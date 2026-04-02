Trump bestätigt den Bau eines „massiven“ Militärkomplexes unter dem neuen Ballsaal des Weißen Hauses (Video)

Präsident Donald Trump bestätigte, dass das US-Militär unterhalb des neuen Ballsaals des Weißen Hauses eine große Anlage errichtet, die vermutlich im Notfall als Bunker dienen soll.

Bei einer Pressekonferenz an Bord der Air Force One am Sonntagabend wies der Präsident darauf hin, dass Details der gesicherten Anlage aufgrund einer Klage des National Trust for Historic Preservation ans Licht gekommen seien.

„Das Militär baut jetzt einen großen Komplex unter dem Ballsaal, was erst kürzlich wegen einer dummen Klage bekannt wurde“, sagte Trump zu Reportern, während er ein großes Plakat hochhielt, das ein Modell des neuen Ballsaals zeigte.

„Aber das Militär baut unter dem Ballsaal einen riesigen Komplex, der sich im Bau befindet, und wir sind sehr gut im Zeitplan, sodass wir als Teil davon voraus sind… Der Ballsaal wird im Wesentlichen zu einer Halle für das, was unter dem Militär gebaut wird, einschließlich Drohnen und allem anderen.“

Der Präsident wies ferner darauf hin, dass das für die Fenster des Ballsaals verwendete Glas „extrem dick…kugelsicheres Glas“ sei.

Trump kritisierte außerdem einen Artikel der New York Times vom Wochenende, in dem behauptet wurde, die Baupläne des Ballsaals seien voller Konstruktionsfehler, darunter eine Treppe, die ins Nichts führe. (DUMBs: Dunkle Geheimnisse unterirdischer Stützpunkte enthüllt (Video))

„Ich glaube, die Times schrieb: ‚Manche Fenster sind aber unecht.‘ Wir haben keine unechten Fenster. Sie erwähnten ein Treppenhaus im Süden – wir haben kein Treppenhaus im Süden. Das wurde schon vor langer Zeit ersetzt.“

Trumps Enthüllung des „Komplexes“ unter dem Ballsaal folgt auf einen Beitrag auf Truth Social im Januar, in dem der Präsident darauf hinwies, dass eine Klage des National Trust for Historic Preservation die Offenlegung ehemals „streng geheimer“ Informationen über den unterirdischen Bunker erzwungen hatte.

Video:

Bundesrichter urteilen gegen den Ballsaal des Weißen Hauses und die Streichung der Mittel für NPR und PBS.

Am Dienstag erließen Bundesrichter Anordnungen, die den laufenden Bau des Ballsaals im Weißen Haus untersagten und Bundesbehörden daran hinderten, die Finanzierung von National Public Radio und Public Broadcasting Service einzustellen.

Im Ballsaal sagte der US-Bezirksrichter Richard Leon: „Der Präsident der Vereinigten Staaten ist der Verwalter des Weißen Hauses für künftige Generationen von Präsidentenfamilien. Er ist jedoch nicht der Eigentümer!“

Leon sagte, Trump behaupte, der Kongress habe dem Präsidenten in den geltenden Gesetzen die Befugnis erteilt, sein Ballsaalprojekt im Ostflügel zu realisieren, „und zwar mit privaten Mitteln“.

Der National Trust for Historic Preservation argumentiert, der Präsident habe nach geltendem Recht keine solche Befugnis und eine einstweilige Verfügung sei notwendig, um irreparablen Schaden abzuwenden, so der Richter. – Epoch Times

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der National Trust in der Sache wahrscheinlich Erfolg haben wird, da kein Gesetz dem Präsidenten auch nur annähernd die Befugnis einräumt, die er für sich beansprucht“, fuhr Leon fort – und erließ eine einstweilige Verfügung mit der Anordnung, dass „das Bauprojekt des Ballsaals eingestellt werden muss, bis der Kongress dessen Fertigstellung genehmigt“.

