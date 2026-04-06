Alle Prophezeiungen zur Dreitägigen Finsternis

aikos2309

Stephan Berndt ist der erste Forscher überhaupt, der eine Datenbank über die Schauungen der Finsternis erstellt hat. Die untere Grafik zeigt die vielen Orte und die Jahrhunderte, in denen sie prophezeit und beschrieben wurde.

Durch die räumliche Distanz, mangelnden Kommunikationsmittel und die verschiedenen Muttersprachen der Seher ist auszuschließen, dass die Propheten von den Schauen der jeweils anderen wussten und somit voneinander abgeschrieben haben.

Jeder Seher hat die Finsternis auf seine persönliche Art und Weise durch Gott gezeigt bekommen und unbeeinflusst von anderen Sehern in eigenen Worten beschrieben.

Irlmaier bildet also keine Ausnahme, sondern reiht sich ein in eine ganze Riege von Sehern der Finsternis. Die Warnungen variieren, mal sind es 70 Stunden, dann 72 Stunden, dann drei Tage. Mal stirbt ein Drittel der Menschheit, mal Dreiviertel… Das macht die Quellen aber umso glaubwürdiger: Sie haben nicht voneinander abgeschrieben, jeder hat es ein wenig anders gesehen, und jeder konnte auch andere Details nennen. Irlmaier sagt uns auch genau, in welchem Zusammenhang sieeinsetzen würde: Sie beendet den Weltkrieg.

Hier nun einige der Prophezeiungen zur dreitägigen Finsternis – längst nicht alle -, aber genug für eine fundierte Analyse und um die Finsternis als das sechste Siegel der Johannesapokalypse verorten zu können. Beginnen wir mit unserem Lieblingsbayern:

Alois Irlmaier (katholisch, 1894-1959)

„Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht, der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach die Fenster nicht auf, häng sie mit schwarzem Papier zu. […] Draußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viele Menschen. Nach 72 Stunden ist alles vorbei. Aber noch einmal sage ich es: Geh‘ nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus, laß´ die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen.

Und betet. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen. Macht während der 72 Stunden kein Fenster auf. Die Flüsse werden so wenig Wasser haben, daß man leicht durchgehen kann. […] Glauben tun es mir viele nicht, ich weiß es auch nicht, was der Herrgott tut, aber was ich sehe, das darf ich sagen, ohne daß ich ein Prophet sein will. Schließlich stehen wir alle in Gottes Hand. Aber wer an das Kreuz nicht glaubt, den wird es zermalmen.« Ergänzend aus dem Kuriertext (1945):

»Schauet, dass eure Fenster und Türen gut schließen, denn man kann seinen besten Freund nicht einlassen, sonst geht der giftige Rauch und Atem herein. Die Toten werden haufenweise davon auf den Strassen liegen. In einer eisigkalten Nacht wird Donner ertönen, dann schliesst Tür und Fenster, es bleibt 3 Tage finster wie in der tiefsten Nacht, die Kräfte des Himmels werden erschüttert sein. Habe ein geweihtes Licht zur Hand. Alte und Todkranke werden ihre Gesundheit erlangen, wenn sie Gott entsprachen, die anderen sterben.“ (Drei dreitägige Finsternis: Gottes Eingriff im Dritten Weltkrieg: In der Bibel voraus bezeichnet)

Irlmaier wurde im Zusammenhang mit der Finsternis von Verleger Adlmaier falsch zitiert. Der Satz: „Das Vieh fällt um, das Gras wird gelb und dürr, die toten Menschen werden ganz gelb und schwarz. Der Wind treibt die Todeswolken rasch nach Osten ab“, bezieht sich nicht auf die Finsternis, sondern den Chemiewaffeneinsatz der USA.

Deshalb denken viele, die Finsternis sei nicht global. Die „feuchten Lebensmittel wie Fleisch“, die verderben würden, haben ebenfalls nichts mit der Finsternis zu tun. Es ist auch völlig egal, ob man die Fenster mit „schwarzem Papier“ verdeckt oder einfach den Rollladen herunterlässt. In Kreisen, die nur diese verfälschten Zitate kennen, hat dies zu wildesten Theorien geführt.

Josef Stockert (katholisch, 1947)

„So sah ich Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit ausleeren. Ganze Völker werden sterben … Die große Katastrophe wird natürlich beginnen und übernatürlich enden. Denkt daran, was das heißt, natürlich und übernatürlich!

Gott wird selbst eingreifen. Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen und die Sonne wird ihr keinen Schein mehr geben. Finsternis wird sein auf dem ganzen Erdball 72 Stunden lang. In dieser Finsternis wird kein Licht brennen, außer dem Licht des Glaubens und geweihter Kerzen, das jedem erhalten bleibt, der die Bitte der Gottesmutter treu erfüllt hat. Die wahren Christen werden in dieser Zeit Fenster und Türen schließen und verhängen und sich um das Kreuz und das Bild der seligsten Jungfrau im Gebet versammeln … Schauet nicht hinaus und seid nicht neugierig, was draußen vorgeht, sonst müßt ihr sterben! …

Zwei Drittel der Menschheit wird von der Erde genommen sein … Es wird nun eine fruchtbare Friedenszeit sein.« Das Nachwort des Sehers lautet: »Als ich das furchtbare Strafgericht Gottes geschaut hatte, war ich innerlich gebrochen. Es vergingen Tage, Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht dachte, war ich aufs neue gebrochen.“

 

Anna Maria Taigi (katholisch, 1769–1837)

Die selige Anna Maria Taigi sagte eine große, noch bevorstehende Strafe für die Welt wegen ihrer schweren Sünden voraus. Sie diktierte ihre Vision im Jahre 1818 einem befreundeten Priester namens Raphael Natali. Er hat eidlich beteuert, alles wörtlich niedergeschrieben zu haben:

