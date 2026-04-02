Polizei stuft antisemitische Kunstausstellung-Ausstellung die den Verzehr von Babys zeigt, als „nicht missbräuchlich oder beleidigend“ ein

Groteske Blutverleumdungskunst genießt Schutz als „politische Meinungsäußerung“, während Tausende wegen Online-Äußerungen zur Einwanderung verhaftet werden.

In einem erschreckenden Beispiel für zweigleisige Polizeiarbeit hat die Polizei von Kent entschieden, dass eine Ausstellung mit grotesken Zeichnungen von Juden, die Babys essen, nicht als missbräuchlich, beleidigend oder hasserfüllt einzustufen ist.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Großbritannien weiterhin jährlich fast 10.000 Menschen wegen Beiträgen in sozialen Medien verhaftet, darunter auch Journalisten, die zu alten Tweets befragt werden, in denen sie die Masseneinwanderung kritisieren.

Die Ausstellung mit dem Titel „Zeichnungen gegen Völkermord“ fand in den Joseph Wales Studios in Margate, Kent, statt. Sie zeigte Hunderte von grob gezeichneten Bildern, darunter eines des „Künstlers“ Matthew Collings, das zwei Auktionatoren von Sotheby’s – im Besitz des französisch-israelischen Geschäftsmanns Patrick Drahi – beim Verzehr von Babys darstellte, während Blut von ihren geschärften Zähnen tropfte. („Das eine Prozent“: Eine Pariser Modenschau über das wahre Gesicht der okkulten Elite (Video))

Ein Schild, das zu den Zeichnungen führte, trug die Aufschrift: „Antisemitische Kunstausstellung hier entlang“.

A revolting exhibition in Margate has „art“ by @matthew51691936 Collings conflating Israel with Nazis, & Jews eating babies. TalkTV’s @JuliaHB1 said actions like this led to the extermination of 6 million Jews. „I am not joking“. Julia believes we should call this out. pic.twitter.com/Kz4DscLDkr — David Atherton (@DaveAtherton20) March 24, 2026

Collings, 70, ehemals einer der führenden Kunstkritiker des Landes, sagte, das Kunstwerk diene dazu, „das Bewusstsein für die Hölle zu schärfen“ und Israel sei durch sein Vorgehen in Gaza „die Verkörperung dieser Hölle“.

Er bestritt, dass das Bild Juden darstelle, und sagte: „Nichts in der Zeichnung sagt ‚Juden‘ oder behauptet, Juden würden Babys essen.“ Es mache lediglich „daraus, dass der Besitzer von Sotheby’s ein Zionist sei“ und „die Botschaft lautet, dass der Zionismus eine brutale Ideologie ist“.

Der von der Labour Party geführte Thanet-Rat hatte die Veranstaltung zunächst auf seiner Tourismus-Website beworben, sich dann aber entschuldigt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, die Ausstellung zu unterstützen.

An “anti-Semitic” art exhibition with drawings allegedly showing Jewish people eating babies was seemingly promoted by a Labour council ⤵️https://t.co/MKqCydziAW pic.twitter.com/9cLK7yWDi9 — The Telegraph (@Telegraph) March 23, 2026

Die Polizei von Kent antwortete auf eine Beschwerde mit einem Schreiben, in dem sie erklärte: „Das Kunstwerk kritisiert den israelischen Staat und sein Handeln, enthält aber keine Inhalte, die jüdische Menschen als Gruppe direkt beleidigen oder verletzen.“

„Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass der Künstler die Absicht hätte, zu Rassen- oder Religionshass aufzustacheln, was jedoch eine ausdrückliche Voraussetzung des Gesetzes ist“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Polizei urteilte, dass die Kriterien für ein Hassverbrechen oder auch für einen nicht strafbaren Hassvorfall nicht erfüllt seien. Sie fügte hinzu: „Der Inhalt ist politischer Natur, konzentriert sich auf einen Nationalstaat und nicht auf eine geschützte Gruppe und ist Teil des künstlerischen Ausdrucks, der unter die Meinungsfreiheit fällt.“

Exhibition that shows ‚Jews eating babies‘ deemed NOT abusive or insulting by policehttps://t.co/fFtzdttFnV — GB News (@GBNEWS) March 24, 2026 1 2

In dem Schreiben wurde weiter erläutert: „Es gibt keinerlei Hinweise auf Feindseligkeit gegenüber jüdischen Menschen als Gruppe oder Anzeichen für eine Gefährdung. Ich verstehe, dass dieses Ergebnis enttäuschend sein mag, insbesondere angesichts der Wirkung, die die Bilder auf Sie hatten.

