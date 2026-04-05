MK-Ultra-Überlebender enthüllt die verborgene Welt unter Disneyland (Video)

Ich habe jahrelang Menschen interviewt, die Dinge erlebt haben, über die die meisten von uns nie nachdenken: Gräueltaten, Korruption, Systeme des Bösen, die sich im Verborgenen halten. Doch selbst nach all dem musste ich innehalten, bevor ich die Aufnahme startete. Von Man In America

Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit J.R. Sweet, einem Überlebenden dessen, was er als traumabasierte Gehirnwäsche bezeichnet. Und ich werde nicht so tun, als wäre dies leichte Kost. Es ist verstörend. Es enthüllt eine Art von Bösem, dessen Existenz die meisten Menschen entweder leugnen oder nicht wahrhaben wollen.

Aber ich entscheide mich dafür, mit Mitgefühl und Offenheit zuzuhören und diese Aussage als die Geschichte eines Mitmenschen zu behandeln. Das ist mir lieber, als so zu tun, als gäbe es das Böse nicht.

Eine Welt, von der die meisten Menschen nichts ahnen

J.R. sprach gleich zu Beginn unseres Gesprächs etwas an, das mir nicht mehr aus dem Kopf ging:

„Es gibt da dieses ganze Netzwerk und eine ganz andere Gesellschaft … Eine völlig andere Welt, deren Existenz den meisten Menschen gar nicht bewusst ist.“

Er beschrieb, was er die Welt der satanischen Elite nennt, Menschen, die seiner Meinung nach „in einer völlig anderen Welt leben als die normalen Menschen“.

Als ich ihm sagte, dass es mir schwerfällt, diese Art von Bösem zu begreifen – ich habe zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren, und die Vorstellung, dass man Kindern so etwas antun könnte, ist mir völlig fremd –, sagte er etwas, das mich tief berührte:

„Das bedeutet, dass du eine gesunde Einstellung hast.“

Und er hat Recht. Die Tatsache, dass die meisten von uns diese Grausamkeit nicht instinktiv begreifen können, ist tatsächlich ein Zeichen unserer Menschlichkeit. Aber genau deshalb können diese Systeme auch im Verborgenen agieren. Wir können nicht sehen, was wir nicht für möglich halten wollen.

J.R.s Geschichte beginnt 1984 in Disneyland. Er war sechs Jahre alt. (Keanu Reeves packt aus: „Hollywood-Stars trinken Babyblut, um high zu werden“ (Video))

Was sich wirklich unter dem glücklichsten Ort der Welt verbirgt

Laut J.R. wurde er als Kind regelmäßig nach Disneyland mitgenommen, nicht nur wegen der Fahrgeschäfte, sondern aus einem ganz anderen Grund. Er beschreibt, wie er aus Attraktionen wie der Wild Toad Ride, Alice im Wunderland und Peter Pan durch einen sogenannten „Serviceeingang“ herausgeholt und dann in die Unterwelt gebracht wurde.

Als ich Serviceeingänge erwähnte, antwortete er sofort:

„Serviceeingang … das leuchtet mir sofort ein, denn ja, Serviceeingang, und dann wird man in diese Bereiche gebracht.“

Was er unter dem Park beschreibt, ist entsetzlich: Räume voller Ketten, Kinder in Käfigen, Menschenhandel und Schlimmeres. Er behauptet, es gäbe unter Disneyland ein CIA-Kommandozentrum, „wie ein NASA-Raum mit Bildschirmen an den Wänden“, überall Computer, die Spione auf der ganzen Welt überwachen.

Sein Vater führte ihn durch einen dieser Bereiche und zeigte ihm Satellitenbilder an den Wänden. J.R. erinnert sich, dort ein Bild seines eigenen Hauses gesehen zu haben. Sein Vater sagte zu ihm:

„Luzifer, Satan, hat uns diese Macht und diese Technologie gegeben.“

Dann folgte die Botschaft, die ihn zum Schweigen bringen sollte:

„Es gibt kein Versteck für dich. Sie werden dich finden, egal wo du bist. Sie haben diese Technologie.“

Er war sechs Jahre alt.

Das erste Mal, als er gezwungen wurde, einen Mord mitzuerleben

1 2

J.R. beschreibt, wie er mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder in der Achterbahn „Wild Toad Ride“ saß, als diese plötzlich anhielt. Sie wurden nach vorne gebracht, die Wagen aus Gründen der Privatsphäre getrennt, und dann in die Unterwelt des Parks geführt.

