💥 CERN wird am 29. Juni geschlossen. Sie haben Dir gesagt, es ist eine „Wartung“ … (Video)

Netzfund bei Paul White Gold Eagle auf X.

Der Large Hadron Collider – die leistungsstärkste Maschine, die jemals von Menschenhand gebaut wurde – geht am 29. Juni 2026 aus. Für den sogenannten „Long Shutdown 3“ ist er dauerhaft offline.

💥Sie haben dir gesagt, dass es ein Upgrade ist. Routine. Technisch.

💥Aber die interne Zeitleiste stimmt nicht überein. LS3 war ursprünglich für 2028 geplant. Es wurde vorverlegt. Zweimal. Die endgültige Beschleunigung erfolgte im ersten Quartal 2026 – drei Monate nachdem Lauf 3 Ergebnisse lieferte, die nie veröffentlicht wurden. Nicht verzögert. Nie veröffentlicht.

💥Ein ehemaliger Datenanalyst – 6 Jahre, CERN Computing Centre, verließ November 2025:

💥“Im September 2025 erzeugten Kollisionen von Lauf 3 bei 13,6 TeV eine Anomalie in Sektor 7-L. Kein Teilchen. Keine Antimaterie.

Eine Resonanzsignatur ohne entsprechende Masse. Energie stammte aus einer Quelle, die im Standardmodell nicht existiert. Die Daten waren mit Level 5 gekennzeichnet – ich hatte Level 5 in sechs Jahren noch nie gesehen. Innerhalb von 72 Stunden wurde der Datensatz auf einen eingeschränkten Server verschoben.

Zugriff für 340 widerrufen Das interne Memo bezog sich auf „Protokoll 7“ – eine Bezeichnung, die mir in keiner CERN-Dokumentation begegnet war.

Drei Wochen später wurde LS3 von 2028 auf Juni 2026 verschoben. Das ist kein Zufall, weil man eine 13-Milliarden-Dollar-Maschine wegen Wartungsarbeiten abschaltet.“

👉Was haben sie gefunden⁉️

💥Das Standardmodell macht 5 % des Universums aus. Die anderen 95 % – dunkle Materie, dunkle Energie – „fehlen nicht“. Es ist auf der anderen Seite von etwas. CERN wurde gebaut, um die Tür zu finden. Lauf 3 hat es gefunden.

💥Sie werden nicht wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Sie werden abgeschaltet, weil das, was durchgelaufen ist, bei laufender Maschine nicht eingedämmt werden kann.

👉29. Juni. 19 Tage.

💥Die Maschine wird dunkel. Aber was es geöffnet hat, schließt sich nicht, wenn Sie den Strom ausschalten.

💥Tesla wusste es. Er schrieb 1899 darüber – Signale von außerhalb unserer Dimension, empfangen in Colorado Springs. Seine Papiere wurden 1943 vom Office of Alien Property beschlagnahmt. Rezensiert von Dr. John G. Trump – dem Onkel des Präsidenten.

💥Drei Generationen später sitzt der Enkel im Oval Office. Die Maschine schaltet sich ab. Der Zeitpunkt ist kein Zufall.

💥CODE: RUN3-SECTOR-7L / PROTOCOL-7 / LS3-MOVED-2028→2026 / TESLA-1899 / JOHN-G-TRUMP-1943 / 29. JUNI

💥Sie haben eine Maschine gebaut, um eine Tür zu öffnen. Sie haben es geöffnet. Jetzt schalten sie die Maschine aus. Aber Türen schließen von dieser Seite aus nicht. 19 Tage.

So weit alles klar?

Hier ein passender Kommentar zu dem kryptischen Post:

Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Verschwörungstheorien funktionieren: Man nimmt einen echten Vorgang und hängt eine erfundene Geschichte daran.

Ja, der LHC geht 2026 in den Long Shutdown 3. Aber das ist kein geheimnisvoller Not-Aus, sondern der geplante große Umbau für den High-Luminosity LHC. CERN veröffentlicht dazu seit Jahren Zeitpläne, technische Ziele und Fortschrittsberichte.

Besonders auffällig ist der zentrale Fehler: LS3 wurde nicht heimlich von 2028 auf 2026 vorgezogen. CERN schreibt selbst, dass der Beginn auf Anfang Juli 2026 gelegt wurde und damit siebeneinhalb Monate später liegt als zuvor geplant. Auch „dauerhaft offline“ ist falsch. Der LHC wird umgebaut und soll danach als High-Luminosity LHC weiterlaufen.

Der Rest besteht aus typischen Nebelwörtern: anonymer Datenanalyst, geheime Codes, „Protokoll 7“, Tesla, John G. Trump, dunkle Materie und eine angeblich offene Tür. Das klingt spannend, liefert aber keine überprüfbaren Belege.

Hier eine echte Meldung zum CERN:

Der dritte lange Shutdown steht kurz bevor, und der LHC wird nie wieder derselbe sein.

Der Large Hadron Collider (LHC), der weltweit führende Teilchenbeschleuniger, ist der ganze Stolz des CERN. Dieses Instrument hat die Grenzen der Teilchenphysik erweitert und 2012 den lang ersehnten Beweis für die Existenz des Higgs-Bosons erbracht . Ab dem 29. Juni wird der LHC für seine dritte lange Abschaltphase außer Betrieb genommen. Die Welt wird sich grundlegend verändern.

