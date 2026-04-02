Polizei stuft antisemitische Kunstausstellung-Ausstellung die den Verzehr von Babys zeigt, als „nicht missbräuchlich oder beleidigend“ ein

aikos2309

Groteske Blutverleumdungskunst genießt Schutz als „politische Meinungsäußerung“, während Tausende wegen Online-Äußerungen zur Einwanderung verhaftet werden.

In einem erschreckenden Beispiel für zweigleisige Polizeiarbeit hat die Polizei von Kent entschieden, dass eine Ausstellung mit grotesken Zeichnungen von Juden, die Babys essen, nicht als missbräuchlich, beleidigend oder hasserfüllt einzustufen ist.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Großbritannien weiterhin jährlich fast 10.000 Menschen wegen Beiträgen in sozialen Medien verhaftet, darunter auch Journalisten, die zu alten Tweets befragt werden, in denen sie die Masseneinwanderung kritisieren.

Die Ausstellung mit dem Titel „Zeichnungen gegen Völkermord“ fand in den Joseph Wales Studios in Margate, Kent, statt. Sie zeigte Hunderte von grob gezeichneten Bildern, darunter eines des „Künstlers“ Matthew Collings, das zwei Auktionatoren von Sotheby’s – im Besitz des französisch-israelischen Geschäftsmanns Patrick Drahi – beim Verzehr von Babys darstellte, während Blut von ihren geschärften Zähnen tropfte. („Das eine Prozent“: Eine Pariser Modenschau über das wahre Gesicht der okkulten Elite (Video))

 

Ein Schild, das zu den Zeichnungen führte, trug die Aufschrift: „Antisemitische Kunstausstellung hier entlang“.

Collings, 70, ehemals einer der führenden Kunstkritiker des Landes, sagte, das Kunstwerk diene dazu, „das Bewusstsein für die Hölle zu schärfen“ und Israel sei durch sein Vorgehen in Gaza „die Verkörperung dieser Hölle“.

Er bestritt, dass das Bild Juden darstelle, und sagte: „Nichts in der Zeichnung sagt ‚Juden‘ oder behauptet, Juden würden Babys essen.“ Es mache lediglich „daraus, dass der Besitzer von Sotheby’s ein Zionist sei“ und „die Botschaft lautet, dass der Zionismus eine brutale Ideologie ist“.

Der von der Labour Party geführte Thanet-Rat hatte die Veranstaltung zunächst auf seiner Tourismus-Website beworben, sich dann aber entschuldigt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, die Ausstellung zu unterstützen.

Die Polizei von Kent antwortete auf eine Beschwerde mit einem Schreiben, in dem sie erklärte: „Das Kunstwerk kritisiert den israelischen Staat und sein Handeln, enthält aber keine Inhalte, die jüdische Menschen als Gruppe direkt beleidigen oder verletzen.“

„Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass der Künstler die Absicht hätte, zu Rassen- oder Religionshass aufzustacheln, was jedoch eine ausdrückliche Voraussetzung des Gesetzes ist“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Polizei urteilte, dass die Kriterien für ein Hassverbrechen oder auch für einen nicht strafbaren Hassvorfall nicht erfüllt seien. Sie fügte hinzu: „Der Inhalt ist politischer Natur, konzentriert sich auf einen Nationalstaat und nicht auf eine geschützte Gruppe und ist Teil des künstlerischen Ausdrucks, der unter die Meinungsfreiheit fällt.“

In dem Schreiben wurde weiter erläutert: „Es gibt keinerlei Hinweise auf Feindseligkeit gegenüber jüdischen Menschen als Gruppe oder Anzeichen für eine Gefährdung. Ich verstehe, dass dieses Ergebnis enttäuschend sein mag, insbesondere angesichts der Wirkung, die die Bilder auf Sie hatten.

Seien Sie versichert, dass Ihre Bedenken ernst genommen wurden und die Entscheidung erst nach sorgfältiger Prüfung aller verfügbaren Informationen getroffen wurde.“

Die Entscheidung, die nur wenige Stunden vor einem antisemitischen Brandanschlag auf vier Krankenwagen der jüdischen Freiwilligenorganisation Hatzolah in Nordlondon bekannt gegeben wurde, löste Empörung bei jüdischen Kampagnengruppen und Politikern aus, die das Kunstwerk als „grotesk“ und „nicht nur widerlich, sondern auch gefährlich“ bezeichneten.

Der Schatteninnenminister Chris Philp forderte die Polizei von Kent auf, ihre Entscheidung zu überdenken.

Kritiker merken an, dass dieser selektive Ansatz im krassen Gegensatz zur britischen Politik gegenüber Äußerungen zu Einwanderung und Muslimen steht. Allein im Jahr 2024 nahm die Polizei 9.700 Personen wegen „grob beleidigender“ Beiträge in sozialen Medien gemäß dem Kommunikationsgesetz von 2003 und dem Gesetz gegen böswillige Kommunikation von 1988 fest – das entspricht etwa 30 Festnahmen pro Tag.

