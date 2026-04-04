Der Polio-Schwindel: Die Aufdeckung des Virus-Täuschungsmanövers

Der Polio-Betrug begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit Simon Flexner vom Rockefeller-Institut.

Er soll den Erreger der Kinderlähmung durch eine Reihe von Experimenten identifiziert haben, wie in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1911 beschrieben .

„Durch die experimentellen Untersuchungen von Flexner und anderen wurden alle Zweifel am ansteckenden Charakter der Krankheit ausgeräumt.“

Zerkleinertes Nervengewebe wurde in die Gehirne von Affen injiziert. Flexner deutete die bei den Affen auftretenden Lähmungserscheinungen als Beweis für das Vorhandensein eines unsichtbaren Krankheitserregers im inokulierten biologischen Material.

Die Mediziner waren verblüfft über das Ausbleiben von Ansteckungen während der Experimente.

„ Die Affen erkrankten nicht spontan an dieser Krankheit , und es stellte sich natürlich die Frage, warum eine Krankheit, die bei dieser Spezies so tödlich verlief, bei jener Spezies nicht natürlich oder spontan auftreten sollte.“

Diese Frage hätte beantwortet werden können, wenn Kontrollexperimente nicht vernachlässigt worden wären. Könnte es sein, dass die bei den Affen beobachtete Krankheit nicht durch einen eingebildeten Krankheitserreger verursacht wurde?

Simon Flexner ignorierte die Tatsache, dass jede Injektion ins Gehirn unweigerlich Folgen für das operierte Lebewesen mit sich bringt, wobei Lähmungen eine häufige Komplikation darstellen, wie bereits in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1886 festgestellt wurde .

„Jeder Physiologe oder Pathologe weiß, dass eine intradurale Inokulation [in das Gehirn] – selbst mit einfachsten septischen oder aseptischen Produkten – fast immer schwerwiegendste Folgen für das betroffene Lebewesen hat. Am häufigsten tritt natürlich eine Lähmung ein .“

[…]

„Wenn man im Schädel eines Hundes oder Kaninchens eine Öffnung direkt über den Nervenzentren schaffen würde – und das Nervensystem beider Tiere ist wesentlich reizbarer als das des Menschen – und einen Tropfen Eiter, Blut oder Brühe in den submeningealen Raum einbringen würde , wäre es ein Wunder, wenn das Tier nicht rasch eine Lähmung der Gesichtsmuskeln und der hinteren Extremitäten entwickeln würde! “

So injizierte beispielsweise Dr. Edward Spitzka im Jahr 1886 Hunden verschiedene harmlose Substanzen ins Gehirn, darunter normales Kälbergewebe und Seife. Lähmung und Tod folgten.

Simon Flexner zog voreilige Schlüsse aus fehlerhaften Beweisen, denn die Entzündung des Nervensystems, die durch das Aufbringen einer fremden Substanz in Kontakt mit dem Gehirn hervorgerufen wurde, reichte aus, um alle Symptome zu erklären, die bei den an den Versuchsaffen getesteten Affen auftraten – ein eingebildetes Virus war nicht erforderlich.

„Die Befürworter der Ansteckungstheorie konnten sich nicht erklären, warum eine spontane Übertragung unter Laboraffen noch nie beobachtet wurde.“ — Ein Handbuch der Kinderlähmung (1914)

Trotz jahrzehntelanger künstlicher Impfungen von Affen konnten Virologen das von ihnen vermutete Phänomen – die Übertragung von Wirt zu Wirt – nicht nachweisen. 1932 berichtete das Internationale Komitee zur Erforschung der Kinderlähmung , dass alle Versuche, eine experimentelle Ansteckung zu demonstrieren, gescheitert waren.

„Die natürliche Unempfindlichkeit der Affen zeigt sich auch darin, dass eine Ansteckung von einem Tier auf ein anderes noch nie nachgewiesen wurde .“

Der australische Polioforscher Frank Macfarlane Burnet (ca. 1930) mit einem Versuchsaffen. Die Injektionswunde ist an seinem Kopf sichtbar.

Das völlige Scheitern des experimentellen Nachweises einer Ansteckung veranlasste Dr. Ralph Scobey, in einem 1952 veröffentlichten Artikel die vermeintliche Übertragbarkeit der Krankheit in Frage zu stellen.