„Die Bosheit wird auf Erden überhandnehmen und triumphieren. Die Zügel werden den Menschen entgleiten. Der allmächtige Arm Gottes wird selbst eingreifen und alles wieder in Ordnung bringen. Aber zuvor wird eine kosmische Katastrophe die Menschenerde heimsuchen, die in ihrer Furchtbarkeit ihresgleichen nicht hat.« Gott würde zwei Strafen schicken: Die eine wird in Form von Kriegen, Revolutionen und anderen Übeln sein; sie wird also von der Erde ausgehen und »das andere Strafgericht geht vom Himmel aus. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte dauern wird. Diese Finsternis wird es ganz unmöglich machen, etwas zu sehen. Ferner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die Feinde der Religion ( ! ) hinwegrafft.

Solange die Finsternis dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen. Nur geweihte Kerzen werden sich entzünden lassen und ihr Licht spenden. Wer während dieser Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnen und hinausschauen oder aus dem Hause gehen wird, wird auf der Stelle tot hinfallen. In diesen drei Tagen sollen die Leute vielmehr in ihren Häusern bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Barmherzigkeit anflehen. Nach jener furchtbaren Heimsuchung werden viele Nationen zur Kirche Jesu Christi heimfinden. Mohammedaner, Juden und Heiden werden sich bekehren. Die Kirche Christi wird geläutert und gereinigt wie der Vogel Phönix aus der Asche zur Glaubensgröße und zur Liebe der ersten Christen emporsteigen, und Gott wird verherrlicht werden in ihr.“

Jesu zu Padre Pio (katholisch, 1887–1968)

„Aus den Wolken werden sich Orkane von Feuerströmen auf die Erde verbreiten. Sturm und Unwetter, Donnerschläge und Erdbeben werden einander folgen, unaufhörlich wird der Feuerregen niedergehen. Es wird in einer sehr kalten Nacht beginnen. Donner und Erdbeben werden zwei Tage lang die Erde erschüttern. Diese wird beweisen, daß Gott über allem steht. Sie, die auf Mich (JESUS) hoffen, und an Mich glauben, haben nichts zu befürchten, weil ich sie nicht verlassen werde. […] Damit ihr euch auf dieses Ereignis vorbereiten könnt, gebe Ich euch folgendes Zeichen. – Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust und nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen.

Dann verschließt alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses. Kniet euch nieder im Geiste vor dem Kreuz und bereut alle eure Sünden. Bittet Gott und Mich (JESUS) um meinen Schutz. Während die Erde bebt, schaut nicht hinaus, denn der Zorn Gottes muß mit Furcht und Zittern betrachtet werden. Wer diesem Ratschlag nicht nachkommt, wird augenblicklich zugrunde gehen…. In der dritten Nacht wird Erdbeben und Feuer aufhören und am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen,… Ein Drittel der Menschheit wird umkommen.“

Schwester Elena Aiello (katholisch, 20. Jahrhundert)

„ …Und wenn die Menschen in diesen Geißeln (Anm.: Naturkatastrophen , Revolutionen…) den Ruf der Göttlichen Barmherzigkeit nicht erkennen und durch ein wahrhaft christliches Leben nicht zu Gott zurückkehren wollen, wird ein weiterer Krieg kommen von Ost nach West, und Rußland wird mit seinen Waffen gegen Amerika kämpfen und Europa überrollen, und vor allem der Rhein wird voller Leiden sein… Die Welt wird durch einen neuen schrecklichen Krieg erschüttert werden. Tödlichste Waffen werden Völker und Nationen vernichten.

In diesem gottlosen Krieg wird viel von dem zerstört, was die Menschen aufgebaut haben. … Dann vollzieht sich Gottes Strafgericht. Eine solch furchtbare Geißel, wie sie in der Menschheitsgeschichte vorher nie gesehen wurde; es wird 70 Stunden dauern… Wolken mit Feuerschein werden schließlich am Himmel erscheinen und ein Feuersturm wird auf die ganze Erde losschlagen. Die schreckliche, in der ganzen Geschichte der Menschheit nie vorher gesehene Geißel wird siebzig Stunden dauern. Die Gottlosen werden zu Staub gemacht werden und viele werden verlorengehen, weil sie in ihren Sünden verharren. Dann wird man die Macht des Lichtes über die Macht der Finsternis erfahren.“

Marie-Julie Jahenny (katholisch, 1850 – 1941)

„Es wird eine dreitägige Finsternis in der Natur eintreten; während dreier Nächte und zwei Tage wird eine ununterbrochene Nacht sein. Die geweihten Kerzen von Wachs werden allein noch Licht spenden. Eine einzige Kerze wird für drei Tage reichen. In den Häusern der Gottlosen und der Gotteslästerer werden die bösen Geister in den abscheulichsten Gestalten erscheinen. Sie werden in den Lüften die schrecklichsten Gotteslästerungen hören lassen. Die Blitze werden in eure Wohnungen eindringen, aber sie werden das Licht der geweihten Kerzen nicht auslöschen, weder der Wind noch der Sturm noch die Erdbeben werden sie auslöschen. Wolken, rot wie Blut, werden am Himmel vorüberziehen, das Krachen des Donners wird die Erde erschüttern.

