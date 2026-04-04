Spaniens Mega-Blackout entlarvt: Tonbandaufnahmen überführen Regierung Sánchez der Vertuschung

Was viele Kritiker der grünen Energiewende seit Jahren befürchten, hat sich auf der Iberischen Halbinsel in dramatischer Weise materialisiert.

Neue Audioaufnahmen, die eine Untersuchungskommission des spanischen Senats ausgewertet hat, belasten die sozialistische Regierung von Pedro Sánchez schwer – und werfen ein grelles Schlaglicht auf die Gefahren einer ideologiegetriebenen Energiepolitik, die auch Deutschland in den Abgrund zu reißen droht.

Der schwerste Stromausfall Europas seit über zwei Jahrzehnten

Am 28. April 2025 brach das spanische Stromnetz zusammen. Dutzende Millionen Menschen in Spanien und Portugal saßen bis zu 16 Stunden im Dunkeln. Verkehr, Kommunikation, medizinische Versorgung – alles kollabierte. Mehrere Todesfälle standen in direktem Zusammenhang mit dem Ausfall.

Es war der schwerste Blackout, den Europa seit mehr als zwanzig Jahren erlebt hatte. Kein Naturereignis, kein unvorhersehbarer Betriebsunfall – sondern die Konsequenz einer Politik, die physikalische Gesetze für verhandelbar hielt.

Die Regierung Sánchez versuchte in den Wochen und Monaten danach, den Vorfall als Zusammenspiel vieler diffuser Faktoren darzustellen.

Kein einzelner Schuldiger, keine klare Ursache – so lautete die bequeme Erzählung aus Madrid. Doch nun zerlegen Tonbandaufnahmen diese Fassade in ihre Einzelteile.

Netzbetreiber benannten Photovoltaik als Kern des Problems – in Echtzeit

Die Aufnahmen, die dem Senat vorliegen, dokumentieren die Kommunikation der Netzbetreiber in den Minuten vor dem Zusammenbruch. Bereits um 12:13 Uhr – zwanzig Minuten vor dem endgültigen Kollaps um 12:33 Uhr – beschrieben Techniker die Lage als kritisch.

Der Grund, den sie nannten, war unmissverständlich: „Schwingungen durch Photovoltaik“ und „sehr große Schwankungen der Photovoltaik“. Deutlicher kann ein Echtzeitbefund kaum ausfallen.

Die Betreiber betrachteten diese Schwankungen nicht isoliert. Sie verbanden sie mit Preissignalen und Marktbewegungen. Gleichzeitig fehlten im System konventionelle Erzeuger, die jene physikalische Trägheit hätten bereitstellen können, ohne die ein Stromnetz in kritischen Momenten unweigerlich instabil wird.

Ein Stromnetz, so muss man es den grünen Traumtänzern offenbar immer wieder erklären, lebt nicht von Moralappellen und Klimazielen. Es lebt von Physik.

Konkrete Warnungen an konkreten Netzpunkten

Die Warnungen blieben keineswegs abstrakt. Betreiber meldeten massive Spannungsschwankungen an mehreren Umspannwerken in Andalusien – darunter Cañaveral, Pizarroso, Arcos und Trillo. Um 12:26 Uhr warnte ein Betreiber zudem, das Kernkraftwerk Almaraz in Extremadura „schwanke stark“ und laufe Gefahr auszulösen.

Der Kollaps war also nicht als diffuses Unbehagen im System wahrnehmbar, sondern an konkreten, benennbaren Punkten des Netzes sichtbar.

Kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch fiel dann jede technokratische Fassade. Ein Techniker des Netzbetreibers Red Eléctrica wurde mit den Worten aufgezeichnet: „Scheiße, Scheiße, Scheiße, komm schon, zur Hölle damit! Wir schalten ab.“

Danach folgte die Bestätigung, dass der Strom weg sei. Das ist kein Kommentar der Opposition. Das ist der Ton eines Systems, das vor laufendem Betrieb auseinanderfliegt.

Warnungen lagen zwölf Tage vor dem Blackout vor

Noch verheerender für die Regierung Sánchez ist der Umstand, dass ähnliche Schwingungen und Spannungsprobleme dem Netzbetreiber Red Eléctrica bereits zwölf Tage vor dem Ausfall gemeldet worden waren.

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Techniker führten die Probleme direkt auf das schnelle Ein- und Ausspeisen photovoltaischer Produktion zurück. Ein Betreiber sprach von einem „montón de oscilaciones“ – einer Menge Schwingungen. Red Eléctrica soll darauf geantwortet haben, die Probleme stammten aus Anpassungen der Solarproduktion.

Die Warnung kam also nicht erst, als das System bereits fiel. Sie war vorher da. Sie war benannt. Sie war bekannt. Und sie wurde ignoriert. Genau deshalb ist der politische Sprengstoff so gewaltig.

