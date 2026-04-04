Ausreisegenehmigung für deutsche Männer

Wie die Bundesregierung ein bürokratisches Monstrum erschaffen hat.

Was nach einem Relikt aus der DDR klingt, ist seit dem Jahreswechsel bittere Realität in der Bundesrepublik Deutschland: Jeder deutsche Mann zwischen 18 und 45 Jahren, der das Land für länger als drei Monate verlassen möchte, muss sich dies künftig von einem sogenannten „Bundeswehr-Karrierecenter“ genehmigen lassen. Kein Scherz. Keine Satire. Deutsches Recht, beschlossen von Bundestag und Bundesrat.

Ein Gesetz, das im Schatten der Debatte entstand

Im Dezember 2025 verabschiedeten beide Kammern des Parlaments das sogenannte Wehrdienstmodernisierungsgesetz (WDModG).

Viel wurde damals über die Reform der Wehrpflicht diskutiert, über Ausrüstungsmängel, über die Frage, ob Deutschland angesichts der geopolitischen Lage überhaupt verteidigungsfähig sei. Doch ein Detail ging in der hitzigen Debatte offenbar unter – ein Detail, das es in sich hat.

Das alte Wehrpflichtgesetz sah in § 3 Abs. 2 eine Genehmigungspflicht für Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten vor. Wohlgemerkt: ausschließlich für den Spannungs- und Verteidigungsfall.

Also für jene Extremsituation, in der die Bundesrepublik tatsächlich militärisch bedroht wäre – festgestellt nach den strengen Vorgaben der Artikel 80a und 115a des Grundgesetzes. Eine Regelung, die man als Vorsichtsmaßnahme für den absoluten Ernstfall durchaus nachvollziehen konnte.

Doch mit dem neuen Gesetz wurde diese Einschränkung kurzerhand gestrichen. Die entscheidende Passage lautet nun: „Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten die §§ 3, 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, 44 und 45.“

Ein unscheinbarer Satz, der es jedoch faustdick hinter den Ohren hat. Denn damit gilt die Genehmigungspflicht nicht mehr nur im Krisenfall – sie gilt immer.

Willkommen in der neuen Normalität

Seit dem 1. Januar 2026 muss sich also jeder deutsche Mann im wehrfähigen Alter, der plant, länger als drei Monate im Ausland zu verbringen, bei den zuständigen Karrierecentern der Bundeswehr melden und eine Genehmigung einholen. Man stelle sich das einmal bildlich vor:

Ein 25-jähriger Ingenieur, der ein Auslandssemester in den USA plant, ein 30-jähriger Unternehmer, der ein Projekt in Singapur betreut, ein 40-jähriger Familienvater, der seine Frau zu einem beruflichen Aufenthalt in der Schweiz begleitet – sie alle müssen fortan beim Bund vorstellig werden und um Erlaubnis bitten.

Dass eine Ablehnung des Antrags laut Gesetzestext nur dann vorgesehen sei, wenn die betreffende Person „für eine Einberufung zum Wehrdienst“ heranstehe, mag auf den ersten Blick beruhigend klingen.

Doch die Pflicht zur Antragstellung bleibt bestehen – und mit ihr ein bürokratischer Aufwand, der in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die ohnehin chronisch unterbesetzten Behörden dieses Landes Millionen von Anträgen effizient bearbeiten können?

Das Ministerium verspricht Besserung – irgendwann

Immerhin scheint man auch im Bundesverteidigungsministerium erkannt zu haben, welches bürokratische Monstrum man da in die Welt gesetzt hat. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte zwar, dass die Genehmigungspflicht grundsätzlich gelte – auch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls.

Der Leitgedanke sei eine „belastbare und aussagekräftige Wehrerfassung“. Gleichzeitig wolle man jedoch „Regelungen für die Zulassung von Ausnahmen“ erarbeiten, um „überflüssige Bürokratie zu vermeiden“.

Man lese diesen Satz noch einmal langsam: Man schafft erst eine neue bürokratische Pflicht, um dann Ausnahmen von dieser Pflicht zu erarbeiten, damit die Bürokratie nicht überhand nimmt. Das ist deutsche Verwaltungskunst in Reinform – ein Perpetuum mobile der Regulierung, das sich selbst am Laufen hält.

