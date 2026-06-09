🚨 Trump sagt, Netanjahu habe „keine andere Wahl“, als einem Abkommen mit dem Iran zuzustimmen. „Ich bestimme die Regeln. Er nicht.“

Israel hat die iranische Warnung, den Libanon nicht anzugreifen, zurückgewiesen , obwohl die Luftoperationen offenbar ausgesetzt sind.

Israelische Beamte geben an, dass die Angriffe auf den Iran auf Bitte von Präsident Trump, das Feuer einzustellen, ausgesetzt wurden. Netanyahu bestätigt, dass die Angriffe „vorerst“ eingestellt wurden .

Der iranische Außenminister wirft den USA vor, mit Washington zusammenzuarbeiten : „Niemand glaubt, dass das zionistische Regime ohne vorherige Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten irgendeine Aktion durchführen würde“ (Sprecher des Außenministeriums).

Der weitläufige petrochemische Komplex Bandar Imam im Iran wurde von der israelischen Luftwaffe bombardiert.

Die Huthis versuchen, die Meerenge von Bab al-Mandab für den mit Israel verbundenen Durchgang zu schließen/drohen damit: Wir erklären ein vollständiges und totales Verbot der Schifffahrt für den israelischen Feind im Roten Meer .

Israel weist Irans Versuch zurück, eine rote Linie in Bezug auf einen Nichtangriff auf den Libanon zu ziehen

Die Libanonkrise bleibt ein brennender Streitpunkt zwischen Teheran und Tel Aviv. Die Iraner wollen eine Situation erzwingen, in der jedes umfassendere Friedensabkommen mit den USA direkt an einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon geknüpft ist. Die USA und Israel haben diese Bestrebungen jedoch konsequent zu vereiteln versucht. Laut Bloomberg :

Israel werde die Hisbollah in Beirut als Vergeltung für weitere grenzüberschreitende Angriffe der vom Iran unterstützten libanesischen Gruppierung angreifen, erklärte der israelische Verteidigungsminister in einer Stellungnahme und wies damit eine Drohung Teherans zurück, die Raketenangriffe aus Solidarität mit dem Libanon wieder aufzunehmen.

„Jeder iranische Versuch, den Libanon mit einem Angriff auf Israel in Verbindung zu bringen, wird eine entschiedene Antwort nach sich ziehen, wie bereits gestern geschehen“, sagte Verteidigungsminister Israel Katz mit Blick auf einen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt, der iranische Raketenangriffe auf israelische Ziele auslöste.

Sollte die Hisbollah die nördlichen Ortschaften Israels angreifen, „wird dies zu einem Angriff auf Dahieh führen“, sagte er und bezog sich damit auf einen Beiruter Vorort, in dem die Hisbollah großen Rückhalt genießt.

Dennoch hat Israel bis Montagabend (Ortszeit) klargestellt, dass es die Angriffe auf Iran und Libanon „vorerst“ aussetzt, nachdem Präsident Trump zu sofortiger Zurückhaltung aufgerufen hatte. (Ölpreise steigen nach israelischen Angriffen auf Militärziele im Iran, die Trumps Appelle, nicht „zurückzuschlagen“, ignorieren)

Israel setzt Iran-Angriffe „vorerst“ aus

„Nach dem iranischen Angriff auf Israel habe ich die israelischen Streitkräfte angewiesen, militärische und wirtschaftliche Ziele im gesamten Iran anzugreifen“, erklärte Netanjahu am Montag in einer neuen Stellungnahme. „Derzeit ist der Konflikt unter Kontrolle, denn nachdem wir das Terrorregime in Teheran angegriffen haben, hat es seine Angriffe eingestellt. Sollte das Terrorregime im Iran den Fehler begehen, uns erneut anzugreifen, werden wir mit aller Härte reagieren.“ Die Kernaussagen Netanjahus :

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Montag, Israel habe seine Angriffe auf den Iran und die Hisbollah im Libanon eingestellt , nachdem das iranische Militär die Einstellung seiner Operationen angekündigt hatte.