Die Regierung klammert sich an Halbwahrheiten

Der Abschlussbericht des europäischen ENTSO-E-Expertengremiums vom März 2026 identifizierte eine Kombination verantwortlicher Elemente: umrichtergetriebene Schwingungen, darunter eine erzwungene Schwingung von 0,63 Hertz, die zu einer Photovoltaikanlage in Südspanien zurückverfolgt wurde, Lücken bei der Spannungs- und Blindleistungsregelung, schnelle Abschaltungen von Erzeugungseinheiten – darunter erhebliche Beiträge erneuerbarer Einheiten – sowie Kaskadeneffekte durch Überspannungsschutz-Auslösungen bei Solar- und Windanlagen.

Der Bericht schreibt den Blackout nicht allein den Erneuerbaren als einzigem Auslöser zu. Genau an dieser Formulierung wird sich die Regierung Sánchez festklammern wie ein Ertrinkender an einem Strohhalm. Doch politisch hilft ihr das nur sehr begrenzt. Denn der entscheidende Punkt bleibt bestehen:

Die Betreiber, die das Netz in Echtzeit steuerten, brachten die aufkommende Instabilität am Tag des Blackouts ausdrücklich mit photovoltaischer Erzeugung und geringer Systemträgheit in Verbindung. Und genau dieser Befund zerlegt die Regierungsdarstellung.

Vernichtete Originaldateien und monatelange Verzögerung

Dass die Senatskommission die Aufnahmen nur in nichtöffentlicher Sitzung anhören konnte, verschärft den Verdacht zusätzlich. Die Originaldateien wurden Berichten zufolge zerstört.

Den Senatoren blieben lediglich handschriftliche Transkripte. Red Eléctrica hatte die Bereitstellung des Materials zudem monatelang verzögert.

Erst wird ein riskanter Umbau des Systems politisch forciert, dann folgen Warnungen, dann kommt der Kollaps – und danach wird verzögert, relativiert und verwischt. Ein Muster, das man auch aus anderen europäischen Hauptstädten nur allzu gut kennt.

Ein Warnschuss für Deutschland

Die konservative Partido Popular, die den spanischen Senat kontrolliert, erklärte, die Kommission habe ihre Untersuchung abgeschlossen.

Die Partei wirft der Regierung Sánchez vor, frühzeitig Warnungen über Netzinstabilität im Zusammenhang mit hoher Durchdringung erneuerbarer Energien erhalten, diese aber ignoriert und anschließend die Rolle photovoltaischer Schwingungen beim Ausfall heruntergespielt zu haben.

Wenn das zutrifft – und die Tonbandaufnahmen legen es nahe –, dann reden wir nicht mehr über Fehleinschätzung, sondern über politisch motiviertes Wegsehen und anschließendes Vernebeln.

Was in Spanien geschehen ist, sollte jeden Deutschen alarmieren. Denn die Parallelen zur hiesigen Energiepolitik sind frappierend. Auch hierzulande werden konventionelle Kraftwerke abgeschaltet, ohne dass die Netzinfrastruktur, die Speicherkapazitäten und die Regeltechnik im gleichen Maß nachgerüstet werden.

Auch hierzulande werden grüne Zielzahlen gefeiert, während physikalische Grenzen ignoriert werden. Auch hierzulande werden Warnungen von Fachleuten als lästige Begleitmusik abgetan.

Der Spanien-Blackout war kein bloßer Betriebsunfall. Er war die Folge eines ideologischen Kurses, der ein Stromnetz behandelte, als ließe es sich mit Moralappellen stabilisieren.

Experten warnen seit Jahren, dass Stromnetze, die für zentralisierte fossile Energiesysteme gebaut wurden, für die dezentrale und intermittierende Natur von Wind- und Solarstrom schlecht geeignet sind. Trotzdem haben aufeinanderfolgende Regierungen – in Spanien wie in Deutschland – unter dem Druck von EU-Vorgaben und grünem Lobbyismus immer weiter auf den Ausbau der Erneuerbaren gesetzt, ohne die notwendigen Investitionen in Netzstabilität auch nur annähernd mitzudenken.

Wenn Ideologie auf Physik trifft, verliert immer die Ideologie

Zur Debatte steht nicht bloß ein einzelner Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel. Zur Debatte steht ein ganzes politisches Modell – eine Politik, die grüne Zielzahlen über Systemrealität stellt, technische Warnungen als Störgeräusche behandelt und nach dem Zusammenbruch lieber Nebel wirft, als Verantwortung zu übernehmen.

Die Wahrheit ist jetzt auf Tonband festgehalten. Und sie ist vernichtend.

In Zeiten derartiger politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten – ob drohende Blackouts, galoppierende Staatsverschuldung oder die schleichende Entwertung unserer Währung – erweisen sich physische Edelmetalle einmal mehr als verlässlicher Anker der Vermögenssicherung.

Gold und Silber kennen keinen Blackout, benötigen keine Netzfrequenz und sind immun gegen die ideologischen Experimente von Regierungen, die Physik für verhandelbar halten. Als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio bieten sie genau jene Stabilität, die unsere Stromnetze offensichtlich nicht mehr garantieren können.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 02.04.2026