Bald drei Billionen Euro: Deutschlands biblische Verschuldung erreicht historisches Rekordniveau

Die einzigen Bereiche, in denen dieses Land noch Rekorde aufstellt, ist bei der Verramschung seiner Staatsbürgerschaft, bei der Geschwindigkeit, mit der es seine Kultur und Wirtschaft ruiniert – und bei der Aufnahme von Schulden durch einen maßlos aufgeblähten, immer machtgieriger und zugleich immer dysfunktionaler werdenden Staat.

Im vergangenen Jahr stieg dessen Schuldenberg um 144 Milliarden Euro auf 2,84 Billionen Euro – ein neuer Rekord, der aber schon bald wieder übertroffen wird, denn die die Drei-Billionen-Grenze wird bald geknackt werden.

Allein die Kreditaufnahme des Bundes betrug 107 Milliarden Euro, 2024 waren es noch 36 Milliarden. Bei Bundesländern und Gemeinden gab es einen Anstieg von 19 Milliarden beziehungsweise 25 Milliarden Euro.

Die Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung stieg auf 63,5 Prozent. Damit sind die, auch und gerade von Deutschland immer so vehement hochgehaltenen Maastricht-Kriterien mit ihrer Obergrenze von 60 Prozent, dann auch endgültig Makulatur.

Weil ein Teil der Kredite in Rücklagen und Fonds landete, rechnet die EU sie offiziell nicht als Defizit, obwohl Schulden dafür aufgenommen wurden. Dank solcher Taschenspielertricks werden die Zahlen etwas verzerrt, was aber nur Kosmetik ist.

Ungeheuerliche und blindwütige Misswirtschaft des Staates

Auch hier rächt sich die desaströse Amok-Politik der letzten Jahre. Die Corona-Hilfen, die gar nicht nötig gewesen wären, wenn man eine vernünftige Politik mit Augenmaß betrieben hätte, anstatt unbegründete und wirkungslose Lockdowns für die ganze Gesellschaft zu verhängen; die ausschließlich durch ideologische Irrsinnigkeiten wie dem Atomausstieg verursachte Energiekrise und die aktuelle Neuverschuldungsorgie von 900 Milliarden Euro, die zwar offiziell in Infrastruktur und Verteidigung fließen sollen, tatsächlich aber zum Stopfen von Haushaltslöchern missbraucht werden. (Rente mit 70 ist keine Frage des Ob, sondern des Wann: Wie die Politik eine ganze Generation um ihren Lebensabend betrügt)

Der neue Schuldenrekord ist also das erschütternde Dokument der ungeheuerlichen und blindwütigen Misswirtschaft dieses Staates, der nicht fähig ist, mit den Unsummen, die er seinen Bürgern abpresst, einigermaßen vernünftig umzugehen.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass die Verschuldung schon bald bei rund 65 Prozent liegt und bis 2027 auf über 66,6 Prozent steigt. Damit ist auch hier also der Weg vorgezeichnet.

Ein Staat, der seinen Bürgern eine monströse Steuern- und Abgabenlast aufbürdet, der dennoch fast eine Billion Neuschulden aufnimmt und der aberwitzige Summen in aller Welt versenkt, während das eigene Land immer maroder wird, Brücken einstürzen und Schulen verfallen, bricht einen Schuldenrekord nach dem anderen.

Bei den Bürgern kommt dies aber nicht an – zumindest nicht in Form einer verbesserten Infrastruktur, Sicherheit et cetera, sondern nur in immer neuen Zusatzbelastungen, um die explodierenden Schulden zurückzuzahlen.

Auch hier hat sich ein Teufelskreis entwickelt, aus dem Deutschland nicht mehr herauskommt.

Schuldenrekord: 34.000 Euro pro Kopf

Beim Bürger auf die Einhaltung der Regeln pochen. Aber selbst die Maastricht-Grenze von 60 Prozent Verschuldung ignorieren.

Die Staatsschulden der Bundesrepublik klettern weiter nach oben. Nach aktuellen Berechnungen der Deutschen Bundesbank stieg der Schuldenberg des Gesamtstaates im Jahr 2025 um 144 Milliarden Euro auf nun 2,84 Billionen Euro.

Schuldenrekord mit Ansage

Damit setzt sich der Trend steigender Verschuldung fort.