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„Es ist äußerst schwer zu verstehen, wie ein Mensch sich durch die Verbreitung eines Virus durch Kontakt, Überträger, Exkremente, unsaubere Hände, ungewaschenes Obst und Gemüse, Fliegen usw. mit Poliomyelitis anstecken kann, wenn ein gesundes Tier im selben Käfig wie ein „infiziertes“ Tier, das all diesen natürlichen Faktoren ausgesetzt ist, unbeeinträchtigt bleibt .“

Da es nicht möglich war, das vermeintliche Poliovirus zu isolieren und abzubilden, stellte Dr. Oliver Dahl in einem 1935 in The Times News veröffentlichten Artikel die Existenz eines Poliovirus in Frage.

„Wie soll ein vernünftiger Mensch glauben, dass es ein Virus gibt, das in irgendeiner Weise Entzündungen in der grauen Substanz des Rückenmarks von Säuglingen verursacht, wenn dieses angebliche Virus nie isoliert wurde? Es ist reine Spekulation. Ein rational denkender Mensch könnte genauso gut glauben, dass der Mond aus Käse besteht, denn der Mond hat zumindest die Form und Farbe von Käse. Niemand hat dieses angebliche Poliomyelitis-Virus je gesehen, gerochen, gefühlt oder auf irgendeine andere Weise isoliert .“

Tatsächlich räumte die Epidemiologin und Leiterin des öffentlichen Gesundheitswesens, Leslie Lumsden, ein, dass man nicht mit Sicherheit wisse, ob Polio ansteckend sei.

„Wir kennen weder die Hauptquelle oder die Hauptquellen der Infektion, noch wissen wir mit Sicherheit, ob die Krankheit ansteckend ist .“

Die Virologen waren ratlos angesichts der einfachen Frage: „Was ist der Krankheitserreger bei Kinderlähmung?“

„Bevor wir die Krankheit selbst beim Menschen erörtern, sollten wir uns ein besseres Bild von der Laborforschung machen. Herr Doktor Meyer, könnten Sie den aktuellen Stand der Poliomyelitisforschung im Bereich der experimentellen Forschung zusammenfassen? Dr. Meyer: Das ist eine schwierige Frage, da wir immer noch vor der einfachen Frage stehen: „Was ist der Erreger der Kinderlähmung?“ … Wir wissen nicht, ob es sich um einen lebenden Keim handelt oder um etwas anderes, das in den Gehirnzellen wächst . Wir können ihn nicht wie einen Keim im Reagenzglas isolieren , und er ist zu klein, um mit einem Mikroskop sichtbar zu sein.“

Das Polio-„Virus“ war nichts weiter als eine unsichtbare, imaginäre Entität – entstanden durch unkontrollierte und künstliche Tierversuche. Bis in die 1950er-Jahre war die einzige Möglichkeit , ein Polio-„Virus“ zu isolieren, die Impfung eines Affen.

„Bis vor kurzem war die Inokulation von Affen die einzige Methode zur Isolierung dieser Viren , und die Erzeugung der charakteristischen Myelitis mit Vorderhornzellendegeneration beim Affen war das Kriterium für die Identifizierung dieser Erregergruppe.“

Allerdings beruhte der Glaube an die Existenz dieses hypothetischen Krankheitserregers auf fehlerhaften Beweisen, da die Injektion von nicht infiziertem Gewebe in Labortiere ebenfalls zu Lähmungserscheinungen führen konnte, wie in einem 1986 im Journal of the American Medical Association veröffentlichten Artikel beschrieben wurde .

„Es würde gezeigt werden, dass die Injektion von nicht infiziertem Nervengewebe in Labortiere zu Lähmungserscheinungen mit Entzündungen des zentralen Nervensystems und Demyelinisierung führen kann .“

Die Tatsache, dass Forscher durch die Injektion von normalem Gewebe bei Versuchstieren Lähmungen hervorrufen konnten, stellte das Gebiet der Virologie in einem 1950 in der Fachzeitschrift Archives of Pediatrics veröffentlichten Artikel in Frage.