Was er in diesem unterirdischen Raum sah, sollte kein Kind jemals sehen.

Sein Großvater, in eine schwarze Robe gehüllt, zog ein kleines Mädchen aus einem der Käfige, ein Mädchen, das, wie man sagte, „Probleme hatte“. Sie wurde auf einem Altar mitten im Raum festgeschnallt.

Dann, in J.R.s Worten: „Sie schnitten ihr die Kehle durch.“

Das Blut floss durch einen Trog in ein weißes Gefäß. Und dann wurde er gezwungen, es zu trinken.

„Die satanische Elite und die Elitekultur, oder die satanische Kultur, betrachten das so vergossene Blut als den Jungbrunnen“, erklärte er. „Es schenkt einem ein langes Leben, lässt einen länger jung aussehen.“

Er fügte fast beiläufig hinzu: „Manche dieser Leute leben tatsächlich sehr lange, was interessant ist.“

Nach dem Ritual wurde er wieder in die Karussellfahrt gesetzt, als wäre nichts geschehen.

Dies war seine erste Erinnerung daran, gezwungen worden zu sein, Blut von einem rituellen Opfer zu trinken. Es sollte nicht seine letzte sein.

Programmieren in der Schule

Die unterirdischen Anlagen in Disneyland waren nicht der einzige Ort für das, was JR als sein Programmieren bezeichnet. Es gab auch einen Raum in seiner Grundschule.

Er wurde aus seinem regulären Unterricht in eine sogenannte „Leseverständnisstunde“ gebracht und anschließend von einem Regierungsangestellten, nicht von einem Lehrer, in einen separaten Raum geführt. Der Raum hatte keine Fenster, einen Einwegspiegel und Kabinen mit Aktenordnern, Sanduhren und Kopfhörern.

Man sagte ihm, er solle die Kopfhörer aufsetzen. Sie spielten etwas ab, das er „Ton“ nennt, aber für ihn war es stumm.

Als er fragte, was er hören solle, lautete die Antwort:

„Oh, du sollst [durch die Kopfhörer nichts hören], aber es dringt trotzdem ein. Du musst sie also einfach für diese Zeit aufbehalten.“

Das war gezielte Beeinflussung der Stimmungslage. Und es geschah an einer öffentlichen Grundschule, in einem Raum mit beschränktem Zugang, zu dem nur bestimmte Verwaltungsangestellte Zutritt hatten.

Je tiefer ich in dieses Gespräch eintauchte, desto klarer wurde es: Wenn das, was J.R. beschreibt, stimmt, handelt es sich hier nicht um eine Einzelaktion. Es ist institutionell bedingt.

Die Transaktion, die das Leben seiner Familie veränderte

J.R. beschreibt einen bestimmten Moment, in dem sich sein Leben auf eine Weise veränderte, die seine Familie nicht verbergen konnte.

„Diese Transaktion kam zustande, als mein Vater einen sehr großen Vertrag mit dem örtlichen Schulbezirk erhielt – als Gegenleistung dafür, dass ich nun für die CIA erreichbar war.“

Plötzlich stieg seine Familie von finanziellen Schwierigkeiten zu Wohlstand auf.

„Wir hatten immer wenig Geld und mussten uns durchschlagen … und plötzlich besaßen wir fünf alte, restaurierte Oldtimer, so richtig schick.“

Er erinnert sich daran, dass er einen kirschroten Ford von 1924 mit V8-Motor fahren durfte. Der Hausumbau begann. Die sichtbaren Zeichen des Reichtums tauchten fast über Nacht auf.

Er wurde als traumatisierter Gehirnsklave an die CIA verkauft, sein Vater hingegen wurde mit Regierungsaufträgen und plötzlichem Reichtum bezahlt.

Das gefährlichste Spiel

Als J.R. fünfzehn war, glaubte er, in Oklahoma auf Waschbärjagd zu gehen. Er fragte sogar nach Jagdscheinen. Doch was ihn erwartete, war etwas völlig anderes.

Er beschreibt, wie er zu einem großen Anwesen außerhalb von Bixby, Oklahoma, gefahren wurde – ein Grundstück mit Tor, bewaffneten Wachen und Hubschraubern auf dem Parkplatz. Die Familie Ford war dort. Die Familie Hilton – Richard, Nikki und Paris. Familien aus der Country-Musikszene.

