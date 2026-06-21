🚨 Hacker enthüllen geheimes Elite-Netzwerk mit Verbindungen zu Peter Thiel

Ein massiver Datenleck hat die Mitgliederliste von „Dialog“ offengelegt, einem exklusiven Netzwerk, das 2006 von dem Milliardär und Investor Peter Thiel und Auren Hoffman gegründet wurde.

Die von WIRED eingesehenen, geleakten Dokumente enthüllen angeblich mehr als 200 Mitglieder und Teilnehmer aus Politik, Technologie, Geheimdiensten, Medien, Finanzen, Militär und Regierung.

🚨 Einige der Namen auf der geleakten Liste sind:

• Elon Musk

• Jared Kushner

• Ted Cruz

• US-Finanzminister Scott Bessent

• NATO-Oberbefehlshaber General Alexus Grynkewich

• YouTube-CEO Neal Mohan

• OpenAI-Präsident Greg Brockman

• Gouverneur von Maryland, Wes Moore

• Gouverneur von Colorado, Jared Polis

• Senator Cory Booker

• Senator Ted Cruz

Neben zahlreichen Milliardären, Geheimdienstmitarbeitern, Militärkommandeuren, CEOs, Journalisten und Politikern. (Tiefer Staat: Die unsichtbare Regierung hinter den Kulissen)

🚨 Das Leck stammt angeblich aus Registrierungsdaten, die im Quellcode der Dialog-Website versteckt waren.

Laut WIRED enthielten die Daten:

• Biografien der Mitglieder

• Politische Zugehörigkeiten

• Wohnorte

• Teilnahmehistorie an Retreats

• Private Zugangstoken für die Anmeldung

🚨 Dialog wird oft als Silicon-Valley-Version der Bilderberg-Gruppe bezeichnet.

Die Organisation veranstaltet exklusive, private Retreats, bei denen sich einflussreiche Persönlichkeiten unter strenger Vertraulichkeit treffen.

Den Teilnehmern wird angeblich zugesichert, dass nichts, was in den Meetings besprochen wird, nach außen dringt.

🚨 Die durchgesickerte Agenda für bevorstehende Veranstaltungen enthielt Themen wie:

• Bewältigung des Dritten Weltkriegs

• Technologien auf dem Schlachtfeld

• Wiedereinführung von Atomwaffen

• Aufbau einer Sekte

• Wie steht es um Ihr Sexleben?

Diese Diskussionen finden Berichten zufolge zwischen Politikern, Militärs, Geheimdienstmitarbeitern, Führungskräften aus der Technologiebranche, Investoren und Medienschaffenden statt.

🚨 Der Leak enthüllte außerdem eine separate, mit dem Netzwerk verbundene Partnervermittlungsplattform.

Das Anmeldeformular fragte die Teilnehmer angeblich, ob sie „auf der Suche nach Liebe“ seien, und leitete interessierte Mitglieder auf eine private Dating-Website weiter, die exklusiv für Dialog-Mitglieder konzipiert war.

🚨 Die größte Kontroverse ist nicht, dass mächtige Leute miteinander kommunizieren.

Die Kontroverse besteht darin, dass eines der einflussreichsten privaten Netzwerke der Welt fast 20 Jahre lang nahezu völlig im Verborgenen operierte und dabei folgende Personen miteinander verband:

• Regierungsbeamte

• Militärkommandeure

• Geheimdienstmitarbeiter

• Milliardäre

• CEOs von Technologieunternehmen

• Persönlichkeiten aus den Medien

Allesamt unter Regeln, die speziell darauf ausgelegt waren, die Vertraulichkeit der Gespräche zu gewährleisten.

🚨 Es gibt keine Beweise dafür, dass Dialog ein Verbrechen begangen hat.

Doch das Leck hat eine Debatte neu entfacht, die nie wirklich verstummt ist:

Welchen Einfluss haben private Elitenetzwerke auf Politik, Medien, Technologie und öffentliche Angelegenheiten?

Und warum treffen sich einige der mächtigsten Menschen der Welt überhaupt hinter verschlossenen Türen?

❓Wenn Regierungsbeamte, Militärführer, Milliardäre und Führungskräfte aus der Technologiebranche sich privat vernetzen, sollte die Öffentlichkeit dann mehr über die Inhalte dieser Gespräche erfahren?

Quellen: PublicDomain/Ukasha Explains am 21.06.2026