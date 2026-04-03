Die Geheimnisse des Überflusses, die die Matrix uns vorenthält, um die Bevölkerung zu versklaven

Ich werde Ihnen drei Realitätsregeln nennen, um Sie vom System zu entprogrammieren.

Wir wurden alle mit Lügen gefüttert.

Lügen, die uns klein halten. Lügen, die uns davon abhalten, zu unserem wahren Selbst zu finden. Doch all diese Lügen spielen keine Rolle mehr, denn es ist offensichtlich, dass die Menschen die Nase voll haben.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gemeinschaft heute mehr denn je bereit ist, ihr volles Potenzial zu entfalten. Es ist an der Zeit, dass die Menschen den wahren Reichtum erkennen, der schon immer da war – jenseits der Gitterstäbe, die sie klein und hungernd hielten.

Und alles beginnt damit, dass wir die wahre Beziehung zwischen uns und dem Überfluss erkennen, die viel zu lange geheim gehalten wurde.

1. Man muss darum bitten (um etwas zu erhalten).

Wenn es darum geht, sich auf Fülle einzustellen, gibt es zwei Arten des Bittens, die nötig sind, um zu empfangen – bewusstes und unbewusstes Bitten.

Unbewusstes Fragen

Das müssen Sie nicht „tun“. Das geschieht ganz natürlich, jeden Tag.

Laut Abraham Hicks entsteht dies aus gegensätzlichen Erfahrungen. Man erlebt also, was man nicht will, und weiß dadurch unbewusst, was man will. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Bissen einer Banane.

Die matschige Konsistenz gefällt einem nicht. Dadurch entsteht ein unmittelbarer Kontrast: ein neuer Wunsch (eine feste Frucht) steht etwas Unerwünschtem gegenüber (einer matschigen Frucht). (Ist das Universum ein Videospiel? Wie kosmische Grenzen auf eine simulierte Matrix hindeuten)

Bewusstes Fragen

Bashar erläutert eine alternative Art des Fragens und wie diese die Definition von Fülle erweitert.

Er erklärt, dass Fülle auch die Fähigkeit ist, seine Bedürfnisse bewusst zu kommunizieren, also offen nach dem zu fragen, was man braucht. Dadurch entsteht eine polarisierende Definition dessen, was uns durch falsche Prägung als Fülle vermittelt wurde. Uns wurde eingetrichtert, dass Bitten mit Scham und Verzweiflung verbunden ist.

Deshalb vermeiden wir es oft, andere um Hilfe zu bitten oder unsere Bedürfnisse zu äußern. Und wenn wir bitten, tun wir dies stets mit einem Gefühl des Mangels oder der Einschränkung – Scham oder Schuldgefühlen.

Bashar führte das Beispiel einer Person an, die ihren Mietvertrag verlängern möchte. Der Reichtum besteht hier darin, die Möglichkeit zu haben, den Vermieter genau darum zu bitten (weil man weiß, dass man es wert ist, seine Bedürfnisse zu äußern) und im Gegenzug beispielsweise die Verlängerung des Mietvertrags zu erhalten.

Die Fähigkeit, seine Bedürfnisse zu kommunizieren, und die Möglichkeit und der Ort dazu zu haben, ist ein immenser Reichtum.

2. Das zu tun, was man in jedem Augenblick tun muss.

Im Überfluss zu leben ist viel einfacher, als wir bisher angenommen haben. Uns wurde gesagt, dass Überfluss nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich sei.

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Diese Programmierung ist größtenteils möglich, weil wir Überfluss mit rein monetären oder materiellen Ressourcen gleichsetzen. Wenn wir also sehen, dass ein kleiner Teil der Weltbevölkerung über finanziellen oder materiellen Wohlstand verfügt, verbinden wir das mit Überfluss für diese Menschen.

Und für diejenigen, die diese Ressourcen nicht besitzen, verbinden wir es mit Mangel. Dies sind jedoch nur einige der vielen Formen von Überfluss. Wenn wir diese Narrative weiterhin nähren, erschaffen wir eine kollektive, sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Um sich von diesem einengenden Programm zu befreien, müssen Sie Ihre Definition von Fülle erweitern, um mehr davon zu erhalten. Eine dieser Definitionen ist die von Bashar: Fülle bedeutet, in jedem Augenblick das tun zu können, was nötig ist.

Zunächst müssen Sie Ihre Umstände kennen und entsprechend handeln. Zum Beispiel:

Haben Sie Lust, auswärts zu essen? Anstatt sich über die Preise zu ärgern, freuen Sie sich darüber, dass Sie die Möglichkeit haben, zu essen, wann immer Sie möchten. Das ist wahrer Luxus.

Möchten Sie schlafen? Anstatt sich über den Schlafmangel zu ärgern, konzentrieren Sie sich lieber auf die Vorzüge eines Bettes, einer Decke und eines Kissens.