Die dritte lange Stillstandsphase (Long Shutdown 3) wird vier Jahre dauern und einige bedeutende Arbeiten umfassen. Dazu gehört der Abbau eines kleinen Teils des 27 Kilometer langen Rings des LHC . Das Ziel ist einfach: die Anzahl der Kollisionen im Teilchenbeschleuniger massiv zu erhöhen.

Der High Luminosity Large Hadron Collider, kurz HiLumi, wird die neue, aufregende Phase des LHC einläuten. Luminosität steht in diesem Fall für die Anzahl der Teilchenkollisionen pro Sekunde. Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der Kollisionen mehr als verdoppelt, was zu neuen Erkenntnissen über die fundamentale Physik führen wird.

„Es ist eine aufregende Zeit für das CERN: Die dritte lange Abschaltphase beginnt sehr bald, und der Übergang vom derzeitigen Large Hadron Collider (LHC) zu seiner massiv aufgerüsteten Version, dem High-Luminosity LHC, wird unserer Forschung neue, belebende Möglichkeiten eröffnen“, sagte Dr. Gautier Hamel de Monchenault , Forschungs- und Rechendirektor des CERN, gegenüber IFLScience.

„Wir werden die Leistung des Beschleunigers maximieren können und mit dem Betrieb des High-Luminosity LHC mehr Daten erzeugen als mit allen drei Betrieben des LHC zusammen.“

Umfangreiche Vorbereitungsarbeiten für diese bedeutende Modernisierung wurden bereits geleistet – von der Entwicklung neuer Magnete für den Beschleuniger bis hin zum Bau der ober- und unterirdischen Anlagen, die für die Umsetzung dieser Modernisierung notwendig sind. IFLScience besuchte die verschiedenen Einrichtungen, die sich auf HiLumi vorbereiten.

„Nachdem wir das Higgs-Boson gefunden hatten“, sagte uns Dr. Oliver Bruning , Direktor für Beschleuniger und Technologie am CERN, während unseres Besuchs, „stellte sich unmittelbar die Frage, wie wir die Leistungsfähigkeit des LHC über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten können.“

Bruning erklärte, die Idee einer solchen Aufrüstung sei bereits vor der Inbetriebnahme des LHC entstanden. In der Teilchenphysik zahlt es sich aus, vorbereitet zu sein. Die Entdeckung des Higgs-Bosons bestärkt diese Motivation. HiLumi soll etwa 380 Millionen Higgs-Bosonen liefern , verglichen mit den bisher erzeugten rund 55 Millionen.

Das Upgrade wird es Wissenschaftlern ermöglichen, dieses entscheidende Teilchen besser zu verstehen: ein sehr lohnendes Ziel, da das Higgs-Boson für die Masse aller anderen Teilchen verantwortlich ist. Doch das ist noch nicht alles.

HiLumi wird seltene Ereignisse untersuchen, eine Reihe von Messungen der fundamentalen Physik verbessern, die Eigenschaften einiger schwer zu beobachtender fundamentaler Teilchen einschränken und weiterhin nach Physik jenseits des Standardmodells suchen – nach Dingen, von denen wir wissen, dass sie existieren sollten, die wir aber noch nicht gefunden haben.

„Die großen Experimente ATLAS und CMS werden modernisiert, um den Herausforderungen der Phase hoher Luminosität gerecht zu werden. Dies führt zu einer deutlich höheren Präzision und Empfindlichkeit der Messungen und einem gesteigerten Entdeckungspotenzial“, sagte Hamel de Monchenault gegenüber IFLScience.

Die beiden anderen Experimente am LHC, ALICE und LHCb, werden während der Abschaltung ebenfalls einige Verbesserungen erfahren, wobei die deutlichsten Verbesserungen Anfang der 2030er Jahre erfolgen werden, wenn die Ära der hohen Luminosität beginnt.

Die Entwicklung dieser neuen Phase wird auch einen sehr nachhaltigen Umgang mit der Abwärme des Geräts beinhalten. Um die Teilchenstrahlen in einer Umlaufbahn zu halten, die sich nur geringfügig langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist ein starker Magnet erforderlich. Für deren Betrieb wird viel Energie benötigt, wodurch eine erhebliche Menge an Abwärme entsteht.

Die Abwärme wurde üblicherweise in die Umwelt abgeleitet oder in Kühltürme geleitet. Bei diesem Projekt stand Nachhaltigkeit im Vordergrund, daher wird die Wärme von HiLumi zur Warmwasserversorgung lokaler Gemeinden genutzt.

„Dies alles wird parallel zu den HiLumi-Upgrades umgesetzt. Teil der gesamten Maßnahme ist es, unser Fachgebiet nachhaltiger zu gestalten und es global in die Gesellschaften zu integrieren“, erklärte Dr. Bruning gegenüber IFLScience.

Das CERN ist seinem Wesen nach eine internationale Organisation, aber jeder, mit dem wir sprachen, betonte die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit bei der Realisierung dieser aufregenden neuen Entwicklung.

Neue Erkenntnisse über die fundamentale Physik stehen bevor, und während die Maschine und ihr Experiment modernisiert werden, gibt es immer noch jede Menge Daten vom LHC, die darauf warten, analysiert zu werden.

Mehr über Wettermanipulation und geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Video:

Quellen: PublicDomain/iflscience.com am 18.06.2026