keinerlei Rechenschaftspflicht. Laut Dr. Greer betreiben diese Gruppen seit Jahrzehnten in geheimen Projekten Reverse Engineering exotischer Technologien.

Nun sind sie bereit, diese Techniken als Waffe gegen die Menschheit selbst einzusetzen. Es heißt, es handle sich um ein „Projekt Blue Beam auf Steroiden “ … die letzte Phase der Neuen Weltordnung.

Jahrzehntelang haben sie uns mit psychologischen Operationen rund um UFO-Enthüllungen manipuliert … und nun folgt der finale Akt. Die Frage ist natürlich: „Würden Sie darauf hereinfallen, wenn dieses Szenario eintreten würde?“

Und natürlich kommt der wahre Feind nicht aus dem All. Denn dieser Feind der Menschheit hat sich die ganze Zeit über in Washington, Langley und den globalistischen Enklaven verborgen gehalten.

Dr. Steven Greer warnt: „Seien Sie wachsam und vor allem skeptisch. Denn es ist möglich, dass die größte Täuschung in der Geschichte der Menschheit bevorsteht.“

Bewusstsein ist wichtig, besonders in Zeiten der Unsicherheit

Die Geschichte lehrt uns, dass Täuschung in Kriegssituationen weit verbreitet ist – von Attrappen von Panzern und Flugzeugen bis hin zu inszenierten Operationen, die der Irreführung dienen.

Im heutigen digitalen Zeitalter mit seinen hochentwickelten Bildtechnologien und der rasanten Verbreitung von Informationen können ähnliche Taktiken – ob technologischer oder psychologischer Natur – die Wahrnehmung beeinflussen.

Seien Sie sich bewusst, dass die Strippenzieher im Hintergrund alles daransetzen, an der Macht zu bleiben und sich dabei allen Entwicklungen im Bewusstseinszustand widersetzen.

Ihr Ziel ist die Macht über unsere Autonomie und Selbstbestimmung, die Menschheit soll zu einer gefügigen Masse werden. Deshalb ist Aufklärung der Öffentlichkeit so wichtig:

Diese Geschichte soll keine Angst schüren, sondern zum kritischen Denken anregen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir schon so lange belogen werden – von den Manipulationen während der Covid-Pandemie bis hin zu den inszenierten Anschlägen vom 11. September und so weiter.

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Wir müssen uns informieren, das Gesehene hinterfragen und uns vor Irreführung und Manipulation schützen. Wachsamkeit, basierend auf Fakten, ist der beste Schutz vor Täuschung.

Video:

🚨 URGENT ALERT: ALIEN INVASION IS IMMINENT ‼️ Dr. Steven Greer, the world’s foremost UFO whistleblower who’s exposed more black-budget secrets than anyone alive, just dropped a BOMBSHELL: Rogue elements INSIDE the deep state are on the BRINK of staging a FULL-SCALE FAKE ALIEN… pic.twitter.com/xx48pwBC12 — Stern Drew (@SternDrewCrypto) April 1, 2026

🚨 DRINGENDER ALARM: EINE INVASION VON ALIEN STEHT UNMITTELBAR VOR DER TÜR ‼️

Dr. Steven Greer, der weltweit führende UFO-Whistleblower, der mehr geheime Projekte mit verdeckten Budgets aufgedeckt hat als jeder andere lebende Mensch, hat gerade eine Bombe platzen lassen:

Abtrünnige Elemente innerhalb des Tiefen Staates stehen kurz davor, eine umfassende, vorgetäuschte Alien-Invasion über den gesamten Planeten zu inszenieren.

Das ist kein billiger Hollywood-CGI-Schrott. Wir sprechen von holografischen Projektionen der nächsten Generation, Antigravitationsfahrzeugen, die absolut echt aussehen, künstlich erzeugter „außerirdischer“ Biologie und gerichteten Energiewaffen, die selbst hochrangige Militärs und Staatschefs täuschen könnten.

Greer warnt: „Die Möglichkeit, einen Angriff auf unseren Planeten vorzutäuschen, ist real.“

Warum sollten sie das tun?

Ganz einfach. Es ist die ultimative False-Flag-Operation.

Man soll eine weltweite Panik erzeugen. Man soll eine so furchterregende „existenzielle Bedrohung“ erschaffen, dass die verängstigten Schafe um Erlösung betteln.

Bühne frei für eine Weltregierung. Totale Zentralisierung. Schluss mit der lästigen nationalen Souveränität. Unbegrenzte Überwachung. Unbegrenzte Macht. Null Rechenschaftspflicht.

Sie haben jahrzehntelang in streng geheimen Projekten exotische Technologien nachgebaut. Jetzt sind sie bereit, sie als Waffe gegen die Menschheit selbst einzusetzen.

Das ist Projekt Blue Beam auf Steroiden. Das Endspiel der Neuen Weltordnung. Jahrzehntelang haben sie uns mit UFO-Enthüllungs-Psyops manipuliert … und jetzt der letzte Akt.

Die Frage ist: Wirst du darauf hereinfallen?

Der wahre Feind kommt nicht aus den Sternen.

Es lag die ganze Zeit über in Washington, Langley und den globalistischen Enklaven direkt vor unseren Augen verborgen.

Bleibt wachsam. Bleibt skeptisch.

Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte steht bevor.

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Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 04.04.2026