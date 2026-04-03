Berichten zufolge sind deutsche Frauen deutlich anfälliger für Liebesbetrug.

In einer wirklich unglaublichen Geschichte glaubte eine vierfache Mutter aus Bayern, auf der Dating-Plattform Lovescout24 die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben.

Sie verliebte sich so Hals über Kopf, dass sie ihrem Schwarm 1,5 Millionen Euro von der Firma ihres Mannes überwies – nur um dann festzustellen, dass das Geld an eine afrikanische Bande ging, die sich auf Liebesbetrug spezialisiert hatte.

Sie vertraute einem Mann, der sich als Soldat „Ruiz Calvo“ ausgab und vorgab, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Über ein Jahr lang überwies sie in seinem Namen Geld auf Schweizer Konten. Schließlich wurde die verheiratete Frau jedoch misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Obwohl sie nur zweimal mit ihrem imaginären Liebhaber telefoniert hatte, schickte sie ihm ein Vermögen von dem Geld ihres Mannes.

Es dauerte jedoch 39 Geldüberweisungen, bis sie merkte, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hatte. Im September 2024 gestand die Frau, die aus dem Donau-Ries-Kreis nördlich von Augsburg stammt, schließlich ihrem Mann die Wahrheit, und gemeinsam erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Wie hatte die Frau Zugriff auf so viel Geld ihres Mannes? Sie arbeitete als Buchhalterin in seiner Firma und veruntreute dort Gelder. Nun wird gegen sie wegen Betrugs ermittelt. („Migration von globalen Eliten orchestriert“ – Bischof Athanasius Schneider)

Einer der Betrüger, die vor Gericht stehen

Einer der mutmaßlichen Betrüger wurde festgenommen. Nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte, erhielt sie eine Nachricht von „ interpolpoliizei@gmail.com “, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie ihr gesamtes Geld zurückerhalten könne, wenn sie 13.700 € als „Verfahrenseröffnungsgebühr“ zahle. Der Absender gab sich als Interpol-Agent aus.

Die Polizei riet der Frau, mitzuspielen, aber auf einer deutschen Kontonummer zu bestehen, da sie ausländischen Banken nicht mehr traute.

Der Trick funktionierte, und der Mann hinter dem E-Mail-Konto schickte die IBAN eines Mannes aus Verden in Niedersachsen, der sein Konto auf Bitte seines Schwagers freigegeben hatte. Dieser Schwager wurde im Juli 2025 in Paris verhaftet und anschließend nach Deutschland ausgeliefert.

Der 29-jährige Daouda T. steht nun mit einer elektronischen Fußfessel vor dem Landgericht Augsburg. Laut Anklage fungierte der Asylbewerber als Logistikkoordinator für eine aus der Elfenbeinküste stammende Bande, die auf Liebesbetrug spezialisiert war. Er nutzte 86 Bankkonten und verführte deutsche Männer unter dem Aliasnamen „Jennifer“.

Ob er sich auch als der fiktive Soldat Calvo ausgab, bleibt unklar.

Insgesamt wurden 17 Opfer in ganz Deutschland von demselben Netzwerk ins Visier genommen. Die Bande erpresste von den Opfern hohe Geldsummen, doch die Drahtzieher der Operation konnten größtenteils nicht identifiziert werden.

Die ermittelnde Beamtin sagte vor Gericht aus: „Der Soldat behauptete, sich auf einer Auslandsmission zu befinden und keinen Zugriff auf sein Konto mit 1,3 Millionen Euro zu haben. Sie sollte ihm helfen, das Konto vom französischen Staat zurückzukaufen.“

Das Geld wurde unter den Bandenmitgliedern aufgeteilt, wobei Daouda T. einen Anteil erhielt. Das Gericht erfuhr jedoch, dass er seinen Anteil bei Sportwetten verspielt hatte.

„Er hat das Verbrechen aus finanzieller Notlage begangen“, behauptete sein Verteidiger Florian Engert vor Gericht.

