📈 Preis-Schock: Tankstellen drehen durch – ab 12 Uhr plus 20 Cent

Es ist ein Lehrstück deutscher Politik in zwei Akten. Erst gewährt der Staat dem geschundenen Autofahrer eine gnädige Atempause, dann zieht er die Daumenschrauben wieder an – pünktlich, präzise und gnadenlos.

Am Mittwoch um Punkt 12 Uhr ist es so weit: Der sogenannte „Tankrabatt“ läuft aus, die Mineralölsteuer kehrt in alter Höhe zurück. Und der Verbraucher? Der darf zahlen. Wie immer.

Ein Geschenk mit Verfallsdatum

Anders als die meisten staatlichen Wohltaten, die uns über Jahrzehnte begleiten, war die Senkung der Mineralölsteuer von vornherein befristet. Ganze zwei Monate – Mai und Juni – durften die Bürger an der Zapfsäule durchatmen.

Nun ist Schluss. Ab dem 1. Juli gelten wieder die alten Steuersätze, und die Preise für Benzin und Diesel werden förmlich nach oben katapultiert. Insgesamt geht es um eine Steuererhöhung von satten 16,7 Cent pro Liter, die auf einen Schlag an die Verbraucher durchgereicht werden könnte.

Die 12-Uhr-Regel als doppelschneidiges Schwert

Doch warum erst mittags? Hier kommt eine kuriose deutsche Regelung ins Spiel. Preiserhöhungen beim Sprit sind eigentlich verboten – einzig um Punkt 12 Uhr dürfen die Tankstellen ihre Preise nach oben korrigieren, völlig unabhängig von der Marktlage.

Senkungen hingegen sind jederzeit erlaubt. Das Ergebnis dieser bürokratischen Konstruktion: Der Anstieg am Mittwochmittag könnte sich auf deutlich über 20 Cent pro Liter summieren. (⏳🇩🇪 34 Tage bis zum Tankrabatt-Ende – Deal hängt am seidenen Faden – und Berlin schläft)

Schon am Montag fiel die tägliche Erhöhung mit durchschnittlich 20 Cent beim Benzin und 26 Cent beim Diesel ungewöhnlich heftig aus. Die Tankstellen versuchten offenbar, den brutalen Sprung am Mittwoch abzufedern und über mehrere Tage zu strecken.

Auch am Dienstag war daher mit kräftigen Aufschlägen zu rechnen – schließlich müssen die Betreiber die Steuersenkung am Vormittag erst einmal vorstrecken.

Wer profitierte wirklich – und wer zahlte die Zeche?

Beim Diesel wurde der Steuersatz zeitweise auf das EU-Minimum abgesenkt. Beim Benzin wählte man zwar dieselbe absolute Höhe, doch da der deutsche Staat seine Bürger an der Benzinzapfsäule traditionell schröpft wie kaum ein anderes Land, lag der Steuersatz selbst während des Rabatts noch 43 Prozent über der Brüsseler Untergrenze.

Eine stärkere Entlastung? Lehnte die Regierung ab. Versteht sich von selbst.

Der nimmersatte Staat hat wieder kräftig Hunger – und die Folgen für die Inflation nimmt man in Kauf, während die eigenen Diäten ohnehin automatisch steigen.

Immerhin: Laut ifo-Institut kam die Entlastung größtenteils tatsächlich beim Verbraucher an. Beim Benzin sanken die Preise um 16 bis 17 Cent, beim Diesel allerdings nur um etwa 12 Cent.

Macht unterm Strich rund 27 Prozent der Steuersenkung, die in den Taschen von Tankstellenbetreibern und Mineralölkonzernen landeten. Für jeden Ökonomen war das absehbar – nur die Politik gab sich überrascht.

1,4 Milliarden Euro – und keine echte Reform in Sicht

In den zwei Monaten verzichtete der Bund auf rund 1,4 Milliarden Euro an Einnahmen. Auch Länder und Gemeinden mussten leichte Einbußen bei der Mehrwertsteuer hinnehmen.

Unter Fachleuten gilt die Maßnahme als wenig zielgerichtet, geradezu als Musterbeispiel für Aktionismus mit Ablaufdatum. Massive Mitnahmeeffekte inklusive. Eine dauerhafte, vernünftige Reform der Treibstoffbesteuerung?

Fehlanzeige. Stattdessen drohen durch die stetig steigenden CO2-Preise schon die nächsten staatlichen Aufschläge.

Man muss es so deutlich sagen: Hier wird nicht entlastet, hier wird verwaltet. Der Bürger soll glauben, der Staat sei großzügig – dabei gibt er nur kurzzeitig zurück, was er sich zuvor reichlich genommen hat.

Es ist ein Spiel mit gezinkten Karten, bei dem der Steuerzahler stets der Verlierer bleibt. Und während Berlin Milliarden für fragwürdige Projekte verpulvert, soll ausgerechnet der Pendler, der Handwerker, die Familie auf dem Land die Last tragen.

Diese Empörung teilen längst nicht mehr nur einzelne Stimmen, sondern weite Teile der deutschen Bevölkerung, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 30.06.2026