WEF: Tokenisierung der Natur: Alles wird messbar, alles wird handelbar. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein

aikos2309

Während der Krieg gegen den Iran die globalen Energiemärkte erschüttert und Versorgungsängste wachsen, legt das World Economic Forum mit seinem aktuellen Bericht zur „Nature Economy“ ein Programm vor, das weit über klassischen Umweltschutz hinausgeht.

Es geht nicht mehr nur um Schutz von Ressourcen – es geht um deren vollständige Integration in ein globales Finanzsystem.

Der Bericht beschreibt über 50 konkrete Investitionsfelder, in denen Natur selbst zur wirtschaftlichen Einheit wird. Wälder, Wasser, Böden, Biodiversität und sogar Ernährungssysteme werden messbar gemacht, bewertet und in Märkte überführt.

Der zentrale Gedanke ist klar: Natur wird zur Anlageklasse.

Tokenisierung der Natur: Alles wird messbar, alles wird handelbar

Was hier entsteht, ist ein System, in dem natürliche Ressourcen in standardisierte Einheiten zerlegt werden:

CO₂, Biodiversität, landwirtschaftliche Nutzung – alles soll quantifiziert, zertifiziert und handelbar gemacht werden.

Damit wird Natur nicht mehr als Lebensgrundlage betrachtet, sondern als ökonomisches Objekt:

  • messbar
  • bewertbar
  • investierbar

Die Konsequenz ist eine tiefgreifende Transformation:

Was bisher frei oder gemeinschaftlich war, wird in ein System überführt, das von Investoren gesteuert wird. (Trumps Söhne sagen, der Dollar brauche ein „Upgrade“, und ihr Stablecoin USD1 werde dazu beitragen, die US-Hegemonie zu erhalten, während Trump weiterhin Immobilien tokenisiert)

Ernährung im Umbau: Von Tradition zu „effizienten Proteinen“

Der Bericht spricht offen von der Transformation globaler Ernährungssysteme. Alternative Proteinquellen werden als zentrale Investitionschance hervorgehoben – darunter auch Insekten.

Das wird nicht als kulturelle Entscheidung dargestellt, sondern als Effizienzfrage:

  • weniger Ressourcenverbrauch
  • höhere Skalierbarkeit
  • bessere Integration in globale Systeme

Ernährung wird damit Teil eines optimierten, wirtschaftlich gesteuerten Systems.

Die unsichtbare Voraussetzung: Kontrolle durch Daten

Damit dieses Modell funktioniert, braucht es eine umfassende Infrastruktur:

  • Datenerfassung über Nutzung von Ressourcen
  • Monitoring von Produktion und Konsum
  • globale Standards zur Bewertung

Ohne diese Kontrolle ist die „Nature Economy“ nicht umsetzbar.

  • Das bedeutet:
  • Jede Nutzung von Natur muss nachvollziehbar werden.
  • Jede Aktivität muss messbar werden.
  • Jeder Akteur muss identifizierbar werden.

Machtverschiebung: Wer investiert, kontrolliert

Der Bericht richtet sich klar an:

  • große Investoren
  • Finanzinstitutionen
  • globale Unternehmen

Staaten und Bürger erscheinen vor allem als Teil des Systems – nicht als dessen Gestalter.

Damit verschiebt sich die Kontrolle:

Nicht mehr politische Prozesse entscheiden primär über Ressourcen, sondern Kapitalströme und Investitionslogiken.

Fazit: Eine neue Ordnung der Ressourcen

Der WEF-Bericht zeigt keine isolierten Umweltmaßnahmen, sondern den Aufbau eines umfassenden Systems:

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Natur wird ökonomisiert.

Ernährung wird umgebaut (Insektem essen).

Ressourcen werden standardisiert.

Und alles wird in ein globales Finanz- und Kontrollsystem unterworfen.

Inmitten einer realen Energiekrise entsteht damit eine neue Realität:

Nicht nur Energie, sondern die gesamte natürliche Grundlage des Lebens wird zur wirtschaftlichen Größe – verwaltet, bewertet und zunehmend gesteuert.

