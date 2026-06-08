»Blume des Lebens« – Kupferkanne mit integriertem Becher – nach ayurvedischer Tradition

Kupferkanne mit integriertem Becher – nach ayurvedischer Tradition.

Trinken wird zum bewussten Ritual: Diese handgearbeitete Kupferkanne verbindet kunstvolles Design mit spiritueller Symbolkraft.

Die »Blume des Lebens« ist sorgfältig in die gehämmerte Oberfläche eingearbeitet – ein Sinnbild für Energie, Verbundenheit und ganzheitliches Bewusstsein.

In der ayurvedischen Lehre gilt Kupfer als ein besonderes Metall: Wenn Wasser über Nacht in einem Kupfergefäß ruht, soll es laut dieser Tradition gereinigt und energetisch aufgeladen werden – das sogenannte Tamra Jal. Es steht symbolisch für Ausgleich und Harmonie der drei Doshas (Vata, Pitta, Kapha).

Hinweise auf eine natürliche antibakterielle Wirkung beruhen auf Überlieferungen sowie auf vereinzelten wissenschaftlichen Untersuchungen zum sogenannten »oligodynamischen Effekt« – der Eigenschaft bestimmter Metalle, Mikroorganismen zu beeinflussen.

Diese Aussagen sind nicht medizinisch belegt und ersetzen keine hygienischen Maßnahmen.

Besonders durchdacht: Der Deckel der Kanne lässt sich als Trinkbecher nutzen – ideal für bewusste Trinkmomente zu Hause, im Yogastudio, im Spa oder unterwegs.

Bitte beachten: Die Kanne ist nicht auslaufsicher und sollte daher aufrecht transportiert werden.

Aus > 99 % reinem Kupfer gefertigt

Fassungsvermögen: 1000 ml

100 % recyclebar

kunsthandwerklich hergestellt

sehr langlebig

Deckel nutzbar als Trinkbecher

Fassungsvermögen: 1000 ml

Maße: ca. Ø 10 cm x 19 cm

Gewicht: ca. 350 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 04.06.2026