Eine „endgültige Skizzierung des zu integrierenden Prozesses“ sei „derzeit noch nicht möglich“, ließ das Ministerium verlauten. Mit anderen Worten: Man hat ein Gesetz verabschiedet, dessen praktische Umsetzung man noch nicht einmal ansatzweise durchdacht hat.

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Offene Grenzen nach innen, geschlossene nach außen?

Die Ironie dieser Entwicklung könnte kaum bitterer sein. Während Deutschland seit Jahren seine Außengrenzen nicht wirksam kontrolliert, während Hunderttausende ohne gültige Papiere ins Land kommen und das Asylsystem an seine Grenzen bringt, während die Kriminalität – insbesondere durch Messerangriffe – auf besorgniserregende Weise zunimmt, sollen nun ausgerechnet die eigenen Staatsbürger an der Ausreise gehindert werden können.

Deutsche Männer müssen um Erlaubnis bitten, ihr eigenes Land zu verlassen. Wer ohne Papiere einreist, wird hingegen versorgt, untergebracht und alimentiert.

Man muss kein Historiker sein, um die Parallelen zu erkennen, die sich hier aufdrängen. Die DDR kontrollierte bekanntlich ebenfalls die Ausreise ihrer Bürger – wenn auch mit ungleich drastischeren Mitteln.

Natürlich hinkt der Vergleich in vielerlei Hinsicht. Aber die Richtung, in die sich der Staat hier bewegt, sollte jedem freiheitsliebenden Bürger zu denken geben.

Was passiert bei Verstößen? Niemand weiß es

Besonders pikant: Auf die Frage, welche rechtlichen Konsequenzen denjenigen drohen, die sich schlicht keine Genehmigung einholen, blieb das Bundesverteidigungsministerium eine Antwort schuldig. Keine Auskunft, kein Hinweis, nicht einmal eine vage Andeutung.

Ein Gesetz ohne definierte Sanktionen – das ist entweder ein Zeichen von Inkompetenz oder ein bewusstes Offenhalten für spätere Verschärfungen. Beides sollte beunruhigen.

Und wie soll die Einhaltung überhaupt kontrolliert werden? An den innereuropäischen Grenzen finden bekanntlich keine systematischen Kontrollen statt.

Woher soll ein Grenzbeamter wissen, ob jemand drei Wochen oder drei Monate verreist? Muss man künftig einen Genehmigungsbescheid im Handgepäck mitführen? Fragen über Fragen, auf die niemand Antworten hat – am wenigsten offenbar jene, die das Gesetz beschlossen haben.

Ein Gesetz mit heißer Nadel gestrickt

Der Eindruck, dass hier ein Gesetz im Eilverfahren durchgepeitscht wurde, ohne die Konsequenzen auch nur annähernd zu durchdenken, ist mehr als berechtigt.

Es reiht sich ein in eine lange Liste von Regelungen, die unter der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD verabschiedet wurden und die den Bürger zunehmend gängeln, statt ihm zu dienen. Friedrich Merz hatte im Wahlkampf versprochen, Bürokratie abzubauen und den Staat schlanker zu machen. Was stattdessen passiert, ist das genaue Gegenteil.

Das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung, die im Grundgesetz verankerte Klimaneutralität bis 2045, und nun auch noch eine Ausreisegenehmigungspflicht für Millionen junger Männer – die neue Bundesregierung scheint fest entschlossen, den Staat immer weiter aufzublähen und die individuelle Freiheit Stück für Stück einzuschränken.

All das geschieht unter dem Deckmantel der Sicherheit, der Verteidigungsbereitschaft, der Verantwortung. Doch wer schützt die Bürger vor einem Staat, der sie zunehmend als Verfügungsmasse betrachtet?

Die Frage, die sich jeder junge Mann in Deutschland nun stellen muss, ist so simpel wie bedrückend: Lebe ich in einem Land, das mich schützt – oder in einem Land, das mich festhält?

Die Antwort darauf dürfte für viele ernüchternd ausfallen

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 04.04.2026