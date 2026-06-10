Anthropic fordert eine koordinierte globale Pause in der KI-Entwicklung, bevor die Menschheit die Kontrolle darüber vollständig verliert

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, fordert eine koordinierte globale Pause in der KI-Entwicklung, bevor die Menschheit die Kontrolle darüber vollständig verliert.

Ihre Sorge gilt der sogenannten „rekursiven Selbstverbesserung“. Diese beschreibt den Punkt, an dem KI-Modelle selbstständig beginnen, ihre Nachfolger schneller zu entwickeln und zu verbessern, als Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können (worvor wir seit 2022 warnen). Anthropic drängt große KI-Labore, einer überprüfbaren Pause zuzustimmen, damit Forscher die KI-Fähigkeiten an menschlichen Werten ausrichten können, bevor die Situation außer Kontrolle gerät.

Anthropic wurde kürzlich von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt, nachdem das Unternehmen sich geweigert hatte, dem Militär die Nutzung seiner Modelle für die Inlandsüberwachung zu gestatten. Es handelt sich also nicht um Unternehmen, die einfach nur das sagen, was ihnen gerade passt.

Der Konkurrent OpenAI argumentierte dagegen, dass Regierungen und nicht private Unternehmen die Regeln festlegen sollten.

Die Universität Toronto hat kürzlich gezeigt, wie bestehende KI-Tools bereits Cyberwürmer entwickeln können, die Computernetzwerke selbstständig kapern. Die Bundesregulierung hinkt bei Weitem hinterher.

Meiner ehrlichen Einschätzung nach befinden sich mehrere Länder in einem Wettlauf um die KI-Vorherrschaft. Aufgrund der Struktur unseres Systems gibt es kaum Anreize, in diesem Prozess auf Nummer sicher zu gehen, da BIP und Dominanz die Hauptanreize darstellen.

Daher gibt es für Regierungen unter diesen Bedingungen keinen Grund, KI zu regulieren, solange niemand die Oberhand gewonnen hat. Genau das ist das Problem unserer bestehenden Anreizstrukturen:

Das Wohlergehen von Mensch und Natur hat keine Priorität.

Künstliche Intelligenz (KI) mag zwar noch keine besseren Versionen von sich selbst erstellen, aber Anthropic ist überzeugt, dass die Welt dieser Möglichkeit näher kommt, als viele annehmen. In einer neuen Studie mit dem Titel „When AI Builds Itself“ beschreibt das Unternehmen hinter Claude AI, wie KI zunehmend zur Entwicklung, zum Testen und zur Verbesserung neuer KI-Systeme eingesetzt wird.

Anthropic gibt an, dass die eigenen Ingenieure mittlerweile stark auf KI für Programmierung, Forschung und Experimente angewiesen sind, wodurch das Unternehmen deutlich schneller agieren kann als noch vor wenigen Jahren.

Laut Anthropic generiert Claude mittlerweile über 80 % des Codes, der in die Produktionssysteme des Unternehmens integriert wird, während die Ingenieure mit KI-Unterstützung ein Vielfaches an Output produzieren. Die in der Studie diskutierten technischen Trends deuten darauf hin, dass KI-Systeme in den kommenden Jahren deutlich leistungsfähiger werden, was weitreichende Folgen haben könnte.

„Eine KI, die sich selbst erstellen kann, wäre eine bedeutende Entwicklung in der Geschichte der Technologie – eine, die der Welt in Wissenschaft, Gesundheitswesen und darüber hinaus enormen Nutzen bringen könnte“, heißt es in der Studie.

„Doch eine vollständige rekursive Selbstoptimierung könnte auch das Risiko erhöhen, dass der Mensch die Kontrolle über KI-Systeme verliert“, warnt sie und fügt hinzu: „Wenn Systeme in der Lage sind, ihre Nachfolger vollständig selbst zu erstellen, gewinnen die Methoden, mit denen wir sie sichern, überwachen und ihr Verhalten steuern, erheblich an Bedeutung.“

Die Forschungsarbeit erläutert mögliche Zukunftsszenarien:

1. Der Trend stagniert, aber die heutigen KI-Fähigkeiten sind weit verbreitet.

2. KI-Labore verzeichnen weiterhin exponentielle Effizienzsteigerungen.

3. KI-Systeme sind selbstständig und rekursiv verbesserungsfähig und beginnen, ihre Nachfolger zu entwickeln. Während sich die Aufmerksamkeit im Bereich KI häufig auf Zukunftsszenarien konzentriert, in denen Maschinen vollständig autonom werden und sich ohne menschliches Eingreifen selbst verbessern, hält Anthropic eine unmittelbarere und realistischere Zukunft für möglich.

