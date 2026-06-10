Brisante Enthüllungen: Früher hatten wir solche Himmel nicht – Laboranalysen und Patente

Chemtrail-Dossier: Luftfahrtexperte Coen Vermeeren fordert eine unabhängige Untersuchung:

Der Luft- und Raumfahrtingenieur Dr. Coen Vermeeren veröffentlichte vor zwei Jahren das vielbeachtete Buch „Verduisterende Praktijken“ (Verdunkelnde Praktiken) über Geo-Engineering mit Chemtrails und forscht weiterhin zu diesem Thema

. Er sieht „eine Diskrepanz zwischen der zunehmenden öffentlichen Beobachtung und dem Mangel an systematischer Überwachung durch das KNMI“ und fordert eine unabhängige Untersuchung. Ein Update zu einem umstrittenen Dossier.

„Schaut ihr überhaupt noch nach oben?“, seufzte Biobauer und ehemaliger Investigativjournalist Marcel van Silfhout Ende April auf LinkedIn. „All diese Streifen über euren Köpfen, die unseren blauen Himmel wie ein Tic-Tac-Toe-Spiel durchziehen, sodass nichts Blaues mehr übrig ist als ein milchig-weißer, grauer Schleier, der unsere Sonne verdunkelt?“

Er fügte seiner Nachricht ein Video hinzu, das er in seinem Garten bei Renkum in Gelderland aufgenommen hatte. „Fakt ist: Früher hatten wir diesen Himmel voller Streifen nicht!“

Es löste zahlreiche Reaktionen aus. Van Silfhout selbst erwähnt 9.000 Aufrufe unter seinem Beitrag: „Stellt euch vor, ihr hättet sie alle zum Kaffee eingeladen, diese ganzen ‚Verschwörungstheoretiker‘. Man kann das einfach nicht länger ignorieren, und wir stehen kurz vor dem Kipppunkt.“

Er plädiert für „unabhängige Recherche“ und befindet sich damit in guter Gesellschaft, nämlich beim Luft- und Raumfahrtingenieur Coen Vermeeren. Dieser hat kürzlich einen Substack-Account namens „Vermeeren Classified“ gestartet. Der erste Artikel, den er dort am 9. Mai veröffentlichte, trug einen vielsagenden Titel: „ Der Himmel als Tatort“ .

Vermeerens Buch *Verduisterende Praktijken *, das sich mit der Aktualität großflächiger Geo-Engineering-Maßnahmen mit Chemtrails befasst, erschien im Mai 2024. Seitdem hat sich in der internationalen Chemtrail-Debatte viel getan, weshalb Vermeeren nun eine neue Plattform nutzt.

„Substack gibt mir den Raum, so zu schreiben, wie ich es möchte – ausführlich, fachlich fundiert und, wo angebracht, persönlich – für ein Publikum, das sich ernsthaft mit den Vorgängen über unseren Köpfen auseinandersetzen will“, schreibt er. Vermeeren wird über die „gesamte technische und politische Realität des Geo-Engineerings“ und die alles überschattende Frage schreiben: „Warum untersucht das niemand in Europa?“ (Warnung eines Gehirnchirurgen: „Sie versprühen Nano-Aluminium in den Himmel – es gelangt direkt in Ihr Gehirn“)

Amerikanische Gesetzgebung

Am 9. Mai veröffentlichte Vermeeren seine ersten Artikel zum Thema Chemtrails auf seinem Substack-Account. Darin wies er unter anderem auf die US-amerikanischen Gesetze hin. So trat beispielsweise am 1. Juli 2025 im Bundesstaat Florida ein Gesetz (SB 56) in Kraft, das Geoengineering und Wettermanipulation als Verbrechen unter Strafe stellt. „Bis zu fünf Jahre Haft, Geldstrafen von bis zu einhunderttausend Dollar pro Verstoß“, schreibt Vermeeren.

„Seitdem müssen Flughäfen der Regierung monatlich Meldung über Flugzeuge erstatten, die für atmosphärische Emissionen ausgerüstet sind. Es ist ein Gesetz. In einem US-Bundesstaat. Über Chemtrails. Jeder, der das vor zehn Jahren behauptet hätte, wäre für verrückt erklärt worden.“ Floridas Gouverneur DeSantis erklärt ausdrücklich, er wolle die Bürger vor „rechtswidriger Exposition gegenüber Chemikalien“ schützen.