In einer kurzen Stellungnahme am Montag sagte Netanyahu: „Iran und die Hisbollah sind schwächer denn je, und wir sind stärker denn je – aber unser Kampf mit ihnen ist noch nicht vorbei.“

Nachdem er beide Gegner bombardiert hatte, fügte er hinzu: „Im Moment ist das Feuer eingestellt.“

Das iranische Militärhauptquartier antwortete laut iranischen Staatsmedien: „Sollten die Aggression und die feindseligen Aktionen – auch im Südlibanon – anhalten, werden weitaus schärfere und energischere Maßnahmen als bisher folgen. “

Und als klares Zeichen dafür, dass der Angriffswechsel aufgehört hat:

Iran meldet, dass die Flugbeschränkungen aufgehoben wurden und der Luftraum wieder unter normalen Bedingungen ist : Staatsmedien

Israel setzt Iran-Angriffe auf Trumps Wunsch aus

Der israelische Nachrichtensender N12 News berichtet, dass Israel auf Bitte von Präsident Trump die Angriffe auf den Iran eingestellt hat. Es gibt zahlreiche erste Meldungen, wonach die israelischen Streitkräfte die Angriffe, die sich über Nacht bis Montagmorgen erstreckten und auch einen Angriff auf einen wichtigen petrochemischen Komplex umfassten, tatsächlich pausieren. Laut Bloomberg enthielt die jüngste israelische Mitteilung jedoch eine Warnung an die Libanonfront:

Ein hochrangiger israelischer Beamter erklärte, Israel setze die Angriffe im Iran auf Bitte von Donald Trump aus, bestätigte aber, dass die Operationen im Südlibanon in den kommenden Tagen mit voller Intensität fortgesetzt würden. Der Beamte warnte zudem, dass Dahieh in Beirut Ziel eines Angriffs werden könnte, sollten die Angriffe auf israelische Siedlungen und Zivilisten andauern.

Es gibt außerdem Berichte (via CBS), wonach Trump keine US-Verteidigungsmaßnahmen zum Schutz Israels vor den jüngsten iranischen Raketenangriffen angeordnet hat – die ersten gegen Israel seit dem Waffenstillstand Anfang April.

In einer neuen Mitteilung des iranischen Außenministeriumssprechers Esmaeil Baqaei heißt es: „Zweifellos sind die Aktionen des zionistischen Regimes in der Region untrennbar mit der US-Politik verbunden.“ Teheran weist die Versuche der Trump-Regierung zurück, die USA von israelischen Aktionen zu distanzieren: „Niemand glaubt, dass das zionistische Regime ohne vorherige Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten handeln würde“, fügte Baqaei hinzu.

Trump: „Hört auf zu schießen!“

Es bleibt die große Frage, ob diese Eskalation der Kämpfe, bei der es zu den ersten direkten Angriffen zwischen Iran und Israel seit Inkrafttreten des Waffenstillstands im April kam, nur von kurzer Dauer sein wird oder ob sie andauern und sich zu einem anhaltenden Krieg ausweiten wird.

Bislang deutet alles darauf hin, dass die Situation nur von kurzer Dauer sein könnte, nachdem Präsident Trump am frühen Montagmorgen in einem Beitrag auf Truth Social Israel und Iran dringend aufforderte, das Feuer sofort einzustellen. Er betonte zudem, dies müsse „schnell“ geschehen und spricht weiterhin von einem „endgültigen“ Friedensabkommen – das derzeit so fern erscheint wie eh und je.

Der Iran signalisiert seine Bereitschaft zur Rückkehr zum Waffenstillstand, doch Israel droht erneut den Vororten von Beirut .

Hier ist, was Trump in zwei kurzen Beiträgen am Montag schrieb :

Israel und Iran müssen die Schießereien unverzüglich einstellen. …und:

Israel und Iran streben beide Seiten einen sofortigen Waffenstillstand an! Die finalen Friedensverhandlungen laufen, sofern sie nicht durch Unwissenheit oder Dummheit behindert werden. Die Blockade bleibt bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens in vollem Umfang bestehen. Es sollte zügig vorangehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Große Runde israelischer Vergeltungsangriffe auf den Iran

Videos von weiteren israelischen Angriffen auf Ziele im Iran am Tag sind aufgetaucht, nachdem der Iran am Sonntag als Reaktion auf die erneuten Luftangriffe der israelischen Streitkräfte auf Beirut ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

BREAKING NEWS: Israel is striking targets in Iran. The Israeli Air Force carried out heavy strikes across Iran. About 15 targets in total. pic.twitter.com/3dlaht2nm5 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 8, 2026

Aktuell behauptet Teheran, die gegenwärtige Runde sei beendet. Die iranischen Streitkräfte hätten das Ende der Militäroperationen gegen Israel verkündet und gleichzeitig vor „härteren“ Angriffen gewarnt, sollte Israel die Angriffe auf den Libanon wieder aufnehmen, so die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars.