Unheilbringende Blitze werden die Straßen durchzucken. Die Erde wird bis in ihre Grundfeste erschüttert werden. Das Meer wird schäumende Wogen über das Festland schleudern… Die Erde wird bis in ihre Grundfeste erschüttert werden… In einem unermeßlichen Friedhof wird die Erde umgewandelt, die Leichen der Gottlosen und der Gerechten bedecken die Erde. Dann wird eine große Hungersnot sein. Alles wird zerstört sein und drei Viertel der Menschheit wird umkommen. Diese Krisis wird fast plötzlich ausbrechen und wird auf der ganzen Welt gemeinsam sein.“

Maria Graf-Sutter (katholisch, 1906–1964) Appenzell/Schweiz

„Aus einem Licht hörte ich die Worte: „Ich bin die Mutter der göttlichen Barmherzigkeit. Aber wenn man meine Bitten nicht erfüllt, kommt nach mir der Sohn in Gerechtigkeit, die sündige Welt zu strafen. Ein furchtbares Donnern wird die Stunde seines Zornes künden. Hierauf werden die unvernünftigen Geschöpfe sicheren Schutz aufsuchen.“ Ich sah dies alles mit offenen Augen. Wie ein riesiger Donner grollte die Erde auf. Und die Tiere, Rehe, Hasen und Vögel eilten dahin. Dann kam wie eine riesige schwarze Decke oder Wolke tiefschwarze Nacht über die Welt. Ich hörte weiter: „Eine furchtbare Finsternis wird die Erde einhüllen zum Schutz derer, die gerettet werden. Dem Satan ist Macht gegeben über alle jene Menschen, die dem Plan ihrer Königin entgegentreten und ihm gedient haben.

Dabei sind jene, die das Rosenkranzgebet verachtet und deshalb auf der Seite ihrer Feinde stehen. Satan und sein Anhang wird über die Beute herfallen. Sie werden den Menschen die Seele aus dem lebendigen Leibe reißen. Es verbreitet sich dann ein furchtbarer Gestank, der von den Teufeln ausgeht, und dieser wird die verdammten Seelen vom Leibe trennen. In dieser Finsternis wird kein Licht brennen außer dem Licht des Glaubens, das denen erhalten bleibt, die meine Bitte treu erfüllt haben. Auf die Fürbitte der Gerechten werden viele Seelen gerettet werden, jene nämlich, die ohne ihre Schuld außerhalb der Kirche stehen. Satan wird mit seiner Beute zur Hölle fahren. Nach dem Sieg mit den Auserwählten wird ein Hirt und eine Herde werden.“

Gefragt, ob denn die Laster und Sünden den Gestank verbreiten würden, war ihre Antwort:

„Nein, Satan tritt auf als Fürst dieser Welt und wird mit seinem Pestgeruch alle töten, die ihm dienen durch Laster und Sünde. Betet, betet, daß die Menschen in einem Augenblicke Gott erkennen und sich bekehren! Dann wird Friede sein.“

Franz Kugelbeer (katholisch, 1922)

„Finsternis von drei Tagen und Nächten. Beginn mit einem furchtbaren Donnerschlag und Erdbeben. Man kann weder essen noch schlafen, sondern nur beten. Nur geweihte Kerzen brennen. Blitze dringen in die Häuser, gräßliche Flüche von Teufeln sind zu hören. Erdbeben, Donner, Meeresrauschen. Wer neugierig zum Fenster hinausschaut, wird vom Tode getroffen. Man verehre das kostbare Blut Jesu und rufe Maria an. Die Teufel holen die Gottlosen bei lebendigem Leibe. Vergebens flehen diese um Verlängerung ihres Lebens. Es herrscht die Pest, große schwarze Flecken am Arm sieht man, Schwefeldämpfe erfüllen alles, als wenn die ganze Hölle los wäre.“

Palma von Oria (katholisch)

„Es wird eine dreitägige Finstemis eintreten. Nicht ein Dämon wird in der Hölle verbleiben; alle werden von dort hervorgehen, und die Luft wird von ihnen verpestet sein. Das wird die letzte Plage sein.“

Garcilaso de la Vega (katholisch, 1501–1536)
„Die große Erschütterung und die drei finsteren Tage. Die Erdachse verschiebt sich, und die Sonne ändert ihren Himmelslauf. Riesige Wasser bedrohen die Küste, im Innern aber herrscht tödliche Dürre, neue Wüsten entstehen und auch die alten Wüsten wachsen weiter. […] Vulkane tun im Boden sich auf und Asche bedeckt das zerschundene Land. Und blutigrot schaut böse der Mond, und die Gestirne halten ihren Schein zurück.“
Porto Stefano (katholisch)

 „Sohn, während der drei finsteren Tage werden die Verfolger der Kirche vernichtet werden. Himmel und Erde werden sich einander nähern und Feuer wird auf der ganzen Erde wüten. Sie wird mit Leichen bedeckt sein, … es wird eine große Drangsal aller sein. … Die Luft wird- giftgeladen – tödliche Vernichtung verbreiten. Es wird weltweit gänzliche Finsternis herrschen. Nur ein Viertel der Menschheit wird überleben.“

Nostradamus (katholisch, 1503-1566)
Nostradamus in der Vorrede an Heinrich den Glücklichen: „…Vorher aber wird eine Sonnenfinsternis vorausgehen, die dunkelste und finsterste, die es je seit der Schöpfung der Welt […] bis heute gegeben hat. Es wird im Monat Oktober sein, wo man eine große Verlagerung (Erdkippen?) beobachten wird, so dass jedermann glaubt, dass die Schwerkraft der Erde ihre natürliche Bewegung verloren habe und die Welt sei in ewige Finsternis geschleudert.“
Seher von Vorarlberg  (katholisch, 1923)