Wenn Ihnen diese Umstände im Moment zu viel sind, konzentrieren Sie sich auf etwas viel Einfacheres. Sie möchten atmen, richtig? Das können Sie jetzt schon, ganz automatisch. Das ist Fülle in ihrer höchsten Form – in jedem Augenblick das tun zu können, was Sie tun müssen. Das ist Freiheit.

Man will Ihnen nicht sagen, dass Sie schon immer frei und im Überfluss gelebt haben. Man will Sie glauben lassen, dass Fülle außerhalb von Ihnen liegt und nur denjenigen vorbehalten ist, die an der Spitze der Gesellschaft stehen.

Und entgegen unserer falschen Prägung dürfen wir uns nicht zuerst darauf konzentrieren, unsere Umstände zu ändern, um uns besser zu fühlen; wir müssen uns zuerst darauf konzentrieren, wie wir uns fühlen, wenn wir wollen, dass sich unsere Umstände ändern. Zu lernen, für die kleinsten Dinge dankbar zu sein, die wir in jedem Augenblick tun können.

3. Das Leben muss in ständiger Bewegung sein.

Es gibt eine bestimmte Situation, die die meisten Menschen falsch verstehen, was sie daran hindert, ihren natürlichen Zustand des Überflusses zu erreichen.

Das heißt, wenn Menschen erleben, wie Geld aus ihnen herausfließt (z. B. beim Bezahlen einer Rechnung), spannt sich ihr Körper an und ihr Geist gerät in Panik. Dies liegt daran, dass sie fälschlicherweise annehmen, dass Geldausgeben etwas Negatives ist.

Aber Freunde, ihr müsst das wahre Wesen des Geldes verstehen! Geld ist nichts anderes als Energie. Geld ist eine der physischen Erscheinungsformen von Energie.

Und was braucht Energie? Sie muss sich bewegen. Energie ist in ständiger Bewegung, in ständiger Schwingung. Man kann Geld nicht zwingen, bei einem zu bleiben, während man gleichzeitig verlangt, dass es sich vermehrt.

Ist Ihnen die Sprache rund um das Thema Geld nicht aufgefallen? –

Liquidation (Flüssigkeit ) – Mehrere Einkommensströme –

Cashflow – Banken ( Flussufer)

Geld muss fließen wie Wasser.

Und genau wie Wasser in einem Fluss gerät es nicht in Panik, wenn es auf einen Felsen trifft. Es fließt einfach um und über die Felsen. Es zieht sich in keiner Weise zusammen.

Wenn also aufgrund regelmäßiger oder unerwarteter Rechnungen Geld abfließt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Energie im Fluss ist und genau das tut, wofür sie bestimmt ist.

Solange du akzeptieren kannst, dass Geld geht, und ihm Raum gibst, seine Funktion zu erfüllen, wird es zurückkehren und wieder einfließen. Einfließen, ausfließen. Geld rein, Geld raus.

Das ist sein natürlicher Zustand. Aber wenn du dich dagegen wehrst (z. B. dich über die Wasserrechnung ärgerst oder über den Preis eines Restaurantgerichts), dann erzeugst du weitere Blockaden in deiner Schwingung. Dann wird mehr Geld abfließen als hineinkommen.

Entprogrammieren Sie sich jetzt

Beobachte, wie dein Körper reagiert, wenn du etwas bezahlen musst. Zögert er oder spannt er sich an? Verkrampfen sich deine Kiefermuskeln? Wenn ja, bist du gerade einem falschen Muster aufgesessen (aber gib bitte nur so viel aus, wie du dir leisten kannst. Verschwendungssucht ist nicht dasselbe wie Wohlstand).

Dann verlerne deine gewohnten Denkmuster. Ersetze deine falschen, ängstlichen Gedanken durch neue. Hier sind ein paar Beispiele, die ich seit Jahren verwende, immer wenn ich für etwas bezahle, das mich völlig aus meiner gewohnten Denkweise befreit hat:

„Vielen Dank, liebe Geldfreunde, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal könnt ihr gerne noch mehr Freunde mitbringen.“

„Für jeden Dollar, den ich ausgebe, erhalte ich das Fünffache zurück.“ (Passen Sie den Betrag Ihren Möglichkeiten an.)

„Es wird immer mehr geben. Das war schon immer so. Das wird immer so sein.“

Die Arbeit besteht in der Disziplin, die einengenden Programmierungen der alten Welt zu erkennen und sich bewusst dafür zu entscheiden, mit der eigenen wahren Natur davon abzuweichen.

Sei nachsichtig mit dir selbst, wenn es dir nicht gelingt, die alte Realität zu überwinden. Es braucht Zeit, sich von der Realität zu lösen, in die man hineingeboren wurde.

Doch solange du dir deines immensen Potenzials bewusst bist, wirst du dich stets deinem hellsten Licht zuwenden und gleichzeitig anderen den Weg ebnen.

Mehr über die Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 02.04.2026