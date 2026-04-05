Die Wolldecke der Schweizer Armee

Das Qualitätsbewusstsein der Beschaffungsstellen der Schweizer Armee ist legendär. Wenn ein Produkt in der Schweizer Armee gedient hat, ist das auch für den Privatgebrauch die höchste Auszeichnung.

So auch diese weiche und trotzdem strapazierfähige Wolldecke, die seit Ende des 19. Jahrhunderts bei der Schweizer Armee im Einsatz ist.

Wir lassen sie bei einem Hersteller produzieren, der sie für Sie nach den Originalvorgaben aus 100 Prozent Schafwolle mit Webkante und Farbstreifen fertigt.

Maße: 200 × 140 cm

Gewicht: 1800 g

Warnhinweise / Sicherheitsinformationen

Warnhinweise:

Kein spezifisches GHS-Symbol erforderlich, da keine chemischen oder gefährlichen Stoffe enthalten sind.

Achten Sie auf mögliche Allergien gegen Schafwolle.

Sicherheitshinweise:

Von offenen Flammen fernhalten, da Schafwolle brennbar ist.

Vor Nässe schützen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Für Kinder und Kleinkinder geeignet, jedoch unter Aufsicht verwenden, um Strangulationsgefahr zu vermeiden.

Zusätzliche Hinweise:

Entsorgung: Umweltschonend entsorgen. Schafwolle ist biologisch abbaubar.

Pflege: Nur mit Wollwaschmittel reinigen, nicht über 30°C waschen, um Schrumpfen zu vermeiden.

Qualitätsmerkmal: Diese Decke entspricht den traditionellen Standards der Schweizer Armee.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 03.04.2026