Und noch eine Familie: Kinder, die man ihnen als „Waisen“ vorstellte.

Alle Kinder wurden ausgezogen und aufgefordert zu rennen.

„Ich hörte Schüsse und die Kugeln pfiffen über meinen Kopf“, sagte JR.

Sein Cousin winkte wild und schrie ihm zu, er solle rennen. Er sah, wie Nikki Hilton sich den Knöchel verletzte und Paris ihr helfen wollte. „Ich dachte nur: Oh nein. Die Mädchen sind in Gefahr. Das ist wirklich schlimm.“

Sie rannten in den Wald. Zeitweise versuchten sie, sich unter Wasser zu verstecken und durch Schilf zu atmen. Doch ein Hubschrauber entdeckte sie. Sein Großvater war darin. Am Boden stand Robert Strong, den JR als alten Sheriff aus der Nähe von Bixby identifizierte, mit einem Hund.

Sie hatten eines der Waisenmädchen überredet, mit ihnen zu rennen. Sie versteckte sich mit ihnen im Wasser.

Dann gab sein Großvater über Funk einen Befehl.

„Erschießt diese verdammte Schlampe!“, und Robert tat es … Er erschoss sie direkt vor unseren Augen, und sie fiel ins Wasser, und wir schrien alle nur noch.

Anschließend wurden J.R. und sein Cousin durchs Gebüsch zu einer Lichtung geschleift. Dort wurden sie auf dem Feld vergewaltigt. Ein Hund wurde gezwungen, sie zu vergewaltigen.

Als es vorbei war, wurden sie in einen Lastwagen geworfen, zurück zum Haus gefahren, gezwungen, in einer Außentoilette zu duschen und mit einem Elektroschocker schwer gequält. Danach bekamen sie bei Robert Strong ein üppiges Frühstück.

J.R. war anderthalb Tage lang schwer krank.

Dann wurde er an verschiedene Orte gebracht und traf schließlich außerhalb von Dallas auf jemanden, den er „Bert“ nennt. Bert brachte sie zu einem Marinestützpunkt in der Nähe von Fort Worth.

Am Tor sagte Bert zum Wachmann: „Das sind meine Enkelkinder.“

J.R. war verwirrt. „Was redest du da? Du bist nicht mein Opa.“

Berts Antwort: „Oh, doch, jetzt bin ich es. Ich bin dein Opa.“

J.R. glaubt, dass ihm in dieser Einrichtung ein Chip implantiert wurde, also eine Art Ortungs- oder Kontrollgerät.

Die psychologische Architektur der Kontrolle

Was J.R. beschreibt, ist nicht nur körperliche Misshandlung. Es ist ein ausgeklügeltes System psychologischer Kontrolle.

Die Jagdgesellschaft war nicht einfach nur Grausamkeit um der Grausamkeit willen. Wie J.R. erklärte:

„Es war nicht nur ein Initiationsritus … Man fragte sich, warum man so etwas überhaupt tun sollte. Weil es nirgendwohin zu fliehen und sich nicht zu verstecken gab. Genau das wollten sie einem einreden.“

Er erzählte eine Geschichte aus einem unterirdischen Bereich in Disneyland, wo er andere Kinder in Käfigen beobachtete. Manchmal wurde ohne Vorwarnung ein Kind herausgezogen und ihm vor allen anderen die Kehle durchgeschnitten.

„Was macht ihr hier? Und dann schneidet man diesem Kind einfach vor allen die Kehle durch. Das sollte einem klarmachen, dass man nie weiß, wann man selbst dran ist.“

Man wird in einem Zustand der Angst gehalten, getötet zu werden. Das ist der Kontrollmechanismus.

Selbst heute noch, sagt J.R., löst es bei ihm Panik aus, wenn Hubschrauber über sein Grundstück fliegen.

„Warum belästigen sie dich mit Hubschraubern? Was soll das? Nun, es erinnert mich an die Jagd im gefährlichsten Spiel überhaupt … Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Versteck.“

Disney-Filme als Programm-Updates

Etwas, das mir besonders heimtückisch vorkam: J.R. wuchs mit Disney-Filmen auf. Nicht nur als Kind, sondern bis ins Teenageralter.

Mit sechzehn oder siebzehn Jahren sah er sich immer noch Alice im Wunderland an. Seine Brüder fragten ihn, warum er das tat; sie fanden es seltsam für sein Alter.

Laut J.R. waren die Filme jedoch keine Unterhaltung. Es handelte sich um „Programmierungs-Updates“.

