🇩🇪 Skandal am Reichstag: Polizeieinsatz wegen Deutschlandfahne! (Video)

Man muss sich diese Szene auf der Zunge zergehen lassen: Im Herzen der deutschen Demokratie, im Berliner Reichstag, rückt die Bundestagspolizei aus – nicht wegen einer Bedrohung, nicht wegen eines Sicherheitsvorfalls, sondern wegen einer schwarz-rot-goldenen Flagge.

Wir schreiben das Jahr 2026, und in der Bundesrepublik Deutschland ist man offenbar an einem Punkt angelangt, an dem das Schwenken der eigenen Nationalflagge im Parlament zum potenziellen Verstoß gegen die Hausordnung erklärt wird.

Eine Fahne, drei Beamte und jede Menge Fragezeichen

Was war geschehen? Während am vergangenen Montag mehrere tausend Demonstranten unter dem Motto „Merz muss weg“ durch das Berliner Regierungsviertel zogen, applaudierten mehrere AfD-Abgeordnete und deren Mitarbeiter den Bürgern vom Balkon ihrer Bundestagsbüros.

Die Demonstranten reckten zahlreiche Deutschlandfahnen in die Höhe – und auch die Parlamentarier griffen zur großen schwarz-rot-goldenen Flagge. Mit dabei: Beatrix von Storch, Stefan Keuter und Pierre Lamely.

Kaum hatten die Abgeordneten ihre Solidarität mit den Bürgern bekundet, erschienen bewaffnete Bundestagspolizisten auf dem Balkon. Ihre Begründung?

Man sei wegen der Deutschlandfahne „hochgeschickt“ worden. Von wem genau dieser bemerkenswerte Auftrag erteilt wurde – ob von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) oder einem ihrer Stellvertreter – blieb im Dunkeln. Die Beamten forderten die Abgeordneten auf, die Flagge nicht mehr zu zeigen oder gar zu schwenken.

„Wo ist das Problem? Deutschland-Flagge?“ – so die berechtigte Frage des Abgeordneten Keuter, der gleichzeitig auf die Fahne deutete, die selbstverständlich über dem Reichstag weht.

Die Antwort, die alles offenbart

Die Erwiderung des Beamten dürfte als Sinnbild dieser bizarren Episode in die Geschichte eingehen: Es stehe der „Verdacht im Raum“, dass das Zeigen der Nationalflagge gegen die Hausordnung verstoße. Der Vorgang sei „in Klärung“. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen:

In welchem anderen Land der Welt müsste ein Beamter ernsthaft prüfen, ob das Schwenken der eigenen Landesfahne im nationalen Parlament zulässig ist?

Bezeichnend ist, dass die Polizisten letztlich unverrichteter Dinge wieder abzogen. Nach Worten der Abgeordneten hätten die Beamten „kleinlaut den Rückzug angetreten“.

Von Storch ergänzte, es sei den Beamten die Sache wohl selbst „ein bisschen unangenehm“ gewesen. Demonstrativ schwenkte sie die Fahne anschließend einfach weiter.

Doppelte Standards in Schwarz-Rot-Gold und Regenbogen

Den wohl entlarvendsten Moment lieferte von Storch jedoch mit einem simplen Hinweis: In einem der gegenüberliegenden Büros hänge eine Regenbogenfahne im Fenster.

„Da warten wir mal, ob das da unten abgehängt wird oder ob wir die Deutschland-Fahne abhängen müssen“, so ihre süffisante Bemerkung.

Eine Frage, die sich ein ganzes Land stellen sollte: Wie ist es um ein Gemeinwesen bestellt, in dem die Nationalflagge zum Verdachtsfall, die Regenbogenflagge hingegen zur akzeptierten Selbstverständlichkeit geworden ist?

2.000 statt einer Million – und doch ein Symbol

Die Demonstration selbst trug den ambitionierten Namen „Projekt M1llion“. Initiator Marcel Baldauf aus Sachsen hatte gehofft, eine Million Menschen nach Berlin zu mobilisieren. Angemeldet waren 10.000, gekommen sind laut Polizeiangaben rund 2.000. Die Hauptkundgebung fand am Brandenburger Tor statt.

Neben dem Rücktritt der Großen Koalition unter Friedrich Merz forderten die Teilnehmer unter anderem direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild, die Abschaffung der CO₂-Steuer, einen Stopp der Gesundheitsreform sowie das Ende des Rundfunkzwangsbeitrags.

Doch über die schiere Teilnehmerzahl hinaus bleibt die eigentliche Erkenntnis dieses Tages: Wenn im deutschen Parlament die Anwesenheit der Deutschlandfahne einen Polizeieinsatz auslöst, dann ist etwas grundlegend aus den Fugen geraten.

Es ist genau jene Entfremdung von Volk und Vaterland, die viele Bürger längst spüren – und die mehr über den Zustand der Republik aussagt als jeder offizielle Lagebericht.

In Krisenzeiten zählen beständige Werte

In einer Zeit, in der selbst nationale Symbole zur Diskussion gestellt werden, in der die Industrieaufträge einbrechen und die Zuversicht der Deutschen auf ein Rekordtief sinkt, suchen viele Bürger nach Beständigkeit. Wo Vertrauen in Institutionen erodiert und politische Verlässlichkeit zur Mangelware wird, gewinnen reale, greifbare Werte an Bedeutung.

Video:

Zeitgleich hingen aus den Fraktionsbüros der Grünen ungehindert Regenbogenfahnen.

Dieser Vorfall offenbart erneut eine unerträgliche Doppelmoral im Herzen der deutschen Demokratie. Während das Zeigen der eigenen Nationalflagge durch Bundestagsabgeordnete kriminalisiert werden soll, hängen in den Fenstern der anderen Fraktionen ungestört bunte Regenbogenfahnen.

Hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen, um patriotische Volksvertreter zu schikanieren und den friedlichen Protest der Bürger auf der Straße unsichtbar zu machen.

Als AfD fordern wir das sofortige Ende dieser absurden Willkür und die uneingeschränkte Achtung unserer Nationalsymbole im gesamten Bundestag.

Ideologische Flaggen müssen aus den Fenstern des Parlaments verschwinden, während Schwarz-Rot-Gold als Symbol unserer Identität und Freiheit überall stolz gezeigt werden darf. Wir stehen an der Seite der Bürger für Gerechtigkeit und echte demokratische Grundwerte.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 09.06.2026