Das Zentralbüro von Khatam al-Anbiya legte die jüngste Rechtfertigung der Islamischen Republik dar: „Nach den Aggressionen und Zerstörungen des brutalen zionistischen Regimes im Südlibanon und im Gebiet von Dahieh, die mit Unterstützung des kriminellen Amerikas verübt wurden, haben die mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, zur Unterstützung des unterdrückten libanesischen Volkes, diesem Regime eine schmerzhafte Antwort gegeben.“ Und es gibt eine neue Botschaft des iranischen Präsidenten Pezeshkian:

„Diplomatie und Verteidigung sind die beiden Säulen der nationalen Macht; wir haben weder das Schlachtfeld noch den Verhandlungstisch verlassen … Wir werden die Rechte der Nation mit Autorität verteidigen und angesichts keiner Bedrohung zurückweichen.“

Riesiger iranischer Petrochemiekomplex getroffen

Israel hinterließ jedoch vor einer möglichen Beruhigung der Lage ein deutliches Zeichen. Das israelische Militär bestätigte am Montag den Angriff auf den weitläufigen iranischen Petrochemiekomplex Mahshahr . Dies war der erste Angriff auf diese wichtige Anlage seit dem Waffenstillstandsabkommen vom 7. April.

Der Petrochemiekomplex Bandar Imam, wie er offiziell heißt, gilt weithin als eines der Kronjuwelen des iranischen Energiesektors. Nahe der südlichen Stadt Mahshahr und Bandar Imam Khomeini – einem wichtigen Industriehafen am Persischen Golf – gelegen, besteht der weitläufige Komplex aus mehr als 50 separaten petrochemischen Anlagen, die laut iranischem Ölministerium jährlich rund 72 Millionen Tonnen Produkte herstellen.

The Israel Defense Force (IDF) released color footage of strikes on an Iranian air defense system in Iran. Per the IDF release, Israel has gained relative air superiority over western and central Iran and have struck a number of air defense systems in these areas. pic.twitter.com/WjEPzqSu3H — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Iranische Staatsmedien berichteten, dass die petrochemische Anlage in Karun am Montagmorgen zweimal getroffen wurde. Ein lokaler Beamter teilte der Zeitung Fars mit, dass es keine Verletzten gegeben habe, die Anlage jedoch erhebliche strukturelle Schäden erlitten habe.

IRGC: „Gefährliches Spiel“

Die Reaktion der iranischen Eliteeinheit der Streitkräfte war prompt und beunruhigend. Die Islamischen Revolutionsgarden verurteilten den gezielten Angriff als „gefährliches Spiel“ und drohten offen damit, die Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel auszuweiten. Sie betonten ausdrücklich, dass künftig auch Anlagen des Energiesektors ins Visier genommen würden.

Israel hat bereits eine visuelle Karte der Angriffe erstellt, auf der die Ziele zu sehen sind, die es in der Nacht von Montag auf Montag im Iran angegriffen hat:

The latest wave of strikes in Iran involved dozens of fighter jets targeting the regime’s strategic defense systems. pic.twitter.com/A2mBGwd9LU — Open Source Intel (@Osint613) June 8, 2026

Da beide Seiten die absoluten Grenzen des im April vereinbarten Waffenstillstands austesten, ist das makroökonomische Risiko für die regionale Energieinfrastruktur offiziell wieder in den Vordergrund gerückt, während Trump verzweifelt versucht – oder zumindest den Anschein erweckt –, die beiden Seiten vom Abgrund zurückzuholen.

