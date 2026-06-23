Clive Davis, der sich selbst als „Mann mit den goldenen Ohren“ bezeichnete und über ein halbes Jahrhundert lang eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikindustrie war, starb am Montag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Manhattan.

Offizielle Berichte sprechen von altersbedingter Krankheit. Doch für diejenigen, die die dunklen Machenschaften der Unterhaltungsbranche kennen, ist dies kein gewöhnlicher Abschied.

Er markiert das Ende einer Ära für einen Mann, der lange als zentrale Figur in einem Netzwerk Illuminati-ähnlicher Machtausübung, ritueller Opfer, Erpressung und Seelenverkauf galt, das die Popmusik beherrschte.

Davis stieg vom Anwalt bei Columbia Records zum Präsidenten auf und prägte die Karrieren von Legenden wie Janis Joplin, Whitney Houston, Alicia Keys und unzähligen anderen. Er gründete Arista und J Records, veranstaltete die berüchtigten Pre-Grammy-Partys, die als elitäre Networking-Veranstaltungen dienten, und übte eisernen Einfluss aus.

Für die breite Masse war er ein Visionär. In Wirklichkeit war er ein Strippenzieher – ein Türsteher, der angeblich bedingungslose Unterwerfung im Austausch für Ruhm forderte.

Mehrere Branchenkenner haben Davis‘ Machenschaften öffentlich gemacht. Am deutlichsten hat sich Jaguar Wright , die Sängerin aus Philadelphia und langjährige Insiderin, geäußert, die Davis wiederholt als einen der Hauptverantwortlichen für die dunkelsten Praktiken der Branche bezeichnet hat.

Wright bezeichnete Davis als Diddys „größten Lehrmeister“ und Illuminati-Mentor und behauptete, er habe Sean Combs zu einer geschützten „Dämonenfigur“ geformt, deren Aufgabe es war, Künstler durch systematische Ausbeutung, Partys und Schlimmeres zu kontrollieren.

Sie brachte ihn mit größeren Netzwerken in Verbindung, zu denen auch Figuren wie Lucian Grainge gehören , und behauptete, Davis habe Agenten initiiert und geschützt, die die Kultur zum Wohle der Elite „in Schach hielten“.

Wright geht noch weiter und wirft Davis vor, an der Ausbeutung und dem Mundtotmachen von Künstlern wie Luther Vandross beteiligt gewesen zu sein .

Sie verweist zudem auf verdächtige Muster im Zusammenhang mit Todesfällen. Sie und andere haben hervorgehoben, wie Davis seine Machtposition durch materielle Kompromittierung, finanzielle Kontrolle und branchenspezifische „Gefälligkeiten“ aufrechterhielt, die an alte Payola-Skandale aus seiner Zeit bei Columbia erinnerten – Skandale, bei denen es um den Missbrauch von Geldern und die Manipulation von Künstlerbeziehungen ging, die weit über einfache Bestechungsgelder hinausgingen.

Die legendäre Sängerin Chaka Khan geriet nach Whitney Houstons Tod öffentlich mit Davis aneinander. Während die Welt trauerte, hielt Davis an seiner Vor-Grammy-Party im Beverly Hilton fest – eben jenem Hotel, in dem Houston gestorben war – und machte sie zu einer kaum verhüllten Hommage.

Khan nannte es „völligen Wahnsinn“ und fragte sich, wie man feiern könne, während ein Künstler, den er „so enorm beeinflusst“ habe, tot in der Nähe lag. Viele sahen darin kein Ego, sondern rituelle Gleichgültigkeit: Die Show muss weitergehen, Opfer müssen gebracht werden.

Auch andere Stimmen greifen diese Themen auf. Aus dem Gefängnis sprach Suge Knight über Manipulation und Kontrolle in der Musikindustrie durch Topmanager wie Davis.

Online-Diskussionen und Whistleblower-Zusammenstellungen ordnen Davis häufig „Managern“ zu, die Künstler in Verträge drängen, Verlagsrechte fordern und Gehorsam durch psychologische Manipulation und Todesdrohungen erzwingen.