Ähnliche Gesetze wurden in den Bundesstaaten Tennessee und Louisiana verabschiedet. Auch Robert Kennedy, der seit Februar 2025 US-Gesundheitsminister ist, befasst sich mit dem Thema. Vor einem Jahr war er Gast in der beliebten Talkshow „ Dr. Phil“ , wo eine Zuschauerin ihre Besorgnis über Substanzen wie Brom, Aluminium und Strontium äußerte, die täglich von Flugzeugen in die Luft gesprüht werden. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dies zu stoppen“, versprach Kennedy ihr.

Vermeeren räumt als Erster ein, dass dies noch nichts beweist. „Aber es ist der ranghöchste Gesundheitsbeamte der Vereinigten Staaten, der das Thema nicht abtut, sondern es direkt anspricht und ihm einen Namen gibt.“ Kennedy tritt damit in die Fußstapfen bekannter Whistleblower wie Ted Gunderson, dem ehemaligen Leiter der FBI-Niederlassungen in Los Angeles, Dallas und Memphis.

„Kurz vor seinem Tod im Jahr 2011 sprach er öffentlich über das, was er als illegale Sprühaktionen der US-Luftwaffe bezeichnete. Er nannte es Völkermord. Ein ehemaliger FBI-Direktor. Kein Verschwörungstheoretiker in einem Internetforum.“

Laboranalysen und Patente

Laut Vermeeren gibt es noch viel mehr. „Militärberichte, die die Absicht belegen. Bewiesene Experimente an ahnungslosen Bevölkerungsgruppen.“ In seinem Buch belegt er, dass die Forschung zur Wettermanipulation „mindestens bis Mitte des letzten Jahrhunderts zurückreicht“ und hauptsächlich von den Verteidigungsministerien vorwiegend westlicher Länder finanziert wurde.

Er verweist auf Laboranalysen von Niederschlägen, die „alarmierende Metallkonzentrationen“ aufzeigen. Auf seinem Substack zitiert er brandneue Daten des amerikanischen Chemieingenieurs Brandon Iglesias, der Ende April Laborergebnisse zu Schmelzwasser und Regenwasser aus mehreren US-Bundesstaaten veröffentlichte.

Er fand unter anderem erhöhte Werte für Aluminium, Mangan, Blei, Chrom, Kobalt und Eisen. „Kritiker weisen auf mögliche methodische Einschränkungen hin: fehlende Kontrollgruppen, natürlicher Bodenstaub als alternative Quelle. Diese Einwände sind berechtigt. Die wichtigere Frage ist jedoch: Warum betreibt Europa diese Forschung nicht?“ Auch in Europa stellt sich dieselbe Frage an das RIVM und das KNMI. „Das Fehlen von Daten beweist nicht das Nichtvorhandensein des Phänomens. Es beweist das Fehlen von Forschung“, so Vermeeren.

Darüber hinaus existieren unzählige Patente, die diese Technologie beschreiben. „Patente werden nicht für Dinge angemeldet, die nicht funktionieren. Sie werden für Dinge angemeldet, die man schützen möchte, weil sie technischen, kommerziellen oder militärischen Wert besitzen“, schreibt Vermeeren.

Er verweist unter anderem auf das Patent US5003186 aus dem Jahr 1991. Darin beschrieb die Hughes Aircraft Company ein Verfahren zur Verteilung von Metalloxiden, darunter Aluminiumoxid, in der Stratosphäre mithilfe eines Flugzeugs. „Es schlägt ausdrücklich vor, die Partikel in Reiseflughöhe über den Flugtreibstoff zu verteilen.“

Hughes Aircraft gehört heute zu Raytheon, einem der größten Rüstungskonzerne der Welt. „Dieses Patent wurde nicht abgelehnt und ist auch nicht rein theoretischer Natur. Es wurde erteilt und ist rechtskräftig.“ Gleichzeitig liefern Patente keinen direkten Beweis für ein bereits operierendes globales Programm.