Toby Young von der Free Speech Union bezeichnete das Ausmaß als „nationalen Skandal“ und warnte, Großbritannien entwickle sich zum „Nordkorea der Nordsee“.

Maya Thomas von Big Brother Watch sagte: „Großbritannien erlangt leider international den Ruf, ein Land zu sein, in dem Online-Äußerungen mit mehr Eifer überwacht werden als die Arten von Verbrechen, die den Menschen die größten Sorgen bereiten.“

David Spencer von Policy Exchange fügte hinzu: „Wenn Polizeipräsidenten beschließen, ihre begrenzten Ressourcen für die Überwachung sozialer Medien einzusetzen, bedeutet das, dass sie diese Ressourcen nicht zur Bekämpfung von Messerkriminalität, Sexualdelikten und Ladendiebstahl verwenden.“

Ein prominentes Beispiel ist die Telegraph-Journalistin Allison Pearson, die am Volkstrauertag von der Polizei von Essex zu Hause aufgesucht wurde .

Grund dafür war ein ein Jahr alter Tweet, der als rassistisch motiviert eingestuft wurde. Sie schrieb auf X: „Ich respektiere die Polizei, die eine schwierige Arbeit leistet, aber dass zwei Polizisten am Volkstrauertag wegen eines ein Jahr alten Tweets bei mir auftauchen – sie wollen mir nicht sagen, was darin stand – untergräbt das das Vertrauen der Öffentlichkeit. Wir leben in einer freien Gesellschaft, und gesetzestreue Bürger sollten nicht wegen ‚falscher Ansichten‘ verfolgt werden.“

 

Kommentare, die Bedenken hinsichtlich Masseneinwanderung, kultureller Probleme mit dem Islam oder auch nur sarkastische Bemerkungen äußern, ziehen regelmäßig Polizeieinsätze nach sich. Antisemitische Stereotype, die als „Kunst“ getarnt sind, und „politische“ Kommentare zu Israel genießen hingegen vollen Schutz.

Großbritanniens Sprachverbotszone offenbart eine gefährliche Heuchelei. Wenn die Behörden Bilder mit blutrünstigen Beleidigungen schützen, während sie gleichzeitig Bürger wegen ihrer Tweets verfolgen, ist die Gleichheit vor dem Gesetz dahin. Meinungsfreiheit muss für alle gelten – oder sie gilt für niemanden.

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 27.03.2026

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One thought on “Polizei stuft antisemitische Kunstausstellung-Ausstellung die den Verzehr von Babys zeigt, als „nicht missbräuchlich oder beleidigend“ ein

  1. Kunst? Bei den Bildern hätte ich eher vermutet, das ein Kindergarten (Kita) die Bilder der Kinder ausstellt.

    Zu Thematik selbst, es ist sehr seltsam, aus welchem Blickwinkel heraus man sich echauffiert. Hier werden mal wieder einseitig die Juden vorgeschoben, statt generell zu hinterfragen, ob das Verspeisen von Kindern anstößig sei. Man kann da heraus ableiten, was als nächstes als „normal“ eingestuft würde: ein armer Esel, an dem sich wer vergeht (is mir schlecht!)

    Es scheint, als hätte der „Westen“ binnen der letzten ca. 30 Jahren jegliche Moral und Anstand verloren. Zur Wendezeit damals war doch sowas undenkbar! Dies ist das Resultat und Werk von einstig verhätschelten Kindern der Methode „stille Treppe“, die heute erwachsen sind und keine Normen und Anstand mehr kennen. Genauso siehts auch in der Politik aus! Ich wünsche mir die Zustände von um 1980-1995 zurück. Insbesondere die Umbruchzeit ca. 1990-1995, da war ein Fenster der Freiheit, des experimentierens.

    Auffällig bewußt wurd mir dieses insbesondere (na klar, typisch Kerl ;D) in der Pornoindustie. Da tauchten dann Filmchen auf unter Angabe „Czech“, wo sich junge Pärchen mitten in der Stadt in Parks, großen Plätzen mit Straßenbahn- und Busbahnhof ect. in aller Öffentlichkeit vergnügten und Polizei fuhr dran vorbei. Junge Päärchen, mithin hübscher Anblick (also die Regisseure hatten zumindest Geschmack! Truckerfahrer warn begeistert! ^^) keiner wußte wohin die Reise geht, alles schien möglich … es war das Auf- und Durchatmen der Gesellschaft nach regiden Zeiten des eisernen Vorhangs, Frühling und Tauwetter schien in der westlichen Lebensart aufzublühen … dann kam Schröder! (ich bin auf ihn im Gegensatz der allgemeinen Meinung nicht gut zu spechen, insbesondere seiner Agenda 2010. Pure Ausbeutung, da wurden Zeitarbeitsfirmen geschaffen, die sich ohne Mehrwert an den Arbeitern dumm und dämlich verdienten! Der Arbeiter erhielt 60 % eines Unter- (!) Mindestlohns und die Juppys in den Zeitarbeitsfirmen strichen 40% seiner (!) Arbeit für´s Nichtstun ein, wärend die arbeitslosen Sklaven dafür on Mass verheizt wurden!! Das ganze obendruff auch noch zum gesammt halben Lohn, weshalb sich Arbeitgeber und Zeitarbeitsfirmen so glänzend verstanden auf´m Buckel und auf´m Blut der verarmten Arbeitnehmer, damit sie überhaupt abends Kartoffeln auf´m Tisch hatten! Schröder ist in meinen Augen daher ein Verbrecher!)