„Drei Tage und drei Nächte lang Dunkelheit. Sie beginnt mit einem fürchterlichen Donner oder Erdbeben. Es wird kein Feuer brennen. Blitze werden in die Häuser eindringen. Erdbeben und Meeresbeben… Schwefeldämpfe und Gestank erfüllten die Luft. […] Die Erde liegt verlassen da, wie ein riesiger Friedhof. Verschreckt kommen die Menschen aus den Häusern. Die Toten werden zusammengelesen und in Massengräbern beigesetzt. Auf den Straßen ist es still, und in den Fabriken arbeitet keine Maschine, weil niemand da ist… Die Güter werden unter die Überlebenden verteilt. Man begibt sich in die am stärksten entvölkerten Gebiete. Die Menschen kommen von den Bergen herunter, um in den Ebenen zu leben, wo die Arbeit nicht so schwer ist.“

Prophetisches Lied der Linde (1850)

„Winter kommt, drei Tage Finsternis, Blitz und Donner und der Erde Riß, Bete* daheim, verlasse nicht das Haus. Auch am Fenster schaue nicht den Graus. Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein. Wofern sie brennen will, dir Schein. Giftiger Odem dringt aus Staubesnacht, Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht. Gleiches allen Erdgeborenen droht, doch die Guten sterben seligen Tod. Viel Getreue bleiben wunderbarfrei von Atemkrampf und Pestgefahr. Was noch übrig, schau in jedes Land, hat zur Hälft´ verloren den Verstand. Alle Städte werden totenstill, auf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill. Zählst du alle Menschen auf der Welt, wirst du finden, dass ein Drittel fehlt.“

Die folgende Prophezeiung des in Frankreich sehr bekannten und heiligmäßigen Paters Constant Pel ist im deutschsprachigen Raum praktisch unbekannt. Ich habe den Originaltext der Lesbarkeit halber umgestellt. Der Abschnitt, der die Überflutung der nördlichen Küsten Europas behandelt, stammt aus einer späteren Ergänzung (Lokution) zur Hauptprophezeiung von 1945, die ich angefügt habe. Inhaltlich wurde nichts verändert. Quelle (französisch).

Pater Constant Louis Marie Pel (1945)

„Mein Kind, wir beginnen in die Zeit der Apokalypse einzutreten, wie sie vom geliebten Apostel Jesu, dem heiligen Johannes, gesehen wurde. …wisse, dass wegen der Sünden der Welt, da sie in diesem Jahrhundert an Schrecken zunehmen, sehr große göttliche Strafen über die Welt hereinbrechen werden, und kein Kontinent von Gottes Zorn verschont bleiben wird. Frankreich, das sich der Apostasie (Glaubensabfall) schuldig gemacht und seine Berufung verleugnet hat, wird hart bestraft werden. Es wird wie eine Linie von Bordeaux nach Lille geteilt werden.

Rechts von dieser Linie wird alles verwüstet und verbrannt werden durch die Invasion der Völker aus dem Osten und auch durch große, brennende Meteoriten, die in einem Feuerregen auf die ganze Erde und auf diese Regionen im Besonderen fallen werden. Paris wird durch die Revolution zerstört und von Orléans und der Gegend um Provins aus durch Atomwaffenbeschuss der Russen verbrannt. Während Marseille und die Côte d’Azur im Meer versinken werden.

Es wird eine allgemeine Verwüstung geben: Revolution, Krieg, Epidemien, Seuchen und andere Krankheiten, giftige und chemische Gase, heftige Erdbeben. Die erloschenen Vulkane Frankreichs werden wieder auflodern und alles zerstören: Auvergne, Alpen, Pyrenäen und andere Orte.

Während der linke Teil der Linie weniger betroffen sein wird (Vendée, Bretagne, aufgrund des noch verwurzelten Glaubens in diesen Regionen), aber dennoch muss man sich weit von den Küsten entfernen, manchmal bis zu 50 km, um ihrer Versenkung im Meer zu entgehen, wie Marseille und die Côte d’Azur, die aufgrund der begangenen Sünden und Skandale an den Stränden dieser Regionen insbesondere verschwinden werden.

Später, wenn du siehst, dass diese gefürchtete Zeit nahe ist, dann geh in die Bretagne und zieh dich zurück, aber in die Mitte, weg von den Küsten, die zusammenbrechen werden. Aber ich muss dir, mein Kind, sagen, dass die Sektenanhänger und die großen Feinde Gottes, die glauben, dieser weltweiten Katastrophe zu entkommen, dort von den Dämonen selbst getötet werden, egal wo sie sich verstecken mögen. Denn der Zorn des Herrn ist gerecht und heilig.

Denn diese weltweite Plage wird in einer kalten Winternacht beginnen, und ein schreckliches Grollen des göttlichen Donners wird aus der ganzen Welt zu hören sein, und dieser göttliche Donnerschlag wird einen unnatürlichen Klang haben, erfüllt von dämonischem Geschrei; es wird die Stimme der Sünde sein, die die entsetzten Menschen in dieser Nacht hören werden. Eine dichte Dunkelheit, verursacht vom Krieg, von riesigen Brandherden und von Teilen brennender Sterne, welche drei Tage und Nächte lang auf die Erde fallen, wird die Sonne verschwinden lassen, und nur noch an Mariä Lichtmeß geweihte Kerzen werden in den Händen von Gläubigen leuchten, während die Gottlosen dieses wunderbare Licht nicht sehen, weil ihre Seelen in der Dunkelheit sind.

Es wird eine Zeit kommen, und sie ist nahe, in der alle Wasser der nördlichen Meere in einem plötzlichen und wütenden Ansturm versuchen werden, nach Süden zu gelangen. Dann gibt es keine Zuflucht für die Sünder. Sie werden von den aufgewühlten Fluten weggespült werden. Einige Landstriche werden völlig ertrinken, andere werden durch Salz, Algen und die Kadaver von Fischen und Meerestieren, die dort in großer Zahl angespült werden, wie ausgewaschen und für den Ackerbau ungeeignet sein. Die nördlichen Küsten Europas werden alle verändert werden, auch die Frankreichs. Frankreich wird von Nord und Süd, West und Ost mit Strafen belegt werden, denn es ist am meisten daran schuld, dass die anderen Nationen zur Sünde und Ungerechtigkeit verführt werden. Aber man kann Gott nicht verspotten, ohne dass das Verbrechen zum Himmel nach Rache schreit!