Lebenswichtige Meerenge Bab al-Mandab (Rotes Meer) bedroht: Huthis verhängen „totales Verbot“ für israelische Schiffe

An der maritimen Engpassfront haben die vom Iran unterstützten Huthis ein vollständiges Verbot für israelische Schiffe im südlichen Roten Meer verhängt und gewarnt, dass jedes israelische Schiff (oder ein mit ihm verbundenes Schiff) als militärisches Ziel betrachtet wird:

„ Erstens : Wir erklären ein vollständiges und totales Verbot der Schifffahrt für den israelischen Feind im Roten Meer und betrachten alle feindlichen Bewegungen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung als militärische Ziele unserer Streitkräfte.“

Die Erklärung fuhr fort: „ Zweitens : Wir bekräftigen, dass wir auf jede Eskalation mit einer Eskalation reagieren werden und dass unsere Militäroperationen im Einklang mit den Ereignissen, dem Kampf und in Verbindung mit der Achse des Dschihad und des Widerstands eskalieren werden.“

Die Ankündigung ähnelt der Kampagne der Huthis Ende 2023, als Rebellen Schiffe angriffen, die mit Israel in Verbindung standen oder israelische Häfen in oder um die Meerenge von Bab al-Mandab ansteuerten. Sie stellten die Angriffe als Vergeltung für den Gaza-Krieg dar. Eine mögliche Störung der Meerenge von Bab al-Mandab im südlichen Roten Meer würde die Probleme des globalen Seehandels weiter verschärfen, da sie eine wichtige Seeroute für den Handel zwischen Asien und Europa sowie für Energieexporte aus dem Golf darstellt.

An ihrer engsten Stelle ist die Meerenge etwa 18 Meilen breit, wodurch Handelsschiffe extrem anfällig für Selbstmorddrohnen, Raketen, Minen und kleine Boote sind.

🚨 Trump sagt, Netanjahu habe „keine andere Wahl“, als einem Abkommen mit dem Iran zuzustimmen.

„Ich bestimme die Regeln. Er nicht.“

Denken Sie über diese Aussage nach.

Denn der zeitliche Ablauf erzählt eine ganz andere Geschichte.

Trump sagt, er habe ein Abkommen mit dem Iran gewollt.

Trump sagt, die Verhandlungen seien kurz vor dem Abschluss gewesen.

Trump soll Netanjahu geraten haben, keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen, da er die Diplomatie wahren wolle.

Trump warnte öffentlich, eine weitere Eskalation könne den Konflikt jahrelang verlängern.

Und was geschah dann?

Israel setzte seine Militäroperationen fort.

Israel griff Beirut an.

Der Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel und bezeichnete diese ausdrücklich als Vergeltung für israelische Aktionen im Libanon.

Die Krise verschärfte sich.

Die Verhandlungen wurden schwieriger.

Und die Region rückte näher an einen größeren Krieg heran.

Deshalb geht es hier eigentlich nicht um den Iran.

Es geht um Macht.

Denn wenn Trump tatsächlich die Fäden in der Hand hält …

Warum haben sich die Ereignisse so entwickelt?

Wenn Washington eine Deeskalation wollte …

Warum wurde die Eskalation fortgesetzt?

Wenn ein Abkommen tatsächlich kurz bevorstand …

Warum wurden die Militäroperationen fortgesetzt, obwohl die Diplomatie noch möglich war?

Das sind unbequeme Fragen.

Befürworter Israels argumentieren, dass die israelische Führung Entscheidungen auf Grundlage dessen trifft, was sie für die israelische Sicherheit als notwendig erachtet, unabhängig von den Wünschen eines amerikanischen Präsidenten.

Andere sehen das anders.

Sie erkennen ein Muster: Amerikanische Präsidenten sprechen von Diplomatie, während sich die Ereignisse vor Ort in eine andere Richtung entwickeln.

Und das führt zu einem Wahrnehmungsproblem.

Es entsteht die Wahrnehmung, dass eine Diskrepanz zwischen den Aussagen Washingtons und der Realität besteht.

Trump behauptet, Netanjahu habe nicht das Sagen.

Kritiker stellen nun eine einfache Frage:

Wenn Netanjahu nicht das Sagen hat …

Warum ignorierte Israel Trumps öffentliche Warnungen und verfolgte einen Kurs, der laut Trump selbst ein Abkommen gefährden könnte?

Weil in der Politik Taten meist mehr zählen als Worte.

Und im Moment achten viele auf die Taten.

Nicht auf die Worte.

❓Wer hatte Ihrer Meinung nach diese Woche mehr Einfluss auf die Ereignisse: Trump oder Netanjahu?

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 09.06.2026