Jeder Film enthielt Trigger, Verstärkung und vielschichtige Bedeutungen, die das, was ihm im Verborgenen angetan worden war, aktivierten oder verstärkten.

Derselbe Konzern, der sich als harmlose Familienunterhaltung präsentierte, war seiner Erfahrung nach zentral für seinen Missbrauch und seine Kontrolle.

Die Mormonenkirche und Idaho

J.R.s Geschichte beschränkt sich nicht auf Kalifornien. Er beschreibt umfangreiche Manipulationen, die in Idaho stattfanden, insbesondere in den damaligen Idaho Environmental Laboratories, den heutigen Idaho National Laboratories.

Er beschreibt auch die tiefgreifende Verwicklung der Mormonenkirche. „1998 sollte ich in eine Position versetzt werden, in der ich im Wesentlichen Gordon B. Hinckley unterstellt gewesen wäre“, dem damaligen Kirchenführer.

Als ich ihn nach den geografischen Zentren dieser Aktivitäten fragte, war er eindeutig:

„Idaho ist wirklich schlimm. Utah ist wirklich schlimm. In Vermont gibt es viel Korruption.“

Speziell zu Idaho:

„In Idaho gab es ein engmaschiges Netzwerk … Ich habe viele Leute getroffen, die in Idaho involviert waren.“

Er beschrieb auch, wie von Geheimdiensten kontrollierte Generalunternehmer Bau- und Sanierungsarbeiten als Tarnung für ihre Operationen nutzen – ein Detail, das mit etwas zusammenhängt, das er später enthüllte.

Ein Mordanschlag getarnt als Umbau

Um das Jahr 2000 war J.R. eigenen Angaben zufolge an einem Mordanschlag beteiligt. Er begann in Boise mit einem versuchten Anschlag von einem Bardach aus. Der Anschlag wurde abgebrochen.

Dann verlagerte er sich nach Hailey, Idaho, wo er erfolgreich ausgeführt wurde. Er sagt, ein Mann und seine gesamte Familie seien getötet worden.

Die Inszenierung erfolgte über einen Generalunternehmer, der von der Agentur kontrolliert wurde. Dieser Unternehmer hatte „mehrere dissoziative/satanische Familienmitglieder“ und nutzte Umbauarbeiten als Tarnung, um Zugang zum Ziel zu erhalten.

Das war kein dramatisches Filmszenario. Es war methodisch geplant und in die alltägliche Struktur normaler Geschäftsabläufe eingebettet.

Bevor er sich erinnerte: Die Folgen programmierter Amnesie

Einer der schmerzhaftesten Momente dieses Gesprächs war, als J.R. darüber sprach, wer er war, bevor seine Erinnerungen zurückkehrten.

„Bevor ich anfing, mich zu erinnern, konnte ich gemein sein. Ich konnte grausam sein. Ich konnte verbal ausfallend sein, nicht körperlich, sondern verbal.“ Er bereut, wie er seine eigenen Kinder behandelt hat, bevor er verstand, was ihm angetan worden war.

„Ich bereue vieles an meinem früheren Verhalten, bevor ich anfing, mich zu erinnern.“

Das ist wichtig, denn es zeigt, dass diese Art der Manipulation nicht nur das Opfer zerstört. Sie wirkt sich nach außen aus und schädigt alle im Umfeld.

Und es wirft eine Frage auf, die J.R. selbst beschäftigt: Wie viele Menschen sind unwissentlich manipuliert worden?

Schläferzellen überall

J.R. sprach über etwas, das mich ehrlich gesagt dazu brachte, meine Sicht auf Menschen im Alltag zu überdenken.

„Überall Schläferzellen“, Menschen, die völlig normal wirken, die im Alltag sogar freundlich und hilfsbereit sind, aber eine andere Seite, eine andere Identität, eine andere Funktion haben.

„Sie sind wie der nette Priester. Aber sie sind auch Teil dieser anderen Seite“, wie ich es in unserem Gespräch ausdrückte.

J.R. stimmte zu. Und er musste es wissen, denn er war einer von ihnen.

Bevor seine Erinnerungen zurückkehrten, führte er ein normales Leben, völlig ahnungslos, wozu er programmiert worden war oder wozu er Teil gewesen war.

Das ist die heimtückische Genialität der traumabasierten Gedankenkontrolle: Das Opfer weiß nicht einmal, dass es eine Waffe ist.

