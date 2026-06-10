„Alles ist in Ordnung“: Skeptiker spotten, während Seuchen und Katastrophen um uns herum ausbrechen

Egal wie schlimm die Lage wird, manche Skeptiker wollen einfach nicht wahrhaben, dass das, was wir erleben, ungewöhnlich ist. Wir leben in einer Zeit scheinbar endloser Kriege, zunehmenden globalen Hungers, alarmierender Krankheitsausbrüche und ständiger Naturkatastrophen, aber sie behaupten weiterhin, alles sei in Ordnung. Von Michael Snyder

Russland und die Ukraine bekämpfen sich mit voller Wucht, Iran und Israel beschießen sich mit ballistischen Raketen, und uns drohen in den kommenden Monaten gravierende Öl- und Erdgasengpässe. Gleichzeitig wird die weltweite Nahrungsmittelproduktion in diesem Jahr aufgrund einer historischen Düngemittelkrise, einer beispiellosen Dürre und eines bevorstehenden extremen El Niño deutlich zurückgehen . Ich verstehe einfach nicht, wie manche Menschen all das so leichtfertig hinnehmen können.

Alles gerät ins Wanken, sogar der Boden unter unseren Füßen.

Vor weniger als 24 Stunden erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Philippinen…

Mindestens 32 Menschen sind ums Leben gekommen, nachdem ein starkes Erdbeben eine Insel auf den Philippinen erschüttert und Erdrutsche ausgelöst hat, wodurch Gebäude in Schutt und Asche gelegt wurden.

Augenzeugen auf Mindanao im Süden des Landes berichteten, dass die Menschen aus ihren Häusern auf die Straße rannten, um sich in Sicherheit zu bringen, als die Erde bebte. Aufnahmen einer Schule in Digos zeigten kleine Kinder, die schrien, als das Erdbeben ein Außengebäude zum Einsturz brachte.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 löste außerdem Tsunamiwellen von über einem Meter Höhe aus, die die nahegelegenen Küsten trafen.

Es handelte sich um ein immens zerstörerisches Erdbeben, und es herrschte große Panik, als zahlreiche große Gebäude plötzlich einstürzten …

Natürlich werden die meisten von uns dieses Desaster bis morgen schon wieder vergessen haben, weil die Nachrichten uns mit vielen neuen Dingen beschäftigen werden, auf die wir uns konzentrieren können.

Doch eines Tages wird „das große Beben“ die Westküste der Vereinigten Staaten treffen.

Tatsächlich haben Wissenschaftler festgestellt, dass die tektonischen Spannungen in Südkalifornien so hoch sind wie nie zuvor …

Seit dem letzten großen Erdbeben, das die weitere Region um Los Angeles betraf – dem Fort-Tejon-Erdbeben von 1857 mit einer Magnitude von 7,9 –, hat sich der tektonische Druck entlang der Verwerfungssegmente während einer längeren Ruheperiode kontinuierlich aufgebaut, was Forschern angesichts des Potenzials für einen großen zukünftigen Bruch schon lange Sorgen bereitet.

In einer neuen Studie unter der Leitung von Dr. Liliane Burkhard von der Abteilung für Weltraumforschung und Planetenwissenschaften (WP) am Physikalischen Institut der Universität Bern modellierte ein internationales Forschungsteam 1000 Jahre Erdbebengeschichte entlang der südlichen San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungssysteme, um die heutige Spannungsbelastung am Cajon-Pass abzuschätzen. Beteiligt waren Forscher der Universität von Hawaiʻi in Mānoa, des Erdbebenforschungszentrums des US Geological Survey in Pasadena und der Scripps Institution of Oceanography an der UC San Diego.

Die Ergebnisse zeigen, dass die tektonischen Spannungen in der Region die höchsten Werte des letzten Jahrtausends erreicht und in einigen Fällen sogar überschritten haben.

Ich bin überzeugt, dass Erdbeben in den nächsten 12 Monaten ein wichtiges Thema sein werden, und ich bin auch überzeugt, dass Vulkanausbrüche ein wichtiges Thema sein werden.

Aktuell sind weltweit 41 Vulkane aktiv.

Die Skeptiker hingegen beharren darauf, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.

Sie sagen uns auch, dass wir die globale Energiekrise problemlos überstehen werden, obwohl die „absolute operative Mindestgrenze für das globale Ölsystem“ bereits in wenigen Monaten erreicht sein wird…

Die absolute Mindestreserve für das globale Ölsystem wird auf etwa 6,8 Milliarden Barrel geschätzt. Darunter ist das System schlichtweg funktionsunfähig. Bei der aktuellen Entwicklung wird die Welt diesen Punkt im September erreichen, wenn nicht sogar früher. Es stellte sich heraus, dass zu Kriegsbeginn weltweit gar keine 8,5 Milliarden Barrel Ölreserven verfügbar waren, sondern nur 8,5 Milliarden minus 6,8 Milliarden, also 1,7 Milliarden. Ein gewaltiger Unterschied!

