Außerirdische bei der FIFA-Weltmeisterschaft: Ein brasilianisches Medium behauptet, ein UFO- „Mutterschiff“ wird während des Spiels in Miami Hunderte von Menschen entführen

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alien-Invasion prophezeit eine brasilianische Hellseherin. Sie behauptet, ein riesiges UFO-Mutterschiff werde während eines Spiels der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Miami erscheinen.

Hunderte Menschen, darunter auch Spieler, würden entführt, so die Vorhersage. Die Prophezeiung bezieht sich auf das Spiel Brasilien gegen Schottland am 24. Juni 2026.

Die bizarre Vorhersage einer brasilianischen Hellseherin hat sich viral verbreitet, nachdem sie behauptet hatte, ein riesiges UFO-Mutterschiff könne während eines Spiels der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Miami erscheinen und Hunderte von Menschen entführen. Die Vorhersage stammt von der brasilianischen Spiritistin Vo Bahiana, deren richtiger Name Elisângela de Souza lautet.

Bahiana, die über 23 Millionen Instagram-Follower hat, teilte am 2. Juni ein Video, in dem sie einen angeblich lebhaften Traum von Außerirdischen während eines WM-Spiels schilderte.

Laut ihrer Aussage würde ein riesiges Raumschiff mit über 100 außerirdischen Wesen an Bord während eines Spiels in Miami auf dem Spielfeld landen. (Der Kampf um die UFO-Offenlegung: Wer wird die wichtigste Geschichte der Menschheit schreiben?)

Sie behauptete weiter, dass über 700 Menschen – darunter Spieler, Schiedsrichter und andere Offizielle – an Bord des Raumschiffs gebracht und später wieder freigelassen werden könnten.

„Geht am 24. Juni 2026 nicht ins Stadion in Miami. Bleibt fern“, warnte sie in dem Video.

Alien-Invasion: Welches FIFA-WM-Spiel steht im Zusammenhang mit der Vorhersage?

Viele Social-Media-Nutzer haben die Vorhersage mit dem Gruppenspiel C zwischen Brasilien und Schottland in Verbindung gebracht, das am 24. Juni 2026 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, stattfindet. Anstoß ist um 18:00 Uhr ET (21:00 Uhr MEZ), und es wird mit einem großen Zuschauerandrang gerechnet, insbesondere da Brasilien zu den

Turnierfavoriten zählt.

Die Teilnahme Schottlands hat ebenfalls für Begeisterung gesorgt, da die Nationalmannschaft nach 28 Jahren Abwesenheit zur FIFA-Weltmeisterschaft zurückkehrt.

Wie die Vorhersage viral wurde

Die Geschichte erlangte größere Aufmerksamkeit, nachdem das Medienportal BroBible darüber berichtet hatte. Das Interesse stieg noch weiter an, als Schauspieler und Content Creator Jay Klay die Vorhersage in einem TikTok-Video besprach, das über eine Million Aufrufe erzielte.

Klay schien zunächst von der Warnung des Mediums überzeugt. Später relativierte er seine Aussage jedoch und deutete an, die Vision könne mit einer, wie er es nannte, „negativen Zeitlinie“ zusammenhängen, die sich inzwischen verändert habe.

In einem weiteren Video argumentierte er, selbst wenn unbekannte Flugobjekte auftauchen würden, sei eine Entführung

unwahrscheinlich.

Er behauptete außerdem, Bahiana habe später angedeutet, das vorhergesagte Datum könne sich vom 24. auf den 26. Juni verschieben.

Miamis Geschichte der Alien-Gerüchte

Die jüngste Vorhersage erinnerte viele Internetnutzer an die sogenannte „Miami Mall Aliens“-Kontroverse vom Januar 2024. Damals löste ein großes Polizeiaufgebot in einem Einkaufszentrum Spekulationen im Internet aus, dass Außerirdische gesichtet worden seien.

Die Behörden erklärten später, der Vorfall habe sich um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt, die Feuerwerkskörper gezündet hatten, doch Verschwörungstheorien zu dem Ereignis kursierten weiterhin in den sozialen Medien.

Gemischte Reaktionen im Internet

Wie erwartet, waren die Reaktionen im Netz auf die virale Prophezeiung einer Alien-Invasion gespalten. Während viele die Behauptung als abstruse Verschwörungstheorie abtaten, zeigten andere Interesse und teilten persönliche Geschichten über angebliche UFO-Sichtungen.

