🚨 Ölpreis steigt nach Trumps Aussage: „Die USA müssen auf den iranischen Angriff auf den Apache-Hubschrauber reagieren“

Trump sagt , die USA müssten reagieren, nachdem der Iran einen Apache über der Meerenge abgeschossen hat.

Trump sagt, Washington und Teheran befänden sich in den „letzten Zügen“ der Vertragsunterzeichnung, „in zwei oder drei Tagen“.

Iran schießt US-Apache-Hubschrauber über der Meerenge ab , Besatzung in Sicherheit

Trotz Trumps Aufruf zu einem israelischen Waffenstillstand steigen die Opferzahlen im Südlibanon weiter an.

Soviel zu den anfänglichen Hoffnungen auf eine baldige Einigung…

Trump reagiert auf den Abschuss des Apache-Hubschraubers und droht mit einer Verschärfung der Reaktion

Nach ersten Berichten über den Abschuss eines US-amerikanischen AH-64 Apache-Hubschraubers über der Straße von Hormus vor der Küste Omans – ein beispielloser Vorfall im Iran-Krieg – erklärte Trump vor wenigen Augenblicken auf Truth Social:

„Ich wurde von unserem großartigen Militär darüber informiert, dass die Iraner letzte Nacht einen unserer hochmodernen Apache-Hubschrauber bei einem Patrouillenflug über der Straße von Hormus abgeschossen haben. Beide Piloten waren beteiligt, beide sind in Sicherheit und unverletzt. Dennoch müssen die Vereinigten Staaten zwangsläufig auf diesen Angriff reagieren. “

Die Nachricht, dass die USA den Iran-Krieg möglicherweise unmittelbar wieder aufnehmen werden, ließ den Ölpreis sofort in die Höhe schnellen…

… da sich Trumps jüngstes Versprechen, dass ein großer Frieden bevorsteht, offenbar erneut als gescheitert erweist. (🚨 Trump sagt, Netanjahu habe „keine andere Wahl“, als einem Abkommen mit dem Iran zuzustimmen. „Ich bestimme die Regeln. Er nicht.“)

Trump sagt, das Iran-Abkommen befinde sich in den „letzten Zuckungen“… erneut

Präsident Trump beharrt weiterhin darauf, dass Washington und Teheran sich in den „letzten Zügen“ der Vertragsunterzeichnung befinden , und deutet sogar (erneut) an, dass eine Einigung in wenigen Tagen erzielt werden könnte :

Auf die Frage, ob es sich um Tage oder Wochen handeln würde, sagte er, es würde „zwei oder drei Tage“ dauern .

Teheran hat wiederholt erklärt, dass ein Abkommen den Libanon – wo Israel seinen Krieg gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah fortsetzt – einschließen müsse, und feuerte am Sonntag Raketen auf Israel ab. Dies provozierte eine israelische Vergeltungsaktion, trotz des Drucks der USA zur Zurückhaltung.

Der Iran feuerte noch eine Salve ab, bevor er die Einstellung der Kampfhandlungen verkündete, und Stunden später erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass das „Feuer an dieser Front eingedämmt“ sei.

Natürlich hören wir seit Kriegsbeginn immer wieder, dass der Krieg nur noch wenige Tage entfernt sei. Und doch geraten beide Seiten, wie allzu vorhersehbar, in eine Eskalationsfalle und klettern die Eskalationsleiter immer weiter hinauf .

Das Weiße Haus erklärt jedoch, man werde ein Abkommen aushandeln, das gut für das amerikanische Volk sei, unabhängig davon, ob es Israel gefalle oder nicht. „Israel mag das gutheißen, Israel mag es nicht gutheißen – aber es liegt im besten Interesse der Vereinigten Staaten“, erklärte Vizepräsident JD Vance diese Woche gegenüber Fox News.

US-Apache-Hubschrauber über der Meerenge abgeschossen, Besatzung in Sicherheit

Ein US-Hubschrauber ist über der Straße von Hormus vor der Küste Omans abgestürzt – ein beispielloser Vorfall im Iran-Krieg , wie das Zentralkommando am Dienstag mitteilte. Die beiden Besatzungsmitglieder wurden Berichten zufolge von unbemannten Booten gerettet.

Der Hubschrauber vom Typ AH-64 Apache der US-Armee patrouillierte in den regionalen Gewässern, bevor es zu dem Abschuss kam, dessen Umstände weiterhin ungeklärt sind und den das Pentagon nach eigenen Angaben untersucht. Die Iraner hingegen behaupten, genau zu wissen, was passiert ist – sie bestehen darauf, dass der Apache abgeschossen wurde .

„Ein AH-64 Apache-Kampfhubschrauber der US-Armee wurde von der Marine der Revolutionsgarden in der Nähe der Straße von Hormus abgeschossen und zerstört, nachdem er Warnungen ignoriert und von einem unserer Schnellboote aus beschossen worden war“, heißt es in einer Erklärung des iranischen Militärzentralkommandos .

Die New York Times, die als eine der ersten über den Abschuss berichtete, hebt die Behauptungen und Gegenbehauptungen zu den Geschehnissen hervor :

Es war zunächst unklar, ob der Apache-Hubschrauber durch iranisches Feuer abgeschossen wurde, einen technischen Defekt erlitt oder auf ein anderes Problem stieß, sagte eine mit dem Vorfall vertraute Person, die anonym bleiben wollte. Das Zentralkommando erklärte in einer Stellungnahme , der Vorfall werde untersucht.

Das Pentagon gibt jedoch an, die Besatzung sei erfolgreich gerettet worden. Die ungewöhnliche Rettungsaktion mit unbemannten Booten verleiht der Geschichte eine weitere, merkwürdige Dimension.