„Genau deshalb ist die Kombination mit Whistleblowern, Laboranalysen und Gesetzen so wichtig: Jedes einzelne Element ist widerlegbar, die Gesamtheit all dieser Quellen jedoch nicht“, erklärt Vermeeren.

Die Anerkennung durch die WMO ist in diesem Zusammenhang interessant, erklärt Vermeeren gegenüber De Andere Krant. „Im Juni 2025 veröffentlichte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) – die Dachorganisation der Vereinten Nationen, der auch das KNMI angehört – eine Erklärung zur Wetterbeeinflussung, in der sie bestätigt, dass ‚in mehr als fünfzig Ländern weltweit operative Programme zur Nebelauflösung, Regen- und Schneeverstärkung sowie Hagelunterdrückung stattfinden‘. Gleichzeitig stellt die WMO fest, dass keine einzelne internationale Organisation die Wetterbeeinflussung reguliert.“

Ein „Tag voller Streifen“

Vermeeren widerspricht dem KNMI seit Jahren, beispielsweise hinsichtlich des „Tags voller Kondensstreifen“, dem er in seinem Buch zwei Kapitel widmet: den 8. August 2022. Laut dem Luftfahrtingenieur war dies ein Tag, an dem „ganz die Niederlande“ aufblickten. Er begann mit strahlend blauem Himmel. „Im Laufe des Vormittags erschienen unzählige Kondensstreifen, die sich nicht auflösten“, so Vermeeren.

„Im Gegenteil: Sie breiteten sich aus, verschmolzen zu einem milchigen Schleier, der die Sonne verdunkelte und den ganzen Tag nicht mehr verschwand. Alle großen Medien berichteten darüber – De Telegraaf, die AD, RTL. Der Wetterexperte erklärte: Nur Kondensstreifen, nichts Besonderes.“

Die KNMI erklärt es so: Bürger, die Chemtrails zu sehen glauben , irren sich – sie sehen Kondensstreifen . Der Begriff „Chemtrails“ ist umstritten und wird oft als Verschwörungstheorie abgetan. Vermeeren betont jedoch, dass der Begriff lediglich aus einem Kurshandbuch der US Air Force Academy stammt und nicht von Verschwörungstheoretikern „erfunden“ wurde. „Chemtrails“ ist eine Abkürzung der englischen Wörter „ chemical“ (chemisch) und „ trails “ (Spuren). „Kondensstreifen“ setzt sich aus „ condensation “ (Kondensation) und „trails “ (Spuren) zusammen .

„Kondensstreifen lassen sich theoretisch leicht erklären“, so Vermeeren. „Wenn heiße Abgase eines Triebwerks auf eiskalte Luft in Reiseflughöhe treffen, kondensiert der Wasserdampf kurzzeitig zu Eiskristallen. In trockener Luft verdunsten diese innerhalb weniger Sekunden bis maximal einiger Minuten.“ Mit anderen Worten: Kondensstreifen sind kurzlebig.

Die heutzutage viel häufigeren, „persistenten“ Kondensstreifen verhalten sich anders. „Sie lösen sich nicht auf, sondern breiten sich über Dutzende von Kilometern aus und bilden einen Schleier, der die Sonne verdeckt. Labormessungen zeigen, dass solche Kondensstreifen nicht nur Wasser, sondern auch feste Partikel enthalten.

Diese bestehen oft aus Metallen wie Aluminium, Barium und Strontium, aber auch aus Mikroplastik. Solche Gemische weisen physikalische Eigenschaften auf, die dem Konzept des Solar Radiation Management (SRM) entsprechen: die Reflexion von Sonnenlicht zur künstlichen Kühlung der Erde.“

Eigene Berechnungen

Für sein Buch berechnete Vermeeren, dass die Ereignisse vom 8. August 2022 nicht durch Kondensstreifen erklärt werden können. Er nutzte die offiziellen Messdaten der Radiosondenstationen über Schleswig (Deutschland) und Beauvecchain (Belgien), also die atmosphärischen Messpunkte, die die Luftschichten über den Niederlanden an diesem Tag repräsentierten. Die relative Luftfeuchtigkeit in Reiseflughöhe betrug 22 Prozent über Schleswig und 30 Prozent über Beauvecchain. „Die Wissenschaft ist sich hier einig“, erklärte Vermeeren.

