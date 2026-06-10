BRD: Gilt deutsches Recht nicht für deutsche Kanzler?

aikos2309

Kann es ein Gericht einfacher haben als einen Rechtsbruch zur Anklage zu bringen, wenn der Täter die Tat zugegeben hat? Auf die letzten vier Kanzler der BRD trifft dieser Umstand zu: Rechtsbruch oder zumindest Rechtsbeugung. Allen voran Kanzlerin Merkel. Sie hat die Vorbereitung eines Angriffskriegs gegen Russland zugegeben. Von Peter Haisenko 

Zum 1.1.2017 hat Kanzlerin Merkel den § 80 des Strafgesetzbuchs streichen lassen. Dieser § stellte die Vorbereitung eines Angriffskriegs unter schwere Strafen.

Der § 80 StGB lautete: „Wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.“ Warum hat sie das getan?

Für sie selbst kam das nämlich zu spät. Wie sie selbst und selbstherrlich vor zwei Jahren verkündet hatte, waren die Minsker Abmachungen nicht dafür gedacht, Frieden in die Ukraine zu bringen. Vielmehr dienten diese Abmachungen nur dazu, eingekesselte Einheiten von Kiews Mörderbande zu retten und Zeit zu gewinnen, Kiew für einen Angriffskrieg gegen die Oblaste aufzurüsten, die sich in einem völkerrechtskonformen Verfahren von Kiew losgesagt hatten und der Russischen Föderation beigetreten sind. Das war vor 2017.

Wer jetzt daherkommt und behauptet, dieser Vorgang sei nicht völkerrechtskonform gewesen, der möge sich fragen, warum der Wertewesten nicht in Den Haag Klage eingereicht hat. Allen voran wieder Kanzlerin Merkel, die sich auf Verteidigungskriegsvorbereitungen hätte berufen können, wenn Den Haag die Unrechtmäßigkeit dieses Verfahrens festgestellt hätte.

Der Kanzler trägt immer die Verantwortung

Bundeskanzler, die den Äußerungen ihrer Minister nicht widersprechen, stehen hinter diesen Ansagen, machen sie so zur Regierungspolitik. Kanzler Scholz hat seiner Außenministerin Baerbock nicht widersprochen, als sie sagte, die BRD befinde sich im Krieg mit Russland. Er ging noch weiter, indem er mit England ein Abkommen geschlossen hatte, sich zusammen auf einen Krieg gegen Russland zu verbünden.

Das wollte Hitler auch, aber London wollte zuerst Deutschland vernichten und so blieb Hitler diese Allianz verwehrt. Aber es war noch Merkel, die in den letzten Tagen ihrer Kanzlerschaft die Angebote Russlands für Friedensverhandlungen im Dezember 2021 zusammen mit den USA einfach ignoriert und so den Beginn der russischen Sonderoperation im Februar 2022 geradezu zwingend gemacht hat. Es war auch Merkel, die Kiew niemals ermahnt hat, sich an die Vereinbarungen von Minsk zu halten.

 

Wie ist es zu bewerten, wenn ein Land einer Kriegspartei Waffen liefert, die gegen die andere Seite eingesetzt werden? Waffen, die Soldaten und Zivilisten töten. Ist dieses Land dann schon Kriegsteilnehmer? Oder wenn Geld in immensem Umfang gegeben wird, ohne das dieser Krieg nicht geführt werden kann? Man erinnere sich an WKI und WKII. Alle Staaten, die den Krieg gegen Deutschland unterstützt haben, waren Kriegsparteien.

Vergessen wir nicht, die USA haben der UdSSR gigantische Mengen an Kriegsmaterial und Geld geliefert, bevor sich die USA offiziell im Krieg mit Deutschland befanden. Ohne diese Hilfen hätte die SU große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt gegen die Wehrmacht bestehen zu können.

Amerika führt Krieg gegen Deutschland ohne Kriegserklärung

Ebenso haben die USA deutsche Schiffe versenkt, so England gerettet, bevor der offizielle Kriegseintritt bestätigt war. Will da jemand behaupten, die USA wären vor Dezember 1941 nicht Kriegspartei gewesen? Waren die USA im WKI von Anfang an Kriegsteilnehmer, weil sie England und Frankreich die Kredite gewährten, große Mengen an Waffen lieferten, ohne die dieser Krieg nicht hätte begonnen werden können? Man vergleiche die Zahlungen an Kiew.

Auch hier gilt: Ohne westliches, deutsches, Geld, hätte Kiew den Krieg nicht beginnen können. Ist es also falsch zu sagen, das ein Staat bereits Kriegspartei ist, wenn es Geld an eine Kriegspartei gibt?

