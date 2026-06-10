Behörden-Skandal: 20 Jahre Dienst dann rausgeworfen – nach ZDF-Interview gefeuert (Video)

(Titelbild: Symbolbild)

Es ist eine jener Geschichten, die in einem funktionierenden Rechtsstaat eigentlich undenkbar sein müssten – und die doch das ganze Elend einer ausufernden Verwaltungs- und Wohlfühlbürokratie offenlegt: Ein Mann arbeitet über zwanzig Jahre lang loyal für seine Behörde, spricht in einer Dokumentation unbequeme Wahrheiten aus – und wird wenige Wochen später fristlos vor die Tür gesetzt.

Willkommen in Bremen, jener seit Jahrzehnten rot-grün-rot regierten Stadt, in der die Meinungsfreiheit offenbar nur dann gilt, wenn die Meinung der herrschenden Linie entspricht.

Ein Mitarbeiter wagt es, die Wahrheit auszusprechen

Seit 2005 arbeitete Fred Göcken beim Jobcenter Bremen. In einer 44-minütigen ZDF-Dokumentation mit dem Titel „Am Puls mit Sarah Tacke – System Bürgergeld: Leben ohne Leistung“ äußerte er sich im Mai erstaunlich offen über die Zustände in seiner eigenen Behörde.

Seine Worte hatten es in sich: „Geldausgeben ist unsere zentrale Aufgabe – so betrachten das viele von uns“, sagte er.

Würde man tatsächlich alle Bürgergeldempfänger in Arbeit bringen, so Göcken, dann wäre die eigene Tätigkeit der Jobcenter-Mitarbeiter schlicht überflüssig. Ein System, das sich am Ende selbst erhalte.

Doch damit nicht genug. Göcken schätzte, dass zwischen 30 und 40 Prozent der Bürgergeldempfänger falsche Angaben machten, um weiter Leistungen zu beziehen.

Dies sei im Jobcenter ein „offenes Geheimnis“. Und – man höre und staune – er forderte mehr Sanktionen. Klartext also, wo sonst nur Schweigen oder politisch korrekte Floskeln herrschen.

Die Quittung kam prompt

Die Reaktion der Stadt ließ nicht lange auf sich warten. Im Kündigungsschreiben vom 28. Mai, das unter anderem der FAZ vorliegt, wirft man Göcken vor, das Jobcenter „diffamiert“ zu haben.

Kritik von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes sei zwar grundsätzlich erlaubt – „solange sie sachlich und konstruktiv“ sei. Doch genau das treffe hier angeblich nicht zu.

Es werde der Eindruck erweckt, die Stadt würde „unverantwortlich mit öffentlichen Geldern umgehen“ – die Vorwürfe überschritten die „Grenzen der Meinungsfreiheit“.

Man lese diesen Satz noch einmal in Ruhe. Die „Grenzen der Meinungsfreiheit“ seien überschritten. Wer aufmerksam beobachtet, was sich in diesem Land abspielt, kennt diese Formel inzwischen nur zu gut.

Es ist die bevorzugte Floskel jener, die unbequeme Wahrheiten nicht widerlegen können – und deshalb den Überbringer der Botschaft mundtot machen wollen.

Denn eine Meinungsfreiheit, die Grenzen kennt, sobald sie der Obrigkeit unangenehm wird, ist im Grunde keine Meinungsfreiheit mehr.

Die unbequemen Zahlen, über die niemand reden will

Schauen wir uns an, worüber Göcken eigentlich gesprochen hat. Im Jahr 2025 beliefen sich die Kosten für das Bürgergeld inklusive Wohnkosten auf sagenhafte 46,6 Milliarden Euro – das geht aus einer Antwort der Agentur für Arbeit auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Rund 5,32 Millionen Menschen bezogen im Dezember 2025 Bürgergeld.

Und nun kommt die Zahl, die in keiner Talkshow gerne ausgesprochen wird: Über 47 Prozent der Regelleistungsberechtigten stammten aus dem Ausland.

Das Jobcenter Bremen weist Göckens Schätzung von 30 bis 40 Prozent Falschangaben zurück – es lägen „keine belastbaren Erkenntnisse“ vor, Leistungsmissbrauch werde „konsequent geprüft und verfolgt“.

Eine bemerkenswerte Aussage. Denn wenn man derart konsequent prüft, müsste man doch eigentlich genau wissen, wie hoch der Missbrauch tatsächlich ist. Oder will man es gar nicht so genau wissen?

Ein Lehrstück über den Zustand unseres Landes

Was hier geschieht, ist mehr als ein einzelner arbeitsrechtlicher Streitfall. Es ist ein Symptom. Wer den Finger in die Wunde legt, wird nicht etwa gehört, sondern bestraft. Statt sich mit den von Göcken aufgeworfenen Problemen auseinanderzusetzen, entledigt sich die Stadt des Kritikers.

Das ist die Logik eines Apparates, der mehr mit der Verwaltung seiner selbst beschäftigt ist als mit dem Wohl der Bürger, die ihn finanzieren.

Göcken hat angekündigt, gegen die Kündigung Klage einzureichen. Man kann ihm dabei nur die Daumen drücken. Denn sein Fall steht stellvertretend für eine Entwicklung, die viele Bürger längst mit wachsender Sorge beobachten:

Es ist nicht allein die Meinung dieser Redaktion, sondern die Überzeugung eines erheblichen Teils der Bevölkerung, dass in Deutschland zunehmend bestraft wird, wer Klartext spricht – während jene, die das System ausnutzen, mit erstaunlicher Nachsicht behandelt werden.

Was bleibt, ist die Frage nach dem Wert beständiger Werte

In Zeiten, in denen Milliardenbeträge ohne erkennbare Gegenleistung verteilt werden, in denen die Schuldenberge wachsen und mit ihnen die Inflation, gewinnt eine alte Erkenntnis neue Bedeutung: Vertrauen in staatliche Strukturen ist kein unerschöpfliches Gut.

Wer sein Vermögen langfristig sichern möchte, tut gut daran, nicht allein auf Papierversprechen und politische Beständigkeit zu setzen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 08.06.2026