Quellen: PublicDomain/reports.weforum.org am 28.03.2026

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11 comments on “WEF: Tokenisierung der Natur: Alles wird messbar, alles wird handelbar. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein

  1. WEF: “ Du wirst nichts besitzen und glücklich sein,
    WEF: „Das Zins-Schuldsystem wird es nicht mehr geben und du wirst glücklich sein“.
    WEF: „Hypotheken wird es nicht mehr geben und du wirst glücklich sein“.

    Warum druckt ihr nicht den vollständigen Wortlaut vom WEF ab ?

    Das Volk bleibt in seinem Denken starr und steif wie Stein, kann nicht Denken das Besitz eine Matrix-Schlinge ist, welche je nach Bedarf zugezogen werden kann (Abgaben)
    Wohin denkt ihr gelangt dieses viele Geld was ihr durch Besitz zahlt.
    (Müllabfuhr, Kanal, Wasser, Internet, Versicherungen, Krankenversicherung, Rentenversicherung, privsate Vorsorge, dann auch Reinigung, Renovierung, Neiuanschaffungen) ihr arbeitet euer ganzes Leben um eueren Besitz zu erhalten, was überig ist wird in die Bank getragen, was aber nur auf Antrag wiieder zurück bekommt.

    Worin ist der Vorteil begründet das man Besitz hat?
    Es ist nur ein geistiges Hologramm.

    In dieser goldenen Zeit (Jesaija) wird es ein „Mein“ und „Dein“ nicht mehr geben.
    Alles wird Allen gehören, alle Menschen sind Besitzer von Allem.

    Das was der WEF damit veröffentlichte, kann seit tausenden von Jahren exakt gelesen weren im Buch Jesaija, doch das Volk der Menschen versteht es nicht was da gemeint ist.
    Der WEF hat nur das Buch Jesaija zitiert, im Bezug auf Besitz.
    Ein Stein hat gegenüber dem Volk der Menschen einen größeren Verstand.

    Jesaija 65,21 Sie werden Häuser bauen / und selbst darin wohnen, / sie werden Weinberge pflanzen und selbst deren Früchte genießen. 22 Sie werden nicht bauen, / damit ein anderer wohnt, nicht pflanzen, / damit ein anderer isst, sondern wie die Tage eines Baumes / sind die Tage meines Volkes und das Werk ihrer Hände / werden meine Auserwählten selber verbrauchen. 

    Heute bauen Hasndwerker die Häuser um nicht selbst darin zu wohnen.
    Heute arbeiten Menschen in Weinberge, doch den Wein trinken andere.
    Heute arbeiten Menschen in Gemüseplantagen, doch die Früchte essen andere.
    Heute kann niemand seinen Jahresbedarf an Lebensmitteln selbst herstellen.
    Die Knechschaft durch Besitz funktioniert auf der gesamten Erde.

    Es kommt doch diese goldene Zeit des Friedens für 1000 Jahre siehe Irlmaier und Jesaija.
    In dieser Zeit werden die Menschen Besitz als Unsinn ansehen.
    Denn Alle Menschen werden Alles besitzen.
    Die Erde wird wieder allen Menschen zurückgegeben werden.
    Heute ist es so das nur eine Handvoll Menschen die Besitzer der Erde sind, alles andere sind Skalven.
    Sie sagen es ist dein Besitz, doch frei verfügen kann darüber niemand.

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  2. Jesaija 65,20 …..“wer als Hundertjähriger stirbt, / gilt als junger Mann, / und wer die hundert Jahre verfehlt,/ gilt als verflucht.“.