„Ein unbemanntes Überwasserfahrzeug der Task Force 59, im Wesentlichen ein Drohnenboot, hat die Soldaten gefunden und gerettet“, erklärte Sprecher Captain Tim Hawkins gegenüber NBC News. Die beiden Piloten würden nun medizinisch versorgt, so Hawkins weiter, nachdem ihre Rettung nur zwei Stunden nach dem Absturz des Flugzeugs erfolgt war.

Nach dem NBA-Finale am Montagabend sprach Trump kurz mit Journalisten am John F. Kennedy International Airport in New York und ging dabei auf den seltenen Absturz im Persischen Golf ein.

„Den Piloten geht es gut. Ja“, sagte Trump . „Niemand wurde verletzt. Wir werden morgen einen Bericht veröffentlichen. Aber den Piloten geht es gut .“

Apaches wurden zusammen mit A-10-Kampfhubschraubern häufig für Tiefflugeinsätze im Persischen Golf und in der Region Hormuz eingesetzt, um iranische Kleinstädte anzugreifen.

Was die iranischen Behauptungen über einen Abschuss betrifft, so bleibt dies ein äußerst plausibles Szenario, allerdings hat das Pentagon nicht mitgeteilt, ob es unter iranisches Feuer geraten ist.

FOX: Amerikanische Streitkräfte, darunter das US Naval Forces Central Command, die 82. Luftlandedivision und Einheiten der 5. US-Flotte, halfen dabei, beide Soldaten in Sicherheit zu bringen.

Bei früheren Operationen im Zusammenhang mit Epic Fury sind andere US-Militärluftfahrzeuge über der Region abgestürzt oder beschädigt worden – das Pentagon hat jedoch Versuche, eine Reihe von Vorfällen mit einem iranischen Angriff in Verbindung zu bringen, heruntergespielt oder zurückgewiesen, da es Teheran offenbar keinen militärischen „Erfolg“ zugestehen wollte.

Viele unabhängige Experten vermuten jedoch, dass die Iraner schon immer viel mehr amerikanische Einrichtungen angegriffen haben, als bisher bekannt gegeben wurde.

Die Zahl der Todesopfer steigt rasant, während Israel den Südlibanon bombardiert.

Die südlibanesische Stadt Tyros wird am Dienstag trotz der Beteuerungen von Präsident Trump, den Libanon nicht anzugreifen, von israelischen Luftangriffen bombardiert. Stunden zuvor hatte das israelische Militär angesichts des brüchigen und gescheiterten Waffenstillstands die Evakuierung aller Zivilisten in der Region angeordnet.

Die Opferzahlen sind bereits hoch, und das in einer ohnehin angespannten Phase, nachdem der Iran am Sonntag als Reaktion auf seine erneuten Luftangriffe auf die südlichen Vororte Beiruts, wo sich nach israelischen Angaben Kommandozentralen der Hisbollah befinden, ballistische Raketen gegen Israel abgefeuert hatte.

Die New York Times berichtete am Dienstag über die steigende Zahl der Todesopfer: „ Mindestens acht Menschen wurden bei dem Bombardement getötet und Dutzende weitere verletzt “ , teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes griff das israelische Militär auch Städte und Dörfer im gesamten Südlibanon an, darunter Gebiete, für die keine Evakuierungswarnungen galten .

Dem Bericht zufolge weiten sich die Luftangriffe also eindeutig aus , selbst nach den jüngsten Warnungen Trumps an Netanjahu, nichts zu unternehmen, was ein umfassenderes Friedensabkommen mit dem Iran gefährden könnte

🚨 Wurde der Iran also doch nicht besiegt?

Monatelang hat Trump der Welt erzählt, der Iran sei zerschlagen, vernichtet, besiegt und am Boden zerstört. Nun tauchen Berichte auf, wonach der Iran erst dann dem Waffenstillstand zustimmte, nachdem die USA angeblich 3 Milliarden Dollar an iranischen Vermögenswerten freigegeben und über katarische Vermittler zusätzliche Zusicherungen gegeben hatten.

Wenn diese Berichte stimmen, passt etwas nicht zusammen.

Denn so verhalten sich siegreiche Länder normalerweise nicht. Denken wir an die offizielle Version:

🇺🇸 Der Iran wurde vernichtet.

🇺🇸 Der Iran war verzweifelt.

🇺🇸 Der Iran hatte keine Verhandlungsmacht.

🇺🇸 Amerika hat den totalen Sieg errungen.

Und dann werden plötzlich Milliarden von Dollar freigegeben und hinter den Kulissen diplomatische Garantien angeboten.

Warum sollte ein besiegtes Land Geld bekommen?

Warum mit einem Feind verhandeln, der angeblich schon verloren hat?

Warum Anreize bieten, wenn der Sieg bereits errungen ist? Deshalb sind so viele Menschen skeptisch gegenüber politischen Botschaften in Kriegszeiten. Öffentlich verkünden die Machthaber überwältigende Erfolge. Hinter den Kulissen verhandeln sie, schließen Kompromisse, tauschen Zugeständnisse aus und suchen nach einem Ausweg. Die Realität der Diplomatie sieht oft ganz anders aus als die Reden.

Und wenn der Iran tatsächlich Milliarden von Dollar und politische Garantien im Austausch für eine Deeskalation erhalten hat, stellt sich die Frage: Wer hatte die stärkere Verhandlungsposition? Wurde der Iran besiegt oder wurde der Öffentlichkeit eine Siegesgeschichte verkauft?

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 09.06.2026