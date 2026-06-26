🚨 Viele halten die Erdbeben in Venezuela für einen Test – und richten den Blick direkt auf Area 51 (Video)

Unser Planet bebt heftig, und viele Menschen geraten in Panik. Allein am Mittwoch wurde Kalifornien von einem Erdbeben der Stärke 5,6 , Japan von einem der Stärke 7,2 und Venezuela von zwei weiteren Beben der Stärke 7,2 bzw. 7,5 erschüttert. Das zweite Beben war das stärkste, das Venezuela seit über einem Jahrhundert erlebt hat. Von Michael Snyder

Dutzende Nachbeben wurden bereits registriert, und die Zahl der eingestürzten Gebäude ist unermesslich. Die Zerstörung ist so immens, dass die Lage vor Ort mit einem Horrorfilm verglichen wird , und es wird berichtet, dass Zehntausende Menschen vermisst werden könnten.

Nach Angaben der Regierung und des USGS wurden bei den beiden Erdbeben, die Venezuela am Mittwoch erschütterten, mehr als 188 Tote und bis zu 41.000 Vermisste gemeldet.

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 erschütterte das südamerikanische Land rund 160 km westlich von Caracas, und weniger als eine Minute später folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,5, wie der US Geological Survey (USGS) mitteilte, der die Gesamtzahl der Todesopfer auf mehrere Tausend schätzte.

Hunderte Menschen in Venezuela wurden am Donnerstag unter Trümmern begraben, und viele weitere werden noch vermisst, nachdem zwei starke Erdbeben in und um die Hauptstadt Caracas verheerende Schäden angerichtet, starke Nachbeben ausgelöst und Tausende obdachlos gemacht hatten.

Die offizielle Zahl der Todesopfer wird zwangsläufig noch deutlich steigen, sobald weitere Leichen aus den Trümmern geborgen werden. (Iran bombardiert Wetterkontrollanlage im HAARP-Stil in den VAE — Heftige Regenfälle überschwemmen Iran über Nacht, 10 Jahre künstlich herbeigeführte Dürre endet endlich)

Und die venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez teilt uns mit, dass die ersten veröffentlichten Zahlen den am stärksten betroffenen Küstenstaat Venezuela noch gar nicht berücksichtigen …

In einem ersten Update vom 25. Juni warnte die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez, dass die Zahl der Todesopfer voraussichtlich steigen werde, da die Rettungskräfte weiterhin in den Trümmern suchten. Sie merkte an, dass die ersten Zahlen die Opfer aus La Guaira, einem Küstenstaat im Norden Venezuelas, der von den starken Erschütterungen am schwersten getroffen wurde, nicht umfassten.

„Dutzende Gebäude sind eingestürzt, und wir führen derzeit sehr intensive Rettungsbemühungen durch, um so viele Leben zu retten, wie Gott es uns erlaubt“, sagte sie in einem Auftritt im staatlichen Fernsehen kurz vor 1 Uhr Ortszeit.

So viele wertvolle Menschen sind derzeit unter den Trümmern eingeschlossen.

In Venezuela kommt es normalerweise nicht zu so starken Erdbeben, und die meisten Gebäude sind nicht darauf ausgelegt, solchen Erschütterungen standzuhalten.

Ein Mann, der tatsächlich in La Guaira lebt, sagte gegenüber AFP, er habe großes Glück gehabt, das Gebäude, in dem er wohnte, kurz vor dem Einsturz verlassen zu können …

Antonio Bermudez, ein Einwohner von La Guaira, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass das Beben „ganz plötzlich“ begonnen habe. Er habe sich in seinem Wohnzimmer aufgehalten, sagte er, konnte aber das Gebäude verlassen, bevor es einstürzte.

„Ich fing an, mich zu bewegen und suchte unter einer Säule Schutz. Ich befand mich zwischen meinem Zimmer und der Dusche. Es bebte immer heftiger“, sagte Bermudez. „Ich hielt mich an der Wand fest, und das Gebäude begann einzustürzen.“

Venezuela wird sehr lange brauchen, um sich davon zu erholen.

Kurz nach den beiden Erdbeben prognostizierte der USGS, dass die endgültige Zahl der Todesopfer wahrscheinlich 10.000 übersteigen würde …

Der US Geological Survey schätzte die Zahl der Todesopfer mithilfe von Vorhersagemodellen und gab an, dass sie höchstwahrscheinlich in die Tausende gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit 10.000 übersteigen werde.

Leider ist dies unsere neue Normalität.

„Milliardenschwere Katastrophen“ ereignen sich in rascher Folge, sodass historische Ereignisse, die erst vor wenigen Wochen stattfanden, schnell in Vergessenheit geraten.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8, das Anfang dieses Monats die Insel Mindanao im Süden der Philippinen erschütterte, war beispielsweise so gewaltig, dass es die Geographie der Küstenlinie dauerhaft veränderte …

Arsenio Butil Jr. fiel auf die Knie und begann zu beten, als das tödliche Erdbeben der Stärke 7,8 in der vergangenen Woche sein Haus an der Küste der südlichen Philippinen erschütterte.