Das Mittelmeer wird völlig verschwinden, die Ozeane werden riesige, heiße Dampfstrahlen in den Himmel schleudern und die Kontinente in einer schrecklichen Flutwelle wegspülen, die alles auf ihrem Weg vernichtet, während neue Berge aus den Ozeanen und dem Land aufsteigen, und während die Alpen und das Rheintal bis in den Norden vom Meer überschwemmt werden und zusammenbrechen. So wird sich die Weltkarte vollständig verändern, die Erde wird große Erschütterungen erleiden, die es ihr unmöglich machen, sich normal um sich selbst zu drehen.

Die Jahreszeiten werden drei Jahre lang nicht existieren, bevor die Erde wieder Gras und Vegetation hervorbringt. Große Hungersnot auf der ganzen Welt. Man wird dazu übergehen, Menschenfleisch zu essen, um zu überleben. Mehrere Nationen werden von der Weltkarte verschwinden.

So, mein Kind, werden 3/4 der Menschheit zerstört werden, und an manchen Orten in Frankreich muss man hundert Kilometer gehen, um seinesgleichen zu finden. Frankreich wird sehr klein sein, aber es wird teilweise bis zum Ende der Zeit überleben. Denn es wird – so gereinigt – wieder die erneuerte „Älteste Tochter der Kirche“ sein; denn alle Kains und Judas der Menschheit werden in diesem „Gericht der Nationen“ verschwunden sein, aber es ist noch nicht das Ende der Zeiten, das später eintreten muss.

Mehr als 3 Milliarden Menschen werden in einem weltweiten Sturm verschwinden und Jesus sagte, dass es nicht einmal am Ende der Welt eine so große Verwüstung geben wird, so groß wird die Strafe für die Sünden der Welt sein.“

Lassen sich diese Schauen mit der Bibel in Einklang bringen? Geht es hier wirklich um „Wiederkunft“, „Apokalypse“ und den „Tag des Herrn“, die Stunde der Vergeltung? Ist Gott nicht nur Liebe? Man muss zunächst einmal mit der allzu romantisch verklärten Vorstellung des Jesus Christus brechen…

Quellen: PublicDomain/dieparusie.de am 06.04.2026

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10 comments on “Alle Prophezeiungen zur Dreitägigen Finsternis

  1. Was fangen wir an mit den Schauungen dieser Katholiken?
    Ist ein „katholische“ Sichtweise lebenserhaltend?
    Die alte Drangsal wird im Feuersturm untergehen, und dann …
    geht’s weiter, mit einer Neuen Drangsal.
    Das ist es, was die Gläubigen übersehen. Daß wir in einer Simulation sind, daß die Dis-Balance Bestandteil dieser Welt sein muß.
    Stell Dir vor, daß es jenseits dieser Dimension nicht besser ist. Das Universum ist ohne Sinn, ohne Plan.
    Der Sinn entsteht im Inneren. Darum ist es völlig egal, ob da eine Dunkelheit kommt, mit Todes-Staub und Kerzenlicht.

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  2. Auffällig ist, dass nahezu all diese Prophezeiungen von katholischen Gläubigen stammen, die ein besonderes Bild von Gott haben und außerdem der Überzeugung sind, dass alle andere Menschen, die nicht der Katholischen Kirche gehören, Ungläubige sind.
    Visionen oder Prophezeiungen geschehen erst einmal ohne Worte; es sind meistens Bilder, die dann sprachlich gedeutet werden. Da spielt natürlich der Glaube, in welchen man aufgewachsen ist, eine wichtige Rolle. Daher ist alles, was rein katholisch klingt, mit Vorsicht zu genießen, denn „Gott“ ist kein Gott von Religionen. Er straft nicht, sondern die Menschen ernten nur, was sie gesät haben.

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  3. Als Modell-Agnostiker will ich in meinem Kommentar versuchen, die theologischen, prophetischen und physikalischen Sachverhalte ganz nüchtern voneinander zu trennen.
    Auf der theologischen Ebene versucht der Verfasser des Artikels, die Schauungen von hellsehenden Menschen, wie Alois Irlmaier oder Anna Maria Taigi mit der biblischen Offenbarung des Johannes zu verknüpfen. Aus der agnostischer Sicht ist dies ein klassisches Deutungsmuster. Wenn Menschen in Visionen das Gleiche sehen wie ein antiker Schreiber, liegt der Schluss nahe, dass sie dasselbe Ereignis beschreiben. Der Vergleich mit der neunten Plage Ägyptens (die dreitägige Finsternis im Buch Exodus) dient hier als historisch-prophetisches Vorbild.
    Auf der prophetische Ebene zeigt sich das Spannende an der Arbeit von Stephan Berndt. Es ist der empirische Ansatz, auf die sich der Artikel bezieht. Berndt stellt fest, dass Menschen aus völlig verschiedenen Jahrhunderten, Ländern und Kulturen im Kern dasselbe Szenario beschreiben:
    – ein tobender Weltkrieg
    – ein plötzliches, kosmisches Ereignis (Komet/Staubwolke).
    – Giftiger Staub in der Luft, weshalb man drinnen bleiben und die Fenster schließen muss.
    – ein Blackout und das Versagen der Elektrizität. Nur geweihte Kerzen brennen.