Ein Nutzer witzelte: „Also sind Aliens durch die Galaxie gereist, um Vinicius und Neymar auszuspionieren.“

Ein anderer meinte: „Interessanterweise hat vor etwa fünf Monaten ein UFO- Forscher aus Großbritannien eine ähnliche Vorhersage gemacht. Außerdem deuten einige Interpretationen, die Baba Wanga zugeschrieben werden, darauf hin, dass 2026 außergewöhnliche Entwicklungen in Bezug auf die Menschheit und außerirdisches Leben erleben wird.“

Project Blue Beam?

Das „FIFA-Weltmeisterschaftsprojekt 2026 Blue Beam“ ist eine weit verbreitete Verschwörungstheorie, die besagt, dass mächtige Eliten die globale Reichweite der Weltmeisterschaft 2026 nutzen werden, um eine vorgetäuschte Alien-Invasion oder eine großangelegte holografische Projektion am Himmel zu inszenieren.

Die Theorie argumentiert, dies diene dazu, die Weltbevölkerung zu manipulieren und sie zur Akzeptanz einer totalitären „Neuen Weltregierung“ zu bewegen.

Das Konzept stammt von dem verstorbenen kanadischen Investigativjournalisten und Autor Serge Monast. Laut Monast nutzt das „Projekt Blue Beam“ fortschrittliche Technologien (darunter satellitengestützte Laser und künstliche Intelligenz), um religiöse Gottheiten oder außerirdische Raumschiffe in die Atmosphäre zu projizieren und so Nationen zu täuschen.

Da die FIFA-Weltmeisterschaft zu den meistgesehenen Sportereignissen der Menschheitsgeschichte zählt, spekulieren Randtheoretiker, sie sei die ideale Bühne für ein inszeniertes Spektakel. Die Theorie tauchte im Vorfeld des Turniers 2026 wieder auf, befeuert durch mehrere Faktoren:

Massenpublikum: Das Turnier 2026 findet in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) statt und bietet somit ein beispielloses Live-Publikum.

Reale Technologie: Spektakuläre Drohnen-Lichtshows und fortschrittliche Augmented-Reality-Technologie (AR) werden bei der Eröffnungsfeier und den Spielen eingesetzt.

Randtheoretiker nutzen dies fälschlicherweise, um die Existenz holografischer Fähigkeiten zu „beweisen“.

Hellseherische Vorhersagen: Virale Diskussionen in sozialen Medien und Online-Hellseher, die behaupten, „Visionen“ von außerirdischen Mutterschiffen zu haben, die Spieler bei den Spielen 2026 entführen, haben die Theorie weiter verstärkt.

Das Projekt Blue Beam wird von Cybersicherheitsexperten und Soziologen allgemein als Internet-Verschwörungstheorie eingestuft.

Statt vor holografischen Alien-Invasionen warnen Online-Sicherheitsbehörden die Fans der Fußball-Weltmeisterschaft vor gängigen, nachweisbaren Online-Bedrohungen wie Phishing-Betrug und gefälschten Ticket- oder Fanartikel-Websites.

Video:

Wird Neymar von Außerirdischen entführt?

Laut einer brasilianischen Hellseherin wird während Brasiliens Spiel gegen Schottland am 24. Juni ein gigantisches Raumschiff erscheinen und damit endgültig die Ankunft von Außerirdischen auf der Erde bestätigen.

„Ich habe von der Invasion zweier Raumschiffe geträumt, eines davon ist das Mutterschiff.“

Wie in den USA Flugscheiben gebaut oder Alien-Entführungen vorgetäuscht wurden und werden, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Neymar será abduzido por ETs? Segundo uma vidente brasileira, uma gigantesca nave espacial vai surgir no jogo do Brasil contra a Escócia no dia 24/06, marcando definitivamente a aparição dos extraterrestres na Terra. “Sonhei com a invasão de duas naves, uma delas é a nave-mãe.” pic.twitter.com/7yWCLhH3vZ — Paladin 🎖 (@PaladinRood) June 12, 2026

Quellen: PublicDomain/economictimes.indiatimes.com am 17.06.2026