Als er die Augen öffnete, sah er, wie sich die ihm einst vertraute Küstenlinie in Echtzeit veränderte: Flächen zuvor unter Wasser gelegener Korallen ragten plötzlich über die Wasseroberfläche.

Das Erdbeben vom 8. Juni, ausgelöst durch eine Verschiebung des nahegelegenen Cotabato-Grabens, brachte Gebäude zum Einsturz, löste Erdrutsche aus und tötete mindestens 76 Menschen auf der südlichen Insel Mindanao.

Die tektonischen Kräfte, die hier wirken, heben zudem Teile der Küstenlinie der Insel an – ein Phänomen, das als „Küstenhebung“ bekannt ist –, sodass Küstenabschnitte für Familien, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben, nicht wiederzuerkennen sind.

Wie viele von Ihnen haben noch an diese Katastrophe gedacht, bevor ich sie eben erwähnt habe?

Weite Teile der Küste Mindanaos sehen heute völlig anders aus, aber wir tun so, als wäre das keine große Sache.

Wir sind gegenüber all dem Wahnsinn, der um uns herum geschieht, abgestumpft, und die Wahrheit ist, dass uns noch viel Schlimmeres bevorsteht.

Offenbarung Kapitel 6 beschreibt ein gewaltiges Erdbeben , das anders sein wird als alles, was die Menschheit je zuvor erlebt hat…

12 Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Gewand, und der Mond wurde wie Blut.

13 Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird.

14 Und der Himmel zerfiel wie eine zusammengerollte Schriftrolle; und alle Berge und Inseln wurden von ihren Plätzen gerückt.

15 Und die Könige der Erde, die Großen, die Reichen, die Heerführer, die Helden, alle Sklaven und alle Freien versteckten sich in Höhlen und Felsen der Berge.

16 Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!

17 Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen; und wer kann bestehen?

So wird unsere Zukunft aussehen.

Wir werden apokalyptische seismische Ereignisse erleben , die ganze Kontinente verändern werden.

Ja, was wir gerade erleben, ist in der Tat ziemlich dramatisch.

Doch diese Erdbeben sind nicht einmal annähernd vergleichbar mit dem, was uns noch bevorsteht.

🚨 PEOPLE THINK THE EARTHQUAKES IN VENEZUELA WERE A TEST — AND THEY’RE POINTING STRAIGHT AT AREA 51 Two massive earthquakes struck Venezuela within seconds of each other. Officially, the twin quakes were natural seismic events.

Online, many people aren’t buying it.

A growing… pic.twitter.com/88D0LtXuyl — HustleBitch (@HustleBitch_) June 25, 2026

🚨 Viele halten die Erdbeben in Venezuela für einen Test – und richten den Blick direkt auf Area 51

Zwei gewaltige Erdbeben erschütterten Venezuela fast zeitgleich.

Offiziell handelte es sich bei den beiden Beben um natürliche seismische Ereignisse.

Im Internet glauben viele jedoch nicht daran.

Eine zunehmend verbreitete Theorie besagt, dass die beiden Erdbeben keineswegs natürlichen Ursprungs waren.

Dann kam Area 51 ins Spiel.

Während Venezuela mit zwei schweren Erdbeben zu kämpfen hatte, wurden Berichte laut, wonach sich in der Nähe von Area 51 in Nevada innerhalb von nur 24 Stunden mindestens 17 Erdbeben ereignet hatten.

Spätestens da wollte man im Internet nicht mehr an einen Zufall glauben.

Nun verbreiten sich in den sozialen Medien massenhaft alte Videos über HAARP, Experimente in der Ionosphäre und Regierungsprogramme, die darauf ausgelegt waren, Energie in die obere Atmosphäre einzuspeisen.

Die meisten Menschen haben diese Videos noch nie gesehen.

Sie haben noch nie gehört, wie offizielle Stellen über die Möglichkeit sprachen, Energie in die Ionosphäre einzuleiten.

Sie haben noch nie gehört, wie ehemalige Programmleiter von Bemühungen berichteten, Teile der oberen Atmosphäre zu beeinflussen und zu steuern – noch bevor diese Projekte Berichten zufolge an andere Regierungsbehörden übergeben wurden.

Offizielle Stellen betonen seit Langem, dass es keinen Zusammenhang zwischen diesen Programmen und Erdbeben gebe.

Die Spekulationen hat das jedoch nicht gestoppt.

Manche halten die Beben in Venezuela für genau das, was sie zu sein schienen.

Andere glauben, Zeugen eines Tests geworden zu sein.

Und da Area 51 nun wieder in den Schlagzeilen ist, verbreiten sich diese Theorien schneller denn je.

Ab wann wird aus einem Zufall ein Muster?

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 26.06.2026