    In Deutschland sind es 0,02 % der Bevölkerung welche älter als 100 Jahre sind.
    Der weltweite Anteil der Menschen über 100 jahre ist bei 0,007 %.
    Diese Zahlen sind lächerlich klein, wird aber in den Medien als große gesellschaftliche Leistung gerühmt.
    Jesaija beschreibt das es die absloute Ausnahme sein wird, wenn ein Menschen nicht 100 Jahre alt wird. Jesaija beschreibt einen Anteil der Hundertjährigen an der Gresamtbevölkerung der bei 99,99 % liegt, und das Hundertjährige in ihrem Aussehen und Gesundheit als junge Männer angesehen werden.
    Was Jesaija da beschreibt, ist eine völlig andere Zeit welche wir heute nicht mal im Ansatz mit unserem Denken, als die kommende Lebenswelt realisieren können.
    Auch Irlmaier beschreibt diese Zeit wie Jesaija.

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  3. Wenn das Leben im Zeichen des Wassermann wieder auf die Erde zurückkehrt, in einer neuen Weltordnung dann ist es logisch das auch die Lebenserwartung ansteigt.
    Denn die Impilskraft eines neuen Sternzeichens bringt das Leben wieder auf die Erde zurück, heute leben wir in der Totenwelt der Absteigenden Fische-Zeit.
    Da ist kein Leben mehr, nur im neuen Sternzeichen Wassermann kann das Leben wieder auf die Erde kommen.
    Wer am Fische-Zeitalter festhält (US-Jesus-Religion) damit wird die Erde zum Wüstenplaneten.
    Aktuell wird eine extrem hohe Spannung zum Wassermann-Zeitalter aufgebaut, da aber die Zeit des Wassermann immer mehr kommt, so wird die Entspannung schlagartig vom Fische in den Wassermann springen, was alle Kontinente durcheinander wirbeln wird,
    Durch diese extremen Spannungen welche Amerika heute aufbaut, wird es zu gigantischen Erbeben und Vulkanausbrüchen kommen.
    Durch HAARP und CERN, gepulste digitale Hochfrequentstrahlen, versuchen sie die kosmischen Kräfte vom Sternzeichen Wassermann zu verhindern.
    Kann sich kein Mensch vorstellen welche Spannungen, auch geistige Spannung, sie damit in der Erde aufgebaut haben.
    Wenn sich diese Spannungen entladen springt Europa an den Äquator, um 180 ° gedreht.

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  5. In dieser goldenen Zeit (Jesaija) wird es ein „Mein“ und „Dein“ nicht mehr geben.
    Alles wird Allen gehören, alle Menschen sind Besitzer von Allem.

    >>>> >Das ist NICHT das goldene Zeitalter ! Das ist der Abstieg zur Sklaverei und Ausrottung. Es ist die geplante Einführung des weltweiten Kommunismus !!! Im Kommunismus gehört alles dem Staat, die Leute glauben nur, sie hätten Anspruch auf ebenso alles. Das System bricht immer zusammen wenn alle Resourcen verbraucht sind und alles marode ist, weil die Menschen für besondere Ideen nichts bekommen, ebenso nichts für Mehrarbeit oder Investitionen ! Umgehen will man das mit KI – Robotern, aber wetten das wird nicht funktionieren ? 😉

    Sie glauben KI kann so vieles, einiges ja, aber längst nicht alles. Aber wenn sie so weit sind, wozu sollten sie dann Milliarden Menschen noch füttern, und sei es nur mit krank machenden und Gen verändernden Insekten oder Kunstfleisch auf Basis ewig wachsender Krebszellen, Madenmilch usw. ?

    Schwab sagte die nutzlosen Esser werden als Dünger auf den Feldern entsorgt werden. Oklahoma hat nun die menschliche Kompostierung und Ausbringung auf Agrarflächen gesetzlich erlaubt ! Die Falle wird bald zuschnappen, leider. Danach ist es zu spät. China zB. dringt weiter auf staatliche Coins vor, der BTC usw. wird nun bekämpft. Wie ich oft schon sagte, am Ende wird er wertlos und verboten sein !

    @ Uwe, genau meine Worte ! Glücklich sind nur die, welche ihren Frieden gefunden haben !

