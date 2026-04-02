Krisenvorsorge: Rucksack Defense Pack Assembly

Kompakter und vielseitiger Rucksack mit abnehmbarer Hüfttasche, die auch als Umhängetasche genutzt werden kann.

Großes Hauptfach mit Innenfach, Front- und Seitentaschen (abnehmbar) mit Innenfächern. Gepolsterte, verstellbare Schultergurte mit D-Ring, gepolsterter Rückenbereich, abnehmbarer Hüft- und verstellbarer Brustgurt. Molle-Schlaufen und Fixierungsschnallen für flexible Erweiterungen und sicheren Halt.

Fassungsvermögen: 36 Liter

Material: 100 % Polyester (Oxford), PVC-beschichtet.

Gurte: 100% Polypropylen

100% Polyester (Oxford) Polyvinylchlorid beschichtet Gurte: 100% Polypropylen Fassungsvermögen: 36 Liter (gesamt) – Haupt- & Frontfach: 26 Liter

– Hüfttasche: 6 Liter

– Seitentaschen: 4 Liter (zusammen) – abnehmbare Hüfttasche mit diversen Reißverschlusstaschen – Hüfttasche kann auch als Umhängetasche genutzt werden – Rucksack: großes Hauptfach mit Innenfach, Frontfach mit Innenfach – 2 abnehmbare Seitentaschen mit Innenfach – gepolsterte, verstellbare Schultergurte mit D-Ring – gepolsterter Rückenbereich – verstellbarer, abnehmbarer Hüftgurt – verstellbarer Brustgurt – diverse Molle-Aufnahme-Schlaufen an Rucksack, Seitentaschen und Hüfttasche – diverse Fixierungsschnallen am Hauptfach

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.03.2026

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