Der polnische Geheimdienst behauptet, Beweise dafür zu haben, dass Prinz William der Sohn von Jacob Rothschild ist

Prinz William ist der Sohn des verstorbenen Lord Jacob Rothschild, wie polnische Geheimdienstmitarbeiter mitteilten und davor warnten, dass König Charles bald abgelöst werden würde.

Der (dubiose) amerikanische Journalist Benjamin Fulford behauptet, mit mehreren gut informierten Quellen innerhalb des polnischen Geheimdienstes gesprochen zu haben, die ihm mitgeteilt hätten, dass Lord Rothschild der wahre König von England sei.

Benjaminfulford.net berichtet: Angesichts einer umfassenden militärischen und geopolitischen Niederlage hat die Organisation „Schwarze Sonne“ – die eigentlichen Drahtzieher des westlichen militärisch-industriellen Komplexes – den asiatischen Geheimgesellschaften ein Ultimatum gestellt: Entweder sie stimmen einer Weltföderation zu oder sie müssen mit einem totalen Atomkrieg rechnen.

Dieses Ultimatum stammt von Vincenzo Mazzara, einem Ritter des Deutschen Ordens und hochrangigen Offizier der Schwarzen Sonne. Es folgt auf eine umfassende Säuberung hochrangiger Anführer der kasarischen Mafia (KM) und eine militärische Niederlage in der Ukraine.

Die KM und die Schwarze Sonne verfolgten einen langfristigen Plan, der vorsah, Russland mithilfe der Ukraine zu zerstören und in mehrere Vasallenstaaten zu zerschlagen.

Anschließend planten sie, in China einzumarschieren und es in fünf rivalisierende Staaten aufzuteilen. Dann wollten sie ihren „Messias“ als Weltgottkönig und Diktator nach babylonischem Vorbild einsetzen. (Die Rothschild-Dynastie: Die reichste Familie der Geschichte)

Die Gesellschaft des Weißen Drachen und ihre asiatischen Verbündeten haben sie endgültig gestoppt. Nun drohen ihnen der Bankrott des Westens, eine totale militärische Niederlage und eine fortgesetzte Säuberung ihrer Führungsriege.

Deshalb stimmt die Schwarze Sonne nun einer neuen, multipolaren und gerechten Weltordnung zu. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei.

Um zu verstehen, womit wir es zu tun haben, müssen wir uns bewusst machen, dass die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die WHO, die BIZ, der IWF, die Weltbank usw. privat geführte Nichtregierungsorganisationen sind. Dieselben Personen, denen sie gehören, besitzen 90 % der großen Konzerne.

„Die meisten Länder der Welt kontrollieren nicht ihre eigenen natürlichen Ressourcen. Die Oligarchen beherrschen alle sichtbaren Führungskräfte.

Diese Führungskräfte sind nicht Angestellte des Volkes, sondern Angestellte der Oligarchen“, sagt Calin Georgescu, ehemaliger Europa-Präsident des Club of Rome und hochrangiger UN-Beamter. „Die Sklaverei ist nie verschwunden, sie ist durch Gehirnwäsche mächtiger denn je“, fügt er hinzu.

Diese Leute beabsichtigten, den gesamten Planeten in eine von ihren Stammesmitgliedern kontrollierte Mensch-Tier-Farm zu verwandeln.

Um es klarzustellen: Diese Leute sind keine Juden, sondern Satanisten. In der Bibel findet sich kein Wort von Juden, nur die Rede ist von der Synagoge Satans.

Um als hochrangige Diener in ihre Gruppe aufgenommen zu werden, müssen Freimaurer des 33. Grades eine Zeremonie durchlaufen, bei der sie ein Kind zu Tode foltern und dessen Blut trinken.

„Diese Oligarchen sind allesamt in das System der Pädophilie verwickelt, denn wir wissen, dass jährlich mehr als acht Millionen Kinder spurlos verschwinden. Diese kriminelle Handlung ist Transhumanismus“, bestätigt Georgescu.

„Seit der Antike opfern die Eliten ihre Kinder dem ‚Herrn‘ (Baal). Viele Kinder aus der Elite starben auf mysteriöse Weise, weil sie geopfert wurden.

Madeline McCann war George Soros’ leibliche Tochter, die von seinem Kult aufgezogen wurde, um in einem Ritual geopfert zu werden“, so eine Quelle des kanadischen Geheimdienstes.

Vor dem Buckingham Palace wurden zwei schwarze Pferde zusammen mit einem „eingefangenen“ weißen Pferd und einer schwarzen Flagge gesichtet.

1 2

„Es ist Brauch der königlichen Reiter, niemals ein weißes Pferd ohne die Anwesenheit des Königs und der Königin mitzuführen. Die Anwesenheit eines weißen Pferdes bedeutet die Anwesenheit des Königs. Wenn König Karl nicht in dieser Kavallerie anwesend ist, bedeutet das, dass er tot ist“, so eine Quelle des MI6.

Da dies zeitgleich mit der Bekanntgabe des Todes von Jacob Rothschild geschah, deutet es darauf hin, dass er der wahre König von England war.

Auch der polnische Geheimdienst hat uns mitgeteilt, dass Prinz William tatsächlich Jacob Rothschilds Sohn ist. Sehen Sie sich die Fotos unten an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Die Rothschilds (Roth = rot, Schild = Schild Satans) werden allesamt von den gnostischen Illuminaten gejagt..

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.04.2026