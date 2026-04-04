Klangschale Blume des Lebens in Geschenkbox

Klangschalenset Blume des Lebens, groß.

Handgehämmerte Klangschale mit Blume des Lebens Gravur. Diese Klangschalen sehen nicht nur wunderschön aus, sie haben auch eine große Schwingungswirkung.

Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen.

Das Set wird mit Klangschalenunterlage und Klangstab in hübscher Box aus Naturpapier geliefert.

In Geschenkbox ø 11,5 cm

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 01.04.2026