„Anhaltende Kondensstreifen sind nur in Gebieten möglich, in denen die relative Luftfeuchtigkeit im Verhältnis zu Eis mindestens 90 bis 100 Prozent beträgt. Am 8. August 2022 lagen wir bei einem Viertel dieses Schwellenwerts. Und dennoch lösten sich die Kondensstreifen nicht auf. Sie wurden sogar größer.“

Vermeeren stellte zwei Berechnungen an, die „belegen, dass das, was wir an jenem Tag sahen – und was wir fast täglich sehen –, physikalisch unmöglich durch die Verbrennung von gewöhnlichem Kerosin entsteht“. In seiner konservativsten Berechnung schätzte er, dass mindestens 4.455 Boeing 737-Verkehrsflugzeuge nötig gewesen wären, um den klaren blauen Himmel, der ausschließlich aus Wasserdampf bestand, in einen Wolkenschleier zu verwandeln.

„Wir können also getrost davon ausgehen, dass wir nicht innerhalb von ein bis zwei Stunden so viele Flugzeuge über den Niederlanden fliegen sahen“, schreibt er. In einer weniger konservativen Berechnung kam er auf 40.000 bis 100.000 Flugzeuge. „Unmögliche Zahlen also.“

Vermeeren legte seine Berechnung Experten offizieller Stellen vor. Es erwies sich als „praktisch unmöglich“, eine substanzielle Antwort zu erhalten. „Ich habe keinerlei Kritik an der Berechnung erfahren; im Gegenteil“, berichtete er in seinem Buch. Er forderte die Leser ausdrücklich dazu auf, die Berechnung zu widerlegen. Anfang des Monats enthüllte er auf seinem Substack-Profil: „Niemand hat sie widerlegt. Niemand hat es auch nur versucht. Und das, so habe ich gelernt, ist manchmal die aussagekräftigste Antwort in der Welt des ‚wissenschaftlichen Beamten‘.“

Laut Vermeeren habe sich ein Wissenschaftler des KNMI „die größte Mühe gemacht“, die Berechnung zu überprüfen. Die Werte der relativen Luftfeuchtigkeit hätten sich als korrekt erwiesen. „Auch meine Berechnung war richtig“, erklärte Vermeeren. Dies steht im krassen Gegensatz zur offiziellen Position des KNMI, das seine Fragen stets mit Standard-E-Mails und Verweisen auf die eigene Website beantwortet. Fragen von De Andere Krant erleiden dasselbe Schicksal.

„Ich denke, Sie finden die Antworten auf unserer Website“, schreibt der Sprecher per E-Mail und verweist auf die Seiten zu „Kondensstreifen“ und „Manipulation von Wetter und Klima“. Dort heißt es: „Chemtrails existieren nicht.“

Wurde dieser „Streifentag“ seit 2022 erreicht oder übertroffen?

„Kurz gesagt: Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit“, antwortet Vermeeren. „Es gibt jedoch kein offizielles Messregister, mit dem sich das zweifelsfrei beweisen ließe. Schließlich erfasst das KNMI ‚Tage voller Streifen‘ nicht als Kategorie: Ein Phänomen, das täglich von Hunderttausenden Niederländern beobachtet und fotografiert wird, wird vom nationalen Wetterdienst nicht systematisch erfasst. Es besteht eine Diskrepanz zwischen den zunehmenden Beobachtungen der Bürger und dem Fehlen einer systematischen Überwachung durch das KNMI. Seit 2024 fungiert X.com als lebendiges, mit Zeit- und Ortsangaben versehenes Bürgerarchiv – ein Archiv, das von keinem Wetterdienst geführt wird. Täglich werden Dutzende Fotos mit Datum, Ort und Wetterbedingungen geteilt.