Darf man da so weit gehen zu sagen, dass es Vorbereitungen für einen Angriffskrieg sind, wenn Geld an eine Partei gegeben wird, das die erklärte Absicht hat, einen Angriff weiterzuführen, den sie bereits seit acht Jahren gegen die Zivilbevölkerung führt? Mit der Friedensverpflichtung im Grundgesetz ist das jedenfalls nicht zu vereinbaren. (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes)

Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, sollte man dem US-Außenminister Marco Rubio zuhören:

„Wir sind, um fair und offen zu sein, keine unparteiischen Vermittler in diesem Krieg. Wir liefern keine Waffen an Russland. Wir liefern nur Waffen an die Ukraine. Wir verhängen keine Sanktionen gegen die Ukraine. Wir verhängen nur Sanktionen gegen Russland. Wir haben also eindeutig Partei ergriffen.“

Wie kann man „Partei ergriffen“ anders interpretieren, als aktive Kriegspartei zu sein?

Waffen und verbale Aufrüstung

Scholz und Merz machen da munter weiter, werden sogar immer skrupelloser mit Waffenlieferungen und verbaler Aufrüstung. Weder Merkel, noch Scholz oder Merz haben ihre Minister, ihre Weisungsbefohlenen zurechtgewiesen, zurückgepfiffen, wenn diese zumindest verbal Kriegerklärungen gegen Russland ablassen.

Sind es Kriegsvorbereitungen, wenn die „Kriegstüchtigkeit“ der BRD zur Regierungspolitik gemacht wird? Ja sogar gesagt wird, die BRD müsse wieder die stärkste Militärmacht Europas werden. Aufrüstung hat noch nie zu Frieden geführt. Betrachten wir dazu die USA, das Land mit dem größten Militär.

Die führen beinahe pausenlos Krieg, auch, weil es billiger ist, Waffen am Haltbarkeitsdatum auf wehrlose Länder zu werfen, als sie teuer zu de-laborieren. Und nochmals: Ist ein Land Kriegsteilnehmer, das Waffen an eine Kriegspartei liefert? Oder die Lieferungen von Drittländern finanziert.

Blicken wir noch kurz auf Kanzler Schröder und seinen Außenminister Fischer. Schröder hat zugegeben, dass sein Befehl zum Angriff auf Jugoslawien ein Verstoß gegen das Völkerrecht war.

Hat das irgendwelche Folgen? Ja, Schröder ist in der BRD „persona nongrata“, aber nicht wegen seines Angriffs auf Jugoslawien, sondern weil er den Ausgleich mit Russland sucht.

 

Der NATO-Artikel 5 kann nicht angewendet werden

Nimmt man das Grundgesetz ernst, den 2+4-Vertrag, das deutsche Recht, dann müssten sich alle diese Kriegstreiber vor Gericht verantworten. Alle Kanzler und die notorischen Kriegstreiber wie Strack-Zimmermann, Wadephul und Pistorius und alle, die weiterhin Waffen und Geld an Kiew geben wollen.

Dafür braucht es keinen § 80, den Merkel zwar wohlweislich, aber zu spät für ihre persönliche Absolution abgeschafft hat. Die antirussische Kriegspolitik bringt die BRD in akute Gefahr von Vergeltungsschlägen aus Russland und die sind gerechtfertigt nach allen internationalen Regeln.

Ganz abgesehen von der Feindstaatenklausel, der Deutschland noch immer unterliegt. Und die NATO, die USA? Nicht einmal der NATO-Artikel 5 kann zur Anwendung kommen, denn es war die BRD, die die Feindseligkeiten gegen Russland begonnen hat. Abgesehen davon ist das ein „Kann-Artikel“ und die USA werden den Teufel tun, Deutschland zu verteidigen. Das wäre das erste mal.

Wie sollte die BRD auch von der NATO verteidigt werden? Russland wird keine Bodenoffensive starten. Um Deutschland zu desavouieren, zur Vernunft oder gar auf die Knie zu zwingen, bedarf es nur weniger gezielter Angriffe mit Raketen auf die Stromversorgung. Mit Raketen, die nicht abgefangen werden können. Wir können sicher sein, dass die USA deswegen keine Raketen auf Russland schießen werden.

 

Die deutschen Regierungen seit Merkel setzen Deutschland der Gefahr aus, in einem veritablen Krieg mit Russland zu landen. § 80 hin oder her, schon das Grundgesetz stellt das unter strenge Strafen. Kann da noch von einem Rechtsstaat gesprochen werden, wenn der Generalstaatsanwalt keine Klagen anstrengt, ja nicht einmal ermittelt?

Stehen folglich Kanzler und Minister oder andere illustre Befürworter von Kriegsvorbereitungen über dem Gesetz? Nach dem Motto: Der Krieg heiligt alle Mittel und exkulpiert die Täter im Voraus. So fordere ich die Justiz auf, Ermittlungen zu (bereits zugegebenen) Straftaten unverzüglich aufzunehmen, ohne Ansehen der Person oder seiner politischen Position.

Nur das kann Deutschland retten. Alles andere wird zum endgültigen Untergang führen. Aber vielleicht ist es genau das, was diese Hasardeure wirklich wollen.