    Daa gings los, der Aufstieg von Rot-Grün, die Waldorfverblödeten, Baumumarmer und Hühnerstreichler (die armen Hühner! Schon mal versucht, ´n Huhn zu streicheln? Dat schreit zum Gotterbarmen! ^^) kamen an die Macht. Hier wurden dann unfaßbare Gräuel salonfähig, wie Guantanamo, Abu Greip, wo westliches Militär Gefangene an Hundeleinen vorführten, auf ihnen herumtrampelten, sie mit Strom quälten, Waterboarding … unfaßbar schockierende Bilder, des Westens absolut unwürdig!! Ich war paralysiert, betrachtete das mir unfaßbare Geschehen mit offenem Mund! Es war auch die Zeit, wo ich aus dem Gewissen heraus mich hinterfragte als einstig (davor!) Wehrdienstleistender: „Dafür hast Gelöbnis geleistet? Dafür streitest mit der Waffe in der Hand einer hochtrabend `Parlamentsarmee`?“ Scham, tiefe Scham erfaßte mich! Der „Westen“ heute, er ist nicht der „Westen“ der einst war, das ist alles ein kruder Abklatsch der DDR geworden und zwar ihrer finstersten Seiten!

    Die Welt ändert sich mehr und mehr zu einer Dystopie, einer äußerst finsteren, will ich hinzufügen! Nichts erscheint mehr „richtig“ sondern bizarr, schräg, abstrus, verrückt und Irre! Und die Bürger werden (!) daran irre! Eine Korrektur geht nur noch durch „Systemsturz“, ob friedlich durch (hoffentlich!) unmanipulierten Wahlen, repräsentierend durch die AfD, die den Saustall mit Drahtbesen ausfegt, oder aber im bittersten Leid des Bürgerkrieges, „Bruder gegen Bruder“! Anzunehmen ist letzteres, denn die Verrückten kleben an ihren blauen Sesseln im Bundesgewächshaus. Ich sehe den Untergang, Furcht und Schrecken stehn mir in den Augen als bereits ü50iger, denn für mich kommt so langsam die Zeit der „Klapprigkeit“, ich habe nicht den Körper eines 18 jährigern, nur seine Optik! Fliehen? Wohin denn?!

    Ich seh´s noch kommen, das man mich als Taddergreis in die Uniform steckt, diesen miesen da oben noch den Arsch retten zu müssen, damit ´se noch mehr Unfug treiben können … sein Sie sich sicher: ich bin ´n Kandidat, der bei Waffenübergabe sich umdreht und den eigenen Feldwebel abknallt, aber ich werde ganz sicher nicht mich gegen´s eigene Volk wenden! Und dafür, genau dafür trage ich mit Stolz das Veteranenabzeichen der Bundeswehr! Ich bin (drück mir ´n Sturmgewehr in die Hand) ein Wolf in der Schafsherde, der die Herde nicht anrührt, sondern sie schützt: „an mir mußt vorbei, wenn an die ran willst und ich verkauf mein Hemd teuer!!“ Wer meine Optik kennt, verlacht mich als „Deutschlands Rache auf Arnold Schwarzenegger“ aber es vergeht ihm rasch, denn meine Kugeln sind nich lustig „und die können alle schneller laufen wie Du!“ ;D! Ich bin die wertvollste Karte im Spiel, der Harlekin, der Joker, „mach niemals die Rechnung ohne den Joker! Denn er ist unter Umständen mächtiger als das As.“ …

    Auch das lehrte mich das Leben: in der Kind- und Schulzeit, sowie in den Lehrjahren wurde ich gemobbt und ausgelacht, schikaniert, wo´s nur ging! In der Bundeswehr lachte niemand, ich war fest eingebunden in eine Kameradschaft, sowie Vorgesetzten, geachtet und gewertschätzt. „Dienst nach Vorschrift und ihn ernst nehmend, schlafen is nich!“ nicht grundlos ein oftmals OG im Rang eines UvD! „Ich halte Wacht, mir klaut keiner den Stuhl unter´m Hintern!“ …

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