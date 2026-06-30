🤝 Robert F. Kennedy Jr. packt über die 300.000 vermissten Kinder aus.

In einem wütenden offenen Brief an die New York Times greift Robert F. Kennedy Jr. , der US-Gesundheitsminister, seinen Vorgänger scharf an. Grund dafür sind die 300.000 vermissten Kinder, die unter Bidens Führung durch das Gesundheitsministerium in die Hände von Kinderhändlern gefallen sind. Von Ella Ster

„Das sind keine erfundenen Geschichten; es sind echte Skandale, über die die Times vermutlich nie berichten wird, weil die Täter Demokraten sind.“

Die Politik des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. zielt darauf ab, die korrupte Lebensmittelindustrie und die Impfpolitik grundlegend zu reformieren, indem er den Goldstandard (doppelblinde Placebo-Studie) auch für Impfstoffe einführt.

Anstatt den Minister für seine revolutionäre Politik zu loben, versucht die New York Times , Kennedy in ein schlechtes Licht zu rücken und wirft ihm mangelndes Engagement und fehlende Präsenz im Ministerium vor.

Robert F. Kennedy Jr. reagiert in einem offenen Brief auf seinem X-Account und enthüllt Details über die 300.000 vermissten Kinder, die unter der Führung seiner Vorgänger im US-Gesundheitsministerium (HHS) Kinderhändlern zum Opfer fielen.

Er wirft der New-York-Times-Journalistin Sheryl Gay Stolberg vor , diesem Skandal nie Beachtung geschenkt zu haben. Seine Antwort gewährt einen Einblick in sein arbeitsreiches Leben als Außenminister und das Chaos, das er nach Bidens Amtsantritt in seinem Ministerium vorfand.

Nachfolgend sein Brief :

Sheryl. Ihr Artikel ist ein typisches Beispiel für die voreingenommene Berichterstattung, die wir von Ihnen und der @nytimes mittlerweile gewohnt sind. Es war unfair, feindselig und unzutreffend.

Um Ihre Argumentation zu widerlegen, genügt ein Blick in meinen öffentlich zugänglichen Kalender und auf meine beispiellose Liste an Erfolgen in verschiedensten Bereichen, die ich alle selbst vorangetrieben habe. Offensichtlich haben Sie diese grundlegenden Recherchen nie durchgeführt. Warum sollten Fakten eine gute Geschichte verderben? (Virale Vinted-Anzeigen lösen polizeiliche Ermittlungen wegen Kinderhandelsvorwürfen aus)

Sie werfen mir vor, ein paar monatliche Beratertreffen versäumt zu haben. Ich treffe mich jedoch täglich einzeln mit meinen Beratern, um Richtlinien und Strategien festzulegen. Wir planen die monatlichen Treffen, damit die Abteilungen sich gegenseitig über die HHS-weiten Richtlinien informieren können, mit denen ich bereits bestens vertraut bin.

Hätten Sie meinen Kalender gelesen, hätten Sie gesehen, dass ich täglich den ganzen Tag über Termine mit Mitarbeitern aus dem Fach- und Politikbereich, mit meinen Beratern und externen Partnern habe, unterbrochen von Pressekonferenzen und anderen politischen Bekanntmachungen.

Ich bin in allen Bereichen meines Ministeriums und in jeder Abteilung sachkundig und aktiv und treffe stets die endgültigen Entscheidungen. Ich treffe mich jeden Morgen mit den Leitern der FDA, NIH und CDC sowie meinem leitenden Berater – etwas, das, wie mir gesagt wurde, in der Geschichte des HHS beispiellos ist.

Ich versuche, zwischen 16:30 und 18:00 Uhr Feierabend zu machen, um drei Stunden in Ruhe E-Mails beantworten zu können. Normalerweise arbeite ich jeden Abend bis 23:00 Uhr, hauptsächlich mit Telefonaten mit Mitarbeitern.

Um Ihre vorgefasste Meinung über mein angebliches Desinteresse zu untermauern, zitieren Sie anonyme Mitarbeiter, von denen ich einige entlassen habe oder die gekündigt haben, um einer Entlassung zu entgehen.

Sie zitieren außerdem irreführend HHS-Mitarbeiter, ohne anzugeben, ob sie zu den von mir Entlassenen gehören, und nehmen Ihren Lesern damit die Möglichkeit, sich ein unabhängiges Urteil über deren Glaubwürdigkeit zu bilden. Ich habe diese Stelle angetreten, um die Kultur einer maroden Behörde zu verändern, die den schlimmsten Niedergang der öffentlichen Gesundheit in der amerikanischen Geschichte zu verantworten hat.