Die Reaktion seiner Familie

Als J.R. begann, sich zu erinnern, und versuchte, mit seinem Bruder darüber zu sprechen, landete dieser in einer psychiatrischen Klinik. Als er versuchte, mit seinem Cousin zu sprechen, der ihn bei der Jagd begleitet hatte, „kam ich bei ihm überhaupt nicht weiter.“

Sein Bruder reagiert „sehr konfrontativ. Er steckt immer noch in diesem Zustand der Sklaverei fest.“

J.R. hat den Kontakt zu einem Großteil seiner Familie abgebrochen, nicht aus Wut, sondern aus Notwendigkeit.

„Ich will ihn nicht aufwecken und ihn durch unabsichtliche Reaktionen zu etwas Schrecklichem verleiten.“

Er kämpft auch mit einer anderen Angst, die ihm schlaflose Nächte bereitet.

Seine eigenen Kinder „sind Blutlinien. Sie tragen dasselbe Blut in sich wie ich, und die Geheimdienste und die satanischen Eliten werden sie wollen, und das macht mich wahnsinnig.“

Deshalb verließ er Idaho. Nicht nur, weil man ihn umbringen wollte, sondern weil

„Ich wusste, ich musste meine Kinder wegbringen. Ich musste sie wegbringen von dem, was mir passiert ist. Ich musste sie wegbringen von meiner Familie, weg von der Mormonenkirche.“

Wie weit verbreitet ist das?

Ich stellte J.R. eine Frage, deren Antwort ich eigentlich lieber nicht hören wollte: Wie viele Familien sind darin verwickelt?

Seine Antwort: „Mir scheinen es viel zu viele zu sein.“

Er stellte klar, dass er nicht glaube, dass es die Mehrheit aller Familien betrifft. Aber:

„Wenn man sich die wirklich reichen, elitären Familien ansieht, dann ist es meiner Meinung nach eine regelrechte Plage in dieser Gesellschaft.“ Nicht alle Elitefamilien. Aber genug, dass es ein Muster ist, keine Ausnahme.

Er erwähnte auch die Rothschilds und Fords und sprach von Bohemian Grove als einem „schlechten Ort“, an dem „unheilvolle“ und „sehr schlimme Dinge“ passieren. Sein Onkel erzählte, dass er dort gewesen sei.

Und das ist mir besonders aufgefallen: J.R. erwähnte Epstein in unserem Gespräch und sagte:

„Es ist so interessant, dass diese Epstein-Sache jetzt ans Licht kommt, denn ich erinnere mich schon seit vor der ganzen Epstein-Sache daran, und ich denke mir: Mann, ist das seltsam, dass die Leute es endlich erfahren.“

Er beschrieb diese Netzwerke, Kinderhandel, Missbrauch durch Eliten, Jagdgesellschaften – alles, bevor Epstein in aller Munde war.

Und jetzt, wo einiges davon sichtbar wird, beobachtet er gespannt, was die Leute tatsächlich dagegen unternehmen werden.

Die wahre Waffe ist nicht nuklear.

Gegen Ende unseres Gesprächs sagte J.R. etwas, das mir alles veränderte.

„Die Leute kennen Atomwaffen … Diese Waffe, die ganze Städte zerstören kann. Nun, traumabasierte Gedankenkontrolle kann ganze Nationen und Zivilisationen zerstören.“

Er übertrieb nicht. Er beschrieb eine strategische Waffe, die auf den psychologischen, kulturellen und sozialen Ebenen einer Gesellschaft wirkt.

Man muss keine Bombe abwerfen, wenn man die Gedanken von Schlüsselfiguren in allen Institutionen kontrollieren kann. Man muss nicht einmarschieren, wenn man Schläferzellen in die Bevölkerung einprogrammieren kann.

„Unser Land ist extrem verwundbar in einem Umfeld, in dem Gedankenkontrolle nicht nur toleriert, sondern sogar von unserer eigenen Regierung gefördert wird“, sagte er.

Und das Schlimmste daran?

„Es ist momentan aus Gründen der nationalen Sicherheit geheim, aber die Geheimhaltung hängt davon ab, wie geheim wir es zulassen.“

Meine größte Sorge, als ich das hier hinter mir ließ

Ich habe keine Angst vor diesen Informationen. Und ich verlange auch nicht, dass du Angst hast.

Aber ich habe eine Sorge, die ich mit J.R. teile.