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  6. @uwe
    Tote haben keine Gefühle, denn die sind doch tot, also bitte wie sollen die dann glücklich sein können, das ist Unsinn, so etwas geht nicht.
    Dann frag mal einen Toten, ob er denn glücklich ist, bin mir sehr sicher, er wird dir nicht sagen das er glücklich ist.
    Um glücklich sein zu können, und den Frieden gefunden zu haben, ist er voraussetzung das man lebt, denn bei den Toten gibt es kein „Glücklich sein“, keinen Streit aber auch keinen Frieden, halooooo, die sind einfach nur tot, da ist somst nichts. Die Selle ist woanders und interessiert sich für Glück oder Frieden so überhaupt nicht.
    Hab doch geschrieben NIEMAND hat Geld, also bitte wie soll es dann Sklaverei geben können wenn es kein Geld gibt..

    Sklaverei geht ohne Geld nicht.

    Sind hier nur noch kath. Priester am Schreiben?
    Wo sind hier die Freigeister abgeblieben, alles ist hier nur noch katholisch Indoktrieniert.

    Bei der vielen Webung für „Weltbild“ ist es klar das Pravda eine kath. Seite ist , denn Besitzer der „Weltbild“ ist die kath. Kirche.

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  7. @uwe
    …“Im Kommunismus gehört alles dem Staat“…
    Eben nicht, denn auch der Staat wird keinen Besitz haben, NIEMAND wird Besitz haben, es wird auch keinen „Staatshaushaöt“ geben.
    Kein Präsident, kein Kanzler, kein Arbeiter wird Geld verwenden
    Nur so ist Freiheit erst möglich.
    Mit dem Auftauchen der ersten Münze, und damit das man Waren einen Geldwert gegenüber stellte, war die Sklaverei erschaffen.
    Kommunismus ist keine besitzlose Staatsform.
    Alle großen Konzerne der Welt werden kommunistisch geführt, man kann Anteile erwerben Mitarbeiter erhalten als Lohn Aktienanteile, man ist somit Teil der Firma,
    Es ist nur ein anderes Wort für „Volkseigener Betrieb“ die westliche Welt verwendet das Wort „Anteilseigner“, zwei Wörter mit gleicher Bedeutung.
    Auch das Bounssystem ist identisch.

    Amerika verbreitet den Irrttum des Kommunismus, Amerika ist ein kommunistisches Land.
    Alles in Amerika ist „Volkseigentum“ die Wall-Street ist die Verwaltung des kommunistischen US-Systems.

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  8. Kein Musk, kein Bezos, kein Zuckerberg, kein Präsident, wird dann Geld besitzen.
    Keine Konzernbosse, keine Firmenchefs, werden etwas besitzen.
    Schwab sagte doch „Niemand“ wird etwas besitzen, was ist an dem Wort „Niemand“ so schwer zu verstehen ?

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  9. Zitat Schwab. „Die Menschen werden nichts besitzen“.
    Sind etwa die Konzernchefs, die Eliten keine Menschen.

    Frage:
    Wo hoch ist das Gehalt des Papstes ?
    Was verdient der Papst monatlich ?
    Der Papst erhält kein Gehalt und bezieht kein Einkommen.
    Als Oberhaupt der katholischen Kirche arbeitet er ohne Lohn.

    Und der Papst ist glücklich.

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    1. Faktenscheck, oh Gott ! Glaubst du das ernsthaft ? Ich kann dir sagen er hat es gesagt, denn ich habe es selbst gehört ! Er sprach auch vom Steakholder Kapitalismus und vielem mehr. Also, die Megareichen besitzen alles, der Rest besitzt nichts mehr ! UND GENAU DAS LÄUFT AUCH SCHON IN GAZA ! Du hattest dort Besitz ? Registriere dich und du bekommst von Trump einen Token. Er hat einen Wert von 5000 Dollar und wenn er neu aufbaut kannst du ihn gegen eine Wohnung eintauschen ! $5K ist nichts !!! Und ich wette, du bekommst ggfs. eine Wohnung, aber sie gehört nicht dir und du wirst hohe Miete zahlen ! Vorher hattest du aber ggfs. mal ein eigenes Haus.

      Ferner hat er ein Buch geschrieben, da steht auch alles drin ! Und die welche es gekauft haben sind entsetzt darüber, was sie da alles lesen konnten !

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