Der Zeitpunkt, an dem wir die „Tankbodenreserven“ erreichen, liegt tatsächlich vor dem Erreichen des Mindestbetriebsvolumens. Technisch gesehen bezeichnet „Tankboden“ den Schlamm, der sich am Boden von Lagertanks ansammelt und regelmäßig entfernt und entweder entsorgt oder zur Gewinnung wertvoller Produkte aufbereitet werden muss. In diesem Zusammenhang ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die praktischen kommerziellen Lagerkapazitäten so gering sind, dass sie keinen verlässlichen Puffer mehr zwischen Angebot und Nachfrage bilden.

Dann wird ein Bieterwettbewerb beginnen, und die Ölpreise werden voraussichtlich auf 150 US-Dollar pro Barrel oder mehr steigen, so die Einschätzung von Führungskräften der Ölindustrie. Dieser Zeitpunkt ist nicht mehr fern, auch wenn die Welt die größte Ölkrise ihrer Geschichte verschlafen erlebt.

Die einzige Möglichkeit, ein Horrorszenario zu vermeiden, besteht darin, dass die Straße von Hormuz sofort geöffnet wird.

Und das wird nicht passieren.

Unterdessen taucht die Schraubenwurm-Art „Neue Welt“ immer häufiger an immer mehr Orten im Südwesten auf …

Das US-Landwirtschaftsministerium bestätigte am Montag drei weitere Fälle der Neuen-Welt-Schraubenwurmkrankheit, darunter zwei in Texas, wie die Abteilung für Tiergesundheit der Behörde mitteilte.

Der Tier- und Pflanzenschutzdienst teilte mit, dass die beiden Fälle in Texas ein Kalb im La Salle County und eine Ziege im Gillespie County betrafen.

APHIS stellte klar, dass ein fünfter Fall, der am Montag zuvor bei einem Hund im Andrews County gemeldet worden war, als erster in New Mexico festgestellter Fall neu klassifiziert wird. Der Tierarzt, der den Fall gemeldet hatte, befindet sich laut der Behörde in Texas, der Hund selbst lebt jedoch in einem Haushalt im Lea County, New Mexico, das an Texas grenzt.

Der US-amerikanische Rinderbestand ist bereits so klein wie seit 1951 nicht mehr.

Was passiert also, wenn sich die Schraubenwurmkrankheit der Neuen Welt wie ein Lauffeuer ausbreitet?

Eine weitere Plage, die die Behörden zutiefst beunruhigt, breitet sich in Zentralafrika aus …

Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist auf 544 gestiegen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde gewarnt hatte, dass der Ausbruch zum größten jemals verzeichneten werden könnte.

Das Epizentrum liegt in der Provinz Ituri der Demokratischen Republik Kongo. Dort wurden laut den Afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Africa CDC), der führenden Gesundheitsbehörde Afrikas, 515 bestätigte Fälle von insgesamt 544 im Kongo gemeldet. Mindestens 91 Todesfälle wurden bestätigt, weitere 19 Fälle und 2 Todesfälle gab es im Nachbarland Uganda, wie die Gesundheitsministerien beider Länder mitteilten.

Die Zahl der bestätigten Fälle ist viel höher als uns noch vor wenigen Tagen mitgeteilt wurde.

Aber das ist nicht die wahre Geschichte.

Die eigentliche Geschichte ist, dass Hunderte von Menschen tot umgefallen sind, und es sieht so aus, als sei Ebola die Ursache.

Sie werden aber erst dann in die Gesamtzahl der „bestätigt Verstorbenen“ aufgenommen, wenn die Tests abgeschlossen sind, und das kann eine Weile dauern.

Gleichzeitig nimmt der Hunger in verarmten Ländern Afrikas und anderswo rapide zu, und viele wichtige Nahrungsmittelexportländer leiden unter schwerer Dürre.

Hier in den Vereinigten Staaten erleben wir die schlimmste Frühjahrsdürre aller Zeiten …

Die Vereinigten Staaten erlebten im vergangenen Monat die schlimmste Frühjahrsdürre seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 60 % der Landfläche in den unteren 48 Bundesstaaten waren von mäßiger oder noch schlimmerer Dürre betroffen.

