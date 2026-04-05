Das ist noch nie passiert 🚨 🚨 niemand versteht was sie gerade ausgelöst haben

Man spricht immer nur von iranischem Öl in Barrel, aber selten darüber, was tatsächlich darin steckt. Das ist der entscheidende Unterschied – und der Grund, warum westliche Raffinerien jahrelang stillschweigend auf inoffizielle Handelswege über Orte wie Dubai zurückgegriffen haben, um auch unter Sanktionen weiterhin Öl zu beziehen. Rohöl ist nicht gleich Rohöl.

Es ist ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen mit unterschiedlichen Molekulargewichten, und diese Zusammensetzung bestimmt, wie leicht es in die Kraftstoffe umgewandelt werden kann, die Raffinerien tatsächlich verkaufen – wie Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl. Das wichtigste Messkriterium ist die API-Dichte. Von Ankit Singh

Ein höherer API-Wert bedeutet leichteres Rohöl, das einfacher und günstiger zu raffinieren ist und mehr dieser hochwertigen Kraftstoffe liefert.

Ein niedrigerer API-Wert bedeutet schwereres Rohöl, dessen Verarbeitung mehr Energie, mehr Aufwand und teurere Anlagen erfordert und gleichzeitig mehr minderwertige Nebenprodukte erzeugt.

Iranisches Leichtöl liegt mit einer API-Dichte von etwa 33–36 und moderatem Schwefelgehalt genau im optimalen Bereich. Es ist leicht genug, um kostengünstig große Mengen Benzin und Mitteldestillate herzustellen, aber nicht so leicht, dass es die Raffineriekapazitäten einschränkt. Für die Industrie ist es nahezu eine ideale Mischung.

Betrachten wir nun die Alternativen.

Venezuelas Merey-Rohöl ist deutlich schwerer, hat eine sehr niedrige API-Dichte und einen hohen Schwefelgehalt. Für eine rentable Raffination sind spezialisierte, teure Anlagen wie Kokereien und Hydrocracker erforderlich. Einige Raffinerien sind darauf ausgelegt – aber es ist nicht mit iranischem Rohöl austauschbar. Es handelt sich um einen völlig anderen Rohstoff.

Am anderen Ende des Spektrums ist US-amerikanisches West Texas Intermediate (WTI) sehr leicht und schwefelarm. Theoretisch klingt es perfekt, in der Praxis ist es jedoch fast zu leicht.

Viele Raffinerien – insbesondere in Europa und Asien – sind für mittelschweres Rohöl ausgelegt und können daher nicht einfach auf WTI umsteigen. Sie müssen es oft mit schwereren Ölen mischen, um es wirtschaftlich zu verarbeiten.

Hier sticht iranisches Rohöl hervor. Es passt genau in die Mitte des Systems. Es benötigt weder die aufwendige Verarbeitung von venezolanischem Öl noch die Mischungsanpassungen, die für ultraleichtes US-Schieferöl erforderlich sind. Diese Ausgewogenheit ist der Grund für die konstante Nachfrage und den oft höheren Preis.

Das erklärt auch, warum Länder wie Indien trotz Sanktionen weiterhin Öl kauften und warum diese komplexen Handelsnetzwerke über Dubai überhaupt existierten.

Die Straße von Hormus ist nicht einfach nur eine Ölroute – sie ist die Route für genau diese Ölsorte, für deren Verarbeitung globale Raffinerien optimiert sind.

Wird dieser Transport unterbrochen, geht es nicht nur um Lieferengpässe. Es geht um den Verlust der Rohölsorte, mit der das System am effizientesten arbeitet, wodurch Raffinerien gezwungen sind, sich mit weniger geeigneten Alternativen anzupassen.

Genau das spiegelt sich in Ölpreisen wie 82 Dollar wider – nicht nur die verfügbare Ölmenge, sondern auch die Ölsorte.

🚨🚨🚨 DAS IST DAS LETZTE ULTIMATUM. ER BLUFFT NICHT. SO GEHT ES WEITER. 🚨🚨🚨

Trump hat die Insel Charg bereits am 14. und 15. März angegriffen. Das CENTCOM hat es bestätigt. Irans Kronjuwel. 90 % der Exporte. BEREITS GETROFFEN.

Er hat bei Frist 1 nachgegeben. Er hat bei Frist 2 nachgegeben. Bei Frist 3 darf er nicht nachgeben. Verstehst du, was das bedeutet?

So geht es weiter – Schritt für Schritt:

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Schritt 1 ✅ US-Angriff auf die Insel Kharg – BEREITS ERLEDIGT

Schritt 2 ✅ Beide Seiten bombardieren Entsalzungsanlagen – BEREITS ERLEDIGT

Schritt 3 ✅ Trump nennt öffentlich Ziele: Stromnetz, Ölquellen, Entsalzungsanlagen – BEREITS ERLEDIGT

Schritt 4 ✅ Trump beruft sich auf „Ehre sei Gott“ – emotional, nicht strategisch – BEREITS ERLEDIGT

Schritt 5 ⏳ Dritte Frist verstrich – kein Spielraum mehr

Schritt 6 ⏳ Umfassende Angriffe auf Irans 85-GW-Stromnetz – 90 Millionen Menschen im Dunkeln

Schritt 7 ⏳ Iran schlägt zurück – Angriff auf die Straße von Hormus – 21 Millionen Barrel/Tag bedroht

Schritt 8 ⏳ Ölpreis steigt über 150 $ – Kurs auf 200 $

Schritt 9 ⏳ Iran Abschüsse ballistischer Raketen auf Saudi Aramco – Abqaiq 2019 hat bewiesen, dass sie es können.

Schritt 10 ⏳ Benzinpreise in Amerika steigen auf 6–8 $/Gallone – Lebensmittel, Versand und Heizkosten explodieren.

Schritt 11 ⏳ Die Fed kann die Zinsen nicht senken – die Inflation explodiert – Hypothekenzinsen steigen.

Schritt 12 ⏳ Globale Rezession ausgelöst – jährlicher Schaden von über 250 Milliarden $ für die Weltwirtschaft.

Schritte 1–4 sind bereits geschehen.

Schritte 5–7 erfolgen innerhalb von Tagen.

Schritte 8–12 innerhalb von Wochen.

Sie wollen euch weismachen: „Trump setzt eine neue Frist.“

Sie verschweigen euch, dass die Bomben bereits gefallen sind und jeder weitere Schritt in die Katastrophe führt.

Wir schreiben nicht das Jahr 2024. Es gibt keinen Bluff mehr. Der Wolf ist bereits am 14. März aufgetaucht, und niemand hat es bemerkt. Merkt euch das. Macht einen Screenshot. Komm in 5 Tagen wieder.

Das war nur Teil eins … Folge mir, denn Teil zwei wird derjenige sein, den alle teilen werden.

Quellen: PublicDomain am 05.04.2026