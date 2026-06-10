China bringt weltweit ersten kommerziellen Hirnchip auf den Markt und übertrifft damit Elon Musks Neuralink! (Video)

Die Kommunistische Partei Chinas hat offiziell das Zeitalter des Cyborgs eingeläutet. Während Elon Musks Neuralink in den USA weiterhin mit regulatorischen Hürden zu kämpfen hat, ist China mit der Markteinführung von NEO – dem weltweit ersten kommerziell zugelassenen Gehirn-Computer-Interface-Implantat (BCI) – einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Und laut Berichten, die aus China eingehen, stehen bereits Millionen von Bürgern Schlange, um direkt an das Beast-System angeschlossen zu werden.

Offiziell dient die erste Version des münzgroßen NEO-Implantats, entwickelt vom Shanghaier Unternehmen Neuracle Technology in Zusammenarbeit mit Forschern der Tsinghua-Universität, der „Verbesserung des Nervensystems“ von Patienten mit Rückenmarksverletzungen und Lähmungen.

Es sitzt auf der Hirnhaut (Dura mater) und nutzt acht Sensoren, um Signale zu erfassen und die Hand- und Armfunktion wiederherzustellen. Dadurch können die Nutzer Roboterhandschuhe oder externe Geräte allein durch Gedankenkraft steuern. Klinische Studien mit Dutzenden von Patienten zeigten vielversprechende Ergebnisse.

Aber mal ehrlich: Wann hat die KPCh jemals damit aufgehört, „Behinderten zu helfen“?

Die wahre Agenda: Vollständige Integration von Geist und Maschine

Insider und unabhängige Beobachter warnen, dass es sich hierbei nicht um ein bloßes Medizinprodukt handelt. NEO stellt den ersten Massenmarktzugang zur vollständigen menschlichen Augmentation dar – einen Schritt hin zu einer Bevölkerung gefügiger, hocheffizienter Cyborgs, die perfekt in den digitalen Überwachungsapparat des Staates integriert sind.

Chinas rasanter Zulassungsprozess (der Neuralink sogar den kommerziellen Status abnahm) wurde nicht durch die Art von ethischen Debatten oder Sicherheitsbedenken gebremst, die westliche Bemühungen plagten. Warum? Weil diese Technologie in Peking perfekt mit der Vision der Partei von „sozialer Harmonie“ durch totale technologische Kontrolle übereinstimmt.

Quellen aus dem Umfeld des Projekts berichten, dass die Zahl der Anträge nach den ersten medizinischen Studien rasant ansteigt. Staatlich geförderte Krankenversicherungen übernehmen die Kosten für den Eingriff bereits in vielen Provinzen und senken damit die Hürden für „Freiwillige“ erheblich.

In den sozialen Medien hinter der Großen Firewall kursieren zahlreiche Berichte über lange Wartelisten – nicht nur unter Gelähmten, sondern auch unter ambitionierten jungen Berufstätigen, Studierenden und sogar Fabrikarbeitern, die in einer zunehmend automatisierten Wirtschaft nach jedem noch so kleinen Vorteil suchen.

„Werde übermenschlich oder bleibe auf der Strecke“, lautete ein übersetzter Beitrag, der weite Verbreitung fand. Ein anderer: „Die Zukunft gehört denen, die sich zuerst verschmelzen.“

🚨China launches ‘NEO,’ beating Elon Musk in the race to develop the first commercial brain chip. Version 1 is designed to enhance the nervous systems of patients with spinal cord injuries and paralysis. pic.twitter.com/rcrV7peFL5 — The Page Z (@ThePageZ_) June 8, 2026

Transhumanismus mit chinesischen Merkmalen

Hier geht es nicht nur um die Wiederherstellung von Funktionen. Es geht darum, das Menschsein – unter der Aufsicht der KPCh – neu zu definieren.

Experten, die Chinas Vorstoß im Bereich der Gehirntechnologie verfolgen, weisen auf massive staatliche Investitionen hin, die die Entwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) mit weiterreichenden Zielen in den Bereichen KI, Quantencomputing und nationale Sicherheit verknüpfen.

Eine Bevölkerung mit Gehirnchips ist eine Bevölkerung, deren Gedanken, Entscheidungen und Produktivität in Echtzeit überwacht, gelenkt oder sogar direkt beeinflusst werden können. Stellen Sie sich vor:

Arbeiter, deren neuronale Leistungsfähigkeit für 16-Stunden-Schichten optimiert ist.

Bürger, deren Loyalitätskennzahlen mittels direkter Hirnwellendaten erfasst werden.

Ein Sozialkreditsystem, das nicht nur Ihr Verhalten beobachtet – es liest Ihre Gedanken.

Musk warnt seit Jahren vor den existenziellen Risiken fortschrittlicher KI und der Notwendigkeit einer Mensch-KI-Symbiose, um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können. China scheint diese Warnung als Leitfaden für seine Vorherrschaft verstanden zu haben.

Während in den USA über Ethik debattiert wird, vernetzt China seine Bevölkerung.

Skeptiker werden das als Panikmache abtun. Doch man sollte das Muster betrachten: verpflichtende Gesundheits-Apps während der COVID-Pandemie, allgegenwärtige Gesichtserkennung, digitaler Yuan zur vollständigen Finanzüberwachung.

Gehirnchips sind der logische Endpunkt – die ultimative Verschmelzung von Bürger und Staat.

Video:

China bringt weltweit ersten kommerziellen Hirnchip auf den Markt und übertrifft damit Elon Musks Neuralink!

„Das Pentagon hat schon seit über 40 Jahren Hirnchips … Das hier ist der kommerzielle Hirnchip: Mit China wird er totalitär sein, mit Musk wird er für Gelähmte, Blinde und Gehörlose sein!“

China Launches World’s First Commercial Brain Chip, Beating Elon Musk’s Neuralink! „They’ve Had Brain Chips For 40+ Years- The Pentagon… This Is Commercial Brain Chips: With China It Will Be Totalitarian, With Musk It Will Be For The Paralyzed, Blind, & Deaf!“ Alex Jones… pic.twitter.com/XWXmlC2CLg — Alex Jones (@RealAlexJones) June 8, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 09.06.2026