Der US-Bezirksrichter Randolph Moss aus Washington erklärte gegenüber NPR und PBS , dass Trumps Anordnung die Sender NPR und PBS aufgrund ihrer Sichtweise ins Visier nehme.

„Der Erste Verfassungszusatz duldet keine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung und keine Vergeltungsmaßnahmen dieser Art“, schrieb er in einer 62-seitigen Entscheidung .

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Wie die Epoch Times weiter ausführt, ordnete Trumps Erlass vom 1. Mai 2025 die Einstellung der Finanzierung von NPR und PBS an. „Die staatliche Finanzierung von Nachrichtenmedien ist in diesem Umfeld nicht nur überholt und unnötig, sondern untergräbt auch den Anschein journalistischer Unabhängigkeit“, sagte er und fügte später hinzu, es spiele keine Rolle, welche Standpunkte NPR und PBS vertraten, sondern „entscheidend ist, dass keiner der beiden Sender den Steuerzahlern ein faires, korrektes oder unvoreingenommenes Bild des aktuellen Geschehens vermittelt.“

In einem am selben Tag veröffentlichten Informationsblatt erklärte das Weiße Haus, dass NPR und PBS „mit Steuergeldern Parteilichkeit und linke Propaganda angeheizt“ hätten.

Offizielle Vertreter verwiesen auf Entscheidungen wie die anfängliche Weigerung des US-amerikanischen Radiosenders NPR, über einen Laptop zu berichten, der einst Hunter Biden, dem Sohn von Präsident Joe Biden, gehörte, und die Ausstrahlung einer Dragqueen in einer Sendung von PBS, die sich an Kinder ab drei Jahren richtete.

NPR und PBS reichten kurz darauf separate Klagen ein, in denen sie die Kürzungen der Fördermittel als verfassungswidrig bezeichneten.

In der Klage von NPR hieß es, die Anordnung verletze „die grundlegenden Garantien des Ersten Verfassungszusatzes auf Redefreiheit, Pressefreiheit und Vereinigungsfreiheit“.

In den Gerichtsakten hatten Regierungsanwälte erklärt, die Anordnung stelle keine verfassungswidrigen Bedingungen für die Meinungsfreiheit dar, sondern richte lediglich die staatliche Förderung von Aktivitäten an den politischen Prioritäten aus und lehne eine Verlängerung der Bundesmittel für die Programme der Kläger ab.

Moss erklärte, er erkläre Trumps Anordnung für illegal und nicht durchsetzbar und untersage allen als Beklagte genannten Bundesbehörden, sie umzusetzen oder durchzusetzen.

„Das ist ein absurdes Urteil eines aktivistischen Richters, der versucht, das Gesetz zu untergraben“, erklärte Abigail Jackson, Sprecherin des Weißen Hauses, gegenüber der Epoch Times per E-Mail. „NPR und PBS haben kein Recht auf Steuergelder, und der Kongress hat bereits beschlossen, ihnen die Finanzierung zu entziehen. Die Trump-Regierung freut sich auf den endgültigen Sieg in dieser Angelegenheit.“

Ein Sprecher von PBS teilte der Epoch Times per E-Mail mit, dass der Sender von der Entscheidung begeistert sei.

„Wie wir argumentiert haben und Richter Moss entschieden hat, stellt die Exekutivanordnung einen eklatanten Fall von verfassungswidriger Diskriminierung aufgrund der Meinung und Vergeltungsmaßnahmen dar und verstößt gegen die seit langem geltenden Grundsätze des Ersten Verfassungszusatzes“, sagte der Sprecher.

„Wir bei PBS werden auch weiterhin unserer Mission nachkommen, alle Amerikaner als vertrauenswürdigste Medieninstitution des Landes zu bilden und zu inspirieren.“

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Quellen: PublicDomain/infowars.com/zerohedge.com am 02.04.2026