Richter Stefan Lindig verurteilte ihn wegen versuchten Wirtschafts- und Bandenbetrugs zu 18 Monaten Haft. Das Opfer war bei der Verhandlung nicht anwesend.

Deutsche Frauen sind besonders anfällig für Liebesbetrug.

Jüngste Studien haben Deutschland als besonders betroffen hervorgehoben; die gemeldeten finanziellen Verluste werden im Jahr 2025 voraussichtlich 380 Millionen Euro erreichen, was etwa 86 Prozent aller in der EU verzeichneten Verluste aus diesen Betrügereien entspricht.

Laut dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender SWR fallen „immer mehr Menschen, vor allem ältere Frauen oder Frauen mittleren Alters, dem sogenannten Liebesbetrug zum Opfer. Damit ist der Betrug durch Vortäuschung einer Partnerschaft oder gar Heiratsabsicht gemeint, wenn sich Menschen im Internet kennenlernen.“

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Das Aufkommen KI-generierter Videos, die es ermöglichen, eine völlig neue Identität anzunehmen, hat die Macht dieser Liebesbetrugsnetzwerke erheblich verstärkt. Betrüger zielen auf oft alleinstehende und einsame Menschen ab, nutzen deren Gefühle aus und gewinnen so mit der Zeit deren Vertrauen.

Frauen sind sicherlich nicht die einzigen Opfer, aber statistisch gesehen fallen sie diesen Verbrechen bisher häufiger zum Opfer als Männer.

Im Januar dieses Jahres wurde in Deutschland eine große nigerianische Bande vor Gericht gestellt, die auf Liebesbetrug spezialisiert war . Der aufsehenerregende Prozess vor dem Landgericht Dresden endete mit der Verurteilung eines nigerianischen Betrügernetzwerks, das sich auf Geldwäsche von einsamen Frauen spezialisiert hatte.

Während des gesamten Verfahrens stellten die Angeklagten – Hamsik E. (24), Sylvester E. (27), Ayomide N. (25) und Precious O. (25) – ihren Reichtum demonstrativ zur Schau. Selbst auf dem Weg aus dem Gefängnis trugen sie Luxusmarken wie Louis Vuitton.

Offiziell waren drei von ihnen in unklaren Berufen wie „Designer“ tätig, während einer offiziell arbeitslos war und Sozialleistungen bezog. Precious, die Frau, arbeitete angeblich als „Teilzeitkellnerin“.

Der vorsitzende Richter Karl-Dietmar Elser zeigte sich von ihrer luxuriösen Kleidung und ihren Accessoires wenig beeindruckt und verhängte Haftstrafen von jeweils fast vier Jahren wegen Beihilfe zu Wirtschafts- und Bandenbetrug.

Der Richter merkte an, dass insbesondere Precious O. sich den Spitznamen „Gangster-Puppe“ durch ihr Verhalten verdient habe, zu dem auch gehörte, dass sie ihre Opfer in Chats und Gesprächen auslachte.

Bemerkenswerterweise hob die Bild-Zeitung während des Prozesses hervor, wie raffiniert der Betrug war, und eine der Frauen schien sogar noch immer Schwierigkeiten zu haben, den Betrug zu begreifen.

Laut Bild stand sie während des Prozesses weiterhin in Kontakt mit dem falschen Arzt und schätzte seine „Aufmerksamkeit und freundlichen Worte“.

Im Verlauf des Betrugs traten diverse Probleme bei den Bemühungen des angeblichen Arztes auf, nach Deutschland zu gelangen, was dazu führte, dass die Frau ihm Geld zahlte, um ihm zu helfen, was ihr finanzielle Verluste einbrachte.

Mehrere Mitglieder der Betrügergruppe, die von Nigeria aus operierte, wurden nie vor Gericht gestellt.

Quellen: PublicDomain/rmx.news am 30.03.2026