Das Muster der „Opfer“ und der Kontrolle

Verschwörungstheoretiker verweisen auf eine düstere Liste von Künstlern aus Davis‘ Umfeld, deren Leben vorzeitig endete oder unter Druck aus dem Ruder lief: Janis Joplin (eine frühe Vertragsunterzeichnung bei Columbia), Whitney Houston (sein Aushängeschild) und andere aus seinem Umfeld, deren Karrieren durch Widerstand zum Scheitern gebracht wurden.

Houstons Tod im Jahr 2012 – als Unfalltod durch Ertrinken im Drogenmilieu eingestuft – ereignete sich kurz vor Davis‘ großem Auftritt.

Es kursieren Theorien über sogenannte „Todesklauseln“ in Verträgen, die Plattenfirmen im Todesfall eines Künstlers finanziell begünstigen, die Kontrolle über ihren Nachlass sichern und den Zeitpunkt bestimmen, der es ermöglichte, dass das Musikgeschäft ungehindert weiterlief.

Davis‘ Galas vor den Grammys waren mehr als nur Partys; sie waren Machtdemonstrationen – Orte, an denen Deals besiegelt, Allianzen geschmiedet und die Hierarchie offengelegt wurde. Unter den Gästen befanden sich Politiker, Stars und Wirtschaftsgrößen.

Ein Medium bemerkte spöttisch, dass es sich dabei um das Treffen handelte, das einem Illuminati-Treffen am nächsten kam, wenn es so etwas denn gäbe.

Davis‘ Geschäftsmodell bestand darin, junge Talente unter Vertrag zu nehmen, ihr Image zu formen (oft mit okkulter oder hypersexualisierter Symbolik), maximalen Profit aus ihnen zu schlagen und diejenigen auszusortieren oder zu neutralisieren, die nach Unabhängigkeit strebten.

Payola-Vorwürfe aus den 1970er-Jahren, Steuerangelegenheiten und Gerüchte über die Gewährung von Gefälligkeiten an Künstler und DJs zeichneten das Bild eines Mannes, der sich in Grauzonen – oder Schwarzen Brettern – wohlfühlte.

Der Illuminati-Thread

In der umfassenderen Verschwörungstheorie war Davis nicht nur ein Mogul, sondern ein hochrangiger Akteur im Unterhaltungssektor einflussreicher Machtstrukturen. Symbole, der Zeitpunkt von Künstlerzusammenbrüchen und die unerbittliche Förderung bestimmter Agenden durch Musik werden als Beweise gesehen.

Künstler, die unter seiner Fittiche „den Durchbruch schafften“, zeigten oft die klassischen Anzeichen: drastische Imageveränderungen, gesundheitliche Probleme, unberechenbares Verhalten und inszenierte öffentliche Ehrungen. Wer sich wehrte, riskierte Karrieresabotage.

Sein Tod im Alter von 94 Jahren, „friedlich“ im Kreise seiner Familie, steht in krassem Gegensatz zu dem chaotischen Ende, das viele unter seinem Einfluss ereilte.

Manche werden es als natürlichen Abschluss bezeichnen. Andere sehen darin den endgültigen Abgang des Strippenziehers, der ein Kontrollmuster hinterlässt, dem seine Nachfolger folgen werden.

Die Musikindustrie wird mit Ehrungen und Galas trauern. Doch die eigentliche Frage bleibt: Wie viele Karrieren wurden auf gebrochenen Seelen aufgebaut?

Wie viele „Gaben“ waren mit ewigen Verpflichtungen verbunden?

Clive Davis ist zwar nicht mehr da, aber die Maschine, die er mitgestaltet hat, läuft weiter – sie produziert Stars, sammelt Seelen und hütet Geheimnisse.

Video:

Evil Music Producer Clive Davis dies!

THE WORLD IS HEALING ❤️‍🩹!

EVILNESS IS LEAVING THE PLANET! Listen to this old clip! pic.twitter.com/u9eeUdzyga — Santa Surfing (@SantaSurfing) June 22, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.06.2026