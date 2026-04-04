UN-Beamter warnt vor drohendem israelischen Atomkrieg unter falscher Flagge: „Der Dritte Weltkrieg steht bevor“

Ein hochrangiger UN-Diplomat ist zurückgetreten und hat vor einer seiner Behauptung nach unmittelbar bevorstehenden israelischen Atomoperation unter falscher Flagge gewarnt, die sich gegen den Iran richten könnte – eine Provokation, die seiner Warnung nach schnell zu einem Dritten Weltkrieg eskalieren könnte.

Mohamad Safa trat am Sonntag von seinem Amt zurück.

In einer brisanten öffentlichen Erklärung beschuldigte Safa die UN, aktiv den Einsatz von Atomwaffen im Iran vorzubereiten – als Teil eines größeren, von einer einflussreichen Lobby gesteuerten Komplotts.

Er erklärte, er könne nicht länger Teil einer Organisation bleiben, die seiner Ansicht nach an einer katastrophalen militärischen Eskalation mitwirkt, die die Welt in einen Atomkrieg stürzen könnte.

„Ich glaube nicht, dass die Menschen die Tragweite der Situation verstehen, da die UN sich auf einen möglichen Einsatz von Atomwaffen im Iran vorbereitet“, erklärte Safa.

„Das ist ein Bild von Teheran“, schrieb er in einem Beitrag auf X neben einem Foto von Teheran.

„Für euch ungebildete, weltfremde, wehrlose Kriegstreiber, die ihr euch schon die Lippen leckt beim Gedanken daran, es zu bombardieren.“

Defenddemocracy.press berichtet: In seinem Brief erklärte Safa, dass er auch 2023 zurücktreten wolle und drei Jahre lang Geduld gehabt habe.

Safa erwähnte mehrere Konflikte weltweit und sagte, dass einige Beamte der Vereinten Nationen Israel und die Vereinigten Staaten nicht der Verletzung des Völkerrechts bezichtigen wollen.

Er sagte, die höchsten UN-Beamten „weigern sich, das Geschehen in Gaza als Völkermord zu bezeichnen, das Geschehen im Libanon als Kriegsverbrechen und ethnische Säuberung, dass der Krieg gegen den Iran nach internationalem Recht illegal ist und dass vom Iran keine unmittelbare Bedrohung für den Weltfrieden ausgeht“.

„…und ganz offensichtlich wollen sie Israel und die Vereinigten Staaten nicht der Verletzung des Völkerrechts und der Begehung von Kriegsverbrechen beschuldigen und schützen damit die Entscheidungsträger effektiv vor einer solchen Einstufung – alles aufgrund des Drucks einer mächtigen Lobby“, fügte er hinzu.

Safa behauptete, er sei kritisiert worden, als er nach Oktober 2023, als die Hamas Israel angriff und dies zu einem über zwei Jahre andauernden Krieg führte, seine Bedenken und seine abweichende Sichtweise zum Ausdruck brachte.

„Nach diesem Datum und nachdem dieselbe Lobby eine neue Weltordnung durchgesetzt hatte, die ihren Anfang in Gaza nahm, und nachdem ich meine Bedenken geäußert und eine andere Perspektive angeboten hatte, sah ich mich einer Reihe von Kritikpunkten und Anschuldigungen ausgesetzt“, sagte er.

‚Erhielt Morddrohungen, wurde im Stich gelassen‘

Safa behauptete, von den Vereinten Nationen im Stich gelassen worden zu sein und Morddrohungen gegen sich und seine Familie erhalten zu haben.

Er gab außerdem an, bei der UN zensiert worden zu sein, nicht von der Organisation selbst, sondern von einigen hochrangigen Beamten, die seiner Aussage nach „ihre Macht missbrauchen, um dieser Lobby zu dienen“.

Safa nannte in seinem Brief keine Namen von Amtsträgern.

Der Gesandte behauptete sogar, diese hochrangigen Persönlichkeiten hätten eine Desinformationskampagne unterstützt, in der behauptet wurde, Iran stelle eine nukleare Bedrohung dar, und eine kriegsbefürwortende Stimmung geschürt, um zum Krieg gegen die Islamische Republik aufzurufen.

„Anfang dieses Jahres starteten hochrangige Beamte und einflussreiche Diplomaten, unterstützt von globalen Medien und Algorithmen sozialer Medien, eine Desinformationskampagne, in der sie eine iranische Atombedrohung behaupteten und kriegsbefürwortende Stimmungen säten, um einen Krieg mit dem Iran zu fördern, aber in der gesamten Region, um ihre eigene Agenda voranzutreiben“, schrieb Safa in seinem Brief.

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„Diese Lobby wurde benutzt, um Sie zu täuschen und Ihnen vorzugaukeln, der Iran stelle eine unmittelbare Bedrohung für den Weltfrieden dar.

Das war eine Lüge und ist dieselbe Taktik, die beim Völkermord in Gaza angewendet wurde und die nun für die ethnische Säuberung und die Besetzung des Libanon eingesetzt wird.

Die UN darf diesen Fehler nicht wiederholen. Bis der vom UN-Generalsekretär skizzierte Reformprozess wirksam umgesetzt ist, muss ich leider alle meine Aufgaben ruhen lassen“, fügte er hinzu.

I don’t think people understand the gravity of the situation as the UN is preparing for possible nuclear weapon use in Iran. This is a picture of Tehran. For you uneducated, untraveled, never-served, warhawks licking your chops at the thought of bombing it. It’s not some low… pic.twitter.com/BnzB4F3001 — Mohamad Safa (@mhdksafa) March 29, 2026

Ich glaube nicht, dass die Menschen die Tragweite der Situation begreifen, während sich die UN auf einen möglichen Atomwaffeneinsatz im Iran vorbereitet.

Dies ist ein Bild von Teheran. An euch ungebildete, weltfremde, kriegsmüde Kriegstreiber, die ihr euch schon die Hände reibt beim Gedanken an einen Bombenangriff: Es ist keine dünn besiedelte Wüste. Hier leben Familien, Kinder, Haustiere. Ganz normale Menschen aus der Arbeiterklasse mit Träumen. Ihr seid krank, wenn ihr Krieg wollt.

Teheran ist eine Stadt mit fast 10 Millionen Einwohnern. Stellt euch vor, Washington, Berlin, Paris, London oder noch viel mehr würden mit Atomwaffen bombardiert.

Ich habe meine diplomatische Karriere aufgegeben, um diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe meine Pflichten ruhen lassen, um nicht Teil dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu werden oder Zeuge davon zu sein, in dem Versuch, einen nuklearen Winter zu verhindern, bevor es zu spät ist.

Gestern protestierten fast zehn Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten gegen die Einführung von Atomwaffen. Die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes muss sehr ernst genommen werden. Es ist gefährlich. Handelt jetzt! Verbreitet diese Botschaft weltweit. Geht auf die Straße. Protestiert für unsere Menschlichkeit und unsere Zukunft. Nur das Volk kann es aufhalten. Die Geschichte wird sich an uns erinnern.

After much reflection, and after it became clear to me that some UN seniors are serving a powerful lobby and not the UN, I have decided to suspend all my duties as PVA Main Representative at the UN and from all UN committees/groups of which I am a member. I cannot in good… pic.twitter.com/6L93K9ZP7N — Mohamad Safa (@mhdksafa) March 27, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.04.2026