    Auf der physikalisch-astronomischen Ebene wird dagegen versucht, das Strafgericht mit Naturgesetzen zu erklären. Der Text spricht von der Passage eines großen Himmelskörpers, von Gezeitenkräften, einem Polsprung und einer massiven Staubwolke in der Atmosphäre.

    Aus meiner agnostischer Sicht ist die Annahme, dass der Staub eines vorbeiziehenden Kometen oder Asteroiden die Atmosphäre für mehrere Tage komplett verdunkeln und mit toxischen Gasen anreichern könnte, ein theoretisch denkbares physikalisches Modell. Es würde die Dunkelheit und die Vergiftung erklären, ohne dass man zwingend auf eine übernatürliche Erklärung zurückgreifen muss.
    Für all Diejenigen die alles als Simulation oder als großes Spiel der Frequenzen betrachten, lässt sich dieser Text wunderbar einordnen:
    Ob man es nun als Strafgericht Gottes, als Naturkatastrophe durch Polsprung oder als Löschung/Reset fehlerhafter Programme in der Simulation bezeichnet – alle Modelle beschreiben im Grunde exakt dieselbe Dynamik: Ein rabiates, äußeres Ereignis bricht über die Menschheit herein und zwingt sie zu einem radikalen Neustart.

    Das Wichtigste an all diesen Texten und das nehme ich als abschließendes Fazit mit, ist der Aspekt des Schutzes: „Geht in eure Häuser und schließt die Türen hinter euch zu… bis der Zorn vergangen ist.“
    Es geht darum, im Vertrauen zu bleiben, die Ruhe zu bewahren und sich nicht von der Angst im Außen mitreißen zu lassen.

    Schütze dein Selbst und deine Seele – Wer im Inneren das Licht bewahrt, den schreckt auch keine dreitägige Finsternis.

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  4. Warum Papier? Und schwarz soll es auch noch sein? Wenn draußen der Staubtod umginge, genügen die Glasscheiben nicht? Die Fensterzargen verkleben ergäbe ja irgendwo noch Sinn und „blickdicht“ durch schwarze Gardinen (Kinostor), das man am Anblick nicht irre wird wäre ebenfalls vorstellbar, aber schwarzes Papier ergibt keinen Sinn! Das ist genauso blödsinnig, wie bei der jüdischen Überlieferung um die erstgeborenen, Blut an die Tür zu schmieren, das hat eher was von Satanskult! Ja, oder nicht? Bin ich der einzige, der sich sowas dabei denkt? Eine geweihte Kerze (mir fehlt noch´s beten, als wenn das (!) was brächte, ach, als hätt ich´s geahnt, dat kommt im 2. Absatz. Weihrauchkanne schwenken nich? Ok, die könnt runterfalln mit lautem Geschäpper und den Staub da draußen auf sich aufmerksam machen), die heutigen Zeiten sind für sich schon irre genug, da muß man nicht auch noch den restlichen verbliebenen Verstand über Bord werfen, im Aberglauben versinken und schizophren psychotisch als schunkelndes, psychotisches Wrack mit dem Glanz des Wahnsinns in den Augen den eigenen Irrsinn feiern. Das is doch nich erste Hilfe, dat is letztes Geleit! Buthangasbuddel aufdrehn, einatmen und tschüß … also ich guck mir solchen Irrsinn dann nich tatenlos an, bei dem Horror bist geistig hinterher sowiso hinüber!Ah ja „wer an´s Kreuz nicht glaubt“ also überleben nur die einfältigen und dummen, alle anderen werden erschlagen, egal ob sie anständig sind oder nicht, na das muß ´n „Gott“ sein, Al Bundy würde fragen: „wie diiie wohl aussieht?!“ (ich übrigens auch, das is mir etwas zu starker Tobak, sorry bitte!)

    „Fenster und Türen sollen gut schließen, damit der giftige Rauch nicht hereinkäme“ klingt nur im ersten Moment plausibel aber die Rede ist hier von einem 3-tägigen Ereignis! Es kann sich jeder ausmalen, wie lang in einer 25 qm Wohung, die hermetisch zugekleistert wurde, der Sauerstoff reicht! Also überleben nur die Reichen in ihren Villen, oder wie jetz?! Halleluhja, der Herr (mit´m Pferdefuß und Gehörn auf´m Schädel) naht, betet ihn an! (´n Scheiß werd ich! Mich erst hier hin verfrachten und denn noch huldigen, wie der Sklave den Truchsess, da hat dieser „Herr“ aber gewaltig die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ich bete niemanden an! Verrecken muß ich so oder so, ob nu „heut oder morgen“ spielt keine Geige!

    „In Kreisen, die nur diese verfälschten Zitate kennen, hat dies zu wildesten Theorien geführt.“ ah ja! Und der „Wissende“ wähnt sich, schlauer zu sein (so kommts rüber) Das ist eine Form der Arroganz, die vielen „Kuttenträgern“ anhaftet, jedoch: wir alle (!) wissen nuschts genaueres! Und ich auch nich!!

    „So sah ich Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit ausleeren.“ nu gehn ´se durch mit ihm. Mein Rat: laß die Finger vom Alkohol und den Haschpilzen! ;D

    „Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen“ der blanke Horror! Und ich soll da sitzen und zugucken im Sinne „schlimmer kann´s nich werden“, da bin ich hinterher geistig verstorben, hab eingepisst und eingeschissen bis hoch zum Kragen und bin nur noch ´n sabberndes Wrack, das unfähig, sebst zu essen, gefüttert werden muß. Das is nich überleben, das is vegetieren! Nein dankeschön, auf den Trip bin ich nich heiß, für nichts auf der Welt!!