Man erkennt ein klares Muster: Bürger stellen Fragen auf X , die Medien liefern Erklärungen und spielen die Sache herunter („Alles in Ordnung, viel Verkehr, hohe Luftfeuchtigkeit“). Das KNMI bestätigt die offizielle Darstellung.“

Beweisen ältere Fotos, dass Marcel van Silfhout Recht hatte, nämlich dass wir diese Himmel in der Vergangenheit nicht hatten?

Ja. Die Beobachtung, dass Kondensstreifen früher kaum oder gar nicht sichtbar waren, teilt eine ganze Generation, die den Himmel von den 1960er- bis zu den 1990er-Jahren beobachtete. Wohlgemerkt: Damals war der Flugverkehr bereits beträchtlich und die Triebwerke stießen tatsächlich mehr Rußpartikel aus.

Ich habe die Diasammlung meines Vaters digitalisiert: Tausende von Fotos aus den 1950er- bis zu den 1980er-Jahren. Meine eigene Diasammlung stammt aus den 1980er- bis zu den 2000er-Jahren. Keine Kondensstreifen. Nicht einen einzigen. Nun ja, einen über London im Jahr 1980. Ich bin in Breda aufgewachsen und habe als Junge jeden Tag in den Himmel geschaut. Später studierte ich Luft- und Raumfahrttechnik und schaute noch öfter hinauf. Ich kann mich nicht an diesen Himmel erinnern. Meine Familie und Freunde in meinem Alter auch nicht. Er war einfach nicht da.

Was ist jetzt nötig?

Es ist höchste Zeit, der Frage nachzugehen, wie es zu diesem veränderten Himmelsbild kommen konnte. Unabhängige Forschung ist notwendig: Messungen von Niederschlagsproben in den Niederlanden mithilfe offener Daten und Peer-Review, fundierte Antworten von Instituten wie dem KNMI und dem RIVM auf die seit Jahren offenen technischen Fragen. Und die Aufmerksamkeit der Parlamente für eine Bewegung, die bereits in 37 US-Bundesstaaten legislative Wirkung entfaltet.

Forschungen, die hätten beweisen können, dass Chemtrails eine Verschwörungstheorie sind, wurden nicht durchgeführt.

Der Luft- und Raumfahrtexperte Dr. Coen Vermeeren war 35 Jahre lang an der Technischen Universität Delft tätig. Er überwarf sich mit der Universität, weil er über UFOs und die Ereignisse des 11. September in den USA sprach. Dies führte schließlich 2017 zu seiner Entlassung. Anschließend verfasste er Bestseller zu beiden Themen.

Bereits 2010 hatte er auf einem Symposium an der Universität Gent über Chemtrails gesprochen. Daraufhin wurde er gebeten, zwischen besorgten Bürgern und der TU Delft zu vermitteln.

„Ziel war es, dass die Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik in Delft die mögliche Zusammensetzung der Substanzen in Kondensstreifen erforscht“, schreibt Vermeeren in * Verduisterende Praktijken* . Die Fakultät, die über ein Laborflugzeug verfügte, reagierte zunächst begeistert. Zwei Monate später erfuhr Vermeeren jedoch, dass die Fakultät sich an dieser Art von Forschung nicht „beteiligen oder damit in Verbindung bringen“ wolle.

„Die Forschung, die hätte beweisen können, dass ‚Kondensstreifen‘ (‚Chemtrails‘) tatsächlich nichts weiter als eine ‚Verschwörungstheorie‘ sind, hat somit nicht stattgefunden“, so Vermeeren. „Und das ist beispielhaft für das gesamte Chemtrail-Dossier.“ Forscher von Geoengineeringwatch.org, gegründet vom Amerikaner Dane Wigington, führten erfolgreich (kleinmaßstäbliche) Forschungen mit einem fliegenden Labor durch, wie Vermeeren in seinem Buch beschreibt.

Sie entdeckten giftige Nanopartikel in Kondensstreifen, darunter Aluminiumoxid und Bariumsulfat. Dies ist in Wigingtons Dokumentarfilm „The Dimming “ (2021) zu sehen, der seither über 26 Millionen Mal aufgerufen wurde. In einem kürzlich geführten Interview mit Tucker Carlson erklärte Wigington, Geoengineering sei nicht mehr experimentell, sondern bereits Realität.

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/deanderekrant.nl am 10.06.2026