Die Dürre hat bei Landwirten und Umweltschützern im ganzen Land Besorgnis ausgelöst. Sie warnen davor, dass die Lebensmittelversorgung beeinträchtigt werden könnte und dass Waldbrände Gebiete heimsuchen könnten, in denen sie normalerweise nicht vorkommen.

Die Trockenheit konzentriert sich auf den Südosten, wo laut dem US-Dürremonitor im April 99,81 % der Region von mäßiger bis außergewöhnlicher Dürre betroffen waren. Schwere bis außergewöhnliche Dürre bedeckte mehr als 80 % der Region – der höchste Wert im April seit Beginn der Datenerfassung durch den Monitor im Jahr 2000.

Die neueste Karte des US-Dürremonitors zeigt, dass sich die Dürrebedingungen von Küste zu Küste erstrecken.

Tatsächlich könnte man buchstäblich das ganze Land durchqueren, ohne jemals Gebiete zu verlassen, die von Dürre betroffen sind.

Das ist ja Wahnsinn!

Und als ob das alles nicht schon genug wäre, wird nun ein „Super-El Niño“ die Dürrebedingungen in weiten Teilen des Landes noch verschlimmern.

Laut Daily Mail wird prognostiziert, dass der bevorstehende „Super-El Niño“ „wahrscheinlich der stärkste jemals gemessene sein wird“…

Der sich anbahnende Super-El Niño wird voraussichtlich der stärkste jemals gemessene sein, wie neue Prognosen nahelegen.

Die neuesten Modellrechnungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) zeigen, dass die Meerestemperaturen im Laufe dieses Jahres deutlich über dem Durchschnitt liegen werden.

Die Intensität von El Niño messen Wissenschaftler mithilfe des Niño 3.4-Index, der Anomalien der Meeresoberflächentemperatur zwischen 5 Grad nördlicher und 5 Grad südlicher Breite sowie 120 Grad westlicher und 170 Grad westlicher Länge aufzeichnet.

So etwas haben wir noch nie erlebt.

Meteorologe Ben Noll warnt davor, dass die äquatorialen Gewässer im Pazifik voraussichtlich viel wärmer sein werden als bei jedem vorherigen El Niño in der gesamten Geschichte…

In nahezu jedem Szenario werden die Temperaturen im äquatorialen Pazifik bis Dezember um 3 °C (5,4 °F) über den Durchschnitt steigen.

Allerdings zeigen einige besorgniserregende Simulationen, dass die Meeresoberfläche in dieser kritischen Region um mehr als 4 °C (7,2 °F) wärmer sein wird.

Ben Noll, Meteorologe und globaler Wetterexperte der Washington Post, schrieb auf X: „Fast jedes Szenario erreicht nun über +3˚C, wobei eine Reihe von Extremszenarien sogar über +4˚C liegen. Diese Prognose zeigt den stärksten El Niño, der jemals aufgezeichnet wurde.“

Es wird zu extremen Dürren, beispiellosen Hitzewellen, weitverbreiteten Ernteausfällen und einem erschreckenden Ausmaß an globalem Hunger kommen.

Zehn Millionen Menschen starben während des Super-El Niño der Jahre 1877 und 1878.

Wie viele werden diesmal sterben?

Die Skeptiker lassen sich davon natürlich nicht beeindrucken.

Sie betonen, dass wir schon früher schwere Zeiten durchgestanden und diese immer überstanden haben.

Sie glauben also, dass am Ende doch alles gut werden wird.

Unterdessen haben Tech-Milliardäre in Erwartung des bevorstehenden Chaos riesige unterirdische Bunker errichtet…

Amerikanische Tech-Milliardäre sind noch einen Schritt weiter gegangen: Mark Zuckerberg von Meta ließ auf seinem Anwesen in Hawaii einen 5.000 Quadratfuß großen unterirdischen Schutzraum mit eigener Energie- und Lebensmittelversorgung sowie explosionsgeschützten Türen installieren.

Sam Altman von OpenAI hat einen Keller aus Stahlbeton unter seinem Haus, während Peter Thiel, der milliardenschwere Vorsitzende von Palantir, zuvor Pläne für eine bunkerartige Anlage in Neuseeland eingereicht hatte.

Wir leben wahrlich in einer der apokalyptischsten Epochen der Menschheitsgeschichte.

Leider ist das, was wir bisher erlebt haben, nicht einmal annähernd vergleichbar mit dem, was uns letztendlich bevorsteht.

Die chaotischen Jahre, die vor uns liegen, werden absolut irre sein.

Doch viele Skeptiker werden so lange spotten, bis sie selbst vom Unglück eingeholt werden und sie gar nichts mehr spotten können.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 09.06.2026