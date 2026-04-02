Krisenvorsorge: Rucksack Defense Pack Assembly

Kompakter und vielseitiger Rucksack mit abnehmbarer Hüfttasche, die auch als Umhängetasche genutzt werden kann.
Großes Hauptfach mit Innenfach, Front- und Seitentaschen (abnehmbar) mit Innenfächern. Gepolsterte, verstellbare Schultergurte mit D-Ring, gepolsterter Rückenbereich, abnehmbarer Hüft- und verstellbarer Brustgurt. Molle-Schlaufen und Fixierungsschnallen für flexible Erweiterungen und sicheren Halt.
Fassungsvermögen: 36 Liter
Material: 100 % Polyester (Oxford), PVC-beschichtet.
Gurte: 100% Polypropylen
100% Polyester (Oxford)
Polyvinylchlorid beschichtet
Gurte: 100% Polypropylen
Fassungsvermögen: 36 Liter (gesamt)
– Haupt- & Frontfach: 26 Liter
– Hüfttasche: 6 Liter
– Seitentaschen: 4 Liter (zusammen)
– abnehmbare Hüfttasche mit diversen Reißverschlusstaschen
– Hüfttasche kann auch als Umhängetasche genutzt werden
– Rucksack: großes Hauptfach mit Innenfach, Frontfach mit Innenfach
– 2 abnehmbare Seitentaschen mit Innenfach
– gepolsterte, verstellbare Schultergurte mit D-Ring
– gepolsterter Rückenbereich
– verstellbarer, abnehmbarer Hüftgurt
– verstellbarer Brustgurt
– diverse Molle-Aufnahme-Schlaufen an Rucksack, Seitentaschen und Hüfttasche
– diverse Fixierungsschnallen am Hauptfach
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.03.2026
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