In diesem ersten möglichen Szenario verlangsamt sich der KI-Fortschritt im Vergleich zu den optimistischsten Prognosen, aber die heutigen leistungsstarken KI-Systeme verbreiten sich weiterhin in Unternehmen, Behörden und im Arbeitsalltag. Selbst in diesem Szenario könnten die Auswirkungen enorm sein. Anthropic argumentiert, dass Unternehmen, die mit fortschrittlichen KI-Tools ausgestattet sind, die Leistung von Organisationen erreichen könnten, die um ein Vielfaches größer sind.

Aufgaben, die einst große Teams erforderten, könnten zunehmend von kleinen Gruppen übernommen werden, die mit KI-Agenten zusammenarbeiten, welche Code schreiben, Daten analysieren, Forschung betreiben und Routinearbeiten automatisieren können.

Das Unternehmen verweist auf zunehmende Belege dafür, dass KI-Systeme bereits längere und komplexere Aufgaben erledigen und Organisationen dabei helfen, schneller als je zuvor zu agieren.

Anthropic argumentiert, dass diese Zukunft Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften mehr Zeit zur Anpassung geben würde als extremere Szenarien mit vollständig selbstlernender KI.

Das Unternehmen warnt jedoch, dass selbst wenn die KI-Fähigkeiten heute ihren Fortschritt stoppen würden, die Technologie immer noch Branchen umgestalten, die Arbeitswelt verändern und neue Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, Desinformation und wirtschaftliche Verwerfungen schaffen könnte.

Im Zentrum des Berichts von Anthropic steht das Konzept der „rekursiven Selbstverbesserung“ – die Idee, dass ein KI-System

mit der Zeit in der Lage sein könnte, die nächste Generation von KI-Modellen zu entwerfen, zu entwickeln und zu verbessern, ohne dass menschliche Ingenieure den Großteil der Arbeit übernehmen müssen.

Heute treffen Menschen noch die wichtigsten Entscheidungen. Forscher entscheiden, welche Probleme gelöst, welche Experimente durchgeführt und welche Ideen weiterverfolgt werden sollen. KI-Tools wie Claude können beim Schreiben von Code, beim Ausführen von Tests, bei der Analyse von Ergebnissen und bei der Erledigung vieler technischer Aufgaben helfen. Sie sind jedoch weiterhin auf menschliche Führung und Urteilsvermögen angewiesen.

Anthropics Sorge gilt der Frage, was passiert, wenn sich dieses Gleichgewicht verschiebt.

In einem Szenario vollständig rekursiver Selbstverbesserung würde ein KI-Modell Forscher nicht nur unterstützen – es könnte effektiv selbst zum Forscher werden. Das System könnte neue KI-Architekturen entwerfen, Tausende von Experimenten durchführen, die Ergebnisse auswerten, seine eigenen Fähigkeiten verbessern und dann einen fortschrittlicheren Nachfolger entwickeln.

Dieser Nachfolger könnte dann den Prozess wiederholen und so potenziell einen Kreislauf immer leistungsfähigerer KI-Systeme schaffen.

Laut Anthropic ist eine solche Zukunft nicht unausweichlich und wird möglicherweise nie eintreten. Das Unternehmen argumentiert jedoch, dass die jüngsten Fortschritte darauf hindeuten, dass KI-Systeme zunehmend mehr Aufgaben in der KI-Entwicklung übernehmen. Die größte offene Frage sei, ob KI letztendlich das entwickeln könne, was Forscher als „Forschungsgespür“ bezeichnen – die Fähigkeit, wichtige Probleme zu erkennen, die richtige Richtung einzuschlagen und komplexe Entscheidungen zu treffen.

Sollten KI-Systeme dazu ebenfalls in der Lage sein, könnte die letzte Hürde für die Entwicklung autonomer KI verschwinden.

Anthropic warnt davor, dass eine solche Zukunft zwar große Vorteile mit sich bringen könnte, darunter schnellere wissenschaftliche Entdeckungen, bessere Gesundheitstechnologien und rasanter technologischer Fortschritt. Gleichzeitig könnte sie es für den Menschen jedoch deutlich erschweren, immer fortschrittlichere KI-Systeme zu überwachen, zu steuern und zu verstehen.