Seien Sie versichert, dass Ihre Bedenken ernst genommen wurden und die Entscheidung erst nach sorgfältiger Prüfung aller verfügbaren Informationen getroffen wurde.“

Die Entscheidung, die nur wenige Stunden vor einem antisemitischen Brandanschlag auf vier Krankenwagen der jüdischen Freiwilligenorganisation Hatzolah in Nordlondon bekannt gegeben wurde, löste Empörung bei jüdischen Kampagnengruppen und Politikern aus, die das Kunstwerk als „grotesk“ und „nicht nur widerlich, sondern auch gefährlich“ bezeichneten.

Der Schatteninnenminister Chris Philp forderte die Polizei von Kent auf, ihre Entscheidung zu überdenken.

Counter-terror police are investigating an anti-Semitic firebomb attack feared to have been orchestrated by Iran, The Telegraph understands. 🔗: https://t.co/uWuDCcUttB pic.twitter.com/zorMraYqFA — The Telegraph (@Telegraph) March 23, 2026

Kritiker merken an, dass dieser selektive Ansatz im krassen Gegensatz zur britischen Politik gegenüber Äußerungen zu Einwanderung und Muslimen steht. Allein im Jahr 2024 nahm die Polizei 9.700 Personen wegen „grob beleidigender“ Beiträge in sozialen Medien gemäß dem Kommunikationsgesetz von 2003 und dem Gesetz gegen böswillige Kommunikation von 1988 fest – das entspricht etwa 30 Festnahmen pro Tag.

Toby Young von der Free Speech Union bezeichnete das Ausmaß als „nationalen Skandal“ und warnte, Großbritannien entwickle sich zum „Nordkorea der Nordsee“.

Maya Thomas von Big Brother Watch sagte: „Großbritannien erlangt leider international den Ruf, ein Land zu sein, in dem Online-Äußerungen mit mehr Eifer überwacht werden als die Arten von Verbrechen, die den Menschen die größten Sorgen bereiten.“

David Spencer von Policy Exchange fügte hinzu: „Wenn Polizeipräsidenten beschließen, ihre begrenzten Ressourcen für die Überwachung sozialer Medien einzusetzen, bedeutet das, dass sie diese Ressourcen nicht zur Bekämpfung von Messerkriminalität, Sexualdelikten und Ladendiebstahl verwenden.“

Ein prominentes Beispiel ist die Telegraph-Journalistin Allison Pearson, die am Volkstrauertag von der Polizei von Essex zu Hause aufgesucht wurde .

Grund dafür war ein ein Jahr alter Tweet, der als rassistisch motiviert eingestuft wurde. Sie schrieb auf X: „Ich respektiere die Polizei, die eine schwierige Arbeit leistet, aber dass zwei Polizisten am Volkstrauertag wegen eines ein Jahr alten Tweets bei mir auftauchen – sie wollen mir nicht sagen, was darin stand – untergräbt das das Vertrauen der Öffentlichkeit. Wir leben in einer freien Gesellschaft, und gesetzestreue Bürger sollten nicht wegen ‚falscher Ansichten‘ verfolgt werden.“

Kommentare, die Bedenken hinsichtlich Masseneinwanderung, kultureller Probleme mit dem Islam oder auch nur sarkastische Bemerkungen äußern, ziehen regelmäßig Polizeieinsätze nach sich. Antisemitische Stereotype, die als „Kunst“ getarnt sind, und „politische“ Kommentare zu Israel genießen hingegen vollen Schutz.

Großbritanniens Sprachverbotszone offenbart eine gefährliche Heuchelei. Wenn die Behörden Bilder mit blutrünstigen Beleidigungen schützen, während sie gleichzeitig Bürger wegen ihrer Tweets verfolgen, ist die Gleichheit vor dem Gesetz dahin. Meinungsfreiheit muss für alle gelten – oder sie gilt für niemanden.

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 27.03.2026