Behalten wir dazu im Gedächtnis:

Die Verhängung von Sanktionen ohne UN-Mandat ist schon ein völkerrechtswidriger kriegerischer Akt. Und wie ist das mit dem GG Artikel 26(2), der in dieser Weise ergänzt gehört?

Quellen: PublicDomain/anderweltonline.com am 09.06.2026

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4 comments on “BRD: Gilt deutsches Recht nicht für deutsche Kanzler?

  1. Ich habe sie damals, als der Paragraph noch galt, angezeigt. Wurde durch die Staatsanwaltschaft nicht verfolgt.

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    1. Das Problem ist das mit den bereinigungsgesetzen jegliche Strafverfolgung zu nichte gemacht wird. Strafgesetzbuch weg Zivilgestzbuch weg Sozialgesetzbuch rentengesetzbuch bürgerliche Gesetzbuch owi Gesetz Zivilprozessordnung Strafprozessordnung all dies wurde durch die USA aufgehoben.

      Wenn das alles weg ist welches Gesetz gilt dann noch? Willkür. Du hast zu deiner Anzeige ein aktenzeichen bekommen, mehr benötigst du nicht.

      Denn mit dem Potsdamer Abkommen haben die Besatzer alle vier erklärt das vom deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen darf.

      Wenn heute also Trump von der BRD verlangt einen militärischen komplex aufzubauen der gegen diese Vorschriften verstößt, würde er im eigenen Land als Anstifter einer militärischen Struktur, eines nach amerikanischer Sicht, Terrorregime Hochverrat begehen.

      3,5 oder 5 % VOM BIP ist indirekt auch eine abkopplung von den USA, so wie es die Briten mit ihren Kolonien getan haben die sie letztendlich verloren bis auf Neuseeland Australien und Kanada.

      Da aber die Amis eben nicht eingegriffen haben, gelten die Amis als Drahtzieher dieser Handlungen, erschwerend kommt hinzu das die BRD keine Gesetze erlassen kann, die rechtswirksam sind, da die BRD kein gesetzgebende Organ ist. Der BRD fehlt es an Legitimität heisst Ratifizierung. Wenn die USA mit einer generalvollmacht bei der Einführung des gg die BRD zum gesetzgebenden Organ erhoben haben, entsteht Sklaverei. Dann spielt es keine Rolle wer Rechtsvorschriften erlässt. Da Sklaven keine Rechte haben, nur die welche Organe eingesetzt wurden, Sklaven zu kontrollieren. Deswegen ist das Az von Bedeutung.

      Die USA sitzt in einer Falle aus der sie nicht rauskommt.

      Und dann stell dir mal vor die USA hebt das GG auf und die DDR konnte nie mit der BRD fusionieren, da am 23.8.1990 als die Volkskammer beschloss dem GG Artikel 23 bei zutreten, welcher zu dem Zeitpunkt spätestens am 8.8.1990 unwirksam war, ist die BRD zu okkupationsmacht eines Fragmente geworden, da Merkel in der DDR aufgewachsen und politkader der DDR war ist ihr das alles klar, doch solange die USA nicht in die Hyperinflation abgleitet, solange kannst du dein Az nicht umsetzen gegenüber allen Organen. Heisst Geduld haben. Es wirkt immer Hochverrat nach für alle Strukturen, auch wenn sie sagen das und nicht gab bzw davon keine Kenntnis hatten.

      Es sind Kriegsverbrechen im innen wie im aussenverhältnis.

      Die Macht eines Az ist um so größer, wenn es nicht verhandelt wurde. Du hast die zuendschnur
      in der Hand bewahre sie gut

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    1. Die gibt es nicht. Der BRD fehlt es an der eigenen Legitimation Ratifizierung genannt. Die kolonialstruktur streut den Menschen sand in die Augen. Da sie das Gewaltmonopol derzeit inne haben können sie diediese Behauptung immer tätigen.

      Um es besser zu verstehen ließ die den Artikel 133 gg einmal durch und lass es wirken.

      Der Wirtschaftsraum wurde auf dem Potsdamer Abkommen festgelegt.

      Wie gesagt Legitimation Ratifizierung.

      Damit die es besser verstehst.
      Du bist mitglied eines Vereins, auf einer Versammlung wird ein Beschluss gefasst und dieser Beschluss gewinnt rechtskräftig wenn die laut Satzung erforderliche Mehrheit besitzt. Damit ratifiziert.

      Bei einem.staat ist es genauso. Aus der Monarchie gibt es einen Herrscher der eine Verfassung zum Beschluss an das Volk zur Ratifizierung und auch an Teil Herrscher wie Sachsen Bayern…wenn diese Verfassung beschlossen ist ist sie ratifiziert.

      Die BRD ist einemodalität der Fremdherrschaft. Das ist wichtig zu verstehen . Den Carlos Schmidt hat erklärt das sie keine staat zu machen haben, weil ja bereits ein Staat existierte.

      Die BRD ist okkupationsmacht. Kriegsverbrechen nix Immunität.

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