Deshalb ist das Unternehmen der Ansicht, dass Regierungen, Forscher und Technologieunternehmen sich bereits jetzt vorbereiten müssen, auch wenn die Entwicklung vollständig autonomer KI derzeit noch eine Zukunftsmöglichkeit und keine gegenwärtige Realität ist.

Wenn sich die technischen Trends bei der Weiterentwicklung von Fähigkeiten fortsetzen und KI-Systeme die Fähigkeiten entwickeln können, die der transformativen menschlichen Erfindungsgabe innewohnen, dann ist es plausibel, dass KI-Systeme sich selbst entwerfen und verfeinern könnten.

In dieser Welt wird das Tempo des Fortschritts in der KI-Entwicklung vollständig durch die Verfügbarkeit von Rechenleistung (bzw. die Geschwindigkeit der Entdeckung verschiedener Effizienzsteigerungen im algorithmischen Training oder in der Inferenz) für KI-Systeme bestimmt. D

er Mensch spielt eine deutlich geringere Rolle in ihrer Entwicklung, und der Großteil unserer Bemühungen wird sich wahrscheinlich auf die Überwachung, Validierung und Verifizierung eines wachsenden „virtuellen Labors“ konzentrieren, das von KI-Systemen betrieben wird. Wir erwarten, dass Systeme, die zu automatisierter KI-Forschung und -Entwicklung fähig sind, über Fähigkeiten verfügen, die auf andere Wissenschaftsbereiche übertragbar sind und es ihnen ermöglichen, andere Bereiche zu revolutionieren.

In der Forschungsarbeit stellt Anthropic fest, dass es „keine guten Vorstellungen davon hat, wie diese Welt aussehen würde, da unsere Wirtschaft derzeit von Menschen und von Menschen entwickelten Werkzeugen angetrieben wird“.

„Eine Welt, die von schneller, rekursiver Selbstoptimierung angetrieben wird, könnte naturgemäß vom Selbstoptimierungsmodell dominiert werden,

da dessen Fähigkeiten die des Menschen vollständig übertreffen und sich das Modell in der gesamten Wirtschaft ausbreitet. Es ist schwer vorherzusagen, wie die Wirtschaft aussehen wird, wenn menschliche Arbeit an Wettbewerbsfähigkeit verliert“, warnt der Text.

Selbst wenn die Modellentwicklung vollständig automatisiert und rekursiv würde, können wir nicht vorhersagen, was das für den Alltag der meisten Menschen bedeuten würde. Auch hier gilt Amdahls Gesetz.

Rekursive Intelligenz könnte dazu führen, dass viele der in „Machines of Loving Grace“ beschriebenen Vorteile in einigen Bereichen schnell erreicht werden. Wir erwarten, dass verkörperte Intelligenz (d. h. Robotik) der rekursiven Intelligenz rasch folgen und einen ähnlichen Weg mit steigendem Nutzen bei sinkenden Kosten beschreiten wird.

Leistungsfähigere Intelligenz könnte uns helfen, Dinge in der physischen Welt schneller zu bauen, produktivere klinische Studien mit lebensrettenden Medikamenten durchzuführen und neuartige Formen der Koordination zu entwickeln.

Doch allein die Erzielung rekursiver Verbesserungen deutet nicht auf eine unmittelbare Veränderung der industriellen Produktion, der gesellschaftlichen Organisation oder der Funktionsweise von Märkten hin. Mehr Intelligenz kann nicht lernen, wie ein Medikament über Jahrzehnte der Anwendung wirkt, Wahlen nicht früher abhalten, als es die Verfassung vorschreibt, und einen Fremden nicht innerhalb eines Wochenendes in einen alten Freund verwandeln.

Für die meisten Menschen wird das gefühlte Tempo dieser Zukunft weiterhin von den Engpässen bestimmt, selbst wenn die Laborprozesse vorgelagert mit Rechengeschwindigkeit laufen.

Diese Kollision, bei der sich rekursive Intelligenz immer schneller entwickelt, auf die Welt der Menschen, Beziehungen und Regierungsführung trifft, ist ein weiterer Teil dieser Zukunft, den das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht vorhersagen kann.

Quellen: PublicDomain/Collective Evolution am 08.06.2026