    „Schauet nicht hinaus und seid nicht neugierig, was draußen vorgeht“ ganz sicher nicht! Da bin ich genug mit beschäftigt, mir in scheissender Angst vor dem sterben, selbst den garaus zu machen, det is Horror genug für mich, ich brauch kein Nachschlag, da bin ich schon satt!

    „Es vergingen Tage, Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht dachte, war ich aufs neue gebrochen.“ Na das muß ´n Leben sein, traumatisiert und völlig wahnsinnig, da kannst getrost drauf verzichten!

    „Nur geweihte Kerzen werden sich entzünden lassen und ihr Licht spenden.“ Um mal zu verdeutlichen, was eine geweihte Kerze überhaupt ist: das ist eine gewöhnliche Kerze, die im Laden zu kaufen kriegst, die dann ein ein Priester (ein gewöhnlicher, sterblicher, der wie Du und ich auch nur auf´m Klo scheißen geht, der nix besonderes an sich hat) bepüstert wie der Heide Wunden bespricht. Und nur so eine Kerze würde sich entzünden lassen, ja nee, is klar!

    „Schwester Elena Aiello“ … so nu ´s gut, ja? Gehst ma spielen jetz und läßt Opa in Ruhe. ;D

    Wie ich schon den missionierenden Zeugen Jehovahs an der Tür immer sage: in der Not, z.B. hier gestrandet und wißt nicht wohin, wird diese Tür Euch immer offen stehn Ihr guten Leut, Ihr werdet hier Speise, Trank, Schlafstatt und Schutz vor Regen und Kälte finden, Ihr seid hier willkommen! Aber mit Gott und Engelchen und Jesus hab ich´s nich so, versucht nicht mich zu missionieren.

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  5. Jeder Seher hat die Finsternis auf seine persönliche Art und Weise durch Gott gezeigt bekommen….
    Gott braucht niemand für seine Versprechungen. Nur er weiß, wann und wie die Auslöschung stattfindet.
    Türen und Fenster….überhaupt jedes Haus ist nicht dicht und da hilft auch keine schwarze Pappe.
    So ein Blödsinn!

    Antworten

  6. Wenn sich die zu Satan gehörenden ,noch inkarnierten Seelen in tiefsten Bunkern vor Gottes Gerechtigkeit verstecken wollen,ist das in erwa so dämlich,wie im Wissen des Abbrandes ( ja,Satan weiß was geschehen soll) dieser Welt durch die Sonne jahrelang die selbe dorch Chemtrails zu verhindern zu versuchen. Die Botschaften sind immer gleich : Die Uhr der Scheinwelt ist abgelaufen. Die Scheidung der Geister örtlich und überörtlich ist beendet. Der Abbrand der ird. Scheinwelt ist geprüft,bewilligt und angeordnet. Nach ird. Zeit geschieht das sehr,sehr bald.

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  7. Irlmayers Visionen kamen 1000% nicht von Gott, also wer könnte das sein?
    Fall erledigt.
    Wer diesen Unsinn weiter glauben will….ich werde ihn nicht daran hindern.

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  8. Soso, also Nostradamus war katholisch ? Nachdem was ich so im Hinterkopf habe war er jüdisch ! Was auch Sinn macht, weil das einfache Volk damals gar nicht das Geld für eine Ausbildung zum Arzt hatte !

    Ansonsten sind auch mir viel zu viele Katholiken die Seher. 😉 Ich habe immer gesagt, das Böse hier ist uralt, aber mit den mindestens 5000 Jahren lag ich doch sehr bemitleidenswert falsch ! In Wahrheit sind es nämlich wohl über 20.000 !!!!!!! Jahre. Wer hat dann also wohl die Bibel wirklich geschrieben, na ?

    Aber es kommt noch viel besser, denn ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Judentum, einschließlich Chabad, als „Bad Cop“ – Psyop entwickelt wurde, ein Gedankenkontrollmechanismus für die jüdische Gemeinschaft, so wie das Christentum von denselben elitären Satanisten geschaffen wurde, um für die naive, gut getäuschte christliche Gemeinschaft einen falschen „Good Cop“ zu erschaffen !!! Damit erklärt sich dann auch warum die allermeisten christlichen Symbole nach wie vor heidnische Symbole sind !

    ES GIBT LEUTE DIE NUN DARAN ARBEITEN ZU BERWEISEN DAS WIR IN EINER MATRIX LEBEN ! Und ja, ich muss ihnen zustimmen, wenn gleich auch anders, als die es vermutlich denken. Wir alle wurden seit Jahrtausenden ganz gewaltig Gehirn gewaschen ! Und immer dann wenn es Leute gibt die es merken, gibt es eine Art grösseres Erwachen und immer dann wird es einen grossen Krieg geben, um das Erwachen zu stoppen !

    Wir geben unsere Kinder in den Kindergarten, von da aus gehen sie dann in die Schule und mein Problem mit der Schule war schon immer, das ich gemerkt habe wie sie mir das Gehirn verdrehen wollten ! Es gab sehe viele Versuche mich zu indoktrinieren oder gar zu brechen, was aber nie geklappt hat ! Genau so wenig wie man mich auch nicht in Hypnose versetzen kann !

    Trump hat eines mit mir gemeinsam, wir beide verfügen über ein enormes Selbstvertrauen, das am Ende die Verwirklichung der Ziele stetes erreichbar macht ! Genau deswegen haben die echten Eliten ihn ins Amt gerufen !! Leider steht er aber auf der falschen Seite, das wird ihm noch zu Verhängnis werden.