Natürlich habe ich Mitarbeiter entlassen – und zwar viele! Selbst für den faulsten Journalisten ist es ein Leichtes, in diesem Trümmerhaufen nach Anzeichen von Boshaftigkeit gegenüber der Trump-Regierung zu suchen. Und natürlich findet diese Sorte Journalist immer unzufriedene Personen unter den 70.000 Mitarbeitern des Ministeriums, aus denen sie sich „Fakten“ herauspicken können, um einen vorgefertigten Hetzartikel zu vervollständigen.

Alles, was man für diese Art von Journalismus braucht, ist die ethische Flexibilität, die Sie anscheinend im Überfluss besitzen. Sie hatten eine vorgefasste These und machten sich daran, sie zu beweisen. Das ist heutzutage eine gängige journalistische Methode, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die New York Times sie nicht toleriert hätte.

Letztendlich hat Gott uns alle auf diese Erde gesetzt, um nach existenziellen Wahrheiten zu suchen. Ich habe versucht, diese Mission im Gesundheitsministerium zu verankern, indem ich Forschung nach höchsten Standards eingeführt habe, um dem Regime der politisierten Wissenschaft ein Ende zu setzen, das COVID der amerikanischen Öffentlichkeit offenbart hat.

Es gab eine Zeit, da waren Journalisten stolz darauf, die furchtlosen und kompromisslosen Verfechter der Wahrheit zu sein. Die Standards sind gesunken, und der Journalismus ist tot. Die Times beschäftigt heute Propagandisten. Ihre Kapitulation vor der Parteilichkeit verschärft Ihre journalistischen Schwierigkeiten zusätzlich.

Da wir alle Ihre vorhersehbare Voreingenommenheit kennen, sind wir im Gesundheitsministerium nicht bereit, mit Ihnen über wichtige Themen zu sprechen. Ihr eingeschränkter Zugang zu Entscheidungsträgern zwingt Sie dazu, über Belanglosigkeiten zu berichten und sich auf Ihre eigene Fantasie zu verlassen. Übrigens: Als ich diese Stelle antrat, war das Gebäude leer.

Etwa 90 % der Angestellten erschienen nicht zur Arbeit. Ich habe das geändert, aber Ihre Zeitung berichtet nie über meine Reformen. Auch die Tatsache, dass mein Vorgänger während seiner vierjährigen Amtszeit fast nie zur Arbeit erschien, wurde nicht erwähnt. Als wir anfingen, befanden sich in vielen unserer Büroschubladen noch Relikte aus der ersten Trump-Ära, weil während der Biden-Jahre niemand zur Arbeit kam.

Genau wie Rochelle Walensky ihre gesamte Amtszeit als CDC-Direktorin in Cambridge verbrachte, soll Xavier Becerra den Großteil seiner Amtszeit als Gesundheitsminister in Kalifornien verbracht haben. (Ich lebe in Kalifornien, war aber in den letzten fünfzehn Monaten nur einmal dort.)

Seine einzigen nennenswerten Erfolge hier waren der Verlust von 300.000 Kindern, die dem Gesundheitsministerium zur Obhut und Betreuung anvertraut waren, an Menschenhändler und Drogenhändler, die Förderung von Geschlechtsumwandlungsoperationen und die Schwächung des gesamten Kontrollapparats, wodurch Hunderte Milliarden Dollar aus meiner Behörde veruntreut werden konnten.

Die Trump-Regierung arbeitet daran, die unter der Biden-Regierung verloren gegangenen unbegleiteten minderjährigen Migranten, die illegal in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, durch einen Wiedervereinigungsprozess – und nicht durch Abschiebung – sicher zurückzubringen, entgegen weit verbreiteter Missverständnisse.

Ich habe mich auf die Suche nach den von Becerra verlorenen Kindern gemacht. Er ist nun der aussichtsreichste Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien. Das sind keine erfundenen Geschichten; es sind echte Skandale, über die die Times vermutlich nie berichten wird, weil die Täter Demokraten sind.

Schließlich kritisieren Sie mich dafür, dass ich Zeit mit den Indianerstämmen in Alaska verbringe. Ich betrachte das als Teil meiner Arbeit. Ich leite den Indian Health Service (IHS) und habe beispiellose Erfolge dabei erzielt, den IHS von einer Randerscheinung zu einer Priorität dieses Ministeriums zu machen.

Ich habe mehr Reisen in Indianergebiete und zu indigenen Gesundheitskliniken und Krankenhäusern unternommen als jeder andere Gesundheitsminister in der Geschichte des Ministeriums, und ich habe zum ersten Mal in der Geschichte der Behörde Indigene in hohe Positionen im sechsten Stock gebracht. Das ist eine weitere Erfolgsgeschichte, über die die Times niemals berichten wird.

Sheryl. Your article exemplifies the biased reporting we have come to expect from you and @nytimes. It was unfair, inimical, and inaccurate. All one needs to refute your argument is to glance at my publicly available calendar and to review my unprecedented list of accomplishments… https://t.co/IhD2qDRCo7 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) June 10, 2026

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 30.06.2026