„Obwohl Landsteiner und andere durch die Injektion von Emulsionen aus Rückenmarksmaterial in Versuchstiere eine Lähmung auslösen konnten, haben auch einige Forscher durch die Injektion von normalem Nervengewebe Lähmungen bei Versuchstieren hervorgerufen . Dies deutet darauf hin, dass einige unserer modernen Studien zum sogenannten Poliomyelitisvirus einer sorgfältigen Neubewertung bedürfen .“

In einer Studie mit dem Titel „ Die Auswirkungen der Injektion normaler Hirnemulsion in Kaninchen“, die 1932 veröffentlicht wurde, zeigte beispielsweise Dr. Edward Hurst, dass die Injektion von sterilem Hirngewebe in Kaninchen schwere toxische Reaktionen hervorrufen kann, darunter Lähmungen und Tod.

„Die parenterale Verabreichung von Emulsionen aus normalem Hirngewebe an Kaninchen führt zu schweren toxischen Reaktionen, die zu Auszehrung und Tod führen. In einigen Fällen treten Lähmungen auf .“

In den 1940er Jahren, als das Elektronenmikroskop für biologisches Material und den kommerziellen Gebrauch entwickelt wurde, hatten Virologen endlich Zugang zu einem leistungsstarken Mikroskop, um ihr vermutetes Poliovirus zu beobachten.

Allerdings konnten Virologen bei Wirten, die angeblich mit einem Poliovirus infiziert waren, keine Unterschiede zu dem feststellen, was bei gesunden Probanden bildlich dargestellt werden konnte.

Im Jahr 1949 führte eine Gruppe von Virologen Kontrollexperimente durch und fand in normalem, nicht infiziertem Gewebe Partikel, die von den vermeintlichen Polio-„Viren“ nicht zu unterscheiden waren.

„Rhian et al. (1949) kamen zu dem Schluss, dass keines der bis dahin veröffentlichten Vorkommen in Elektronenmikroskopaufnahmen von Präparaten des Poliomyelitisvirus einen schlüssigen Beweis dafür lieferte, dass es sich tatsächlich um Poliomyelitisvirus handelte . Diese Autoren erhielten Partikel von im Wesentlichen gleicher Größe, Form und gleichem Stickstoffgehalt sowohl aus normalem als auch aus mit dem Lansing-Poliomyelitisvirus infiziertem Gewebe .“

Diese Virologen kamen zu dem Schluss , dass es sich bei den abgebildeten Partikeln, die angeblich Polio-„Viren“ darstellten, lediglich um unspezifische Trümmer handelte.

„Nach kritischer Prüfung unserer Arbeit und der Arbeit anderer kommen wir zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass ein Virus der Poliomyelitis-Gruppe jemals eindeutig auf bisher veröffentlichten Elektronenmikroskopaufnahmen identifiziert wurde .“

Der Virologe Joseph L. Melnick stimmte dem zu und erklärte 1951, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass das Poliovirus isoliert und bildlich dargestellt worden sei, da bei ausreichend kontrollierten Experimenten, bei denen normales Gewebe den gleichen Verfahren unterzogen wurde, kein Unterschied zwischen normalem Gewebe und dem mutmaßlich infizierten Gewebe festgestellt wurde.

„Trotz zahlreicher Versuche gibt es bisher keine eindeutigen Beweise dafür, dass das Virus in reiner Form gewonnen oder im Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden konnte. Werden solche Experimente jedoch durch die Anwendung der gleichen Verfahren der differentiellen Sedimentation oder fraktionierten Präzipitation auf normales Gewebe hinreichend kontrolliert, so konnte ähnliches „gereinigtes“ Material erhalten werden (43, 82, 83).“

Anfang der 1950er Jahre begann man, das vermeintliche Poliovirus in vitro zu untersuchen . Polioforscher infizierten entnommene Organe von Affen, anstatt lebende Affen zu injizieren.

Es wurde postuliert, dass Anzeichen einer Verschlechterung des Organgewebes auf das Vorhandensein eines Virus hinweisen würden.

Allerdings stellten die Forscher bald fest, dass diese im Labor erzeugten Effekte nicht von der Zugabe einer (vermutlich infizierten) Wirtsprobe abhingen, wie in einem Artikel aus dem Jahr 1973 beschrieben .