    Ich habe neulich mit einer Frau 2 Stunden lang debattiert, ich gestehe es war ein echter Genuss ! Warum ? Weil die meisten Menschen dumm sind, keine Ahnung haben, nicht zuhören können oder wollen, oder alles lieber verdrängen, um nicht aus der Blase zu rutschen. Diese Frau aber war gebildet ! Sie wusste wirklich viel, hat in dem Gespräch noch sehr viel neues gelernt und unsere Gemeinsamkeit liegt darin, wir beide schauen kein TV ! Muss man noch mehr wissen ? Sie sagte mir zudem auch, die Leute sind so unendlich dumm. Ferner sagte sie, ich hoffe ich bin nicht auch dumm geworden, aber falls doch, bitte sagt es mir dann einfach.

    Ein Weltkrieg heisst deswegen Weltkrieg, weil die ganze Welt im Krieg sein wird. Das alles sind uralte Pläne, es liegt alles seit langem auf dem Tisch ! Wie ich hier neulich schon schrieb, RU wird ins Baltikum rein müssen, dann wird die Nato über Finnland St. Petersburg angreifen und belagern ! Eben las ich, das RU nun das Baltikum wegen der Freigabe der ukrainischen Drohnen ( Luftraum ) energisch warnte ! Iran will nicht verhandeln, sagt zudem die Strasse wird geschlossen bleiben und so wie früher wird es nie wieder werden ! Will man so als nun die Welt davon überzeugen das Ben-Gurion Kanalprojekt zu realisieren ? Seit rund 50 Jahren gibt es diesen Plan schon ! Es geht dabei darum einen zweiten Kanal parallel zum Suezkanal zu bauen, der rein zufällig durch Gaza führen würde ! 😉 Und wie war das doch gleich mit dem Tunnel zwischen RU und den USA, ein ca. 8 Mrd. Dollar teures Projekt, das Medwedew am Rande mal als Vorschlag erwähnte, um so Rohstoffe in die USA zu bringen. Jeder Krieg ist eine Farce, zudem lange zuvor geplant, es geht stets nur um grosse Profite, die Menschen sind dabei zu gut deutsch scheiss egal oder halt Bauernopfer ! Der Iran wusste das es zum Krieg kommt, warum hat er keine Atomwaffen ?

    Was also kümmert mich eine 3 tägige Finsternis heute ? Viel interessanter finde ich die Tatsache das wir hier 3 Tage lang nahe dem Vollmond waren, , danach war er verschwunden. Selbiges wiederholte sich mit dem letzten Vollmondzyklus, seitdem ist er wieder komplett weg ! Wie kann das sein, sternenklare Nächte, aber kein Mond weit und breit ? Fällt das sonst niemandem auf, weil sie alle nur noch auf ihre Sklavenkisten schauen ?

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  9. ..ist wahrscheinlich nicht wörtlich zu nehmen.

    3 Tage bedeutet: drei grössere Zeiträume. können auch Jahrhunderte sein.
    “ Giftiger Staub“ ist falsche Weltinformation. Staub und Sand in der Bibel bedeuten “ Weltstaub“ im Gegensatz zu geistlicher Information.

    “ Fenster und Türen schliessen“ bezieht sich auf den Menschen selber. Seine Fenster und Türen sind seine Augen und Ohren. Bzw alle Sinne, die der Welt nach geöffent sind. “ Geweihte Kerze“ ist das spirituelle Licht im INNEREN des Menschen.“ Alle anderen Lichter brennen nicht “ heisst soviel wie: alle anderen Infromationen, ausser spirituelle können dir nicht helfen.

    Mit anderen Worten: die geschauten Visionen sind eine Aufforderunge nach INNEN zu schauen, anstatt nach aussen. Und im Inneren Gott zu suchen.

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  10. Im Artikel sind alle Prophezeiungen katholisch-religiös-esoterisch bearbeitet worden.
    Was da im Artikel beschrieben wird, ist moderne Kriegsführung im Einsatz, z.B. Giftgaseinsatz, Erdbebenwaffen, Energiewaffen durch Plasmaentladungen erzeugen Biltze, welche alles zu Staub verbrennen, dagegen sind Atomwaffen kalter Kaffee,
    Die jagen so viel gelbes Chemtrail-Giftgas in die Luft, so das es drei Tage lang stockdunkel bleibt, das ist die Beschreibung von Kriegswafffen der Menschen, und hat mit Gott nichts zu tun.
    Heute werden die Menschen vorbereitet, das es ein Eingreifen Gottes zu sein hat.
    Die Menschen sollen nicht wissen das es moderne Kriegsführung des Militärs ist.
    Würden die Menschen erkennen das da der Ablaiuf von Kriegsereignissen des Militärs beschrieben wird, so würden die Menschen nicht mitmachen, kein General würde bei der Entvölkerung der Erde mitmachen. Mache Generäle haben den Dienst schon quitiert.

    Darum sagen sie (auch hier) das es „von Gott so gewollt ist“ darum machen die Menschen mit, siehe auch Zitat vor 1. WK „Gott will es“.
    Dieser Staub ist kein „Eingreifen Gottes“ das Militär versprüht so viel gelbes Giftgas in die Luft, das es drei Tage lang dunkel bleibt.
    Dann kommen völlig neuartige Plasmaenergiewaffen zum Einsatz welche durch jede Glasscheibe durchdringen ohne das Gls zu beschädigen.
    In der Zeit Irlmaiers kannnte man Kuststofffolie nicht, darum Papier.

    Diese Plasmaenergiewaffen, diese Plasmaenergie tötet die Menschen im Haus durch die Glasscheibe hindurch, ohne das Glas zu zerbrechen.
    Ein einfaches Anbringen einer Verdunkelungs-Folie verhindert das die Plasmaenergie Menschern im Haus töten kann.
    Gibt schon Videos vom einsatz diese Plasmawaffen, aus der Entfernung sieht das nur wie ein stakes Gewitter mit Blitzen

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