Stark reduziert: Hammersmith® HydroBlast-Akku-Druckreiniger

HydroBlast-Akku-Druckreiniger: Entfernen Sie Schmutz ohne Kompromisse.



Entdecken Sie den Hammersmith® HydroBlast-Akku-Druckreiniger – die kabellose und kompakte Akku-Reinigungspistole für eine effektive Schmutzentfernung ohne Kompromisse.

Der HydroBlast funktioniert auch ohne Wasserhahn – einfach den flexiblen Schlauch in einen Eimer oder eine andere Wasserquelle legen, und schon kann die Reinigung beginnen.

Herkömmliche Druckreiniger sind oft sperrig, kabelgebunden, teuer und verbrauchen viel Strom. Die Lösung: der Hammersmith® HydroBlast-Akku-Druckreiniger. Dieses kompakte und leichte Handgerät wiegt nur 1,4 Kilogramm.

Mit dem flexiblen Schlauch und dem leichten, kompakten Handgerät erreichen Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen. Der Hammersmith® HydroBlast-Akku-Druckreinigerbietet Ihnen eine beeindruckende Reichweite von bis zu 5 Metern, sodass Sie ohne Leiter arbeiten können.

Der leistungsstarke 21-V-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von 30 bis 40 Minuten mit nur einer Akkuladung.

Die aufsteckbare Seifenschaumflasche ermöglicht das Einfüllen von Reinigungsmitteln und ein effektives Einschäumen der Oberflächen.

Die Breitstrahldüse sorgt für eine einfache großflächige Reinigung, während die Präzisions-Jet-Sprühdüse gezielte, punktuelle Reinigungsarbeiten ermöglicht.

Im Set enthalten:

Hammersmith ® HydroBlast: 38 × 21,5 × 6,5 cm

HydroBlast: 38 × 21,5 × 6,5 cm Schlauchadapter: 3,5 × 3,5 × 6,5 cm

Nano-Siebfilter (rostfrei): 5 × 5 × 10 cm

Seifenschaumflasche: 13,3 × 6 × 15 cm

Ladegerät: 4,5 × 3 × 8,5 cm (Kabellänge: 63 cm)

Akku: 21 V 1,3 Ah Lithium-Ionen

Präzisions-Jet-Sprühdüse: 2,8 × 2 × 3 cm

Breitstrahldüse: 2,8 × 2 × 3 cm

Lange Druckdüse: 16,3 × 3,4 × 3,4 cm

Druckschlauch: 5 m

Aufbewahrungstasche

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 31.03.2026