„Es ist seit langem bekannt, dass nicht beimpfte Zellkulturen spontan zytopathologische Effekte (CPE) zeigen können. “

Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei diesen Gewebeveränderungen um Artefakte handelt, die durch die künstlichen Bedingungen des Experiments bedingt sind.

Diese fehlerhafte Methode wurde zur Herstellung eines Polio-Impfstoffs verwendet – und als der Polio-Impfstoff auf den Markt kam, änderten sich die Diagnosekriterien für Polio, wodurch die Fallzahlen künstlich reduziert wurden, was zu günstigen Impfergebnissen führte.

Polio als Krankheit erfordert nicht zwangsläufig die Existenz eines Virus, wie der Polioforscher Dr. Ralph Scobey im Jahr 1953 beschrieb.

„Man geht heute allgemein davon aus, dass Poliomyelitis eine durch ein Virus verursachte, ansteckende Krankheit ist. Diese weite Definition schließt jedoch andere Erkrankungen aus, auf die der Begriff „Poliomyelitis“ ebenfalls angewendet werden kann . Die Bedeutung der griechischen Wörter, von denen sich „Poliomyelitis“ ableitet, impliziert eine Entzündung der grauen Substanz des zentralen Nervensystems, unabhängig von der Ursache .“

In seinem 1952 erschienenen Artikel „ Die Vergiftung als Ursache der Poliomyelitis und die Hindernisse bei ihrer Erforschung“ beschreibt er, wie Poliomyelitis, verursacht durch Vergiftungen, klinisch beim Menschen nachgewiesen und künstlich bei Versuchstieren hervorgerufen wurde. Die ausgeprägte Saisonalität der Poliomyelitis könnte laut Scobey durch den Einsatz giftiger Insektizide erklärt werden.

„Die Vergiftungsursache von Lähmungen ist seit vielen Jahren bekannt. Poliomyelitis, verursacht durch Vergiftungen, wurde klinisch beim Menschen nachgewiesen und künstlich bei Versuchstieren hervorgerufen. Ein Zusammenhang zwischen Ernte und Poliomyelitis wurde wiederholt vermutet. In Zeiten, die mit Poliomyelitis-Epidemien einhergehen, können bestimmte Ernteprodukte aufgrund von Düngemitteln, Insektensprays und natürlichen chemischen Veränderungen giftig sein.“

Arsen, einst ein gängiges Insektizid, verursacht nachweislich pathologische Veränderungen, die typisch für Polio sind, wie in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1905 beschrieben .

„Wir wissen, dass Gifte wie Blei, Arsen usw. deutliche Veränderungen in den Zellen des zentralen Nervensystems hervorrufen können . Pathologische Veränderungen, die typisch für die Poliomyelitis anterior sind, wurden bei Vergiftungen verschiedener Art , insbesondere durch Blei, nachgewiesen.“

Edward C. Sequin wies beispielsweise 1882 in seiner Publikation „Myelitis Following Acute Arsenical Poisoning“ nach, dass Arsen Poliomyelitis verursachen kann .

„ Die Arsenlähmung ist Ausdruck einer Myelitis. Diese Myelitis ähnelt der als Poliomyelitis bekannten Form .“

Dr. Robert Lovett beschreibt in einem 1907 veröffentlichten Artikel einige Beispiele für Kinderlähmung, die durch die Einwirkung von Metallgiften verursacht wurden.

Vulpian erzeugte experimentell bei einem Hund durch Bleivergiftung eine Lähmung der Streckmuskeln und Läsionen, die denen einer Poliomyelitis ähnelten . In einem Fall von Bleivergiftung fand er eine ausgeprägte Poliomyelitis mit Kolloiddegeneration und Zellatrophie. Phillippe und Gauthard berichten über einen Fall von Poliomyelitis anterior infolge einer Bleivergiftung , Obrastoff über einen Fall infolge einer Arsenvergiftung . Onuf berichtete über den Fall eines Malers mit schlaffer Lähmung beider Beine, bei dem die Autopsie für die Krankheit charakteristische Läsionen zeigte.

Quellen: PublicDomain/aldhissla.substack.com am 31.03.2026