„Was passiert, wenn genug Leute davon wissen, aber nichts unternehmen?“, sagte ich im Gespräch.

J.R.s Antwort war ernüchternd:

„Die ganze Welt schaut zu, was du tatsächlich unternimmst.“

Er stellte eine Frage, die ich mir seitdem immer wieder stelle:

„Wollen sie das etwa testen? Was wirst du tun? Nichts tun? Und dann ist es einfach gesellschaftlich akzeptabel?“

Denn ich glaube, das Böse hat im Verborgenen eine enorme Macht. Aber ich glaube auch – und das ist noch beunruhigender –, dass ihre größte Macht darin besteht, ihre Taten ohne Geheimhaltung zu begehen.

Stellen Sie sich eine Welt in vierzig Jahren vor, in der jede Stadt eine Moloch-Statue hat. Wo Kinderopfer offen zur Kultur gehören.

Wo wir von offen satanischen Eliten regiert werden und es einfach … akzeptiert wird.

Genau dorthin führt es, wenn wir es nicht stoppen. Nicht im Geheimen. Ganz offen.

Und falls das verrückt klingt, denken Sie daran: Die Azteken bauten Tempel für Menschenopfer. Es war Teil ihrer Kultur. Es kann wieder passieren.

Warum ich das teile

Ich mache diesen Podcast, weil ich mich bewusst für diesen Kampf entschieden habe. Wir leben im Zeitalter der Informationskriegsführung, und ich glaube, es ist wichtig, Geschichten wie die von J.R. einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Nicht, weil ich von Ihnen verlange, alles blind zu glauben. Das tue ich nicht. Sie sollten auf Ihr Bauchgefühl hören. Sie sollten diese Aussage mit historischen Fakten, freigegebenen Programmen und überprüfbaren Mustern vergleichen.

Aber ich bitte Sie, nicht länger den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als gäbe es das alles nicht.

Ich habe eine zweijährige Tochter. Wenn sie in meinen Armen schläft, betrachte ich sie und denke: Sie ist mehr wert als eine Milliarde Dollar. Dieses Leben. Einfach nur das.

Und ich frage mich: Was hinterlasse ich ihr?

Wenn es so etwas wie traumabasierte psychische Manipulation wirklich gibt – und ich glaube fest daran –, was für Männer sind wir dann, wenn wir unseren Kindern genau das hinterlassen?

J.R. hat es besser ausgedrückt als ich:

„Was für Männer sind wir? Was für Menschen sind wir, wenn wir unseren Kindern das einfach hinterlassen?“

Die Disziplin, die ich wähle

Ich stelle mich lieber der Realität, so düster sie auch sein mag, als in einer tröstlichen Lüge zu leben.

Aber hier ist der Schlüssel: Die Lösung ist nicht, vor Angst zu erstarren. Sie ist, sich dem Guten und dem zuzuwenden, was tatsächlich in deiner Macht steht.

Bete. Verbringe Zeit in der Natur. Nimm wieder Kontakt zu Menschen auf, die du liebst. Umarme deine Kinder.

Denk daran: Es gibt immer Hoffnung. Selbst in dieser Dunkelheit gibt es ein Licht.

Wenn J.R. das nach all dem, was er durchgemacht hat, erkennen kann, können wir das auch.

Bleib geerdet. Schütze deinen Geist. Beschütze die Unschuldigen um dich herum.

Und verwechsle die Dunkelheit nicht mit der Kapitulation vor ihr.

J.R. beendete unser Gespräch mit einer Botschaft, die ich euch mitgeben möchte:

„Das Geheimnis ist gelüftet. Und immer mehr von uns werden anfangen zu reden. Dann ist es vorbei. Aus die Maus.“

Er lehnt Gewalt ab.

„Ich wurde dazu gebracht, viel zu viele Menschen zu töten. Ich habe viel zu viele Menschen sterben sehen.“

Aber er glaubt, dass wir friedlich genug sagen können.

„Wir können friedlich genug sagen. Genug ist genug, und wir sind fertig.“

Ich glaube das auch. J.R.s ganze Geschichte findet ihr auf mormonmonarch.com. Sein Buch ist dort erhältlich, und fast der gesamte Inhalt ist kostenlos auf der Website verfügbar.

Teilt diesen Text, wenn er euch berührt hat. Und denkt daran: Wir sind nicht machtlos.

Wir sind nur dann machtlos, wenn wir nichts tun.

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Video:

Quellen: PublicDomain/Man In America am 05.04.2026