Die kräftigste Bewegung kommt aus Berlin: Allein der Bund inklusive seiner Extrahaushalte steht für ein Plus von 107 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 36 Milliarden gewesen. Die Neuverschuldung des Bundes hat sich damit nahezu verdreifacht.

Länder und Kommunen stehen nicht nach

Auch die Länder und Kommunen schreiben tief-rote Zahlen: Die Verbindlichkeiten der Bundesländer nahmen um 19 Milliarden Euro zu, die der Gemeinden um 25 Milliarden Euro.

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Die Sozialversicherungen erhöhten ihre Schulden von drei auf sieben Milliarden Euro; diese werden wegen ihres überwiegend innerstaatlichen Charakters jedoch nicht vollständig im gesamtstaatlichen Schuldenstand berücksichtigt.

34.000 Euro Schulden pro Kopf

Umgerechnet auf die Bevölkerung bedeutet der neue Schuldenstand eine rechnerische Last von knapp 34.000 Euro pro Kopf – nach rund 30.000 Euro Ende 2024.

Schuldenquote über Maastricht-Grenze

Mit den neuen Krediten steigt die Schuldenquote auf 63,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit liegt die Bundesrepublik erneut über der im Maastricht-Vertrag vereinbarten Obergrenze von 60 Prozent und das bereits im sechsten Jahr in Folge.

Rein rechnerisch hätte der zusätzliche Schuldenstand die Quote sogar um gut drei Prozentpunkte nach oben treiben können. Dass der Anstieg geringer ausfällt, ist dem wachsenden nominalen BIP zu verdanken, das dämpfend wirkt. Ohne neue Kredite wäre der Schuldenanteil an der Wirtschaftsleistung laut Bundesbank sogar um etwa zwei Prozentpunkte gesunken.

Sondervermögen: Schulden wachsen noch kräftig

Eine Schlüsselrolle in der Entwicklung spielen die sogenannten Sondervermögen – kreditfinanzierte Extrahaushalte, mit denen der Staat große Projekte finanziert, ohne sie vollständig im Kernhaushalt abzubilden.

Nach dem 100-Milliarden-Euro-Fonds für die Bundeswehr ist 2025 ein weiteres großes Programm angelaufen: das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ mit einem geplanten Volumen von 500 Milliarden Euro über zwölf Jahre.

Umgehung der Schuldenbremse

In der aktuellen Schuldenstatistik taucht davon erst ein Bruchteil auf: Rund 24 Milliarden Euro neue Kredite wurden 2025 daraus abgerufen. Der Großteil der Belastung wird erst in den kommenden Jahren sichtbar werden.

Diese Konstruktionen stehen im Zentrum der politischen Debatte: Kritiker sehen in ihnen eine Umgehung der Schuldenbremse, Befürworter betonen, nur so ließen sich dringend benötigte Investitionen in Verteidigung, Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie Klimaschutz finanzieren.

Verfassungsklage wegen Zweckentfremdung

Laut Medienberichten haben FDP-Politiker Verfassungsklage gegen das im vergangenen Jahr verabschiedete Infrastruktur-Sondervermögen eingereicht, nachdem das Ifo-Institut ans Tageslicht brachte, dass das Sondervermögen fast vollständig zweckentfremdet wird.

Nationale Schulden plus europäische Verpflichtungen

Hinzu kommt, dass Deutschland nicht nur eigene Schulden aufnimmt, sondern auch an der gemeinsamen europäischen Verschuldung beteiligt ist.

Die EU hat seit 2021 umfangreiche Kredite für Wiederaufbauprogramme nach der Corona-Krise und für Hilfen an die Ukraine aufgenommen.

Zusätzliche rund 118 Milliarden Euro Schulden

Der konsolidierte Schuldenstand der EU-Institutionen lag 2025 bei rund 477 Milliarden Euro. Aufgrund seines hohen Beitrags zum EU-Haushalt trägt Deutschland daran rechnerisch etwa ein Viertel – rund 118 Milliarden Euro oder etwa 2,6 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung.

Prognosen: Schuldenquote dürfte weiter steigen

Trotz dieser schweren Hypothek für künftige Generationen ändert die Regierung ihre Politik nicht.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft etwa erwartet, dass die Schuldenquote bereits in diesem Jahr auf etwa 65 Prozent steigt und bis 2027 auf rund 66,6 Prozent klettern könnte. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von den beschlossenen und geplanten Milliardenausgaben für militärische Aufrüstung und Klimaschutz sowie Infrastruktur.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com/freiewelt.net am 02.04.2026